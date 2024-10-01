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Новости Война
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Правящая партия Грузии готова "примириться" с РФ: В Госдуме заявили, что войска не будут выводить

У керівній партії Грузії заявили про готовність примиритися із Росією

"Грузинская мечта" заявила о готовности "примириться" с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что видит "искреннюю оценку прошлого" со стороны властей Грузии, поэтому Россия "готова помочь".

"Они так и сказали, что хотят исторического перемирия. А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти - решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они - соседи Грузии, какие-то контакты между ними неизбежны. Если все стороны заинтересованы достичь договоренностей о ненападении, Россия будет готова помочь", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта.

Смотрите: Правящая партия Грузии использует фото уничтоженных украинских городов в своей рекламе

Генеральный секретарь "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии положительно оценивают заявление министра иностранных дел России.

"Относительно заявления Лаврова о том, что он будет способствовать процессу примирения. Что в этом плохого? Это положительно. Думаю, все понимают ошибки, которые были допущены много лет назад. Мы не должны стесняться говорить об этом", - сказал Каладзе.

"Деструктивная, радикальная злая сила - коллективное "Национальное движение", создала виртуальный мир зла вместе со своими хозяевами и водит нас по заколдованному кругу. Это (оккупация территорий. - Ред.) - результат их предательской политики. К сожалению, их признала Россия, хотя весь цивилизованный мир не признает. Это наши территории", - добавил он.

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Реакцию власти в оппозиции сразу назвали предательством национальных интересов.

Ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который является первым заместителем председателя комитета Думы по делам СНГ, сказал, что РФ в любом случае не рассматривает вывод войск с оккупированных территорий Грузии.

"Будет ли это означать вывод российских войск? У нас есть соглашения о сотрудничестве по безопасности... с Абхазией и Южной Осетией. Никто это не обсуждает. То, что сказал Лавров, не имело в виду возможный вывод войск. Он сказал, что нужно признать реальность и устанавливать какое-то взаимодействие в рамках межгосударственных отношений. Слова Лаврова не нужно понимать как то, что Россия хочет вернуть Южную Осетию и Абхазию Грузии, этот вопрос давно закрыт. А если они установят между собой экономические связи, это определенно будет позитивом", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Я разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства

Автор: 

Грузия (4501) россия (95702)


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Топ комментарии
+48
Каха Каладзе. Від гравця, якого любила вся Україна до гнійного п#дара один крок.
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01.10.2024 14:30
+21
А що ще гризуни готові ***** подарувати?
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01.10.2024 14:25
+18
загиблі воскреснуть,
біженці повернуться,
руїни відновляться ...

боронь Боже нас від 'украинской мєчти" 😕
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01.10.2024 14:51
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А що ще гризуни готові ***** подарувати?
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01.10.2024 14:25 Ответить
Все, аби тільки дружба і мір були.
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01.10.2024 14:30 Ответить
загиблі воскреснуть,
біженці повернуться,
руїни відновляться ...

боронь Боже нас від 'украинской мєчти" 😕
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01.10.2024 14:51 Ответить
Якщо русні якимось дивом не вдасться розправитись з Україною військовим шляхом, обов'язково з'явиться. І результат буде такий самий. Або павтаріть. Вони ж на це напирають. Або "мєчта", або Цхінвал знову.
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01.10.2024 14:52 Ответить
Міріться - только в одну сторону.
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01.10.2024 14:27 Ответить
Після "примирення" Грузія помре. Зараз не совок. Їх всіх фізично винищать і заселять Грузію тунгусами і оленєводам.
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01.10.2024 14:57 Ответить
-А зачем населять Грузию тунгусами и оленеводами?
-Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!
- Зачем?
- Удовольствие получать.
- А какое в этом удовольствие?
- Молодой ещё…
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01.10.2024 15:26 Ответить
Ugorščina 2.0 ?
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01.10.2024 14:28 Ответить
Гірше.
Угорщина в ЄС і НАТО вступила, бо була колись нормальною країною, ці - вже не вступлять.
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01.10.2024 14:31 Ответить
І що це значить? "нормальною країною"? лицемірство назвати нормою?
Угорщина назавжди вражена вірусом "автро-угорського імперіалізму" - там всі приховані імперці, що за кружкою пива розмірковують про булу "велич".
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01.10.2024 14:52 Ответить
Ну їх же, на відміну від турків, чомусь до ЄС взяли. А от грузинів тепер не візьмуть.
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01.10.2024 14:53 Ответить
Друже - світ дуже швидко змінюється - австрійський художник ще недавно сталінград брав... і що?
Ніхто грузинам не казав, що їх не візьмуть, як і туркам.
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01.10.2024 14:56 Ответить
Якщо їх візьмуть, це буде дурість ще більша, ніж коли Угорщину брали.
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01.10.2024 14:58 Ответить
скажемо так!
це, вибір грузинів, як і белорасєйцев.
скоро вибори у молдові, побачимо їхній вибір.
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01.10.2024 14:30 Ответить
Дешевий газ.
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01.10.2024 14:34 Ответить
Русскіі пєсні в рєстаранах...
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01.10.2024 14:36 Ответить
bistro
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01.10.2024 14:37 Ответить
....куля в потилицю хто буде вякати проти рузького. 😕
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01.10.2024 14:55 Ответить
Я думаю що буде як у грузинів. Ніхто не хоче війни з цим дурним кровожерливим монстром.
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01.10.2024 14:40 Ответить
в Бучі із тих, хто залишився, рашисти вбили кожного десятого

нравится, не нравится, - воюй, моя красавица!
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01.10.2024 15:00 Ответить
вибір грузин простий. Вт нас не чипаєте, ми забуваєм про Абхазію і Осетію. Ви нам дозволяєте торгувати на ринках Мацкви ***********, а ми будемо за те тявкати на Україїну і не підемо до ЄС
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01.10.2024 14:42 Ответить
duracky vybor - osobisto jakšo znati ščo moskoviti ņesabļudatimut nijaki dogovori.
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01.10.2024 14:44 Ответить
мАцквє цього мало.
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01.10.2024 14:56 Ответить
ну, і хєр на них!
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01.10.2024 14:58 Ответить
Каха Каладзе. Від гравця, якого любила вся Україна до гнійного п#дара один крок.
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01.10.2024 14:30 Ответить
Суркіси виховали
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01.10.2024 15:23 Ответить
Там ще Берлусконі, руку доклав. А він був ще той «моральний» авторитет
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01.10.2024 15:38 Ответить
І в цьому мрія гризунів? Щоб знімати портки по першій вимоги кацапів? Щоб замість панювання в своєЇ країні, в неї господарював руцький мародер із автоматом?
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01.10.2024 14:31 Ответить
Не треба називати грузинів гризунам. Вам не відомо, що багато грузинів загинули у ВСУ, воюючи проти па-рашки?
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01.10.2024 14:41 Ответить
це як українці і хохли. Ну назви Януковича, Азірова, Медведчука, Повалій, Серова, Куек українцями.
Що до грузинів і грузинів. Те саме, що порівнювати В. Кікабідзе і3 І.Кобахідзе
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01.10.2024 14:51 Ответить
Питання на засипку . А чому гризуни не взяли зброю і не пішли відвойовувати свої землі (Пвд.осетія і Абхазія ) Таким чином від них би було більше користі .
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01.10.2024 15:19 Ответить
Оце так засипка! Це якась присипка. Візьми гуглА і подивися на кількість населення у Грузії і в раші. І подивися на площу Грузії і па-раші.
А чого ти зараз не у війську?
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01.10.2024 15:34 Ответить
То на Грузію турки напали?
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01.10.2024 15:23 Ответить
Десь я вже чув подібне - "Київ за три дні". А чий Крим, кіт?
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01.10.2024 15:31 Ответить
без минуета не получится....
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01.10.2024 14:33 Ответить
Примирення з заглотом 🤮
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01.10.2024 14:33 Ответить
сумно..., а такі горді були, такі горді..., як тільки що, одразу за кинджал..., але все має свою ціну...
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01.10.2024 14:34 Ответить
Буде "грузинський федеральний округ" московії!((( Домовленості з московітами не варті паперу на якому вони надруковані
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01.10.2024 14:36 Ответить
Кацапня уважает только силу, желание мира,дружбы ,жвачки воспринимается как слабость. Большая часть грузинов этого не поняли.
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01.10.2024 14:37 Ответить
Все вони поняли , просто роль гнуса і шавки їм більше до вподоби .
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01.10.2024 15:22 Ответить
Каха заробив грошей спочатку в Києві у Суркісів , потім ще в Мілані , а тепер працює на ху.ла . Клав він і на Грузію , і на грузинів . От що буває , коли замість дипломата , економіста , просто освіченої людини вибирають футболіста .
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01.10.2024 14:38 Ответить
футболіст це та сама повія.. де більше дають там і грає...наші то не такі)))
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01.10.2024 14:41 Ответить
А наш Шевченко , не така сама повія?
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01.10.2024 14:48 Ответить
найбільша футбольна повія це лучанин Тимощук, який стояв кожного разу співаючи гімн і цілуючи прапор, а тепер служить кацапам
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01.10.2024 15:01 Ответить
Мій племінник цілував український прапор одержуючи лейтенантські погони. Зараз цілує кацапський заодно із сраками *********. І не Бог йому суддя. Маю надію, що український суд ще на земному житті дасть йому пожиттєве.
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01.10.2024 16:33 Ответить
ніколи не вважав картвелів ідіотами...добрі, гостинні люди....але їхній уряд це щось розумово-відстале. бідний Саакашвілі, іде твоя Грузія в вонюче кацапськє рабство
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01.10.2024 14:40 Ответить
А хто ж обрав для себе цей уряд? Мельмакці чи **********?
От саме як у нас
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01.10.2024 14:43 Ответить
"розвів руками, плюнув і матюкнувся"
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01.10.2024 14:44 Ответить
В них напевно місцевий кловун теж педальки перед виборами крутив під слашаву музику.
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01.10.2024 14:54 Ответить
Іншими словами грузини мали у сраці та готови взяти до рота.
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01.10.2024 14:41 Ответить
з дитячих анекдотів чув що це не завжди метафора))))
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01.10.2024 14:42 Ответить
Гордий народ
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01.10.2024 14:42 Ответить
Був.
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01.10.2024 14:46 Ответить
на всі 001%
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01.10.2024 15:25 Ответить
Грузинів мало. А ще менше політично активних грузинів.
Що ж дивного, що гігантська раша заглотнула маленьку Грузію?

Та й коли раша грала в футбол головами грузинів, Україна не дуже підтримала Грузію. Відморозилась.
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01.10.2024 14:43 Ответить
Неправда, Україна помагала Грузії і політично і воєнно !!!
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01.10.2024 14:47 Ответить
Як саме? Щось у мене амнезія.
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01.10.2024 14:47 Ответить
У серпні 2008 року українці воювали на боці грузинів, тому зараз в Україні воюють грузини, знищуючи кацапню.
Ющенко, без об'яв, допомагав Грузії військово.
Я бачив відео, де українськї літуни розповідали як вони на гелікоптерах вивозили людей з зони бойових дій у Грузії...
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01.10.2024 15:32 Ответить
Що такого натворив Саакашвілі в Грузії , що вони готові злягатися з кацапами?
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01.10.2024 14:45 Ответить
А що такого натворив Поршенко в Україні, що нарід злягся з Зеленським?
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01.10.2024 14:48 Ответить
просто народу ближчий зеля
в Україні всього 30 % громадянського суспільства , відповідальних людей, решта -безлікая маса, яка шукає лідора по своїх образу і подобію.
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01.10.2024 14:59 Ответить
Гірше. Увесь світ такий. Просто поки що ідіоти ще не всюди захопили владу. Трамп нє даст соврать.
І тут уже не так важливо, чи 73% долбойобів, чи 53% - їх більшість всюди. Весь світ котиться в якийсь треш, де ніхто не хоче думати-читати-аналізувати, а всі хочуть лиш жерти-трахатись-і срати на все і на всіх
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01.10.2024 15:16 Ответить
не у всіх так, наприклад у євреїв 75-80%
в Чехії ніби дивні громадяни, але вони обрали гідного президента
у нас інша практика- чим гірша кандидатура, тим вона краща
я вже думала після зека ця практика припиниться, але ні, вона тільки урізноманітнилась
і от , у часи розквіту блогерні, стендаперів, псевдоволонтерів і інших "лідорів суспільних думок", мені стає страшно за майбутнє держави, більше ніж уже є...
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01.10.2024 16:01 Ответить
Так. Це - так звана "більшість", про яку якось написав В'ятрович...
А Макаревич пішов ще далі, він процитував когось з давніх чи то греків, чи то римлян.
Якщо коротко, то звучить приблизно так:"80% людей - ідіоти!"
І мені здається, що вони не читають Цензор.нет
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01.10.2024 15:37 Ответить
Не гони
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01.10.2024 15:27 Ответить
злилися "робкіє грузіни".
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01.10.2024 14:49 Ответить
Як виглядає переніс війни майбутнім поколінням ?
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01.10.2024 14:49 Ответить
Не буде ніякої війни. Буде варіант БРСР: поступове повне погинланння.
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01.10.2024 15:09 Ответить
БССР їм не світить. Там буде кілька анклавів-концтаборів, як в КНДР. Половину грузинів туди зженуть, де вони будуть пахати безкоштовно і радіти, що їх не вбили. Лояльних грузинів переселять "добровільно" в різні ***** по всій імперії - там вони навіть отримають керівні посади.
Кацапи більше не будуть загравати з нацменшинами, як раніше. Навіть для виду. На звільнені землі заселяться вані і мані з мухосранськів, бо за концтаборами треба гарний нагляд.
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01.10.2024 15:27 Ответить
А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти? Федерация.

Где у двух республик будут два голоса путина а у Грузий только один голос. Путин уже 20 лет назад предложил это Молдове.
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01.10.2024 14:50 Ответить
Свою федерастию пускай фюрер путен своим холуям засунет в одно место.
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01.10.2024 14:52 Ответить
Дивна у грузинів була мрія - стати рачки під рассейських нацистів.
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01.10.2024 14:51 Ответить
Грузії протистояти кацапам шансів 0. Тому вони й вимушені йти шляхом Бєларусії, інакше кацапи їх просто зітруть у пил. Через 10-15 років після закінчення війни, з Україною буде те саме, якщо не вступимо в НАТО і ЄС.
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01.10.2024 14:57 Ответить
Шансів 0 у них було до тепер. Зараз же у них є непогані шанси відбитись. Поки що.
Але для цього треба мати мужність і готовність чимось жертвувати для перемоги.
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01.10.2024 15:31 Ответить
Чим відбитись ?!
Кацапам навіть не треба війська вводити - за пару днів всю Грузію кабами і фабами розвалити можуть
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01.10.2024 15:47 Ответить
змію, ти так рвався воювати, чого не на фронті ?
чи ти лише єв цими яблучками спокушав ?
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01.10.2024 16:02 Ответить
30000 віськ по-Вашому мало? Сотні т-72 і сотень різних ББМ мало? Буки і інше ППО є. При потребі і Петріоти з'явились би. Гірську місцевість Ваші КАБи не дуже то *******. При потребі Грузія може мобілізувати 100000 а то й більше. Кацапи на Курщині показали, що практично все, що можна вони стягнули до нас - тому саме зараз вони навіть з такою малою грузинською армією не здатні справитись. Тому це є єдиний шанс Грузії, який вони остаточно поховають на виборах
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01.10.2024 16:03 Ответить
Грузія надійно під ******
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01.10.2024 14:58 Ответить
Грузія лягла під росію. Забудьте про гордий грузинський народ. Він вже закінчився.
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01.10.2024 15:02 Ответить
Грузія країна, що любить Україну, але до влади прийшли путінські шістки
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01.10.2024 15:07 Ответить
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01.10.2024 15:12 Ответить
Ще глибше язика встромили
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01.10.2024 15:08 Ответить
Значить ********** сперма їм зайшла та сподобалась
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01.10.2024 15:08 Ответить
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01.10.2024 15:11 Ответить
Але за цих покидьків на виборах голосували таки грузини.
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01.10.2024 15:35 Ответить
"Щодо заяви Лаврова про те, що він сприятиме процесу примирення. Що в цьому поганого? Це позитивно. Грузин Каладзе бачить позитив у примиренні з рашистським антихристом ,варто чекати грузинському народу чергового кровопролиття і жертв від "примирення з лукавим " .Хто б не дружив з рашистом,закінчення для всіх одне і теж- кровопролиття ,смерть і розруха
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01.10.2024 15:41 Ответить
кахи вже немає-залишилась лише ванючая кака...
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01.10.2024 15:43 Ответить
Як почав свого часу забивати автоголи (по два за гру),так зупинитися і не може. Будуть вони прокляті разом з іванішвілі нащадками за свою зраду! Гаумарджос Сакартвелос!
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01.10.2024 15:43 Ответить
не думав, не знав, що Каха такий підарас...
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01.10.2024 17:11 Ответить
Грузини - головне розчарування! Бридкі кахи. Зате квартирні крадії та барсєточники у них найкращі...
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01.10.2024 17:12 Ответить
Тепер будуть у Кремлі перед *********** бандою танцювати на цирлах і співати хором "слався расія вілікая і сцарь єйо вілікадушний".
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01.10.2024 18:17 Ответить
Та і у нас таке буде,ось подивитесь!
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01.10.2024 19:28 Ответить
огидні грузини
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02.10.2024 01:01 Ответить
 
 