Правящая партия Грузии готова "примириться" с РФ: В Госдуме заявили, что войска не будут выводить
"Грузинская мечта" заявила о готовности "примириться" с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что видит "искреннюю оценку прошлого" со стороны властей Грузии, поэтому Россия "готова помочь".
"Они так и сказали, что хотят исторического перемирия. А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти - решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они - соседи Грузии, какие-то контакты между ними неизбежны. Если все стороны заинтересованы достичь договоренностей о ненападении, Россия будет готова помочь", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта.
Генеральный секретарь "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии положительно оценивают заявление министра иностранных дел России.
"Относительно заявления Лаврова о том, что он будет способствовать процессу примирения. Что в этом плохого? Это положительно. Думаю, все понимают ошибки, которые были допущены много лет назад. Мы не должны стесняться говорить об этом", - сказал Каладзе.
"Деструктивная, радикальная злая сила - коллективное "Национальное движение", создала виртуальный мир зла вместе со своими хозяевами и водит нас по заколдованному кругу. Это (оккупация территорий. - Ред.) - результат их предательской политики. К сожалению, их признала Россия, хотя весь цивилизованный мир не признает. Это наши территории", - добавил он.
Реакцию власти в оппозиции сразу назвали предательством национальных интересов.
Ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который является первым заместителем председателя комитета Думы по делам СНГ, сказал, что РФ в любом случае не рассматривает вывод войск с оккупированных территорий Грузии.
"Будет ли это означать вывод российских войск? У нас есть соглашения о сотрудничестве по безопасности... с Абхазией и Южной Осетией. Никто это не обсуждает. То, что сказал Лавров, не имело в виду возможный вывод войск. Он сказал, что нужно признать реальность и устанавливать какое-то взаимодействие в рамках межгосударственных отношений. Слова Лаврова не нужно понимать как то, что Россия хочет вернуть Южную Осетию и Абхазию Грузии, этот вопрос давно закрыт. А если они установят между собой экономические связи, это определенно будет позитивом", - сказал он.
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біженці повернуться,
руїни відновляться ...
боронь Боже нас від 'украинской мєчти" 😕
-Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!
- Зачем?
- Удовольствие получать.
- А какое в этом удовольствие?
- Молодой ещё…
Угорщина в ЄС і НАТО вступила, бо була колись нормальною країною, ці - вже не вступлять.
Угорщина назавжди вражена вірусом "автро-угорського імперіалізму" - там всі приховані імперці, що за кружкою пива розмірковують про булу "велич".
Ніхто грузинам не казав, що їх не візьмуть, як і туркам.
це, вибір грузинів, як і белорасєйцев.
скоро вибори у молдові, побачимо їхній вибір.
нравится, не нравится, - воюй, моя красавица!
Що до грузинів і грузинів. Те саме, що порівнювати В. Кікабідзе і3 І.Кобахідзе
А чого ти зараз не у війську?
От саме як у нас
Що ж дивного, що гігантська раша заглотнула маленьку Грузію?
Та й коли раша грала в футбол головами грузинів, Україна не дуже підтримала Грузію. Відморозилась.
Ющенко, без об'яв, допомагав Грузії військово.
Я бачив відео, де українськї літуни розповідали як вони на гелікоптерах вивозили людей з зони бойових дій у Грузії...
в Україні всього 30 % громадянського суспільства , відповідальних людей, решта -безлікая маса, яка шукає лідора по своїх образу і подобію.
І тут уже не так важливо, чи 73% долбойобів, чи 53% - їх більшість всюди. Весь світ котиться в якийсь треш, де ніхто не хоче думати-читати-аналізувати, а всі хочуть лиш жерти-трахатись-і срати на все і на всіх
в Чехії ніби дивні громадяни, але вони обрали гідного президента
у нас інша практика- чим гірша кандидатура, тим вона краща
я вже думала після зека ця практика припиниться, але ні, вона тільки урізноманітнилась
і от , у часи розквіту блогерні, стендаперів, псевдоволонтерів і інших "лідорів суспільних думок", мені стає страшно за майбутнє держави, більше ніж уже є...
А Макаревич пішов ще далі, він процитував когось з давніх чи то греків, чи то римлян.
Якщо коротко, то звучить приблизно так:"80% людей - ідіоти!"
І мені здається, що вони не читають Цензор.нет
Кацапи більше не будуть загравати з нацменшинами, як раніше. Навіть для виду. На звільнені землі заселяться вані і мані з мухосранськів, бо за концтаборами треба гарний нагляд.
Где у двух республик будут два голоса путина а у Грузий только один голос. Путин уже 20 лет назад предложил это Молдове.
Але для цього треба мати мужність і готовність чимось жертвувати для перемоги.
Кацапам навіть не треба війська вводити - за пару днів всю Грузію кабами і фабами розвалити можуть
чи ти лише єв цими яблучками спокушав ?