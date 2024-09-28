Премьер Грузии Кобахидзе не собирается прекращать использовать фото уничтоженных украинских городов в предвыборной агитации
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не намерен отказываться от темы войны в Украине в рекламе партии "Грузинская мечта".
Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.
Партия власти Грузии "Грузинская мечта" в рамках предвыборной кампании презентовала серию уличных баннеров и видеоролик, где превращенные в руины украинские города изображены рядом с мирными городами Грузии.
В ответ на критику со стороны МИД Украины Ираклий Кобахидзе заявил, что считает принципиальным сравнение войны в Украине и мира в Грузии.
Журналисты спросили, как бы он оценил, если бы Украина использовала кадры Сухуми в предвыборных целях.
"Я помню, что украинцы активно использовали эти кадры с разной, в том числе и с юмористической целью, но это другой вопрос. Сегодня мы говорим о последствиях войны в целом и о том, чего мы избежали для нашей страны в 2022 году", - сказал он.
Кобахидзе вспомнил события августовской войны 2008 года и обвинил в начале войны "режим Саакашвили".
"Да, Россия оккупировала наши территории, но войну начал режим Саакашвили. И сейчас в случае прихода к власти коллективное "Национальное движение" через неделю откроет второй фронт в Грузии.
Почему Россия не вошла в Грузию в 2022 году? У вас есть объяснение? Мы спасли, да! Мы спасли Грузию, и если бы мы следовали требованиям, которые выдвигались высшими должностными лицами украинского руководства, войска России вошли бы в Грузию в 2022 году", - заявил Кобахидзе.
Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.
Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.
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Тому, що Росія вже у Грузії, а Кобахідзе є російською маріонеткою.
в Тбілісі в центрі міста розвалені будинки і ями на дорогах та тротуарах.
загалом, Грузія приємна людьми, але просякнута злиднями...
так що білборди то привід для грузин подумати над своєю
"Грузинськоюросійською мєчтою"
А цей коба хай замість українських розбомблених міст поставить нерозбомблені російські з сортирами на вулиці
ракета Сизрань б'є виключно по мозгам... 😕
мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен
Сиктивкар називається.
Доречі, теж можна на білбордах використовуваги з слоганом "Разніца єсть".
Креативний прем'єр, молодий. Років десять протримається при владі. Але це не точно. Може і п'ятнадцять.