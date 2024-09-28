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Премьер Грузии Кобахидзе не собирается прекращать использовать фото уничтоженных украинских городов в предвыборной агитации

Грузинська мрія у рамках передвиборчої кампанії використовує світлини зруйнованих українських міст

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не намерен отказываться от темы войны в Украине в рекламе партии "Грузинская мечта".

Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" в рамках предвыборной кампании презентовала серию уличных баннеров и видеоролик, где превращенные в руины украинские города изображены рядом с мирными городами Грузии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правящая партия Грузии использует фото уничтоженных украинских городов в своей рекламе

В ответ на критику со стороны МИД Украины Ираклий Кобахидзе заявил, что считает принципиальным сравнение войны в Украине и мира в Грузии.

Журналисты спросили, как бы он оценил, если бы Украина использовала кадры Сухуми в предвыборных целях.

"Я помню, что украинцы активно использовали эти кадры с разной, в том числе и с юмористической целью, но это другой вопрос. Сегодня мы говорим о последствиях войны в целом и о том, чего мы избежали для нашей страны в 2022 году", - сказал он.

Кобахидзе вспомнил события августовской войны 2008 года и обвинил в начале войны "режим Саакашвили".

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"Да, Россия оккупировала наши территории, но войну начал режим Саакашвили. И сейчас в случае прихода к власти коллективное "Национальное движение" через неделю откроет второй фронт в Грузии.

Почему Россия не вошла в Грузию в 2022 году? У вас есть объяснение? Мы спасли, да! Мы спасли Грузию, и если бы мы следовали требованиям, которые выдвигались высшими должностными лицами украинского руководства, войска России вошли бы в Грузию в 2022 году", - заявил Кобахидзе.

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

Автор: 

выборы (24736) Грузия (4501) Кобахидзе Ираклий (25)


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Топ комментарии
+34
Чому Росія не увійшла в Грузію у 2022?

Тому, що Росія вже у Грузії, а Кобахідзе є російською маріонеткою.
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28.09.2024 02:29
+27
один паяц теж звинувачував "режим Порошенко" у початку війни і бізнесі на крові. І лохи його обрали президентом. Але то таке
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28.09.2024 04:59
+14
уникли вони..... Прямо кажучи - сіли під жопу росії і почали їй лизати. Гордий грузинський народ,хулі.
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28.09.2024 07:34
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Правила форума Совет форумчан
"Грузин" і "злодій" це вже синоніми. Якщо хтось мені покаже чесного і порядного грузина в Києві то я ладний встати серед ночі щоб побачити диво. Якщо досі я вважав що гнилі до мозку кісток грузини знаходяться в Україні щоб красти, а чесні і порядні працюють в Грузії, то зараз я бачу що в Грузії злодії та злочинці врешті захопили владу. Для грузинських злодіїв "поля годувальні" в **********. В самій бідній Грузії навіть красти нічого. Та й у кого? Полізеш красти у своїх заріжуть. Без лохів, зокрема в **********, ледачі грузини не зможуть існувати бо працювати їм "западло". Всі без винятку грузини яких я зустрічав тут (в Києві) бахвалились якимсь князівським походженням від "імперії"... За те що Україна перетворилась на обєкт грабунку для грузинських злодіїв маємо сказати "дякую" ногою по печінці Ющенко та Луценко.
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28.09.2024 01:57 Ответить
дурня та нацизм
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28.09.2024 05:02 Ответить
З 1115 коронованих "злодіїв в законі" СРСР перед розвалом 785 були грузинами. Крадучи по всьому СРСР злодії все стягували додому. Тому всі хлопчики 90-х в Грузії мріяли стати "злодіями в законі". Кримінальна субкультура наскрізь пронизує всі сфери життя грузинів. Те що абсолютно неприйнятно для нас в повсякденному житті є нормою для грузин. Я почав займатися гірським туризмом в 11 років. З 16 альпінізмом. Пройшов ну майже всю Грузію пішки. Найбільше дивувала кількість портретів сталіна і зневажливе ставлення до абхазців як до рабів "подарованих" грузинському народу сталіним. А ще ціни. 1 буханка рубль. 2, 3, 4 теж рубль. Все рубль. А коли наполягаєш на здачі то її жбурляли в обличчя з публічною демонстрацією презирства... Виконавши маршрут ми ніколи не лишалися в Грузії на відпочинок і до моря їхали до абхазців в Сухумі...
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28.09.2024 05:35 Ответить
згадала бабка як дівкою була
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28.09.2024 06:46 Ответить
Ти або ідіот, або рашистський провокатор. Ти жодного разу не бачив синів Грузії яки прямо зараз віддають життя в Україні на війні з ордою?
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28.09.2024 09:59 Ответить
Це не відміняє того що переважна більшість із них в розшуку за кримінальні злочини в ********** та Грузії. Воюючи в Україні такі просто продовжують своє життя бо діватися їм більше просто нікуди... Час від часу приймають участь в рейдерських атаках... Після війни отримавши українське громадянство займуться грабунком і криміналом. Щодо цього у мене жодних сумнівів.
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28.09.2024 10:48 Ответить
повісити фото цього грузинського поца та путлєра на бігборді,у центрі Києва і напишіть "грузинська мрія путлєровського вассала",що з цею гнидою цоцькаться
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28.09.2024 11:39 Ответить
Чому Росія не увійшла в Грузію у 2022?

Тому, що Росія вже у Грузії, а Кобахідзе є російською маріонеткою.
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28.09.2024 02:29 Ответить
А Абхазія та Південна Осетія для грузин вже не Грузія, а росія...
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28.09.2024 05:26 Ответить
Ну мабуть їм "какая разница".
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28.09.2024 10:16 Ответить
до чого тут це ??? грузія стала маріонеткою та інструментом паРаші в обході сакцій Заходу та фактично втратила шанс на вступ у ЄС !!! а самі грузини навіть не думають відвойовувати 20% окупованої кацапами своєї теритарії так званих "апхазії", "півд.осетії" !!!
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28.09.2024 08:12 Ответить
в Батумі перша лінія цвіте, а дуга - вже "пахне",
в Тбілісі в центрі міста розвалені будинки і ями на дорогах та тротуарах.
загалом, Грузія приємна людьми, але просякнута злиднями...

так що білборди то привід для грузин подумати над своєю "Грузинською російською мєчтою"
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28.09.2024 07:55 Ответить
Ми свої міста відбудуємо!

А цей коба хай замість українських розбомблених міст поставить нерозбомблені російські з сортирами на вулиці
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28.09.2024 07:59 Ответить
Сама страшна російська ракета не Сармат, який із шахти не вилазить, а ракета Сизрань - після її попадання, американське або європейське місто перетворюється на російську сизрань😂👍

ракета Сизрань б'є виключно по мозгам... 😕
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28.09.2024 08:05 Ответить
Сизрань знаходиться під владою *****. Вже одного цього для справжнього українця достатньо, щоб це місто програло у порівнянні з будь-яким селом України, не кажучи вже про міста.
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28.09.2024 09:19 Ответить
Цитаты великих людей 20-й год.
мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен
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28.09.2024 09:56 Ответить
Для Вас він, може бути і великий. Для мене це корисний для ***** ідиот, якщо не гірше.
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28.09.2024 16:25 Ответить
Є страшніша.
Сиктивкар називається.
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28.09.2024 10:10 Ответить
Бував там ще при сересере і не тільки там ...там таких сиктивкарів хоч греблю гати ...
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28.09.2024 14:53 Ответить
Ну зараз Буча, наприклад, вже краще ніж Тбілісі виглядає

Доречі, теж можна на білбордах використовуваги з слоганом "Разніца єсть".
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28.09.2024 10:20 Ответить
То есть, вони запугують Грузинів війною!!!!
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28.09.2024 03:39 Ответить
Зараз модно всіх лякати. Трамп он своїх американців третьою світовою лякає.
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28.09.2024 03:43 Ответить
Саме так. І це працює.
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28.09.2024 07:49 Ответить
На минулих виборах теж дуже хотіли "просто жити"...
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28.09.2024 08:18 Ответить
нормальна агітація, можно ще зробить борди з вбтими мешканцями Бучі.
Креативний прем'єр, молодий. Років десять протримається при владі. Але це не точно. Може і п'ятнадцять.
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28.09.2024 04:55 Ответить
один паяц теж звинувачував "режим Порошенко" у початку війни і бізнесі на крові. І лохи його обрали президентом. Але то таке
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28.09.2024 04:59 Ответить
Когда-то нравились грузины. А теперь... Все таки их предназначение - торговать *********** на рынке. Продали Саакашвили, продали реформы... И это - гордый народ? Разочарован.
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28.09.2024 05:24 Ответить
коби це ще не всі грузини 😕
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28.09.2024 08:07 Ответить
Тобто,ви або хочете боротися як українці,або лягти як білоруси чи чеченці(Хочете мову ,культуру свою,мир,номінальну незалежність,але готуйтеся, і самі ваші діти вмирати не за власну незалежність,а десь за примхами москалів(
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28.09.2024 06:24 Ответить
Вибори покажуть чи хочуть грузини бути людьми чи стати сраколизами х..йлостану
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28.09.2024 07:29 Ответить
Вибори вже показали .
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28.09.2024 08:01 Ответить
під абсолютним контролем кацапії які можуть бути вибори? Як у нас були всі ці роки.
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28.09.2024 08:19 Ответить
уникли вони..... Прямо кажучи - сіли під жопу росії і почали їй лизати. Гордий грузинський народ,хулі.
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28.09.2024 07:34 Ответить
Воно й@бнуте.
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28.09.2024 07:45 Ответить
ваше щастя що кацапи вгрузли в Україні . питання окупації Грузії вирішиться після війни в Україні , чекайте на "миротворців ".
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28.09.2024 07:49 Ответить
Кацапы учатся у своих учителей. Неоколониализм. Зачем оккупировать Грузию? Достаточно лояльного правительства. Смотрите, им в награду еще и Осетию вернут. Не готова Россия всех тянуть к своему уровню
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28.09.2024 09:51 Ответить
Та хай вже показує ті фотографії. Може хтось зробить правильні висновки
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28.09.2024 09:13 Ответить
Які українці використовували кадри Сухумі з гумористичною метою? Хто може щось згадати? Бо всякі там грузинські кацапи можуть понабріхувати і оком не моргнуть.
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28.09.2024 09:39 Ответить
Та я не здивуюсь що 95 квартал з Невтікачем ...
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28.09.2024 14:57 Ответить
Замість того, щоб використати ситуацію і повернути втрачені окуповані території, продовжують займатись популізмом. Але я був у Грузії перед початком повномасштабної війни. Росіян там ненавидять. Є ще вірогідність приходу до влади нормальних людей
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28.09.2024 11:59 Ответить
Навіть вірмени щось там наважуються бухтіти на росіяк, а грузини з легкістю лягли під них..Це вже незмивна ганьба для Грузії
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28.09.2024 13:56 Ответить
 
 