Премьер Грузии Кобахидзе не собирается прекращать использовать фото уничтоженных украинских городов в предвыборной агитации

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не намерен отказываться от темы войны в Украине в рекламе партии "Грузинская мечта".

Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" в рамках предвыборной кампании презентовала серию уличных баннеров и видеоролик, где превращенные в руины украинские города изображены рядом с мирными городами Грузии.

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В ответ на критику со стороны МИД Украины Ираклий Кобахидзе заявил, что считает принципиальным сравнение войны в Украине и мира в Грузии.

Журналисты спросили, как бы он оценил, если бы Украина использовала кадры Сухуми в предвыборных целях.

"Я помню, что украинцы активно использовали эти кадры с разной, в том числе и с юмористической целью, но это другой вопрос. Сегодня мы говорим о последствиях войны в целом и о том, чего мы избежали для нашей страны в 2022 году", - сказал он.

Кобахидзе вспомнил события августовской войны 2008 года и обвинил в начале войны "режим Саакашвили".

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"Да, Россия оккупировала наши территории, но войну начал режим Саакашвили. И сейчас в случае прихода к власти коллективное "Национальное движение" через неделю откроет второй фронт в Грузии.

Почему Россия не вошла в Грузию в 2022 году? У вас есть объяснение? Мы спасли, да! Мы спасли Грузию, и если бы мы следовали требованиям, которые выдвигались высшими должностными лицами украинского руководства, войска России вошли бы в Грузию в 2022 году", - заявил Кобахидзе.

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.