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Новости Война
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МИД осудил политическую рекламу "Грузинской мечты", где использовали кадры разрушенных украинских городов: такие действия недопустимы

МЗС засудило рекламну кампанію

Министерство иностранных дел Украины осудило политическую рекламу правящей партии Грузии "Грузинская мечта", где использовали кадры разрушенных украинских городов. В ведомстве считают недопустимым использование в политической рекламе изображения уничтоженных Россией украинских городов.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии.

Ведомство призвало правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны РФ против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии.

Напоследок украинский МИД выразил надежду, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО.

Читайте также: МИД Украины в годовщину агрессии РФ против Грузии: Российский империализм остается неизменным

Что предшествовало?

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

Смотрите также: Правящая партия Грузии использует фото уничтоженных украинских городов в своей рекламе

Автор: 

Грузия (4501) МИД (6966) реклама (643)


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Топ комментарии
+13
ой кацапе.... якраз зебіл так і робив- літав
думаєш як виглядають угоди з рашкою
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26.09.2024 19:18
+9
А викликати посла ''на килим'' і пикою потикати в оту ''рекламу'' слабо? Чи д'єрмак не дозволяє?
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26.09.2024 18:51
+5
Вже ж було: ''Вы что хотите чтобы было как в Украине?''

Росіяни казали, замовчуючи той факт, що це через їх атаки.

Як хазяї з Кремля наказали так і чинять грузинські колаборанти політики.
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26.09.2024 18:46
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Правила форума Совет форумчан
Вже ж було: ''Вы что хотите чтобы было как в Украине?''

Росіяни казали, замовчуючи той факт, що це через їх атаки.

Як хазяї з Кремля наказали так і чинять грузинські колаборанти політики.
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26.09.2024 18:46 Ответить
Можна додати до їх реклами ''не дивись нагору''.
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26.09.2024 18:49 Ответить
А викликати посла ''на килим'' і пикою потикати в оту ''рекламу'' слабо? Чи д'єрмак не дозволяє?
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26.09.2024 18:51 Ответить
У Грузинів масова амнезія?

Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:

«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
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26.09.2024 18:56 Ответить
Це трохи не про Грузію ...та і навіщо так далеко заглядати ...якщо їм 2008 рік нічого не нагадує то хто їм дохтур ...
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27.09.2024 00:46 Ответить
Домріються
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26.09.2024 19:03 Ответить
Ще грузинів призначте винними.
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26.09.2024 19:03 Ответить
ой кацапе.... якраз зебіл так і робив- літав
думаєш як виглядають угоди з рашкою
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26.09.2024 19:18 Ответить
Ви, кацапська одноденка, головне далеко від ширінки вашого Плешфюрера далеко не відходьте.
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26.09.2024 19:40 Ответить
Попрощайся з нами, лапотний набутилочнік. Тобі - курсом вашега вайеннага карапля.
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26.09.2024 19:58 Ответить
Грузинская мечта
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26.09.2024 19:23 Ответить
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26.09.2024 19:25 Ответить
То есть 2008 год грузины резко забыли??? 🤔
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26.09.2024 19:27 Ответить
Ох#їли
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26.09.2024 19:32 Ответить
Это всё? Мощно ответили,я в ...акуме,сотни тысяч людей защищают Украину,а в правительстве не нашлось единственного человека который смог бы ************ грузинских на место поставить,сум,бiль ,сльози, Де висланнi дипломати Грузii, де хочаб нота протесту ,у нас взагалi е МЗС? Це не про бiзнес послiв ,а про кормить для Украiни.
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26.09.2024 19:50 Ответить
більше ніякої, сакартвело!
виключно, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Грузинська Радянська Соціалістична Республіка .
низькій уклін добровольцям з грузинського батальйону!
прикро за грузинів. як і бєлорасєйці, просрали свою країну.
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26.09.2024 20:10 Ответить
Ти задай собі питання . Чому цей грузиньський легіон чи батальйон не їде в грузію і не визволяє свої землі Абхазію і Пвд.Осетію ? А швеньдяється в Україні ?
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26.09.2024 21:52 Ответить
швеньдяється?
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26.09.2024 21:54 Ответить
 
 