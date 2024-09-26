МИД осудил политическую рекламу "Грузинской мечты", где использовали кадры разрушенных украинских городов: такие действия недопустимы
Министерство иностранных дел Украины осудило политическую рекламу правящей партии Грузии "Грузинская мечта", где использовали кадры разрушенных украинских городов. В ведомстве считают недопустимым использование в политической рекламе изображения уничтоженных Россией украинских городов.
Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Министерство иностранных дел Украины осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества", - говорится в заявлении.
В министерстве отметили, что грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии.
Ведомство призвало правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны РФ против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии.
Напоследок украинский МИД выразил надежду, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО.
Что предшествовало?
Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.
Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.
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Росіяни казали, замовчуючи той факт, що це через їх атаки.
Як хазяї з Кремля наказали так і чинять грузинські колаборанти політики.
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
думаєш як виглядають угоди з рашкою
виключно, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Грузинська Радянська Соціалістична Республіка .
низькій уклін добровольцям з грузинського батальйону!
прикро за грузинів. як і бєлорасєйці, просрали свою країну.