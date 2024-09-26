МИД осудил политическую рекламу "Грузинской мечты", где использовали кадры разрушенных украинских городов: такие действия недопустимы

Министерство иностранных дел Украины осудило политическую рекламу правящей партии Грузии "Грузинская мечта", где использовали кадры разрушенных украинских городов. В ведомстве считают недопустимым использование в политической рекламе изображения уничтоженных Россией украинских городов.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает и считает недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии.

Ведомство призвало правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны РФ против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии.

Напоследок украинский МИД выразил надежду, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО.

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Что предшествовало?

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

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