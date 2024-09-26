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Новини Війна
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МЗС засудило політичну рекламу "Грузинської мрії", де використали кадри зруйнованих українських міст: такі дії неприпустимі

МЗС засудило рекламну кампанію

Міністерство закордонних справ України засудило політичну рекламу керівної партії Грузії "Грузинська мрія", де використали кадри зруйнованих українських міст. У відомстві вважають неприпустимим використання в політичній рекламі зображення знищених Росією українських міст.

Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства", - йдеться у заяві.

У міністерстві наголосили, що грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. 

Відомство закликало уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни РФ проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.

Наостанок українське МЗС висловило сподівання, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.

Читайте також: МЗС України у річницю агресії РФ проти Грузії: Російський імперіалізм залишається незмінним

Що передувало?

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

Дивіться також: Керівна партія Грузії використовує фото знищених українських міст у своїй рекламі

Автор: 

Грузія (1846) МЗС (4139) реклама (406)


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Топ коментарі
+13
ой кацапе.... якраз зебіл так і робив- літав
думаєш як виглядають угоди з рашкою
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26.09.2024 19:18
+9
А викликати посла ''на килим'' і пикою потикати в оту ''рекламу'' слабо? Чи д'єрмак не дозволяє?
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26.09.2024 18:51
+5
Вже ж було: ''Вы что хотите чтобы было как в Украине?''

Росіяни казали, замовчуючи той факт, що це через їх атаки.

Як хазяї з Кремля наказали так і чинять грузинські колаборанти політики.
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26.09.2024 18:46
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Вже ж було: ''Вы что хотите чтобы было как в Украине?''

Росіяни казали, замовчуючи той факт, що це через їх атаки.

Як хазяї з Кремля наказали так і чинять грузинські колаборанти політики.
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26.09.2024 18:46 Відповісти
Можна додати до їх реклами ''не дивись нагору''.
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26.09.2024 18:49 Відповісти
А викликати посла ''на килим'' і пикою потикати в оту ''рекламу'' слабо? Чи д'єрмак не дозволяє?
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26.09.2024 18:51 Відповісти
У Грузинів масова амнезія?

Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:

«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
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26.09.2024 18:56 Відповісти
Це трохи не про Грузію ...та і навіщо так далеко заглядати ...якщо їм 2008 рік нічого не нагадує то хто їм дохтур ...
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27.09.2024 00:46 Відповісти
Домріються
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26.09.2024 19:03 Відповісти
Ще грузинів призначте винними.
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26.09.2024 19:03 Відповісти
ой кацапе.... якраз зебіл так і робив- літав
думаєш як виглядають угоди з рашкою
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26.09.2024 19:18 Відповісти
Ви, кацапська одноденка, головне далеко від ширінки вашого Плешфюрера далеко не відходьте.
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26.09.2024 19:40 Відповісти
Попрощайся з нами, лапотний набутилочнік. Тобі - курсом вашега вайеннага карапля.
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26.09.2024 19:58 Відповісти
Грузинская мечта
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26.09.2024 19:23 Відповісти
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26.09.2024 19:25 Відповісти
То есть 2008 год грузины резко забыли??? 🤔
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26.09.2024 19:27 Відповісти
Ох#їли
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26.09.2024 19:32 Відповісти
Это всё? Мощно ответили,я в ...акуме,сотни тысяч людей защищают Украину,а в правительстве не нашлось единственного человека который смог бы ************ грузинских на место поставить,сум,бiль ,сльози, Де висланнi дипломати Грузii, де хочаб нота протесту ,у нас взагалi е МЗС? Це не про бiзнес послiв ,а про кормить для Украiни.
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26.09.2024 19:50 Відповісти
більше ніякої, сакартвело!
виключно, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Грузинська Радянська Соціалістична Республіка .
низькій уклін добровольцям з грузинського батальйону!
прикро за грузинів. як і бєлорасєйці, просрали свою країну.
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26.09.2024 20:10 Відповісти
Ти задай собі питання . Чому цей грузиньський легіон чи батальйон не їде в грузію і не визволяє свої землі Абхазію і Пвд.Осетію ? А швеньдяється в Україні ?
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26.09.2024 21:52 Відповісти
швеньдяється?
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26.09.2024 21:54 Відповісти
 
 