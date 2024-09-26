МЗС засудило політичну рекламу "Грузинської мрії", де використали кадри зруйнованих українських міст: такі дії неприпустимі

Міністерство закордонних справ України засудило політичну рекламу керівної партії Грузії "Грузинська мрія", де використали кадри зруйнованих українських міст. У відомстві вважають неприпустимим використання в політичній рекламі зображення знищених Росією українських міст.

Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій на сайті відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства", - йдеться у заяві.

У міністерстві наголосили, що грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії.

Відомство закликало уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни РФ проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.

Наостанок українське МЗС висловило сподівання, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.

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Що передувало?

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

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