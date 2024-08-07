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Новости Война
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МИД Украины в годовщину агрессии РФ против Грузии: Российский империализм остается неизменным

Заява МЗС України у річницю агресії РФ проти Грузії

Сегодня, 7 августа, исполняется 16 лет с начала агрессии РФ против Грузии. Тогда Россия оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Российская оккупация превратила эти грузинские регионы в серую зону, где царит беззаконие, отсутствуют перспективы, пренебрегаются права человека. Боевые действия остановились в августе 2008 года, но агрессия России против Грузии на этом не завершилась. Москва продолжила так называемую "бордеризацию", то есть ползучую аннексию грузинской территории, давление, пропаганду и другие гибридные методы вмешательства", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и решительно осуждает захватническую политику Кремля.

"Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии так называемыми "независимыми государствами".

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Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении к другим народам, международному праву, международно признанным границам, стремлении восстановить имперское доминирование", - отметили в министерстве.

Агрессия против Грузии и Украины - это лишь эпизод многолетней имперской политики РФ, которой не место в 21 веке, добавили там.

"Убеждены, что только совместными усилиями международного сообщества можно помешать агрессивной политике РФ, заставить ее покинуть временно оккупированные территории Грузии и Украины, привлечь российских преступников к ответственности за всю несправедливость, преступления и зверства", - подытожили в МИД.

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Автор: 

Грузия (4499) МИД (6935) россия (95372)


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Топ комментарии
+7
Та вродь би завтра 08.08.08.
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07.08.2024 13:43
+6
Заява українського МІД застала грузинський парламент у позі рачки перед ×уйлом - як несподівано незручно для грузинських депутатів, так і поперхнутися можна.
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07.08.2024 13:48
+4
І знову: в цьому офіціозі відсутня теза про чуму ХХІ століття - агресивний каспський рашизм - який треба знищувати усім цивілізованим світовим суспільством... А без втвкмачення цієї істини в головешки і пересічного західного обивателя, і чиновництва наших союзників з числа країн G7, НАТО та Євросоюзу годі мріяти про справжню допомогу нам!
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07.08.2024 13:46
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Та вродь би завтра 08.08.08.
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07.08.2024 13:43 Ответить
СНІДУ на кацапів немає.
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07.08.2024 13:44 Ответить
Ну , в приципі , не змінною залишається і реакція "світового співтовариства" на неї ...((
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07.08.2024 13:46 Ответить
І знову: в цьому офіціозі відсутня теза про чуму ХХІ століття - агресивний каспський рашизм - який треба знищувати усім цивілізованим світовим суспільством... А без втвкмачення цієї істини в головешки і пересічного західного обивателя, і чиновництва наших союзників з числа країн G7, НАТО та Євросоюзу годі мріяти про справжню допомогу нам!
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07.08.2024 13:46 Ответить
Заява українського МІД застала грузинський парламент у позі рачки перед ×уйлом - як несподівано незручно для грузинських депутатів, так і поперхнутися можна.
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07.08.2024 13:48 Ответить
Дааа... Они только присосались взахлеб а тут такое... Некрасиво получилось ))
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07.08.2024 16:05 Ответить
Які 16 років,Абхазія,це 1992-93 р.р.!!))
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07.08.2024 13:52 Ответить
16 років тому ввели війська офіційно. До цього "отпускнікі", в т.ч. авіація
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07.08.2024 14:48 Ответить
З 1993 року в Абхазія росвійська,до цього там були "іхтамнети" !!))
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07.08.2024 14:49 Ответить
Треба сепарів знищувати всіма засобами!!!

Бо і їх будуть посилати на фронт.
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07.08.2024 14:46 Ответить
 
 