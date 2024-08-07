МИД Украины в годовщину агрессии РФ против Грузии: Российский империализм остается неизменным

Сегодня, 7 августа, исполняется 16 лет с начала агрессии РФ против Грузии. Тогда Россия оккупировала Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Российская оккупация превратила эти грузинские регионы в серую зону, где царит беззаконие, отсутствуют перспективы, пренебрегаются права человека. Боевые действия остановились в августе 2008 года, но агрессия России против Грузии на этом не завершилась. Москва продолжила так называемую "бордеризацию", то есть ползучую аннексию грузинской территории, давление, пропаганду и другие гибридные методы вмешательства", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и решительно осуждает захватническую политику Кремля.

"Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии так называемыми "независимыми государствами".

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Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении к другим народам, международному праву, международно признанным границам, стремлении восстановить имперское доминирование", - отметили в министерстве.

Агрессия против Грузии и Украины - это лишь эпизод многолетней имперской политики РФ, которой не место в 21 веке, добавили там.

"Убеждены, что только совместными усилиями международного сообщества можно помешать агрессивной политике РФ, заставить ее покинуть временно оккупированные территории Грузии и Украины, привлечь российских преступников к ответственности за всю несправедливость, преступления и зверства", - подытожили в МИД.

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