РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10737 посетителей онлайн
Новости
3 294 16

США на неопределенный срок отложили запланированные военные учения с Грузией

військові навчання Noble Partner у Грузії

США на неопределенный срок отложили запланированные военные учения с Грузией Noble Partner, поскольку пересматривают свои отношения с этой страной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В заявлении Пентагона говорится, что решение о переносе учений вызвано "ложными обвинениями" в сторону США.

"Решение отложить эту серию учений Noble Partner связано с ложными обвинениями грузинского правительства в адрес Соединенных Штатов и других западных государств с целью заставить Грузию открыть второй фронт против России, чтобы ослабить давление на Украину, а также в участии в двух попытках государственного переворота против правящей партии", - заявили в Пентагоне.

В конце мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вводят визовые ограничения и начинают "всеобъемлющий пересмотр" сотрудничества с Грузией из-за закона об "иностранных агентах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против представителей правящей партии Грузии

Автор: 

Грузия (4504) США (27131) военные учения (3462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Прийде Ржавий в Білий Дім,чи ні,ми свою країну більше в лапи ху@ляндії не віддамо.Так,жертв буде багато,якщо Ржавий презерватив припинить допомогу Україні,але їх буде в сотні раз більше,якщо припинити спротив,1933 рік буде тоді здаватися Раєм.Почнем партизанити всією країною,досвід є,чотири маленькі області ганяли моск@лів по Карпатських лісах до 1968 року так,що до сих пір Степана Андрійовича бояться,в деяких селах,таких як Завій,Грабівка,Яворівка,Бережниця і т.д.,совєцкая власть так до кінця і не настала,коли смеркало,жоден мусор,чи військовий моск@лик не їздив дорогою через "Чорний ліс" до Станіславова аж до 1991 року,бо пісялись кип'яточком.Треба буде,перейдем на теракти по всій планеті,якщо американці підуть на співпрацю з фашньою і злив України,влаштуєм такий "джихад" "коричневим" трампістам,що єменські хусити,чи Іділ буде американцям здаватись комариними укусами.
показать весь комментарий
06.07.2024 04:07 Ответить
+9
Сакартвело перетворюється на Грузинську ССР,нажаль.
показать весь комментарий
06.07.2024 03:39 Ответить
+6
Дрес-код забороняє будьоновки і кокошники.
показать весь комментарий
06.07.2024 01:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока, генацвалі...
показать весь комментарий
06.07.2024 01:52 Ответить
Дрес-код забороняє будьоновки і кокошники.
показать весь комментарий
06.07.2024 01:56 Ответить
Нажаль як буде трампон то Україну чекають не ліпші часи
показать весь комментарий
06.07.2024 02:37 Ответить
Прийде Ржавий в Білий Дім,чи ні,ми свою країну більше в лапи ху@ляндії не віддамо.Так,жертв буде багато,якщо Ржавий презерватив припинить допомогу Україні,але їх буде в сотні раз більше,якщо припинити спротив,1933 рік буде тоді здаватися Раєм.Почнем партизанити всією країною,досвід є,чотири маленькі області ганяли моск@лів по Карпатських лісах до 1968 року так,що до сих пір Степана Андрійовича бояться,в деяких селах,таких як Завій,Грабівка,Яворівка,Бережниця і т.д.,совєцкая власть так до кінця і не настала,коли смеркало,жоден мусор,чи військовий моск@лик не їздив дорогою через "Чорний ліс" до Станіславова аж до 1991 року,бо пісялись кип'яточком.Треба буде,перейдем на теракти по всій планеті,якщо американці підуть на співпрацю з фашньою і злив України,влаштуєм такий "джихад" "коричневим" трампістам,що єменські хусити,чи Іділ буде американцям здаватись комариними укусами.
показать весь комментарий
06.07.2024 04:07 Ответить
Ну маєте рацію але сподіваюсь до такого не дійде
показать весь комментарий
06.07.2024 05:43 Ответить
Він маячню пише
показать весь комментарий
06.07.2024 08:28 Ответить
бред сивой кобылы. То что лепечет Трамп это всего то предвыборная компания. Встав у власти он будет делать то что делать Америке нужно, исходя из американских интересов. А это именно то что делает Байден ))
показать весь комментарий
06.07.2024 13:30 Ответить
Наивно ожидать от рыжего уголовника справедливости и соблюдение интересов Омерики. Он открутим текстом все уже объяснил всем своим избирателям что похерит НАТО и Украину. Я удивляюсь с тех типов которые все же верят в какую-то хитрую игру рыжего трампона. Он вам сцать в лицо будет а для вас это как бы теплый летний душ
показать весь комментарий
06.07.2024 18:29 Ответить
Сакартвело перетворюється на Грузинську ССР,нажаль.
показать весь комментарий
06.07.2024 03:39 Ответить
Вони думають що зможуть замість ***** поставити в Кремлі нового Єврейського сина(Джугашвілі)
показать весь комментарий
06.07.2024 04:53 Ответить
Ех Міша Саакашвілі-краще б він не боров "бариг" в Україні,а боров баригу Івашішвілі в грузіі.
показать весь комментарий
06.07.2024 05:56 Ответить
Іванішвілі - то скоріше "Медведчук", ніж "барига". Грузинський "Медведчук" зумів обдурити (купити) грузинів. У нас теж були такі ж самі намагання з реінкарнацією партії регіонів (ОПЗЖ), але українці виявилися розумнішими за грузинів. Це розлютило кремль і він розпочав війну. Чомусь після 2014-ого не заборонили партію регіонів, як антиукраїнську і Медведчуку дали карт-бланш - рашистську трубу і дозвіл на три канали ТБ. "Совпадєніє"?
показать весь комментарий
06.07.2024 06:29 Ответить
От тільки мертвечук збагатився найбільше саме за часів Ze-клоуна та його малороського кодла , по типу Портнова , що складав розстрільні списки патріотів

Ну як так то ?
показать весь комментарий
06.07.2024 08:11 Ответить
Бариги, зло в будь-якій країні!🐷
показать весь комментарий
06.07.2024 08:59 Ответить
Справа в тому що в Україні можна купити частину населення , а в грузії всіх і кожного , питання тільки в ціні .
показать весь комментарий
06.07.2024 09:18 Ответить
Справа в тому що Грузія дуже маленька країна.І там немало кацапофілів проживає.Плюс владу захопив кацапський агент
показать весь комментарий
06.07.2024 10:23 Ответить
 
 