США на неопределенный срок отложили запланированные военные учения с Грузией Noble Partner, поскольку пересматривают свои отношения с этой страной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В заявлении Пентагона говорится, что решение о переносе учений вызвано "ложными обвинениями" в сторону США.

"Решение отложить эту серию учений Noble Partner связано с ложными обвинениями грузинского правительства в адрес Соединенных Штатов и других западных государств с целью заставить Грузию открыть второй фронт против России, чтобы ослабить давление на Украину, а также в участии в двух попытках государственного переворота против правящей партии", - заявили в Пентагоне.

В конце мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вводят визовые ограничения и начинают "всеобъемлющий пересмотр" сотрудничества с Грузией из-за закона об "иностранных агентах".

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