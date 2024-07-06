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Новини
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США на невизначений термін відклали заплановані військові навчання з Грузією

військові навчання Noble Partner у Грузії

США на невизначений термін відклали заплановані військові навчання з Грузією Noble Partner, оскільки переглядають свої відносини з цією країною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У заяві Пентагону йдеться, що рішення про перенесення навчань викликане "неправдивими звинуваченнями" у бік США.

"Рішення відкласти цю серію навчань Noble Partner пов’язане з неправдивими звинуваченнями грузинського уряду на адресу Сполучених Штатів та інших західних держав з метою змусити Грузію відкрити другий фронт проти Росії, щоб послабити тиск на Україну, а також в участі у двох спробах державного перевороту проти керівної партії", – заявили у Пентагоні.

Наприкінці травня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США запроваджують візові обмеження і починають "всеосяжний перегляд" співпраці з Грузією через закон про "іноземних агентів".

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Автор: 

Грузія (1852) США (23410) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+11
Прийде Ржавий в Білий Дім,чи ні,ми свою країну більше в лапи ху@ляндії не віддамо.Так,жертв буде багато,якщо Ржавий презерватив припинить допомогу Україні,але їх буде в сотні раз більше,якщо припинити спротив,1933 рік буде тоді здаватися Раєм.Почнем партизанити всією країною,досвід є,чотири маленькі області ганяли моск@лів по Карпатських лісах до 1968 року так,що до сих пір Степана Андрійовича бояться,в деяких селах,таких як Завій,Грабівка,Яворівка,Бережниця і т.д.,совєцкая власть так до кінця і не настала,коли смеркало,жоден мусор,чи військовий моск@лик не їздив дорогою через "Чорний ліс" до Станіславова аж до 1991 року,бо пісялись кип'яточком.Треба буде,перейдем на теракти по всій планеті,якщо американці підуть на співпрацю з фашньою і злив України,влаштуєм такий "джихад" "коричневим" трампістам,що єменські хусити,чи Іділ буде американцям здаватись комариними укусами.
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06.07.2024 04:07 Відповісти
+9
Сакартвело перетворюється на Грузинську ССР,нажаль.
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06.07.2024 03:39 Відповісти
+6
Дрес-код забороняє будьоновки і кокошники.
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06.07.2024 01:56 Відповісти
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Пока, генацвалі...
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06.07.2024 01:52 Відповісти
Дрес-код забороняє будьоновки і кокошники.
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06.07.2024 01:56 Відповісти
Нажаль як буде трампон то Україну чекають не ліпші часи
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06.07.2024 02:37 Відповісти
Прийде Ржавий в Білий Дім,чи ні,ми свою країну більше в лапи ху@ляндії не віддамо.Так,жертв буде багато,якщо Ржавий презерватив припинить допомогу Україні,але їх буде в сотні раз більше,якщо припинити спротив,1933 рік буде тоді здаватися Раєм.Почнем партизанити всією країною,досвід є,чотири маленькі області ганяли моск@лів по Карпатських лісах до 1968 року так,що до сих пір Степана Андрійовича бояться,в деяких селах,таких як Завій,Грабівка,Яворівка,Бережниця і т.д.,совєцкая власть так до кінця і не настала,коли смеркало,жоден мусор,чи військовий моск@лик не їздив дорогою через "Чорний ліс" до Станіславова аж до 1991 року,бо пісялись кип'яточком.Треба буде,перейдем на теракти по всій планеті,якщо американці підуть на співпрацю з фашньою і злив України,влаштуєм такий "джихад" "коричневим" трампістам,що єменські хусити,чи Іділ буде американцям здаватись комариними укусами.
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06.07.2024 04:07 Відповісти
Ну маєте рацію але сподіваюсь до такого не дійде
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06.07.2024 05:43 Відповісти
Він маячню пише
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06.07.2024 08:28 Відповісти
бред сивой кобылы. То что лепечет Трамп это всего то предвыборная компания. Встав у власти он будет делать то что делать Америке нужно, исходя из американских интересов. А это именно то что делает Байден ))
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06.07.2024 13:30 Відповісти
Наивно ожидать от рыжего уголовника справедливости и соблюдение интересов Омерики. Он открутим текстом все уже объяснил всем своим избирателям что похерит НАТО и Украину. Я удивляюсь с тех типов которые все же верят в какую-то хитрую игру рыжего трампона. Он вам сцать в лицо будет а для вас это как бы теплый летний душ
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06.07.2024 18:29 Відповісти
Сакартвело перетворюється на Грузинську ССР,нажаль.
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06.07.2024 03:39 Відповісти
Вони думають що зможуть замість ***** поставити в Кремлі нового Єврейського сина(Джугашвілі)
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06.07.2024 04:53 Відповісти
Ех Міша Саакашвілі-краще б він не боров "бариг" в Україні,а боров баригу Івашішвілі в грузіі.
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06.07.2024 05:56 Відповісти
Іванішвілі - то скоріше "Медведчук", ніж "барига". Грузинський "Медведчук" зумів обдурити (купити) грузинів. У нас теж були такі ж самі намагання з реінкарнацією партії регіонів (ОПЗЖ), але українці виявилися розумнішими за грузинів. Це розлютило кремль і він розпочав війну. Чомусь після 2014-ого не заборонили партію регіонів, як антиукраїнську і Медведчуку дали карт-бланш - рашистську трубу і дозвіл на три канали ТБ. "Совпадєніє"?
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06.07.2024 06:29 Відповісти
От тільки мертвечук збагатився найбільше саме за часів Ze-клоуна та його малороського кодла , по типу Портнова , що складав розстрільні списки патріотів

Ну як так то ?
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06.07.2024 08:11 Відповісти
Бариги, зло в будь-якій країні!🐷
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06.07.2024 08:59 Відповісти
Справа в тому що в Україні можна купити частину населення , а в грузії всіх і кожного , питання тільки в ціні .
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06.07.2024 09:18 Відповісти
Справа в тому що Грузія дуже маленька країна.І там немало кацапофілів проживає.Плюс владу захопив кацапський агент
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06.07.2024 10:23 Відповісти
 
 