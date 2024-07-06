США на невизначений термін відклали заплановані військові навчання з Грузією Noble Partner, оскільки переглядають свої відносини з цією країною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У заяві Пентагону йдеться, що рішення про перенесення навчань викликане "неправдивими звинуваченнями" у бік США.

"Рішення відкласти цю серію навчань Noble Partner пов’язане з неправдивими звинуваченнями грузинського уряду на адресу Сполучених Штатів та інших західних держав з метою змусити Грузію відкрити другий фронт проти Росії, щоб послабити тиск на Україну, а також в участі у двох спробах державного перевороту проти керівної партії", – заявили у Пентагоні.

Наприкінці травня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США запроваджують візові обмеження і починають "всеосяжний перегляд" співпраці з Грузією через закон про "іноземних агентів".

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