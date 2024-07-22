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Новости Война
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Если Трамп победит на выборах в США, война в Украине закончится быстрее, – премьер Грузии Кобахидзе

Прем'єр Грузії Кобахідзе про перемогу Трампа на виборах у США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США будет способствовать завершению войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Конечно, мы не можем вмешиваться ни в чьи выборы, тем более в выборы президента такой великой страны, как США. Это не наше дело. Единственное, что можно сказать, это то, что, если Трамп победит на выборах, война в Украине закончится быстрее. Поэтому наш регион быстрее успокоится, что изменит отношение, в частности, к Грузии. Если в регионе будет мир, изменится и отношение к Грузии. Это все, что можно об этом сказать, остальное - выбор американского народа. Американский народ должен решить, кто будет их президентом", - отметил Кобахидзе.

В то же время премьер Грузии не стал комментировать решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах, назначенных на ноябрь.

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"В случае победы Трампа война в Украине закончится раньше, чем закончилась бы в другом случае, следовательно, регион быстрее успокоится, и в такой ситуации отношение к Грузии изменится, справедливости в отношении Грузии станет больше", - добавил он.

Автор: 

Грузия (4499) Трамп Дональд (5089) Кобахидзе Ираклий (24)


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Топ комментарии
+43
кобахідзе, скажи краще, коли у савєцкій саюз до пуйла вступиш?
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22.07.2024 15:26
+32
це грузинський арєстовічъ.
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22.07.2024 15:29
+29
Що ця нікчемна промосковська істота несе ,ти вже повернув 20% окупованої території ?
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22.07.2024 15:28
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кобахідзе, скажи краще, коли у савєцкій саюз до пуйла вступиш?
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22.07.2024 15:26 Ответить
Они фактически уже вступили. Остались одни формальности. Кацапоиды уже заселяются в дома убежавших грузин и строят военные базы. Когда над Тбилиси поднимут рашистский флаг дело времени. Рашистам не нужны инакомыслящие под ихней военной базой в окупированной абхазии. Тем более через Грузию проходит путь на ближний восток.
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22.07.2024 15:37 Ответить
Так розумію, що ви маєте на увазі території, котрі захопили кацапи (з приводу "заселяются в дома убежавших грузин и строят военные базы")?
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23.07.2024 18:34 Ответить
Ти нестерпний...

Ти жив в союзі...

Ти потерпілий...

Від молота та серпа......

Ти негр?

Чи просо загорілий?
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22.07.2024 15:40 Ответить
Вони вже вступили ,
ідіоти 😡
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22.07.2024 15:44 Ответить
Такий молодий, а вже так багато знає. Школа "професора" Трампа.
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22.07.2024 15:27 Ответить
Та йди ти ну...уй, путінський членосос, разом з трампом!
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22.07.2024 15:28 Ответить
А наступною буде грузія.
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22.07.2024 15:28 Ответить
У них варіантів немає, або Туреччина, або РФ.
Кого б ви вибрали ?

Та І та технічно розділили порти Грузії.
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22.07.2024 16:30 Ответить
Що ця нікчемна промосковська істота несе ,ти вже повернув 20% окупованої території ?
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22.07.2024 15:28 Ответить
це грузинський арєстовічъ.
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22.07.2024 15:29 Ответить
Планета, затамувавши подих, прислухається до грузинських одкровень...
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22.07.2024 15:29 Ответить
Типовий зрадник, колаборант
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22.07.2024 15:30 Ответить
О! Гаварящяя онуча путіна
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22.07.2024 15:30 Ответить
Наша Риго-Кротоферма теж на це надіється.
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22.07.2024 15:30 Ответить
Нащо виставляти сюди ці балакучі д@пи а-ля вітька орбан?
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22.07.2024 15:31 Ответить
Думка грузинського сосаки у кацапів дуже "цінна".
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22.07.2024 15:32 Ответить
І всі ми знаємо що влада Грузії підлизує кацапам.
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22.07.2024 15:34 Ответить
ГРузії-

Давно *****...
***** цариці Тамари...

Грузія - дала......

По нинішним міркам-

Взяла та сковтнула...

І каже...

Що все це дари...
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22.07.2024 15:34 Ответить
Еще одно чучело прокацапленое вылезло со своим пердежом. Просрало Грузию, где уже строятся военные разийские базы, а грузины по миру пошли и , хочет чтобы еще Украину просрали. Чтобы грузинам не так обидно было под каблуком рашки жить. О чем я и говорил, ***** набирает рабов типо бульбашей, чечен и грузин и тд, а потом ети рабы будут затаскивать в свое болото остальных.
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22.07.2024 15:34 Ответить
И вообще, почему твари всего мира хотят свои проблемы решить за счет Украины? Почему ета прокацапленная с*ка не попросит Трампа освободить абхазию? Все ети орбаны, лукашенки, кобахидзы, ердоганы верят что если Украину отдать ***** то ***** и с них слезет и всему етому воронью какой то кусочек перепадет? Как бы не так.
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22.07.2024 15:57 Ответить
дай, Боже, в жовтні в Грузії переможе опозиція - чи буде він таке просторікувати з МКАДу?
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22.07.2024 15:34 Ответить
Богу насрати на діла мирські. Як і грузінам - давай деньгі, деньгі давай!
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22.07.2024 17:50 Ответить
Раджу цьому ідіоту відправитись пішки у чудове перуанське місто *****.
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22.07.2024 15:36 Ответить
Це у нього така депресія! після агресії московитів проти Грузії 08.08.08??
Можливо, він так злякався, отіє кувалди пригожина…
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22.07.2024 15:36 Ответить
Ніхто не знає як поступить Трамп якщо стане президентом, війну може й закінчить швидше, але важливо яким чином. Цей може й "томагавки" передати. При демократах Україну не дають вбити, а дозовано допомагають щоб повільно померти в муках
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22.07.2024 15:39 Ответить
томагавки передавати точно ніхто не буде, а ось лупанути десь по складу яз в білорусі може і тоді війна може перейти на пряме збройне протистояння з нато, русня у відповідь лупане по якийсь Клайпеді або Рамштайну і про Україну забудуть...
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22.07.2024 16:37 Ответить
До речі було б чудово і навіть необхідно
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22.07.2024 19:10 Ответить
Для чого вкидати в інформаційний простір подібне...?
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22.07.2024 15:41 Ответить
Щоб знали хто є хто.
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22.07.2024 16:17 Ответить
Тебе кацапського сраколиза зрадника свого народу хтось про це питав ? Пійди поперди у Куру кремлівська шістка.
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22.07.2024 15:42 Ответить
Всі підари гуртуються навколо Трампа.

Не ясно, як Джонсона у цю компанію занесло.
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22.07.2024 15:44 Ответить
Авантюрист. Тому і занесло.
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22.07.2024 16:02 Ответить
Джонсона нікуди не заносило і він не гуртується навколо Трампа. Обговорити міжнароднополітичні питання, це не "гуртуватися навколо" і не патякати в пустоту, як цей кобахідзе.
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22.07.2024 16:42 Ответить
Борис Джонсон розповів, як Трамп може встановити мир в Україні.

Хіба Кобахідзе сказав щось інше.
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22.07.2024 16:53 Ответить
Шось меле, шо й сам не розуміє
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22.07.2024 15:45 Ответить
Тебя, *********** путинскую вошь, забыли спросить
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22.07.2024 15:45 Ответить
Грузія нехай засуне язик глибоко в ... . Свою державу майже профукали, залишилась лише назва.
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22.07.2024 15:47 Ответить
Про повернення своїх теріторій Іраклій навіть не заікається!
Гудбай Абхазія....
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22.07.2024 15:51 Ответить
Вафл'ор Кобазидзе, з чого тице моьі уявив?З того шо ти у кацапів за щеку береш?
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22.07.2024 15:55 Ответить
Ти ***** добровольців - грузинів пресуєш?
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22.07.2024 15:56 Ответить
это понятно, просто не даст оружия и война закончится, и понятно как
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22.07.2024 15:57 Ответить
Просто не вийде, за це москалям доведеться виводити свої війська з Запорізької, Херсонської та Харківської областей. Москалі скоріш за все відмовляться і Трамп образиться. А ось що після цього буде, вже невідомо: трамп може і сам влупити по москалям, якщо клепка злетить. А може і зброї більше накинути.
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22.07.2024 16:48 Ответить
Тоді і по ньому ядеркою прилетить
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22.07.2024 19:11 Ответить
да, по его войскам но в украине, украина в полной жопе, привели сусанины
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22.07.2024 19:33 Ответить
цікаво, чи будуть колись анекдоти, які починаються "зустрілись якось орбан, фіцо і кобахідзе..."??
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22.07.2024 15:59 Ответить
І вирішили запитати в безухого трампа…
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22.07.2024 16:12 Ответить
Почитав коменти і згадав, як усі тут майже 10 років із грузинами лобизалися, у вічному коханні присягалися, ************ поліціянток із Грузії на руках носили, вони вас грабували.
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22.07.2024 16:03 Ответить
Була колись горда країна...
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22.07.2024 16:03 Ответить
Та яка там країна, маленькі князівства от і вся Грузія. ***** їх порве, як мавпа газету, а вони навіть не ой-кнуть.
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22.07.2024 16:05 Ответить
Помітили, що трампакса розхвалюють тільки ********** підстилки? Совпадєніє?
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22.07.2024 16:10 Ответить
Навіть приблизно не уявляю психологію подібних істот. І шось не зовсім розумію картвелі. Чому мовчать?
Уявляю цю картину. Наприклад, на якихось там умовах замирилися с п***рами. І тут Зеленський чи ще хтось (нема різниці) починає взасос лобизатися з **уйлом. Силами ветеранів одного любого штурмового батальйону Київ спокійно захоплюється за один день.
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22.07.2024 16:11 Ответить
Ты не грузин,ты ишак.
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22.07.2024 16:12 Ответить
Маленький кацапогузинський гнідьониш.
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22.07.2024 16:17 Ответить
Ещё один "знаток " умник б..... нашелся. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.07.2024 16:21 Ответить
Ригоанальний грузин.
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22.07.2024 16:31 Ответить
Така різниця між Кікабідзе , який є всесвітньо відомий , кращий син Сакартвело ... та Кобахідзе , який є ду полиз - онук кпсс
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22.07.2024 16:32 Ответить
Чего вы на грузина накинулись, тоже самое сказал Борис Джонсон, да они все начинают стелиться под Трампа, выбор прост на одной чаше весов твоя политическая карьера с денежками и прочими ништяками, ну а на другой Украина.
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22.07.2024 16:40 Ответить
Ti smatri , petushok zakudahtal.....
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22.07.2024 17:03 Ответить
Прийняття закону про іноагентів вже змінило ставлення до Грузії. Ваше місце на паРаші.
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22.07.2024 17:10 Ответить
Схожий на піонера-хіпаря. Усьо, генацвалі, мильте сраки для маленьких вонючих кацапських #уйочків - долітались, горді гірські орли?
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22.07.2024 17:41 Ответить
грузины всегда удивляли. с одной стороны были смелые и принципиальные, с другой обсосы конченые.
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22.07.2024 17:44 Ответить
ще Лермонтов щось у них підмітив: бєжалі робкіє грузіни-написав про них...
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22.07.2024 17:54 Ответить
Вообще, это касается всех стран, разница только в пропорциях.
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22.07.2024 18:15 Ответить
Все залежало, який був врожай **********
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22.07.2024 19:35 Ответить
Грузинська дівка Путіна Кобахідзе вирішила підмахнути ще й Донні? Багатостаночниця....
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22.07.2024 17:52 Ответить
думка
маскальских дуполізів нас не цікавить
зовсім
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22.07.2024 21:23 Ответить
Не коли не думав, що більшисть грузинів підараси.
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22.07.2024 23:30 Ответить
Чого це лаптєтнаскі хазяїва так терміново свого півника кукарекати викликали? Невже в трампушки так все погано? 😁
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23.07.2024 19:56 Ответить
 
 