Если Трамп победит на выборах в США, война в Украине закончится быстрее, – премьер Грузии Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США будет способствовать завершению войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Конечно, мы не можем вмешиваться ни в чьи выборы, тем более в выборы президента такой великой страны, как США. Это не наше дело. Единственное, что можно сказать, это то, что, если Трамп победит на выборах, война в Украине закончится быстрее. Поэтому наш регион быстрее успокоится, что изменит отношение, в частности, к Грузии. Если в регионе будет мир, изменится и отношение к Грузии. Это все, что можно об этом сказать, остальное - выбор американского народа. Американский народ должен решить, кто будет их президентом", - отметил Кобахидзе.

В то же время премьер Грузии не стал комментировать решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах, назначенных на ноябрь.

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"В случае победы Трампа война в Украине закончится раньше, чем закончилась бы в другом случае, следовательно, регион быстрее успокоится, и в такой ситуации отношение к Грузии изменится, справедливости в отношении Грузии станет больше", - добавил он.