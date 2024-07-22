Если Трамп победит на выборах в США, война в Украине закончится быстрее, – премьер Грузии Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США будет способствовать завершению войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Конечно, мы не можем вмешиваться ни в чьи выборы, тем более в выборы президента такой великой страны, как США. Это не наше дело. Единственное, что можно сказать, это то, что, если Трамп победит на выборах, война в Украине закончится быстрее. Поэтому наш регион быстрее успокоится, что изменит отношение, в частности, к Грузии. Если в регионе будет мир, изменится и отношение к Грузии. Это все, что можно об этом сказать, остальное - выбор американского народа. Американский народ должен решить, кто будет их президентом", - отметил Кобахидзе.
В то же время премьер Грузии не стал комментировать решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах, назначенных на ноябрь.
"В случае победы Трампа война в Украине закончится раньше, чем закончилась бы в другом случае, следовательно, регион быстрее успокоится, и в такой ситуации отношение к Грузии изменится, справедливости в отношении Грузии станет больше", - добавил он.
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Ти жив в союзі...
Ти потерпілий...
Від молота та серпа......
Ти негр?
Чи просо загорілий?
ідіоти 😡
Кого б ви вибрали ?
Та І та технічно розділили порти Грузії.
Давно *****...
***** цариці Тамари...
Грузія - дала......
По нинішним міркам-
Взяла та сковтнула...
І каже...
Що все це дари...
Можливо, він так злякався, отіє кувалди пригожина…
Не ясно, як Джонсона у цю компанію занесло.
Хіба Кобахідзе сказав щось інше.
Гудбай Абхазія....
************поліціянток із Грузії на руках носили, вони вас грабували.
Уявляю цю картину. Наприклад, на якихось там умовах замирилися с п***рами. І тут Зеленський чи ще хтось (нема різниці) починає взасос лобизатися з **уйлом. Силами ветеранів одного любого штурмового батальйону Київ спокійно захоплюється за один день.
маскальских дуполізів нас не цікавить
зовсім