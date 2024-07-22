Оккупант на поле боя берет дуло автомата в рот и давит на спусковой крючок. ВИДЕО 18+
Бойцы 93-й ОМБр "Холодный яр" на бахмутском направлении "довели" оккупанта до самоубийства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупант покончил с собой на поле боя опубликована в соцсетях. На записи видно, как оккупант топчется по траве тщетно пытаясь избежать атаки дрона-камикадзе. Получив ранение, захватчик берет дуло автомата в рот и жмет крючок.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+19 саша паламарчук
показать весь комментарий22.07.2024 14:42
+13 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий22.07.2024 14:46
+9 Bander UA
показать весь комментарий22.07.2024 14:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
взагалі то..не вірю...постановка...
де кров..де мясо...де мізки..
би повісивсяспробував би "штурманути" рубльовку або якийсь "кооператив озеро"
і не довелось би стрілятись...
Любят они этим баловаться 😁
получил немножко боли
берет в рот он автомат
и к Кобзону в первый ряд