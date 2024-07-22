Оккупант на поле боя берет дуло автомата в рот и давит на спусковой крючок. ВИДЕО 18+

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный яр" на бахмутском направлении "довели" оккупанта до самоубийства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупант покончил с собой на поле боя опубликована в соцсетях. На записи видно, как оккупант топчется по траве тщетно пытаясь избежать атаки дрона-камикадзе. Получив ранение, захватчик берет дуло автомата в рот и жмет крючок.

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