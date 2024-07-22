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Новости Видео Война
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Оккупант на поле боя берет дуло автомата в рот и давит на спусковой крючок. ВИДЕО 18+

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный яр" на бахмутском направлении "довели" оккупанта до самоубийства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупант покончил с собой на поле боя опубликована в соцсетях. На записи видно, как оккупант топчется по траве тщетно пытаясь избежать атаки дрона-камикадзе. Получив ранение, захватчик берет дуло автомата в рот и жмет крючок.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники сняли самоубийство российского захватчика. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) самоубийство (999) Донецкая область (9642) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+19
всі б так свінопідери це б зробили б.
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22.07.2024 14:42
+13
Трохи не дойшов до Берліну
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22.07.2024 14:46
+9
вот теперь-верю!!!)))
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22.07.2024 14:43
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всі б так свінопідери це б зробили б.
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22.07.2024 14:42 Ответить
ЩЕ раз нагадую:
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :

хороший кацап - дохлий кацап!


від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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22.07.2024 15:12 Ответить
Довели до кондрашки
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22.07.2024 14:43 Ответить
вот теперь-верю!!!)))
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22.07.2024 14:43 Ответить
...таких побільше.
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22.07.2024 14:43 Ответить
Народжений повзати...
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22.07.2024 14:44 Ответить
Трохи не дойшов до Берліну
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22.07.2024 14:46 Ответить
... чуть-чуть залишалося, але на шляху зустрів ЗСУ
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22.07.2024 15:04 Ответить
До Рейкьявика.
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22.07.2024 20:47 Ответить
Дрона шкода.
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22.07.2024 14:49 Ответить
Хробаком жив, хробаком і здох. Тфу бл... .
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22.07.2024 14:50 Ответить
О, був окупантом, бах - став хорошим кацапом. Ось тільки якого дідька було пхатися для цього в Україну???
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22.07.2024 14:53 Ответить
хороший кацап - дохлий кацап!
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22.07.2024 15:13 Ответить
аж заплакав
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22.07.2024 14:54 Ответить
Станіславський
взагалі то..не вірю...постановка...
де кров..де мясо...де мізки..
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22.07.2024 15:13 Ответить
чомусь менше стали підриватись гранатою. Лисицям та щурам порціонна подача полегшує процес харчування. А родичам окупанта якось похєр, чи його ціленького будуть щури та хробаки їсти, чи по частинам.
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22.07.2024 14:55 Ответить
Опариші знову переможуть)
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22.07.2024 15:03 Ответить
звісно так, бо щурам і лисицям все ж треба спати, а опариші їдять цілодобово.
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22.07.2024 15:05 Ответить
із гранатами, мабуть, наступив напряг......
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22.07.2024 15:05 Ответить
не впевнений. Скоріше директива від командирів - застосовувати гранати тільки якщо беруть у полон, в іншому випадку треба економити б/к.
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22.07.2024 15:08 Ответить
мертвяку б/к не потрібно....
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22.07.2024 15:10 Ответить
воно потрібно тим, хто йде слідом, вони таким чином підтягують б\к ближче до лінії боєзіткнення.
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22.07.2024 15:23 Ответить
Предсмертный миньет
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22.07.2024 14:56 Ответить
Дунул напоследок
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22.07.2024 15:05 Ответить
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22.07.2024 14:57 Ответить
не міг раніше, щоб дрона не переводити на нього.
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22.07.2024 14:57 Ответить
Проголодався.
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22.07.2024 14:59 Ответить
Розумашка
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22.07.2024 15:04 Ответить
На болотах би повісився і не довелось би стрілятися!
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22.07.2024 15:06 Ответить
На болотах би повісився спробував би "штурманути" рубльовку або якийсь "кооператив озеро"

і не довелось би стрілятись...
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22.07.2024 15:16 Ответить
Так он и не стрелялся - это он в кино снимался. Видит, что дрон с камерой подлетает и давай самоубийство холостым патроном изображать. От реального выстрела было-бы куча фарша и ведро крови. А если, через 5 минут туда прилететь снова, то его уже не будет - этот "труп" убежит.
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22.07.2024 16:46 Ответить
.
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22.07.2024 15:16 Ответить
Можна і коротший заголовок - окупант на полі бою бере до рота
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22.07.2024 15:17 Ответить
Рубрика - "Автогол"...
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22.07.2024 15:24 Ответить
ВДома не можна було?
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22.07.2024 15:26 Ответить
Чудово 👍
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22.07.2024 16:19 Ответить
Заголовок - инструкция по поведению кацапов в Украине. 👌
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22.07.2024 16:44 Ответить
притворился 100%
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22.07.2024 17:06 Ответить
ти ба, який гарненький кац
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22.07.2024 17:25 Ответить
ОК. Так народжуються харошие рускіе.
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22.07.2024 18:30 Ответить
"Оккупант на поле боя берет в рот"

Любят они этим баловаться 😁
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22.07.2024 19:14 Ответить
Оккупант на поле боя
получил немножко боли
берет в рот он автомат
и к Кобзону в первый ряд
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22.07.2024 19:23 Ответить
красавчік. Акуратно здох, не забрикався навіть
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22.07.2024 19:18 Ответить
яке ж воно кончене! здався би в полон - був би живий
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22.07.2024 20:32 Ответить
Жил грешно-подох смешно.
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22.07.2024 21:51 Ответить
 
 