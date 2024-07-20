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Десантники сняли самоубийство российского захватчика. ВИДЕО

Российский солдат, не дожидаясь прилета дрона, покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову. А уже после самоликвидации, контрольный удар дрона-камикадзе добил оккупанта.

Это сняли воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант застрелился в кустах. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19899) самоубийство (1015) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+17
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20.07.2024 14:23 Ответить
+10
А вже після самоліквідації, контрольний удар дрона-камікадзе добив окупанта.

Добив?
Ви самі усвідомлюєте зміст сказаного?
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20.07.2024 14:31 Ответить
+10
Знищити ворога - військова майстерність,
Примусити ворога до самознищення - військове мистецтво
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20.07.2024 14:51 Ответить
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20.07.2024 14:23 Ответить
нє вєрю!
де, експресія? де, циганщина в очах?
перевелись справжні самогубці......
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20.07.2024 14:25 Ответить
оператор не встиг вийти з пікє. Треба було зачекати секунд десять, дрон став би у пригоді іншому кацапу поряд.
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20.07.2024 14:28 Ответить
А вже після самоліквідації, контрольний удар дрона-камікадзе добив окупанта.

Добив?
Ви самі усвідомлюєте зміст сказаного?
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20.07.2024 14:31 Ответить
Молодці Захисники України! Чіткий кінець рашиста, в Мирній Україні!!!

Це вам, не кодло з ОПУ возити за собою, з дивними ВАЖКИМИ ВАЛІЗАМИ, на оті безплідні самміти … Жодного, хоть якогось, результату від них, для Захисників України !! ЖОДНОГО!! Окрім, вивезених грошей..
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20.07.2024 14:37 Ответить
куда приводят Мечты.....(фильм про то, что такие в вечность не уходят)
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20.07.2024 14:49 Ответить
Знищити ворога - військова майстерність,
Примусити ворога до самознищення - військове мистецтво
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20.07.2024 14:51 Ответить
"Все идет по плану"
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20.07.2024 15:02 Ответить
Ну от навіщо було витрачатись? А потім будуть розповідати, що дронів не вистачає...
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20.07.2024 15:07 Ответить
На дрони назбираємо.
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20.07.2024 15:31 Ответить
мудре рішення.
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20.07.2024 15:17 Ответить
Так гарно кров фонтанчиком запульсувала...
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20.07.2024 15:39 Ответить
В кацапії процвітає культ смерті. В звичайному житті ці уйобки нічого не варті - середня місячна зарплата 193 євро. Живуть вони як бидло і тут їм дають можливість подохнути в Україні за 150 000 євро!

Накачують пропагандою героїзму- типу подохнеш вославуатєчєства.

Батьки також мріють отримати за дохлого ваньку зарплату за 60 років їх рабської праці у вигляді його гробових. Але більшу кількість цього москальского гівна записують в прапавшіє бєзвєсті.
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20.07.2024 15:56 Ответить
«добив»?
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20.07.2024 15:59 Ответить
Очень жаль. Дрон мог бы еще пригодиться.
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20.07.2024 16:51 Ответить
дрин шкода...
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20.07.2024 21:21 Ответить
Там вроде не камикадзе, а скид был. На 0:20-0:21 по самому правому краю что-то падает и в 0:23 бавовна.
А вообще сначала я думал, что это он сам приладил гранату под себя для более гарантированного результата.
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20.07.2024 21:46 Ответить
З якою легкістю вони вишибають собі мізки. Складається враження, що вони ненавидять своє паскудне життя і тільки і шукають привід з ним покінчити.
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20.07.2024 22:19 Ответить
Вбив фашиста..молодець...
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20.07.2024 22:56 Ответить
если оторвало только черепную коробку и ротовой аппарат но не поврежден центр принятия решений, то кацап может неделю оставаться живым, пока не умрет от голода.
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21.07.2024 10:23 Ответить
 
 