УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5375 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 895 21

Десантники зафільмували самогубство російського загарбника. ВIДЕО

Російський солдат, не чекаючи на приліт дрона, покінчив життя самогубством пострілом у голову. А вже після самоліквідації, контрольний удар дрона-камікадзе добив окупанта.

Це зафільмували воїни 79-ої окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 3 ОШБр з ПТРК "Стугна" атакуютть окупантів на багі, БМП і танк ворога. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) самогубство (632) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
20.07.2024 14:23
+10
А вже після самоліквідації, контрольний удар дрона-камікадзе добив окупанта.

Добив?
Ви самі усвідомлюєте зміст сказаного?
показати весь коментар
20.07.2024 14:31
+10
Знищити ворога - військова майстерність,
Примусити ворога до самознищення - військове мистецтво
показати весь коментар
20.07.2024 14:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.07.2024 14:23 Відповісти
нє вєрю!
де, експресія? де, циганщина в очах?
перевелись справжні самогубці......
показати весь коментар
20.07.2024 14:25 Відповісти
оператор не встиг вийти з пікє. Треба було зачекати секунд десять, дрон став би у пригоді іншому кацапу поряд.
показати весь коментар
20.07.2024 14:28 Відповісти
А вже після самоліквідації, контрольний удар дрона-камікадзе добив окупанта.

Добив?
Ви самі усвідомлюєте зміст сказаного?
показати весь коментар
20.07.2024 14:31 Відповісти
Молодці Захисники України! Чіткий кінець рашиста, в Мирній Україні!!!

Це вам, не кодло з ОПУ возити за собою, з дивними ВАЖКИМИ ВАЛІЗАМИ, на оті безплідні самміти … Жодного, хоть якогось, результату від них, для Захисників України !! ЖОДНОГО!! Окрім, вивезених грошей..
показати весь коментар
20.07.2024 14:37 Відповісти
куда приводят Мечты.....(фильм про то, что такие в вечность не уходят)
показати весь коментар
20.07.2024 14:49 Відповісти
Знищити ворога - військова майстерність,
Примусити ворога до самознищення - військове мистецтво
показати весь коментар
20.07.2024 14:51 Відповісти
"Все идет по плану"
показати весь коментар
20.07.2024 15:02 Відповісти
Ну от навіщо було витрачатись? А потім будуть розповідати, що дронів не вистачає...
показати весь коментар
20.07.2024 15:07 Відповісти
На дрони назбираємо.
показати весь коментар
20.07.2024 15:31 Відповісти
мудре рішення.
показати весь коментар
20.07.2024 15:17 Відповісти
Так гарно кров фонтанчиком запульсувала...
показати весь коментар
20.07.2024 15:39 Відповісти
В кацапії процвітає культ смерті. В звичайному житті ці уйобки нічого не варті - середня місячна зарплата 193 євро. Живуть вони як бидло і тут їм дають можливість подохнути в Україні за 150 000 євро!

Накачують пропагандою героїзму- типу подохнеш вославуатєчєства.

Батьки також мріють отримати за дохлого ваньку зарплату за 60 років їх рабської праці у вигляді його гробових. Але більшу кількість цього москальского гівна записують в прапавшіє бєзвєсті.
показати весь коментар
20.07.2024 15:56 Відповісти
«добив»?
показати весь коментар
20.07.2024 15:59 Відповісти
Очень жаль. Дрон мог бы еще пригодиться.
показати весь коментар
20.07.2024 16:51 Відповісти
дрин шкода...
показати весь коментар
20.07.2024 21:21 Відповісти
Там вроде не камикадзе, а скид был. На 0:20-0:21 по самому правому краю что-то падает и в 0:23 бавовна.
А вообще сначала я думал, что это он сам приладил гранату под себя для более гарантированного результата.
показати весь коментар
20.07.2024 21:46 Відповісти
З якою легкістю вони вишибають собі мізки. Складається враження, що вони ненавидять своє паскудне життя і тільки і шукають привід з ним покінчити.
показати весь коментар
20.07.2024 22:19 Відповісти
Вбив фашиста..молодець...
показати весь коментар
20.07.2024 22:56 Відповісти
если оторвало только черепную коробку и ротовой аппарат но не поврежден центр принятия решений, то кацап может неделю оставаться живым, пока не умрет от голода.
показати весь коментар
21.07.2024 10:23 Відповісти
 
 