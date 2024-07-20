Десантники зафільмували самогубство російського загарбника. ВIДЕО
Російський солдат, не чекаючи на приліт дрона, покінчив життя самогубством пострілом у голову. А вже після самоліквідації, контрольний удар дрона-камікадзе добив окупанта.
Це зафільмували воїни 79-ої окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Bad Robot
показати весь коментар20.07.2024 14:23
+10 Алекс Скела
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+10 Русский Алкаш
показати весь коментар20.07.2024 14:51
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де, експресія? де, циганщина в очах?
перевелись справжні самогубці......
Добив?
Ви самі усвідомлюєте зміст сказаного?
Це вам, не кодло з ОПУ возити за собою, з дивними ВАЖКИМИ ВАЛІЗАМИ, на оті безплідні самміти … Жодного, хоть якогось, результату від них, для Захисників України !! ЖОДНОГО!! Окрім, вивезених грошей..
Примусити ворога до самознищення - військове мистецтво
Накачують пропагандою героїзму- типу подохнеш вославуатєчєства.
Батьки також мріють отримати за дохлого ваньку зарплату за 60 років їх рабської праці у вигляді його гробових. Але більшу кількість цього москальского гівна записують в прапавшіє бєзвєсті.
А вообще сначала я думал, что это он сам приладил гранату под себя для более гарантированного результата.