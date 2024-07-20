Десантники зафільмували самогубство російського загарбника. ВIДЕО

Російський солдат, не чекаючи на приліт дрона, покінчив життя самогубством пострілом у голову. А вже після самоліквідації, контрольний удар дрона-камікадзе добив окупанта.

Це зафільмували воїни 79-ої окремої десантно-штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

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