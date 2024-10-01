Керівна партія Грузії готова "примиритися" з РФ: У Держдумі заявили, що війська не виводитимуть
"Грузинська мрія" заявила про готовність "примиритися" із Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".
Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що бачить "щиру оцінку минулого" з боку влади Грузії, тому Росія "готова допомогти".
"Вони так і сказали, що хочуть історичного перемир’я. А у якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися – вирішувати самим країнам: і Абхазії, і Південній Осетії. Вони сусіди Грузії, якісь контакти між ними неуникні. Якщо усі сторони зацікавлені досягти домовленостей про ненапад, Росія буде готова допомогти", - сказав міністр закордонних справ країни-окупанта.
Генеральний секретар "Грузинської мрії" і мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що влада Грузії позитивно оцінює заяву міністра закордонних справ Росії.
"Щодо заяви Лаврова про те, що він сприятиме процесу примирення. Що в цьому поганого? Це позитивно. Думаю, усі розуміють помилки, яких припустилися багато років тому. Ми не маємо соромитися говорити про це", - сказав Каладзе.
"Деструктивна, радикальна зла сила колективний "Національний рух" створив віртуальний світ зла разом зі своїми господарями і водить нас по зачарованому колу. Це (окупація територій. - Ред.) - результат їхньої зрадницької політики. На жаль, їх визнала Росія, хоча увесь цивілізований світ не визнає. Це наші території", - додав він.
Реакцію влади в опозиції одразу назвали зрадою національних інтересів.
Раніше депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін, який є першим заступником голови комітету Думи у справах СНД, сказав, що РФ в будь-якому разі не розглядає виведення військ з окупованих територій Грузії.
"Чи це означатиме виведення російських військ? У нас є угоди про безпекову співпрацю… з Абхазією та Південною Осетією. Ніхто це не обговорює. Те, що сказав Лавров, не мало на увазі можливе виведення військ. Він сказав, що потрібно визнати реальність і встановлювати якусь взаємодію у рамках міждержавних відносин. Слова Лаврова не потрібно розуміти як те, що Росія хоче повернути Південну Осетію та Абхазію Грузії, це питання давно закрите. А якщо вони встановлять між собою економічні зв’язки, це безперечно буде позитивом", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
біженці повернуться,
руїни відновляться ...
боронь Боже нас від 'украинской мєчти" 😕
-Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!
- Зачем?
- Удовольствие получать.
- А какое в этом удовольствие?
- Молодой ещё…
Угорщина в ЄС і НАТО вступила, бо була колись нормальною країною, ці - вже не вступлять.
Угорщина назавжди вражена вірусом "автро-угорського імперіалізму" - там всі приховані імперці, що за кружкою пива розмірковують про булу "велич".
Ніхто грузинам не казав, що їх не візьмуть, як і туркам.
це, вибір грузинів, як і белорасєйцев.
скоро вибори у молдові, побачимо їхній вибір.
нравится, не нравится, - воюй, моя красавица!
Що до грузинів і грузинів. Те саме, що порівнювати В. Кікабідзе і3 І.Кобахідзе
А чого ти зараз не у війську?
От саме як у нас
Що ж дивного, що гігантська раша заглотнула маленьку Грузію?
Та й коли раша грала в футбол головами грузинів, Україна не дуже підтримала Грузію. Відморозилась.
Ющенко, без об'яв, допомагав Грузії військово.
Я бачив відео, де українськї літуни розповідали як вони на гелікоптерах вивозили людей з зони бойових дій у Грузії...
в Україні всього 30 % громадянського суспільства , відповідальних людей, решта -безлікая маса, яка шукає лідора по своїх образу і подобію.
І тут уже не так важливо, чи 73% долбойобів, чи 53% - їх більшість всюди. Весь світ котиться в якийсь треш, де ніхто не хоче думати-читати-аналізувати, а всі хочуть лиш жерти-трахатись-і срати на все і на всіх
в Чехії ніби дивні громадяни, але вони обрали гідного президента
у нас інша практика- чим гірша кандидатура, тим вона краща
я вже думала після зека ця практика припиниться, але ні, вона тільки урізноманітнилась
і от , у часи розквіту блогерні, стендаперів, псевдоволонтерів і інших "лідорів суспільних думок", мені стає страшно за майбутнє держави, більше ніж уже є...
А Макаревич пішов ще далі, він процитував когось з давніх чи то греків, чи то римлян.
Якщо коротко, то звучить приблизно так:"80% людей - ідіоти!"
І мені здається, що вони не читають Цензор.нет
Кацапи більше не будуть загравати з нацменшинами, як раніше. Навіть для виду. На звільнені землі заселяться вані і мані з мухосранськів, бо за концтаборами треба гарний нагляд.
Где у двух республик будут два голоса путина а у Грузий только один голос. Путин уже 20 лет назад предложил это Молдове.
Але для цього треба мати мужність і готовність чимось жертвувати для перемоги.
Кацапам навіть не треба війська вводити - за пару днів всю Грузію кабами і фабами розвалити можуть
чи ти лише єв цими яблучками спокушав ?