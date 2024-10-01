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Новини Війна
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Керівна партія Грузії готова "примиритися" з РФ: У Держдумі заявили, що війська не виводитимуть

У керівній партії Грузії заявили про готовність примиритися із Росією

"Грузинська мрія" заявила про готовність "примиритися" із Росією. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що бачить "щиру оцінку минулого" з боку влади Грузії, тому Росія "готова допомогти".

"Вони так і сказали, що хочуть історичного перемир’я. А у якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися – вирішувати самим країнам: і Абхазії, і Південній Осетії. Вони сусіди Грузії, якісь контакти між ними неуникні. Якщо усі сторони зацікавлені досягти домовленостей про ненапад, Росія буде готова допомогти", - сказав міністр закордонних справ країни-окупанта.

Також читайте: Керівна партія Грузії використовує фото знищених українських міст у своїй рекламі

Генеральний секретар "Грузинської мрії" і мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що влада Грузії позитивно оцінює заяву міністра закордонних справ Росії.

"Щодо заяви Лаврова про те, що він сприятиме процесу примирення. Що в цьому поганого? Це позитивно. Думаю, усі розуміють помилки, яких припустилися багато років тому. Ми не маємо соромитися говорити про це", - сказав Каладзе.

"Деструктивна, радикальна зла сила колективний "Національний рух" створив віртуальний світ зла разом зі своїми господарями і водить нас по зачарованому колу. Це (окупація територій. - Ред.) - результат їхньої зрадницької політики. На жаль, їх визнала Росія, хоча увесь цивілізований світ не визнає. Це наші території", - додав він.

Читайте також: МЗС засудило політичну рекламу "Грузинської мрії", де використали кадри зруйнованих українських міст: такі дії неприпустимі

Реакцію влади в опозиції одразу назвали зрадою національних інтересів.

Раніше депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін, який є першим заступником голови комітету Думи у справах СНД, сказав, що РФ в будь-якому разі не розглядає виведення військ з окупованих територій Грузії.

"Чи це означатиме виведення російських військ? У нас є угоди про безпекову співпрацю… з Абхазією та Південною Осетією. Ніхто це не обговорює. Те, що сказав Лавров, не мало на увазі можливе виведення військ. Він сказав, що потрібно визнати реальність і встановлювати якусь взаємодію у рамках міждержавних відносин. Слова Лаврова не потрібно розуміти як те, що Росія хоче повернути Південну Осетію та Абхазію Грузії, це питання давно закрите. А якщо вони встановлять між собою економічні зв’язки, це безперечно буде позитивом", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Грузії Кобахідзе не збирається припиняти використовувати фото знищених українських міст у передвиборчій агітації

Автор: 

Грузія (1847) росія (65459)


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Топ коментарі
+48
Каха Каладзе. Від гравця, якого любила вся Україна до гнійного п#дара один крок.
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01.10.2024 14:30
+21
А що ще гризуни готові ***** подарувати?
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01.10.2024 14:25
+18
загиблі воскреснуть,
біженці повернуться,
руїни відновляться ...

боронь Боже нас від 'украинской мєчти" 😕
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01.10.2024 14:51
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А що ще гризуни готові ***** подарувати?
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01.10.2024 14:25 Відповісти
Все, аби тільки дружба і мір були.
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01.10.2024 14:30 Відповісти
загиблі воскреснуть,
біженці повернуться,
руїни відновляться ...

боронь Боже нас від 'украинской мєчти" 😕
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01.10.2024 14:51 Відповісти
Якщо русні якимось дивом не вдасться розправитись з Україною військовим шляхом, обов'язково з'явиться. І результат буде такий самий. Або павтаріть. Вони ж на це напирають. Або "мєчта", або Цхінвал знову.
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01.10.2024 14:52 Відповісти
Міріться - только в одну сторону.
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01.10.2024 14:27 Відповісти
Після "примирення" Грузія помре. Зараз не совок. Їх всіх фізично винищать і заселять Грузію тунгусами і оленєводам.
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01.10.2024 14:57 Відповісти
-А зачем населять Грузию тунгусами и оленеводами?
-Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!
- Зачем?
- Удовольствие получать.
- А какое в этом удовольствие?
- Молодой ещё…
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01.10.2024 15:26 Відповісти
Ugorščina 2.0 ?
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01.10.2024 14:28 Відповісти
Гірше.
Угорщина в ЄС і НАТО вступила, бо була колись нормальною країною, ці - вже не вступлять.
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01.10.2024 14:31 Відповісти
І що це значить? "нормальною країною"? лицемірство назвати нормою?
Угорщина назавжди вражена вірусом "автро-угорського імперіалізму" - там всі приховані імперці, що за кружкою пива розмірковують про булу "велич".
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01.10.2024 14:52 Відповісти
Ну їх же, на відміну від турків, чомусь до ЄС взяли. А от грузинів тепер не візьмуть.
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01.10.2024 14:53 Відповісти
Друже - світ дуже швидко змінюється - австрійський художник ще недавно сталінград брав... і що?
Ніхто грузинам не казав, що їх не візьмуть, як і туркам.
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01.10.2024 14:56 Відповісти
Якщо їх візьмуть, це буде дурість ще більша, ніж коли Угорщину брали.
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01.10.2024 14:58 Відповісти
скажемо так!
це, вибір грузинів, як і белорасєйцев.
скоро вибори у молдові, побачимо їхній вибір.
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01.10.2024 14:30 Відповісти
Дешевий газ.
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01.10.2024 14:34 Відповісти
Русскіі пєсні в рєстаранах...
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01.10.2024 14:36 Відповісти
bistro
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01.10.2024 14:37 Відповісти
....куля в потилицю хто буде вякати проти рузького. 😕
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01.10.2024 14:55 Відповісти
Я думаю що буде як у грузинів. Ніхто не хоче війни з цим дурним кровожерливим монстром.
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01.10.2024 14:40 Відповісти
в Бучі із тих, хто залишився, рашисти вбили кожного десятого

нравится, не нравится, - воюй, моя красавица!
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01.10.2024 15:00 Відповісти
вибір грузин простий. Вт нас не чипаєте, ми забуваєм про Абхазію і Осетію. Ви нам дозволяєте торгувати на ринках Мацкви ***********, а ми будемо за те тявкати на Україїну і не підемо до ЄС
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01.10.2024 14:42 Відповісти
duracky vybor - osobisto jakšo znati ščo moskoviti ņesabļudatimut nijaki dogovori.
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01.10.2024 14:44 Відповісти
мАцквє цього мало.
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01.10.2024 14:56 Відповісти
ну, і хєр на них!
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01.10.2024 14:58 Відповісти
Каха Каладзе. Від гравця, якого любила вся Україна до гнійного п#дара один крок.
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01.10.2024 14:30 Відповісти
Суркіси виховали
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01.10.2024 15:23 Відповісти
Там ще Берлусконі, руку доклав. А він був ще той «моральний» авторитет
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01.10.2024 15:38 Відповісти
І в цьому мрія гризунів? Щоб знімати портки по першій вимоги кацапів? Щоб замість панювання в своєЇ країні, в неї господарював руцький мародер із автоматом?
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01.10.2024 14:31 Відповісти
Не треба називати грузинів гризунам. Вам не відомо, що багато грузинів загинули у ВСУ, воюючи проти па-рашки?
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01.10.2024 14:41 Відповісти
це як українці і хохли. Ну назви Януковича, Азірова, Медведчука, Повалій, Серова, Куек українцями.
Що до грузинів і грузинів. Те саме, що порівнювати В. Кікабідзе і3 І.Кобахідзе
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01.10.2024 14:51 Відповісти
Питання на засипку . А чому гризуни не взяли зброю і не пішли відвойовувати свої землі (Пвд.осетія і Абхазія ) Таким чином від них би було більше користі .
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01.10.2024 15:19 Відповісти
Оце так засипка! Це якась присипка. Візьми гуглА і подивися на кількість населення у Грузії і в раші. І подивися на площу Грузії і па-раші.
А чого ти зараз не у війську?
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01.10.2024 15:34 Відповісти
То на Грузію турки напали?
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01.10.2024 15:23 Відповісти
Десь я вже чув подібне - "Київ за три дні". А чий Крим, кіт?
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01.10.2024 15:31 Відповісти
без минуета не получится....
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01.10.2024 14:33 Відповісти
Примирення з заглотом 🤮
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01.10.2024 14:33 Відповісти
сумно..., а такі горді були, такі горді..., як тільки що, одразу за кинджал..., але все має свою ціну...
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01.10.2024 14:34 Відповісти
Буде "грузинський федеральний округ" московії!((( Домовленості з московітами не варті паперу на якому вони надруковані
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01.10.2024 14:36 Відповісти
Кацапня уважает только силу, желание мира,дружбы ,жвачки воспринимается как слабость. Большая часть грузинов этого не поняли.
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01.10.2024 14:37 Відповісти
Все вони поняли , просто роль гнуса і шавки їм більше до вподоби .
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01.10.2024 15:22 Відповісти
Каха заробив грошей спочатку в Києві у Суркісів , потім ще в Мілані , а тепер працює на ху.ла . Клав він і на Грузію , і на грузинів . От що буває , коли замість дипломата , економіста , просто освіченої людини вибирають футболіста .
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01.10.2024 14:38 Відповісти
футболіст це та сама повія.. де більше дають там і грає...наші то не такі)))
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01.10.2024 14:41 Відповісти
А наш Шевченко , не така сама повія?
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01.10.2024 14:48 Відповісти
найбільша футбольна повія це лучанин Тимощук, який стояв кожного разу співаючи гімн і цілуючи прапор, а тепер служить кацапам
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01.10.2024 15:01 Відповісти
Мій племінник цілував український прапор одержуючи лейтенантські погони. Зараз цілує кацапський заодно із сраками *********. І не Бог йому суддя. Маю надію, що український суд ще на земному житті дасть йому пожиттєве.
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01.10.2024 16:33 Відповісти
ніколи не вважав картвелів ідіотами...добрі, гостинні люди....але їхній уряд це щось розумово-відстале. бідний Саакашвілі, іде твоя Грузія в вонюче кацапськє рабство
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01.10.2024 14:40 Відповісти
А хто ж обрав для себе цей уряд? Мельмакці чи **********?
От саме як у нас
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01.10.2024 14:43 Відповісти
"розвів руками, плюнув і матюкнувся"
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01.10.2024 14:44 Відповісти
В них напевно місцевий кловун теж педальки перед виборами крутив під слашаву музику.
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01.10.2024 14:54 Відповісти
Іншими словами грузини мали у сраці та готови взяти до рота.
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01.10.2024 14:41 Відповісти
з дитячих анекдотів чув що це не завжди метафора))))
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01.10.2024 14:42 Відповісти
Гордий народ
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01.10.2024 14:42 Відповісти
Був.
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01.10.2024 14:46 Відповісти
на всі 001%
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01.10.2024 15:25 Відповісти
Грузинів мало. А ще менше політично активних грузинів.
Що ж дивного, що гігантська раша заглотнула маленьку Грузію?

Та й коли раша грала в футбол головами грузинів, Україна не дуже підтримала Грузію. Відморозилась.
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01.10.2024 14:43 Відповісти
Неправда, Україна помагала Грузії і політично і воєнно !!!
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01.10.2024 14:47 Відповісти
Як саме? Щось у мене амнезія.
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01.10.2024 14:47 Відповісти
У серпні 2008 року українці воювали на боці грузинів, тому зараз в Україні воюють грузини, знищуючи кацапню.
Ющенко, без об'яв, допомагав Грузії військово.
Я бачив відео, де українськї літуни розповідали як вони на гелікоптерах вивозили людей з зони бойових дій у Грузії...
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01.10.2024 15:32 Відповісти
Що такого натворив Саакашвілі в Грузії , що вони готові злягатися з кацапами?
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01.10.2024 14:45 Відповісти
А що такого натворив Поршенко в Україні, що нарід злягся з Зеленським?
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01.10.2024 14:48 Відповісти
просто народу ближчий зеля
в Україні всього 30 % громадянського суспільства , відповідальних людей, решта -безлікая маса, яка шукає лідора по своїх образу і подобію.
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01.10.2024 14:59 Відповісти
Гірше. Увесь світ такий. Просто поки що ідіоти ще не всюди захопили владу. Трамп нє даст соврать.
І тут уже не так важливо, чи 73% долбойобів, чи 53% - їх більшість всюди. Весь світ котиться в якийсь треш, де ніхто не хоче думати-читати-аналізувати, а всі хочуть лиш жерти-трахатись-і срати на все і на всіх
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01.10.2024 15:16 Відповісти
не у всіх так, наприклад у євреїв 75-80%
в Чехії ніби дивні громадяни, але вони обрали гідного президента
у нас інша практика- чим гірша кандидатура, тим вона краща
я вже думала після зека ця практика припиниться, але ні, вона тільки урізноманітнилась
і от , у часи розквіту блогерні, стендаперів, псевдоволонтерів і інших "лідорів суспільних думок", мені стає страшно за майбутнє держави, більше ніж уже є...
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01.10.2024 16:01 Відповісти
Так. Це - так звана "більшість", про яку якось написав В'ятрович...
А Макаревич пішов ще далі, він процитував когось з давніх чи то греків, чи то римлян.
Якщо коротко, то звучить приблизно так:"80% людей - ідіоти!"
І мені здається, що вони не читають Цензор.нет
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01.10.2024 15:37 Відповісти
Не гони
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01.10.2024 15:27 Відповісти
злилися "робкіє грузіни".
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01.10.2024 14:49 Відповісти
Як виглядає переніс війни майбутнім поколінням ?
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01.10.2024 14:49 Відповісти
Не буде ніякої війни. Буде варіант БРСР: поступове повне погинланння.
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01.10.2024 15:09 Відповісти
БССР їм не світить. Там буде кілька анклавів-концтаборів, як в КНДР. Половину грузинів туди зженуть, де вони будуть пахати безкоштовно і радіти, що їх не вбили. Лояльних грузинів переселять "добровільно" в різні ***** по всій імперії - там вони навіть отримають керівні посади.
Кацапи більше не будуть загравати з нацменшинами, як раніше. Навіть для виду. На звільнені землі заселяться вані і мані з мухосранськів, бо за концтаборами треба гарний нагляд.
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01.10.2024 15:27 Відповісти
А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти? Федерация.

Где у двух республик будут два голоса путина а у Грузий только один голос. Путин уже 20 лет назад предложил это Молдове.
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01.10.2024 14:50 Відповісти
Свою федерастию пускай фюрер путен своим холуям засунет в одно место.
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01.10.2024 14:52 Відповісти
Дивна у грузинів була мрія - стати рачки під рассейських нацистів.
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01.10.2024 14:51 Відповісти
Грузії протистояти кацапам шансів 0. Тому вони й вимушені йти шляхом Бєларусії, інакше кацапи їх просто зітруть у пил. Через 10-15 років після закінчення війни, з Україною буде те саме, якщо не вступимо в НАТО і ЄС.
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01.10.2024 14:57 Відповісти
Шансів 0 у них було до тепер. Зараз же у них є непогані шанси відбитись. Поки що.
Але для цього треба мати мужність і готовність чимось жертвувати для перемоги.
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01.10.2024 15:31 Відповісти
Чим відбитись ?!
Кацапам навіть не треба війська вводити - за пару днів всю Грузію кабами і фабами розвалити можуть
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01.10.2024 15:47 Відповісти
змію, ти так рвався воювати, чого не на фронті ?
чи ти лише єв цими яблучками спокушав ?
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01.10.2024 16:02 Відповісти
30000 віськ по-Вашому мало? Сотні т-72 і сотень різних ББМ мало? Буки і інше ППО є. При потребі і Петріоти з'явились би. Гірську місцевість Ваші КАБи не дуже то *******. При потребі Грузія може мобілізувати 100000 а то й більше. Кацапи на Курщині показали, що практично все, що можна вони стягнули до нас - тому саме зараз вони навіть з такою малою грузинською армією не здатні справитись. Тому це є єдиний шанс Грузії, який вони остаточно поховають на виборах
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01.10.2024 16:03 Відповісти
Грузія надійно під ******
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01.10.2024 14:58 Відповісти
Грузія лягла під росію. Забудьте про гордий грузинський народ. Він вже закінчився.
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01.10.2024 15:02 Відповісти
Грузія країна, що любить Україну, але до влади прийшли путінські шістки
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01.10.2024 15:07 Відповісти
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01.10.2024 15:12 Відповісти
Ще глибше язика встромили
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01.10.2024 15:08 Відповісти
Значить ********** сперма їм зайшла та сподобалась
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01.10.2024 15:08 Відповісти
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01.10.2024 15:11 Відповісти
Але за цих покидьків на виборах голосували таки грузини.
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01.10.2024 15:35 Відповісти
"Щодо заяви Лаврова про те, що він сприятиме процесу примирення. Що в цьому поганого? Це позитивно. Грузин Каладзе бачить позитив у примиренні з рашистським антихристом ,варто чекати грузинському народу чергового кровопролиття і жертв від "примирення з лукавим " .Хто б не дружив з рашистом,закінчення для всіх одне і теж- кровопролиття ,смерть і розруха
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01.10.2024 15:41 Відповісти
кахи вже немає-залишилась лише ванючая кака...
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01.10.2024 15:43 Відповісти
Як почав свого часу забивати автоголи (по два за гру),так зупинитися і не може. Будуть вони прокляті разом з іванішвілі нащадками за свою зраду! Гаумарджос Сакартвелос!
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01.10.2024 15:43 Відповісти
не думав, не знав, що Каха такий підарас...
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01.10.2024 17:11 Відповісти
Грузини - головне розчарування! Бридкі кахи. Зате квартирні крадії та барсєточники у них найкращі...
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01.10.2024 17:12 Відповісти
Тепер будуть у Кремлі перед *********** бандою танцювати на цирлах і співати хором "слався расія вілікая і сцарь єйо вілікадушний".
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01.10.2024 18:17 Відповісти
Та і у нас таке буде,ось подивитесь!
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01.10.2024 19:28 Відповісти
огидні грузини
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02.10.2024 01:01 Відповісти
 
 