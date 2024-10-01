Керівна партія Грузії готова "примиритися" з РФ: У Держдумі заявили, що війська не виводитимуть

"Грузинська мрія" заявила про готовність "примиритися" із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що бачить "щиру оцінку минулого" з боку влади Грузії, тому Росія "готова допомогти".

"Вони так і сказали, що хочуть історичного перемир’я. А у якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися – вирішувати самим країнам: і Абхазії, і Південній Осетії. Вони сусіди Грузії, якісь контакти між ними неуникні. Якщо усі сторони зацікавлені досягти домовленостей про ненапад, Росія буде готова допомогти", - сказав міністр закордонних справ країни-окупанта.

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Генеральний секретар "Грузинської мрії" і мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що влада Грузії позитивно оцінює заяву міністра закордонних справ Росії.

"Щодо заяви Лаврова про те, що він сприятиме процесу примирення. Що в цьому поганого? Це позитивно. Думаю, усі розуміють помилки, яких припустилися багато років тому. Ми не маємо соромитися говорити про це", - сказав Каладзе.

"Деструктивна, радикальна зла сила колективний "Національний рух" створив віртуальний світ зла разом зі своїми господарями і водить нас по зачарованому колу. Це (окупація територій. - Ред.) - результат їхньої зрадницької політики. На жаль, їх визнала Росія, хоча увесь цивілізований світ не визнає. Це наші території", - додав він.

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Реакцію влади в опозиції одразу назвали зрадою національних інтересів.

Раніше депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін, який є першим заступником голови комітету Думи у справах СНД, сказав, що РФ в будь-якому разі не розглядає виведення військ з окупованих територій Грузії.

"Чи це означатиме виведення російських військ? У нас є угоди про безпекову співпрацю… з Абхазією та Південною Осетією. Ніхто це не обговорює. Те, що сказав Лавров, не мало на увазі можливе виведення військ. Він сказав, що потрібно визнати реальність і встановлювати якусь взаємодію у рамках міждержавних відносин. Слова Лаврова не потрібно розуміти як те, що Росія хоче повернути Південну Осетію та Абхазію Грузії, це питання давно закрите. А якщо вони встановлять між собою економічні зв’язки, це безперечно буде позитивом", - сказав він.

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