У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні
Три опозиційні телеканали у Грузії заявили, що їм загрожують великі штрафи за відмову транслювати скандальну передвиборчу агітацію керівної партії "Грузинська мрія". Йдеться про кадри з українськими містами, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомляє видання "Новини.Грузія", інформує Цензор.НЕТ.
Із вищезгаданою заявою виступили телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli.
У спільній заяві телеканали стверджують, що партія "Грузинська мрія" хотіла розмістити у них свою передвиборчу рекламу, в якій перетворені на руїни українські міста зображено поруч із мирними містами Грузії.
"Контрольована Іванішвілі (експрем'єр-міністр Грузії, почесний голова "Грузинської мрії, - ред.) влада ставить нас перед дилемою: або ми даємо в ефір ці відеоролики, або на нас накладуть велетенські штрафи, що загрожують нашій діяльності", - йдеться у спільній заяві телеканалів.
Грузинські опозиційні телеканали наголосили, що оцінюють рекламу партії влади як "російську пропаганду і знущання над українським народом".
Видання зазначає, що згідно з грузинським законодавством, за місяць до виборів телеканали зобов’язані надавати безплатний рекламний час всім партіям, які представлені в парламенті.
Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.
Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки не в Європу а в Азіопу.
Бо наши міста це наслідок 2008 року, коли захід мовчки проковтнув окупацію частини Грузії.
У Грузії свій Телемарафон накльовується.
Отака у довбойобів демократія виходить, коли "какая разніца".