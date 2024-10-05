У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні

Три опозиційні телеканали у Грузії заявили, що їм загрожують великі штрафи за відмову транслювати скандальну передвиборчу агітацію керівної партії "Грузинська мрія". Йдеться про кадри з українськими містами, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє видання "Новини.Грузія", інформує Цензор.НЕТ.

Із вищезгаданою заявою виступили телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli.

У спільній заяві телеканали стверджують, що партія "Грузинська мрія" хотіла розмістити у них свою передвиборчу рекламу, в якій перетворені на руїни українські міста зображено поруч із мирними містами Грузії.

"Контрольована Іванішвілі (експрем'єр-міністр Грузії, почесний голова "Грузинської мрії, - ред.) влада ставить нас перед дилемою: або ми даємо в ефір ці відеоролики, або на нас накладуть велетенські штрафи, що загрожують нашій діяльності", - йдеться у спільній заяві телеканалів.

Грузинські опозиційні телеканали наголосили, що оцінюють рекламу партії влади як "російську пропаганду і знущання над українським народом".

Видання зазначає, що згідно з грузинським законодавством, за місяць до виборів телеканали зобов’язані надавати безплатний рекламний час всім партіям, які представлені в парламенті.

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

