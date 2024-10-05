УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4242 відвідувача онлайн
Новини
3 187 21

У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні

У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні

Три опозиційні телеканали у Грузії заявили, що їм загрожують великі штрафи за відмову транслювати скандальну передвиборчу агітацію керівної партії "Грузинська мрія". Йдеться про кадри з українськими містами, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє видання "Новини.Грузія", інформує Цензор.НЕТ.

Із вищезгаданою заявою виступили телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli.

У спільній заяві телеканали стверджують, що партія "Грузинська мрія" хотіла розмістити у них свою передвиборчу рекламу, в якій перетворені на руїни українські міста зображено поруч із мирними містами Грузії.

"Контрольована Іванішвілі (експрем'єр-міністр Грузії, почесний голова "Грузинської мрії, - ред.)  влада ставить нас перед дилемою: або ми даємо в ефір ці відеоролики, або на нас накладуть велетенські штрафи, що загрожують нашій діяльності", - йдеться у спільній заяві телеканалів.

Грузинські опозиційні телеканали наголосили, що оцінюють рекламу партії влади як "російську пропаганду і знущання над українським народом".

Дивіться також: Керівна партія Грузії використовує фото знищених українських міст у своїй рекламі

Видання зазначає, що згідно з грузинським законодавством, за місяць до виборів телеканали зобов’язані надавати безплатний рекламний час всім партіям, які представлені в парламенті.

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

Читайте також: Прем’єр Грузії Кобахідзе не збирається припиняти використовувати фото знищених українських міст у передвиборчій агітації

Автор: 

вибори (6737) Грузія (1863) телебачення (1175)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Вот такая вот грузинская мечта. Только не понимаю, зачем грузинской или скорее путинской мечте кадры разрушенных домов с Украины. Им что разрушенных домов абхазии мало?
показати весь коментар
05.10.2024 20:38 Відповісти
+18
Тю! Тільки штраф? От недоумки! Подивіться на Україну! Тут взагалі викинули опозиційні канали з загального ефірного цифрового мовлення (Т2) без пояснення, рішення суду чи будь-якого обґрунтування. Зате "єдиний марафєт" буде існувати до скону цієї влади - бо вони "до виборів не готуються"
показати весь коментар
05.10.2024 20:33 Відповісти
+12
Грузинська мрія зробила свій народ разом, як і наші слуги урода.
показати весь коментар
05.10.2024 21:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю! Тільки штраф? От недоумки! Подивіться на Україну! Тут взагалі викинули опозиційні канали з загального ефірного цифрового мовлення (Т2) без пояснення, рішення суду чи будь-якого обґрунтування. Зате "єдиний марафєт" буде існувати до скону цієї влади - бо вони "до виборів не готуються"
показати весь коментар
05.10.2024 20:33 Відповісти
А хто те Т2 дивиться? По кабельним в Дніпрі всі опозиційні канали присутні.
показати весь коментар
05.10.2024 21:52 Відповісти
Питання не в кабелях чи Т2 , питання у нахабності влади!!))
показати весь коментар
05.10.2024 21:58 Відповісти
Баби і діди, які на вибори підуть.
показати весь коментар
06.10.2024 10:03 Відповісти
Схоже грузини хочуть бути Грузінской рєспублікой рф
показати весь коментар
05.10.2024 20:35 Відповісти
Вот такая вот грузинская мечта. Только не понимаю, зачем грузинской или скорее путинской мечте кадры разрушенных домов с Украины. Им что разрушенных домов абхазии мало?
показати весь коментар
05.10.2024 20:38 Відповісти
Тобто Сухум зруйнован не "дружнім вогнем" московитів ??))
показати весь коментар
05.10.2024 22:00 Відповісти
Вірним шляхом йдете!
Тільки не в Європу а в Азіопу.
показати весь коментар
05.10.2024 20:38 Відповісти
Та, чомусь, вся керівна наволоч повзе на ПМЖ в Європу а не в Китай.
показати весь коментар
05.10.2024 21:20 Відповісти
До Китаю недорозвинутим ближче.
показати весь коментар
05.10.2024 21:56 Відповісти
Ваша кремлівська методичка нікому не потрібна
показати весь коментар
05.10.2024 22:38 Відповісти
Грузинська мрія зробила свій народ разом, як і наші слуги урода.
показати весь коментар
05.10.2024 21:09 Відповісти
А от де наші юристи? Це ж пряме порушення авторських прав! І це не мільйони, це мільярди $!
показати весь коментар
05.10.2024 21:09 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 21:21 Відповісти
Гарне фото. Нехай ця партія використовує ці фото .
Бо наши міста це наслідок 2008 року, коли захід мовчки проковтнув окупацію частини Грузії.
показати весь коментар
05.10.2024 21:27 Відповісти
О!!!

У Грузії свій Телемарафон накльовується.

Отака у довбойобів демократія виходить, коли "какая разніца".
показати весь коментар
05.10.2024 21:55 Відповісти
 
 