ЕС приостановил встречи с представителями правительства Грузии на высоком уровне

У ЄС призупинили зустрічі з урядом Грузії

В Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По его словам, в июне 2024 года была внутренняя дискуссия со странами-членами ЕС о том, каким должен быть подход к власти Грузии, как считают в организации, недружественной к ЕС.

"Кроме того, мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь никаких контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. Именно поэтому за последние месяцы не было ни визитов на высоком уровне в Грузию, ни встреч на высоком уровне с представителями грузинской власти в Брюсселе", - добавил дипломат.

В то же время, посол подчеркнул, что Евросоюз готов работать с властью, "готовой вступить в ЕС".

Также читайте: Байден: Я разочарован антидемократическими действиями грузинского правительства

"Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется ехать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза - ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", - пояснил Герчинский.

Посол добавил, что ЕС основывается на определенных ценностях, которые "не являются предметом переговоров" - это свобода, демократия, верховенство закона и права меньшинств.

"Мы искренне надеемся, что на выборах 26 октября грузинский народ выберет новое правительство, которое будет верным этим ценностям", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правящая партия Грузии готова "примириться" с РФ: В Госдуме заявили, что войска не будут выводить

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Читайте также: Премьер Грузии Кобахидзе не собирается прекращать использовать фото уничтоженных украинских городов в предвыборной агитации

Грузия (4514) Евросоюз (17484)
+11
О це так мріяу грузин
Ще один наріт наобирав на свою голову
показать весь комментарий
04.10.2024 14:13 Ответить
+10
да, вони вже с куєм сцаря в зубах
показать весь комментарий
04.10.2024 14:12 Ответить
+9
Боже яка ганьба. Вперед у минуле!
показать весь комментарий
04.10.2024 14:18 Ответить
Та грузинам пох...й.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:08 Ответить
да, вони вже с куєм сцаря в зубах
показать весь комментарий
04.10.2024 14:12 Ответить
О це так мріяу грузин
Ще один наріт наобирав на свою голову
показать весь комментарий
04.10.2024 14:13 Ответить
Сцять що пуйло мимоходом Грузію окупує.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:18 Ответить
а для чого напрягатись , грузія і так пуйла . гризуни самі продались пуйлу .
показать весь комментарий
04.10.2024 14:54 Ответить
e nadija na 26 .10....soberites gruzini
показать весь комментарий
04.10.2024 14:17 Ответить
Боже яка ганьба. Вперед у минуле!
показать весь комментарий
04.10.2024 14:18 Ответить
Грузинська мрія "стройними рядами" крокує в ОДКБ, який Євросоюз?
Хто ібе той і міліше🤫
показать весь комментарий
04.10.2024 14:23 Ответить
Мда, дуже шкода Грузію. Самі винні.

У 2026-28 грузини разом з кацапам проти Китаю воювати будуть.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:24 Ответить
Трохи не так. Їх відправлять в м'ясний штурм. А россіяни будуть ідти позду і стріляти їм у спину.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:30 Ответить
Ніколи вже расея з Китаєм воювати не буде, країній раз було в 1968 році на Даманському острові. А зараз він китайський. расейку дано вже ******** продали до Уралу КПК.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:46 Ответить
саме так, московія ніколи з ордою не воювала, окрім даманського, і не буде.
так шо ніяких грузин на китайців не поженуть. а от на азербайджанців і турків (допомагати ірану) - цілком. і навіть швидше, ніж 26-28 рік.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:59 Ответить
Азербайджан краще створить Великий Азербайджан за рахунок Ірану.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:02 Ответить
ну язиком створити завжди легко, а як воно піде в реалі - час покаже.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:08 Ответить
У 1964 році сторони розробили проект нової угоди. Тоді і з'явилося незакрите "вікно" у вигляді островів Тарабарова і Великий Уссурійський. Але документ не підписали. Пізніше китайці вважали, що у них було достатньо підстав для захоплення острова Даманський, який вони завжди вважали своїм.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:40 Ответить
Можливо, що й так. А можливо, що й буде.
Фашистська Німеччина теж з совком в ясна і в засос цілувалися, і договори були. Але почали битися. Історія повторюється.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:22 Ответить
26 жовтня грузинські глехи наголосують так, що ЄС на довгі роки забуде про Грузію.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:44 Ответить
Гризуни то народ без честі і достойності , а вся та бравада то тільки на камеру .
показать весь комментарий
04.10.2024 14:50 Ответить
Колись за совка Києві ходив анекдот:
Почалась радянська-китайська війна, в штабі НАТО спостерігають величезних картах хід війни.
- Китай захватив Сибир, Середню Азію, перейшов Урал , Вологу, пали Москва, Ленінград, в облозі Київ, Китайські війська дойшли до західних кордонів СРСР. Майже пав Київ, але лишилась маленька локація спротиву.
Генерал НАТО оперативному черговому:
- Хто ті герої у центрі Київа?
- Грузинський торговці квітами Бессарабський ринок захіщают!
показать весь комментарий
04.10.2024 15:00 Ответить
Цього слід було очікувати. Грузія може бути або з Заходом, або під кацапами. Через дрейф до заходу і була війна у 2008 році і... Захід де факто здав Грузію. Другу війну проти кацапів Грузія взагалі не потягне, та й вже нажахана тим, що твориться в Україні. Тому лягла під кацапів. Хз, чи можна було знайти іншу кришу - Турцію, або Китай, якщо Захід безпомічний.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:45 Ответить
 
 