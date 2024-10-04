ЕС приостановил встречи с представителями правительства Грузии на высоком уровне
В Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".
Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
По его словам, в июне 2024 года была внутренняя дискуссия со странами-членами ЕС о том, каким должен быть подход к власти Грузии, как считают в организации, недружественной к ЕС.
"Кроме того, мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь никаких контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. Именно поэтому за последние месяцы не было ни визитов на высоком уровне в Грузию, ни встреч на высоком уровне с представителями грузинской власти в Брюсселе", - добавил дипломат.
В то же время, посол подчеркнул, что Евросоюз готов работать с властью, "готовой вступить в ЕС".
"Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется ехать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза - ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", - пояснил Герчинский.
Посол добавил, что ЕС основывается на определенных ценностях, которые "не являются предметом переговоров" - это свобода, демократия, верховенство закона и права меньшинств.
"Мы искренне надеемся, что на выборах 26 октября грузинский народ выберет новое правительство, которое будет верным этим ценностям", - подытожил он.
14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.
18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.
Ще один наріт наобирав на свою голову
Хто ібе той і міліше🤫
У 2026-28 грузини разом з кацапам проти Китаю воювати будуть.
так шо ніяких грузин на китайців не поженуть. а от на азербайджанців і турків (допомагати ірану) - цілком. і навіть швидше, ніж 26-28 рік.
Фашистська Німеччина теж з совком в ясна і в засос цілувалися, і договори були. Але почали битися. Історія повторюється.
Почалась радянська-китайська війна, в штабі НАТО спостерігають величезних картах хід війни.
- Китай захватив Сибир, Середню Азію, перейшов Урал , Вологу, пали Москва, Ленінград, в облозі Київ, Китайські війська дойшли до західних кордонів СРСР. Майже пав Київ, але лишилась маленька локація спротиву.
Генерал НАТО оперативному черговому:
- Хто ті герої у центрі Київа?
- Грузинський торговці квітами Бессарабський ринок захіщают!