УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12391 відвідувач онлайн
Новини
3 276 23

ЄС призупинив зустрічі з представниками уряду Грузії на високому рівні

У ЄС призупинили зустрічі з урядом Грузії

У Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Про це заявив посол Євросоюзу у Грузії Павло Герчинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

За його словами, у червні 2024 року була внутрішня дискусія з країнами-членами ЄС про те, яким має бути підхід до влади Грузії, як вважають в організації, недружня до ЄС.

"Крім того, ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди та теорій змови, і вирішили не мати жодних контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії. Саме тому за останні місяці не було ні візитів на високому рівні до Грузії, ні зустрічей на високому рівні з представниками грузинської влади у Брюсселі", - додав дипломат.

Водночас, посол наголосив, що Євросоюз готовий працювати з владою, "готовою вступити до ЄС".

Також читайте: Байден: Я розчарований антидемократичними діями грузинського уряду

"Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонено політичну опозицію, де громадянському суспільству доведеться їхати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не будуть захищені, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра", - пояснив Герчинський.

Посол додав, що ЄС ґрунтується на певних цінностях, які "не є предметом переговорів" - це свобода, демократія, верховенство закону та права меншин.

"Ми щиро сподіваємось, що на виборах 26 жовтня грузинський народ обере новий уряд, який буде вірним цим цінностям", - підсумував він.

Читайте: Без російських енергоносіїв: Румунія, Угорщина, Грузія та Азербайджан запустили проєкт для прокладання кабелю в Чорному морі

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Читайте також: Без російських енергоносіїв: Румунія, Угорщина, Грузія та Азербайджан запустили проєкт для прокладання кабелю в Чорному морі

Автор: 

Грузія (1863) Євросоюз (14007)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
О це так мріяу грузин
Ще один наріт наобирав на свою голову
показати весь коментар
04.10.2024 14:13 Відповісти
+10
да, вони вже с куєм сцаря в зубах
показати весь коментар
04.10.2024 14:12 Відповісти
+9
Боже яка ганьба. Вперед у минуле!
показати весь коментар
04.10.2024 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та грузинам пох...й.
показати весь коментар
04.10.2024 14:08 Відповісти
да, вони вже с куєм сцаря в зубах
показати весь коментар
04.10.2024 14:12 Відповісти
О це так мріяу грузин
Ще один наріт наобирав на свою голову
показати весь коментар
04.10.2024 14:13 Відповісти
Сцять що пуйло мимоходом Грузію окупує.
показати весь коментар
04.10.2024 14:18 Відповісти
а для чого напрягатись , грузія і так пуйла . гризуни самі продались пуйлу .
показати весь коментар
04.10.2024 14:54 Відповісти
e nadija na 26 .10....soberites gruzini
показати весь коментар
04.10.2024 14:17 Відповісти
Боже яка ганьба. Вперед у минуле!
показати весь коментар
04.10.2024 14:18 Відповісти
Грузинська мрія "стройними рядами" крокує в ОДКБ, який Євросоюз?
Хто ібе той і міліше🤫
показати весь коментар
04.10.2024 14:23 Відповісти
Мда, дуже шкода Грузію. Самі винні.

У 2026-28 грузини разом з кацапам проти Китаю воювати будуть.
показати весь коментар
04.10.2024 14:24 Відповісти
Трохи не так. Їх відправлять в м'ясний штурм. А россіяни будуть ідти позду і стріляти їм у спину.
показати весь коментар
04.10.2024 14:30 Відповісти
Ніколи вже расея з Китаєм воювати не буде, країній раз було в 1968 році на Даманському острові. А зараз він китайський. расейку дано вже ******** продали до Уралу КПК.
показати весь коментар
04.10.2024 14:46 Відповісти
саме так, московія ніколи з ордою не воювала, окрім даманського, і не буде.
так шо ніяких грузин на китайців не поженуть. а от на азербайджанців і турків (допомагати ірану) - цілком. і навіть швидше, ніж 26-28 рік.
показати весь коментар
04.10.2024 14:59 Відповісти
Азербайджан краще створить Великий Азербайджан за рахунок Ірану.
показати весь коментар
04.10.2024 15:02 Відповісти
ну язиком створити завжди легко, а як воно піде в реалі - час покаже.
показати весь коментар
04.10.2024 15:08 Відповісти
У 1964 році сторони розробили проект нової угоди. Тоді і з'явилося незакрите "вікно" у вигляді островів Тарабарова і Великий Уссурійський. Але документ не підписали. Пізніше китайці вважали, що у них було достатньо підстав для захоплення острова Даманський, який вони завжди вважали своїм.
показати весь коментар
04.10.2024 17:40 Відповісти
Можливо, що й так. А можливо, що й буде.
Фашистська Німеччина теж з совком в ясна і в засос цілувалися, і договори були. Але почали битися. Історія повторюється.
показати весь коментар
05.10.2024 10:22 Відповісти
26 жовтня грузинські глехи наголосують так, що ЄС на довгі роки забуде про Грузію.
показати весь коментар
04.10.2024 14:44 Відповісти
Гризуни то народ без честі і достойності , а вся та бравада то тільки на камеру .
показати весь коментар
04.10.2024 14:50 Відповісти
Колись за совка Києві ходив анекдот:
Почалась радянська-китайська війна, в штабі НАТО спостерігають величезних картах хід війни.
- Китай захватив Сибир, Середню Азію, перейшов Урал , Вологу, пали Москва, Ленінград, в облозі Київ, Китайські війська дойшли до західних кордонів СРСР. Майже пав Київ, але лишилась маленька локація спротиву.
Генерал НАТО оперативному черговому:
- Хто ті герої у центрі Київа?
- Грузинський торговці квітами Бессарабський ринок захіщают!
показати весь коментар
04.10.2024 15:00 Відповісти
Цього слід було очікувати. Грузія може бути або з Заходом, або під кацапами. Через дрейф до заходу і була війна у 2008 році і... Захід де факто здав Грузію. Другу війну проти кацапів Грузія взагалі не потягне, та й вже нажахана тим, що твориться в Україні. Тому лягла під кацапів. Хз, чи можна було знайти іншу кришу - Турцію, або Китай, якщо Захід безпомічний.
показати весь коментар
04.10.2024 16:45 Відповісти
 
 