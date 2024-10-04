ЄС призупинив зустрічі з представниками уряду Грузії на високому рівні

У Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Про це заявив посол Євросоюзу у Грузії Павло Герчинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

За його словами, у червні 2024 року була внутрішня дискусія з країнами-членами ЄС про те, яким має бути підхід до влади Грузії, як вважають в організації, недружня до ЄС.

"Крім того, ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди та теорій змови, і вирішили не мати жодних контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії. Саме тому за останні місяці не було ні візитів на високому рівні до Грузії, ні зустрічей на високому рівні з представниками грузинської влади у Брюсселі", - додав дипломат.

Водночас, посол наголосив, що Євросоюз готовий працювати з владою, "готовою вступити до ЄС".

"Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонено політичну опозицію, де громадянському суспільству доведеться їхати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не будуть захищені, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра", - пояснив Герчинський.

Посол додав, що ЄС ґрунтується на певних цінностях, які "не є предметом переговорів" - це свобода, демократія, верховенство закону та права меншин.

"Ми щиро сподіваємось, що на виборах 26 жовтня грузинський народ обере новий уряд, який буде вірним цим цінностям", - підсумував він.

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

