За чинної влади Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу, - посол ЄС Герчинський

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

Дипломат вважає надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС своїм найбільшим успіхом у дипломатичній кар'єрі.

"Але що сталося після того, як ви отримали статус кандидата? Більшість населення, опозиційні партії хочуть вступити до Європейського союзу, але уряд відчужує людей від членства в ньому. Члени грузинського уряду далекі від цінностей Європейського союзу", - сказав Герчинський.

Посол сподівається, що після жовтневих парламентських виборів Грузія повернеться "до шляху до ЄС, який було призупинено на даному етапі".

"На жаль, я маю сказати вам, що за нинішньої керівної партії Грузія ніколи не стане членом Європейського союзу", - зазначив дипломат.

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

