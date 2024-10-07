УКР
За чинної влади Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу, - посол ЄС Герчинський

Грузія не стане членом ЄС за чинної влади: що сказав посол Герчинський

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що за чинної керівної партії Грузія ніколи не стане членом Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

Дипломат вважає надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС своїм найбільшим успіхом у дипломатичній кар'єрі.

"Але що сталося після того, як ви отримали статус кандидата? Більшість населення, опозиційні партії хочуть вступити до Європейського союзу, але уряд відчужує людей від членства в ньому. Члени грузинського уряду далекі від цінностей Європейського союзу", - сказав Герчинський.

Читайте також: Якщо Трамп переможе на виборах у США, війна в Україні закінчиться швидше, - прем’єр Грузії Кобахідзе

Посол сподівається, що після жовтневих парламентських виборів Грузія повернеться "до шляху до ЄС, який було призупинено на даному етапі".

"На жаль, я маю сказати вам, що за нинішньої керівної партії Грузія ніколи не стане членом Європейського союзу", - зазначив дипломат.

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення припинити зустрічі з представниками уряду Грузії. Це відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії "Грузинська мрія".

Також читайте: У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

Також читайте: Британські журналісти розкрили схему переправлення люксових авто в Росію через Грузію в обхід санкцій

Автор: 

Грузія (1863) членство в ЄС (1358) Євросоюз (14013)
+5
+5
все залежить від виборців.
07.10.2024 13:50
+5
Не стане членом Євросоюзу, буде дупою Параши.
07.10.2024 13:54
+5
Так само і в нас. Тільки про це не говорять вголос. Поки що)))
07.10.2024 13:55
07.10.2024 13:50
виборці не бачать позитивного ефекту від співпраці з ЄС.

Вино так і так не купують, а більше і не згадаю чого там є
07.10.2024 14:42
07.10.2024 14:42 Відповісти
07.10.2024 13:54
07.10.2024 13:55
07.10.2024 14:04
07.10.2024 14:09
po povodu gruzin - ce ih sprava vtomiļisa či ņi. u ņih šče je šans na vyborah 26.10. pobačimo.
07.10.2024 14:31
07.10.2024 14:50
07.10.2024 15:01
07.10.2024 15:05
07.10.2024 15:04
07.10.2024 13:57
07.10.2024 14:19
07.10.2024 15:20
07.10.2024 16:07
07.10.2024 17:51
 
 