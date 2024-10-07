Словакия "холодно" относится к членству Украины в НАТО, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не против вступления Украины в ЕС, однако "холодно" относится к членству государства в НАТО.
Об этом он сказал во время межправительственной встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает Цензор.НЕТ.
"Открыто говорю, мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО, но по ЕС на 100% вас поддерживаем. Хотим предоставить вам свой опыт вступления. Ваше членство будет важным и ценным для нас", - заявил Фицо.
По его словам, Словакия будет участвовать во всех конференциях по членству нашей страны в Альянс.
"Будут страны в ЕС, которые будут желать, чтобы этот процесс вступления Украины в ЕС не был бы таким быстрым. Мы не будем такими", - отметил Фицо.
Словацкий премьер отметил достижения Украины в этом процессе.
"Многое зависит от вас, от ваших реформ. Но мы не будем ставить никаких препятствий на вашем пути в ЕС", - добавил он.
Фицо также заявил, что словацкое правительство поддерживает все мирные планы Украины, а также поддерживает президента Зеленского и его "Формулу мира".
Словакия заинтересована в восстановлении Украины и в добрососедских отношениях. Мы понимаем, что этот мир должен быть для вас качественным, устойчивым. Вы должны иметь гарантии безопасности, и мы это понимаем. Будем поддерживать все инициативы для достижения этой цели", - резюмировал словацкий премьер.
Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что война в Украине продолжается только потому, что ее поддерживает Запад, чтобы "поставить россиян на колени".
"Аннушка вже розлила масло..."!
За результатами обробки понад 99,9% протоколів соціал-демократична партія Smer-SD Фіцо набирає 22,95% голосів.
На другому місці - ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,96%.
На третьому місці - партія "Голос" ще одного експрем'єра Петера Пеллегріні - 14,7%.
Фіцо
Словаччина"холодно" ставиться до членства України в НАТО - це дійсно так.
Словаччина позитивно
"холодно"ставиться до членства України в НАТО - а оце позіція країни.
«Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я, как председатель партии, держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО», - сказал Фицо.
вони хочуть мати в нато єрмака умерова та зе???
відповідь буде точно такаж
а 1% на те про що кажуть світові політологи.
Україна ніколи не стане членом нато з такою владою, а наша влада це єрмак-зе.
і я взагалі не думаю що вони, це Україна.
Україна для мене, це ті хлопці та дівчата + 4 батьків моїх онуків, які всі убд, і всі з майдану та досі в ЗСУ.
є нагороджені, є поранені.
гарного Вам вечора
У х*йла нема стільки, щоб всю Словаччину купити...
Куди більша проблема це Орбан, ця гнида не лише рота розкриває, він ще і активно діє проти України. Єдине, схоже що він багато поставив на перемогу Трампа, якщо пройде кандидат від демократів, то може і його трохи відпустить, хоча і так це буде проблема №1 у відносинах з НАТО та ЄС.
Тоді ставлення почне теплішати.