Словакия "холодно" относится к членству Украины в НАТО, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не против вступления Украины в ЕС, однако "холодно" относится к членству государства в НАТО.

Об этом он сказал во время межправительственной встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает Цензор.НЕТ.

"Открыто говорю, мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО, но по ЕС на 100% вас поддерживаем. Хотим предоставить вам свой опыт вступления. Ваше членство будет важным и ценным для нас", - заявил Фицо.

По его словам, Словакия будет участвовать во всех конференциях по членству нашей страны в Альянс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль и Фицо начали встречу в Ужгороде. ФОТОрепортаж

"Будут страны в ЕС, которые будут желать, чтобы этот процесс вступления Украины в ЕС не был бы таким быстрым. Мы не будем такими", - отметил Фицо.

Словацкий премьер отметил достижения Украины в этом процессе.

"Многое зависит от вас, от ваших реформ. Но мы не будем ставить никаких препятствий на вашем пути в ЕС", - добавил он.

Фицо также заявил, что словацкое правительство поддерживает все мирные планы Украины, а также поддерживает президента Зеленского и его "Формулу мира".

Словакия заинтересована в восстановлении Украины и в добрососедских отношениях. Мы понимаем, что этот мир должен быть для вас качественным, устойчивым. Вы должны иметь гарантии безопасности, и мы это понимаем. Будем поддерживать все инициативы для достижения этой цели", - резюмировал словацкий премьер.

Также читайте: Страны НАТО на "Рамштайне" предложат более конкретные шаги по вступлению Украины в Альянс, - WP

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что война в Украине продолжается только потому, что ее поддерживает Запад, чтобы "поставить россиян на колени".