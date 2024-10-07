РУС
Словакия "холодно" относится к членству Украины в НАТО, - Фицо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не против вступления Украины в ЕС, однако "холодно" относится к членству государства в НАТО.

Об этом он сказал во время межправительственной встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает Цензор.НЕТ.

"Открыто говорю, мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО, но по ЕС на 100% вас поддерживаем. Хотим предоставить вам свой опыт вступления. Ваше членство будет важным и ценным для нас", - заявил Фицо.

По его словам, Словакия будет участвовать во всех конференциях по членству нашей страны в Альянс.

"Будут страны в ЕС, которые будут желать, чтобы этот процесс вступления Украины в ЕС не был бы таким быстрым. Мы не будем такими", - отметил Фицо.

Словацкий премьер отметил достижения Украины в этом процессе.

"Многое зависит от вас, от ваших реформ. Но мы не будем ставить никаких препятствий на вашем пути в ЕС", - добавил он.

Фицо также заявил, что словацкое правительство поддерживает все мирные планы Украины, а также поддерживает президента Зеленского и его "Формулу мира".

Словакия заинтересована в восстановлении Украины и в добрососедских отношениях. Мы понимаем, что этот мир должен быть для вас качественным, устойчивым. Вы должны иметь гарантии безопасности, и мы это понимаем. Будем поддерживать все инициативы для достижения этой цели", - резюмировал словацкий премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что война в Украине продолжается только потому, что ее поддерживает Запад, чтобы "поставить россиян на колени".

Автор: 

Топ комментарии
+7
Не добили Фіцу! Кремлівський уйобок!
07.10.2024 13:00 Ответить
+5
Швидше підкацапщина.
07.10.2024 13:01 Ответить
+5
Фіцо,ти не об'єктивним, щоб виражати думку усієї Словаччини. І пуля,яку недавно витягнули з тебе кращій тому доказ!
07.10.2024 13:03 Ответить
Шмыгаль получается зря вылизывал ************* Фицо анус?
07.10.2024 12:59 Ответить
Не добили Фіцу! Кремлівський уйобок!
07.10.2024 13:00 Ответить
!Хто його знає , але оці вирази" тільки через мій труп" цікаві, але: "Кирпич ни с того ни с сего,- внушительно перебил неизвестный,-никому и никогда на голову не свалится.В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает.Вы умрёте другой смертью. -Может быть, вы знаете, какой именно,-с совершенно естественной иронией осведомился Хфіцо, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор,- и скажите мне? -Охотно,-отозвался незнакомец.Он смерил Хфіцо взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: "Раз, два.-.Орбан во втором доме...луна ушла...шесть-несчастье...вечер-(вівторок, 5 листопада 2024 р).,семь...."-и громко и радостно объявил: - Вам отрежут голову!
"Аннушка вже розлила масло..."!
"Аннушка вже розлила масло..."!
07.10.2024 14:03 Ответить
Йому вже "холодно", скоро остигне тобто доб'ють.
07.10.2024 14:17 Ответить
не Словачина, а пару корумпованих по саме нехочу кренделей у владі
07.10.2024 13:00 Ответить
Швидше підкацапщина.
07.10.2024 13:01 Ответить
Жаль що стрілець недопрацював по ньому
07.10.2024 13:02 Ответить
А Фіца не бажає в ОДКБ? А чому?
07.10.2024 13:02 Ответить
Фіцо,ти не об'єктивним, щоб виражати думку усієї Словаччини. І пуля,яку недавно витягнули з тебе кращій тому доказ!
07.10.2024 13:03 Ответить
Кремлівський запродаш,що воно може думати, підказувати, коли в Україні війна,чччч.. орт безпринципний.
07.10.2024 13:04 Ответить
Кацапські гроші переважили для Фіцо цілком реальний варіант для Словаччини - бути прикритою зі сходу, від "навіжених", ще одним членом НАТО...
07.10.2024 13:04 Ответить
недобиток
07.10.2024 13:04 Ответить
С..ка,і цей нам в реформи тиче.Тому нам потрібно реформи проводити щоб таким фіцям у всій європі рота заткнути
07.10.2024 13:05 Ответить
цей- це мізер на фоні поголівного зебілізму ніріту "кикая разница":

За результатами обробки понад 99,9% протоколів соціал-демократична партія Smer-SD Фіцо набирає 22,95% голосів.

На другому місці - ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,96%.

На третьому місці - партія "Голос" ще одного експрем'єра Петера Пеллегріні - 14,7%.
07.10.2024 13:52 Ответить
сумно
07.10.2024 14:00 Ответить
Коли стане питання вступу України до НАТО, голос цього "пана" можна буде почути десь у напрямку кав'ярні.
07.10.2024 13:06 Ответить
а якщо перекрити мацкальський газ ...?
07.10.2024 13:07 Ответить
Ху#ло то же самое говорит. Значит, Фицо не премьер Словакии, а работник Ху#ла.
07.10.2024 13:09 Ответить
Словаччина "холодно" ставиться до членства України в НАТО - цо за нафіг?
Фіцо Словаччина "холодно" ставиться до членства України в НАТО - це дійсно так.
Словаччина позитивно "холодно" ставиться до членства України в НАТО - а оце позіція країни.
07.10.2024 13:10 Ответить
коли фіцо піде на пенсію з поста прем'єра, то головне щоб словаки котлєбу не вибрали, а то після того орбан покажеться нам союзником.
07.10.2024 13:11 Ответить
Фіцо ти не вся Словатчина ,ти просто один зі словаків ,який продав свою душу кремлівському демону , ти політичне смітт'я !
07.10.2024 13:16 Ответить
В Україні роздають нагородну зброю кому попало. При чому, навіть автоматичну. Краще нагородіть словацьких письменників чимось серйозним, щоб не було прикрих проколів, як минулого разу.
07.10.2024 13:18 Ответить
Премьер Словакии заявил, что согласен на членство Украины в Евросоюзе, хотя и не верит, что это произойдет в ближайшие годы. Но категорически не согласен, чтобы Украина стала членом НАТО.

«Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я, как председатель партии, держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО», - сказал Фицо.
07.10.2024 13:19 Ответить
а запитайте любого прем,єра любої країни нато.
вони хочуть мати в нато єрмака умерова та зе???
відповідь буде точно такаж
07.10.2024 13:24 Ответить
Юрію, а який прем'єр вам любий у улюбленій країні НАТО?
07.10.2024 13:43 Ответить
Якщо Україна - це жермак , зєлєнь , то хто ж тоді хлопці і дівчата , котрі в окопах Вас боронять ? Чи для Вас , ці амеби - це Україна ? Скільки таких інфузорій було в історії України ? І де вони ? А Україна є і буде . Що стосується прем"єрів країн-пластелінів , то вони не вічні . Чомусь скадинави , балтійці так не говорять . Тому що , москаль на їхніх кордонах , не дає перетворити їх на пластелін .Фіни , не забули про війну 39-40 років . І наявність біля 1350 км кордону з москалями , не сприяє забудькувасті .А решті , коли почне під дупою горіти , коли в задницях мадярів , словаків і т.п розплавиться вазелін , який їм москалі запомпували ( 1956 рік , 1968 рік ), то відразу появиться і різкість в очах
07.10.2024 14:27 Ответить
я згоден з Вами на 99% та знаю що 1956 це мадяри а 68 це чехословакія
а 1% на те про що кажуть світові політологи.
Україна ніколи не стане членом нато з такою владою, а наша влада це єрмак-зе.
і я взагалі не думаю що вони, це Україна.
Україна для мене, це ті хлопці та дівчата + 4 батьків моїх онуків, які всі убд, і всі з майдану та досі в ЗСУ.
є нагороджені, є поранені.
гарного Вам вечора
07.10.2024 17:48 Ответить
Ну фіця озвучив те шо сказалО ***** раніше. Тут дивного немає нічого.
07.10.2024 13:58 Ответить
стріляти треба влучно а то він дуже буйний
07.10.2024 14:00 Ответить
treba striļati v golovu.
07.10.2024 14:00 Ответить
"Хочемо надати вам свій досвід вступу "Джерело: Надай, але у Покроську, а не в Ужгороді.
07.10.2024 14:12 Ответить
Не Словаччина, а пр
У х*йла нема стільки, щоб всю Словаччину купити...
07.10.2024 14:26 Ответить
Разом з тим, Фіцо хоч і базікає в унісон з Кремлем, але, в основному, це пропаганда для внутрішнього використання. В межах ЄС, він діє разом з основною масою країн.
Куди більша проблема це Орбан, ця гнида не лише рота розкриває, він ще і активно діє проти України. Єдине, схоже що він багато поставив на перемогу Трампа, якщо пройде кандидат від демократів, то може і його трохи відпустить, хоча і так це буде проблема №1 у відносинах з НАТО та ЄС.
07.10.2024 15:58 Ответить
Холодно стане коли закінчиться тразитний договір з Україною.
Тоді ставлення почне теплішати.
07.10.2024 18:37 Ответить
 
 