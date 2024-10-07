РУС
Шмыгаль и Фицо начали встречу в Ужгороде. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Ужгороде проводит встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что главы правительств Украины и Словакии будут обсуждать сотрудничество в сфере энергетической безопасности и инфраструктурные проекты.

Позже Шмыгаль сообщил, что проводимые вторые межправительственные консультации с Правительством Словакии.

"Сосредоточимся на обсуждении дорожной карты — плане совместных мер, который подписали во время нашего первого заседания. Это, в частности, сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Значительная часть импорта электроэнергии в Украину уходит из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи.

Планируем поднять вопрос усиления поддержки мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского, поддержки членства Украины в ЕС, а также разминирования украинских территорий, гуманитарной поддержки и восстановления Украины. Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок", – отметил премьер Украины.

Также, по словам Шмыгаля, Украина ожидает подписания двусторонних документов как продолжение политики "нового прагматизма".

Шмигаль та Фіцо проводять переговори в Ужгороді
Шмигаль та Фіцо проводять переговори в Ужгороді
Шмигаль та Фіцо проводять переговори в Ужгороді
Шмигаль та Фіцо проводять переговори в Ужгороді

Напомним, ранее Фицо заявлял, что членство Украины в НАТО - это гарантия Третьей мировой войны.

Также словацкий премьер сказал, что сделает все, что после войны восстановить "нормальные отношения" с Россией.

Топ комментарии
+12
Шмыгаль вылизывал дерьмо которое Фицо выливает на Украину? И еще хотим чтобы к Украине серьезно относились. Если Фицо открыто заявил что он союзник ***** и сделает все чтобы Украины небыло ни в ЕС ни в НАТО а наша власть продолжает ему жать руку то получается что наша власть поддерживается того же мнения
07.10.2024 10:41 Ответить
+10
а чого першим питанням не обговорюють https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/7/7195670/ членство України в НАТО ?
07.10.2024 10:38 Ответить
+10
В Ужгороді - а в Харків в Салтівку иого не тягне? - такого миротворця на всю голову!
07.10.2024 10:39 Ответить
Транзит електроенергії в Україну , коли орки знов розхерячать наші електростанції.
07.10.2024 10:42 Ответить
Перед візитом в Україну Фіцо заявляв що він як очільник словацького уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.

Хто його знає , але оці вирази" тільки через мій труп" цікаві, але: "Кирпич ни с того ни с сего,- внушительно перебил неизвестный,-никому и никогда на голову не свалится.В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает.Вы умрёте другой смертью. -Может быть, вы знаете, какой именно,-с совершенно естественной иронией осведомился Хфіцо, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор,- и скажите мне? -Охотно,-отозвался незнакомец.Он смерил Хфіцо взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: "Раз, два.-.Орбан во втором доме...луна ушла...шесть-несчастье...вечер-(вівторок, 5 листопада 2024 р).,семь...."-и громко и радостно объявил: - Вам отрежут голову!

"Аннушка вже розлила масло..."!
07.10.2024 14:10 Ответить
навіщо загравання з ворогом?Чи як казав гетьманцев-"між патріотизмом та математикою треба обирати математику"?????
07.10.2024 10:38 Ответить
і тепер ми платимо за "математику"
07.10.2024 10:41 Ответить
а чого першим питанням не обговорюють https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/7/7195670/ членство України в НАТО ?
07.10.2024 10:38 Ответить
бо це https://youtu.be/Rk1AlmnxVH0 не влаштовує вофку зе і його зе-бандуц зе-н*ркоманів ...
показать весь комментарий
Він такого наговорив... я напевно не до кінця
07.10.2024 10:38 Ответить
Коли вже Цензор коментарі виправить?

не до кінця зрозумів сутність дипломатії
07.10.2024 10:40 Ответить
Нудить від цього трешу.
07.10.2024 10:39 Ответить
Два валянки...
07.10.2024 10:39 Ответить
В Ужгороді - а в Харків в Салтівку иого не тягне? - такого миротворця на всю голову!
07.10.2024 10:39 Ответить
Ужгород маленьек місто у порівнянні з Харковом, тому там зараз значно менше шансів зустріти письменника.
показать весь комментарий
Так - зараз головне локація міста
показать весь комментарий
Шмыгаль вылизывал дерьмо которое Фицо выливает на Украину? И еще хотим чтобы к Украине серьезно относились. Если Фицо открыто заявил что он союзник ***** и сделает все чтобы Украины небыло ни в ЕС ни в НАТО а наша власть продолжает ему жать руку то получается что наша власть поддерживается того же мнения
07.10.2024 10:41 Ответить
там лайно лиється насамперед ж ОП найвеличнішого зе-янелоха оманського !!!

показать весь комментарий
фіцьо? ця газова сосушка?
показать весь комментарий
Уявляю як Фіцо з ********* автобану і по хороший дорозі доїхав до КП Велике Німецьке і потім пересік кордон І ОДРАЗУ НА УКРАЇНСЬКОМУ КП ПОЧИНАЮТТСЯ ЯМИ . Це якийсь жах і позор Кабмину і особисто Шмигалю
показать весь комментарий
фіцо ті ями цілком влаштовують. Це ж поки що не вирви від росйських 152мм снарядів.
показать весь комментарий
Кожен раз як проходжу кордон , з жахом дивлюсь на бардак на КП, на недобудовані приміщення, на ями в асфальті.
колись у 2000 мені сказав мій знайомий словак, що словаки важають украінців- циганами. Я була здивована.
А потім зрозуміла, що вони судять по прикордонню України , ау Києві чи Одесі , якими ми пишаємось , николи не були

ТОБТО ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНИ для ЕС- це прикордоння

07.10.2024 11:19 Ответить
звісно, те що для нас жопа, то для фіцо - обличчя. І так залишиться для нього назавжди.
показать весь комментарий
Ви мабуть комуніст - це вони вбивали у голови совка, що захід України - жопа
хоча захід України був в складі Австро УГОРСЬКОЙ імперії і вона , завдяки своїй просвітницькій діяльности багато зробила для нього .
- школи на українській мові
- діти з сіл західу України навчались у універі Відня.
- Карпати були приведені у порядок- усі річки італьянці з півночі Італії ( у складі австро імперіі) були укріплені каменями щоб не розривало беріг, були побудовані мості і зд дороги , було насаджено мильони дерев
- у імперії видавались книжки на українській мові
- був зроблен архітектурно Львів.
- була знайдена мінеральна вода і побудован Курорт Трускавець
- і т п
НО ВАМ , комуністам , все це до сраці, бо для вас обличчя- це мацква
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
07.10.2024 12:00 Ответить
після першого речення навіть не тав далі читати, бо не цікаво дискутувати з тупуватими персонажами, у яких від народження повністю відсутнє почуття іронії і сарказму.
показать весь комментарий
«звісно, те що для нас жопа, то для фіцо - обличчя»

це ви звете іронією ? Тобто ви іронизуете, що Україна зустрічає европейців жопою . А зараз усі политики ідуть через західний кордон , тобто для вас , жопу.
І замість того щоб ще раз макнути усю ( і минулу і нинішню) владу за цей позор , ви мене обзиваєте тупим персонажем ?

подивиться на себе - ви були совком і їм залишитись
показать весь комментарий
Знову тільки прочитав перше реченяя, і мене знву знудило. Звісно ви можете вважати фіцо зразковим європейцем. Маєте повне право.
Вибачаюсь, що взагалі зреагував на ваш комент у 10:48. І йдіть собі далі курсом руского корабля.
07.10.2024 13:45 Ответить
«Знову тільки прочитав перше реченяя, і мене знву знудило» 🤣🤣🤣
ТАК ПЕРШЕ РЕЧЕННЯ - це ваш комент
Блин, яке ви смішне і квадратне
показать весь комментарий
тільки підтвердили вашу тупість. Втопися вже нарешті у кільватерному струмені.
показать весь комментарий
Хамству - бій
показать весь комментарий
можете вішати на себе будь-які ярлики. Маєте повне право вдавати з себе будь що. Мені все одно.
показать весь комментарий
Мабуть мова буде йти про поставки в Словачину "азербайжанського" газу ,адже в нас влада не українська, вона не відсоює національні інтереси України.
показать весь комментарий
А чого ж в Ужгороді? Може б приїхав до Харкова чи Сум?
показать весь комментарий
це Шмигаль не має стратегічного мислення т
показать весь комментарий
Що одне що друге...
показать весь комментарий
який сенс? простіше з путіним на цю тему поговорити
показать весь комментарий
Шмигаль, й..ні фіцо по дині
показать весь комментарий
"скажу как премьер премьеру" Фицо для ЗЕрмака простой лузер, как и Шмигаль. Ничего у них нет за душой. А вот у Витюши Орбана аж два НПЗ, потому он сила.
показать весь комментарий
