Шмыгаль и Фицо начали встречу в Ужгороде. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Ужгороде проводит встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что главы правительств Украины и Словакии будут обсуждать сотрудничество в сфере энергетической безопасности и инфраструктурные проекты.
Позже Шмыгаль сообщил, что проводимые вторые межправительственные консультации с Правительством Словакии.
"Сосредоточимся на обсуждении дорожной карты — плане совместных мер, который подписали во время нашего первого заседания. Это, в частности, сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Значительная часть импорта электроэнергии в Украину уходит из Словакии, которая никогда не отказывала в помощи.
Планируем поднять вопрос усиления поддержки мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского, поддержки членства Украины в ЕС, а также разминирования украинских территорий, гуманитарной поддержки и восстановления Украины. Продолжаем тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок", – отметил премьер Украины.
Также, по словам Шмыгаля, Украина ожидает подписания двусторонних документов как продолжение политики "нового прагматизма".
Напомним, ранее Фицо заявлял, что членство Украины в НАТО - это гарантия Третьей мировой войны.
Также словацкий премьер сказал, что сделает все, что после войны восстановить "нормальные отношения" с Россией.
