Фицо: Сделаю все, чтобы восстановить "нормальные отношения" с РФ после войны
Премьер Словакии Роберт Фицо хочет восстановить "нормальные отношения" с Россией после окончания ее агрессии против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Если война в Украине "закончится во время мандата этого правительства" (до 2027 года. - ред.), сказал Фицо, он "сделает все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией".
"Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной", - заявил словацкий премьер.
Фицо в очередной раз заявил, что война в Украине не имеет военного решения.
Напомним, ранее Фицо заявлял, что членство Украины в НАТО - это гарантия Третьей мировой войны.
Коли це фіцик розірвав "нормальні відносини" з росією, що буде їх відновлювати?
Таки куля поета була недаремна?
Чому у тебе пика гопника?
=========
Недостріляний виришив опанувати навички медіума.