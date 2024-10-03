Фицо: Сделаю все, чтобы восстановить "нормальные отношения" с РФ после войны

Премьер Словакии Роберт Фицо хочет восстановить "нормальные отношения" с Россией после окончания ее агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Если война в Украине "закончится во время мандата этого правительства" (до 2027 года. - ред.), сказал Фицо, он "сделает все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией".

"Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной", - заявил словацкий премьер.

Фицо в очередной раз заявил, что война в Украине не имеет военного решения.

Напомним, ранее Фицо заявлял, что членство Украины в НАТО - это гарантия Третьей мировой войны.

Также читайте: Премьеру Словакии Фицо прислали конверт с пулей, - СМИ