РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9842 посетителя онлайн
Новости Война
5 510 42

Фицо: Сделаю все, чтобы восстановить "нормальные отношения" с РФ после войны

Фіцо сподівається на нормальні відносини з РФ після війни

Премьер Словакии Роберт Фицо хочет восстановить "нормальные отношения" с Россией после окончания ее агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Если война в Украине "закончится во время мандата этого правительства" (до 2027 года. - ред.), сказал Фицо, он "сделает все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией".

"Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной", - заявил словацкий премьер.

Фицо в очередной раз заявил, что война в Украине не имеет военного решения.

Напомним, ранее Фицо заявлял, что членство Украины в НАТО - это гарантия Третьей мировой войны.

Также читайте: Премьеру Словакии Фицо прислали конверт с пулей, - СМИ

Автор: 

россия (96899) Словакия (1033) Фицо Роберт (215)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
В Гаазі розкажеш, ублюдок.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:25 Ответить
+27
Чомусь всі політики любителі Росії думають, що вони будуть правити вічно і не підуть у відставку.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:25 Ответить
+12
Шоо, ще глибше засунеш язика *уйлу.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Гаазі розкажеш, ублюдок.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:25 Ответить
Я не зрозумів? Що я пропустив?
Коли це фіцик розірвав "нормальні відносини" з росією, що буде їх відновлювати?
Таки куля поета була недаремна?
показать весь комментарий
03.10.2024 23:04 Ответить
Чомусь всі політики любителі Росії думають, що вони будуть правити вічно і не підуть у відставку.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:25 Ответить
Тому що Орбан більше 16 років непреривної влади, Фіцо 12 років, правда з перервою. Тобто такі собі демократичні диктатори.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:46 Ответить
Трохи збрехав про Орбана. 14 років непреривної вдади. І додатково ще 4 роки з перервою. 1998-2002.

показать весь комментарий
03.10.2024 19:50 Ответить
Або ішак здохне або падішах. Що станеться з цім ... коли ***** здохне
показать весь комментарий
03.10.2024 17:30 Ответить
Фіцо!
Чому у тебе пика гопника?
показать весь комментарий
03.10.2024 17:30 Ответить
Шоо, ще глибше засунеш язика *уйлу.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:31 Ответить
Гидота. Але це не гірше Шольца та інших подібних. Бо вони мило нам посміхаються але це посмішкою і закінчується. Мовляв, дєржітєсь там, всєво вам харошево.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:31 Ответить
Бабки.Просто рашка має великі бабки.І це лайно не проти продатися
показать весь комментарий
03.10.2024 17:32 Ответить
Якийсь голова закарпатської області розписується за все ЄС. Ну і часи настали. Цікаво, чи Словаччина якось відповідала як держава за свої дії в гітлерівські коаліції? Чи були осуджені на нюренбергському процеці словацька колаборант і фашисти?
показать весь комментарий
03.10.2024 17:32 Ответить
Здається фра Тісо повісили.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:10 Ответить
Недобиток...
показать весь комментарий
03.10.2024 17:32 Ответить
Та не він єдиний. Там весь Захід на низькому стартії, крім, хіба що, країн Балтії. Вангую, що його випередить Шольц.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:39 Ответить
Фицо наверняка думает, что свинособаки в 1968 г. расстреливали только пражан. На самом деле они и в Братиславе многих убили, и Фицо будет первым, если туда опять ворвутся кацапы.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:42 Ответить
Таке можливо, у тому випадку ,коли русняві танки, будуть прасувати словацьки дороги ...а фіцо підпише капітуляцію своєї держави ... він просто ід* от ....
показать весь комментарий
03.10.2024 17:43 Ответить
Долбойоб 100%!!!
показать весь комментарий
03.10.2024 17:55 Ответить
Так, гроші не пахнуть. Ну і сволота ти фіцо.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:56 Ответить
оптіміст. Хоче щось робити у девяносто років? Хіба що під себе, якщо раніше якійсь прозаїк не вб'є.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:57 Ответить
після війни? після поразки у війні рашка буде сама бігати за ким попало, аби були хоч з кимось стосунки. фіцо навіть не уявляє, наскільки йому вигідний програш рашки
показать весь комментарий
03.10.2024 17:58 Ответить
І шо ти иому зробиш? -- відновить - те шо кацапи вбивці - иому пох
показать весь комментарий
03.10.2024 17:58 Ответить
Порожній вихлоп. Не доживеш ти до цього,довбой@б фіца.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:59 Ответить
Якщо доживеш до того часу , то зробиш
показать весь комментарий
03.10.2024 18:05 Ответить
якщо свої не пристрелять
показать весь комментарий
03.10.2024 18:11 Ответить
Дебіл,пля...
показать весь комментарий
03.10.2024 18:15 Ответить
Схоже що наслідки замаху вдаються взнаки, недолікувався або ж невилікований.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:20 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 18:33 Ответить
А встигнеш, як здоров'я?
показать весь комментарий
03.10.2024 18:52 Ответить
Аби не перенапружився, бо шви на одному місці розійдуться.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:07 Ответить
Зробимо все для обиеження угорщини на наших ринках
показать весь комментарий
03.10.2024 19:23 Ответить
Що таке для фіцо "нормальні з відносини" зі злочинцями, гвалтівниками, підофілами, вбивцями?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:28 Ответить
Фицо: Сделаю все, чтобы восстановить "нормальные отношения" с РФ после войны Источник:
=========
Недостріляний виришив опанувати навички медіума.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:43 Ответить
Післі війни в одній камері з путіним і будеш відновляти з ним ,,нормальні відносини"
показать весь комментарий
03.10.2024 19:44 Ответить
Фицо тоже любит насиловать и убивать детей?
показать весь комментарий
03.10.2024 19:48 Ответить
****.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:59 Ответить
Жалко що той дід тоді його не замочив.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:10 Ответить
*****, ти до закінчення війни не доживеш. Другий раз промаху не буде.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:34 Ответить
ТЕРМІНОВО потрібен письменник !!! Письменник-снайпер.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:51 Ответить
Интересно с кем , он хочет ... Все будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
03.10.2024 20:53 Ответить
Живуча падлюка....
показать весь комментарий
03.10.2024 22:50 Ответить
 
 