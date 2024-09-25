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Новости
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Премьеру Словакии Фицо прислали конверт с пулей, - СМИ

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо отримав конверт із кулею всередині

В среду, 25 сентября, в Офис правительства Словакии прислали адресованный премьер-министру страны Роберту Фицо конверт, в котором содержалась пуля.

Об этом в комментарии изданию Aktuality сообщили представители пресс-службы правительства страны, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники Управления по охране конституционных деятелей обнаружили пулю во время утренней проверки почты, присланной премьер-министру.

Читайте также: Фицо заявил о "нацизме и фашизме" в Украине: в МИД ответили словацкому премьеру

По информации издания, сейчас конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Покушение на Роберта Фицо

15 мая 2024 года в Словакии было совершено покушение на премьера Роберта Фицо. Стрелка сразу же задержали.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В начале июля вице-премьер Словакии Калиняк сообщил, что состояние Фицо улучшилось, он вскоре вернется к работе.

Читайте также: Фицо сравнил покушения на себя и Трампа: "Сценарий, как через ксерокс"

Автор: 

покушение (1037) Словакия (982) Фицо Роберт (182)


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Топ комментарии
+12
Треба ще й орбану з сір'ято надіслати! 😁
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25.09.2024 13:41
+11
А потрібно було з гівном
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25.09.2024 13:41
+8
Ось цього фашиста потрібно було чекати біля підʼїзду а не Фаріон дибіляка телеграмна з Дніпра
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25.09.2024 13:50
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А потрібно було з гівном
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25.09.2024 13:41 Ответить
Арт-істаляція чергового словацького художника...
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25.09.2024 13:49 Ответить
гівно воно отримало в штани, після отримання листа з кулею 😀
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25.09.2024 14:54 Ответить
Треба ще й орбану з сір'ято надіслати! 😁
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25.09.2024 13:41 Ответить
Треба ще й орбану сір'ято надіслати! 😁
Частинами

Так краще.
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25.09.2024 14:20 Ответить
Самопіар
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25.09.2024 13:44 Ответить
..Петров и Боширов нагадують про себе.. можуть павтАр-ить!
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25.09.2024 13:44 Ответить
цього чліна, ображеного чогось на українців, хоча із-за клаповухої ТЮльки, фекаліями треба залити.
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25.09.2024 13:44 Ответить
Тобі тюлька, капловухому члену, в борщ насрала? Чи під носа набзділа?
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25.09.2024 13:53 Ответить
Краще б в голову йому відправили.
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25.09.2024 13:48 Ответить
Ось цього фашиста потрібно було чекати біля підʼїзду а не Фаріон дибіляка телеграмна з Дніпра
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25.09.2024 13:50 Ответить
Сам собі надісла, поц. Страдалєц.
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25.09.2024 13:52 Ответить
Чехія і Словаччина трохи екстремальні країни через дозвіл носити зброю. Це не порожня загроза.
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25.09.2024 13:57 Ответить
А должны были прислать путину.
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25.09.2024 14:02 Ответить
Згодом скажуть що знайшли український слід. Ще й візитівку ''яроша'' покажуть
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25.09.2024 14:09 Ответить
Явно рашисткая игра по очернению Украины. Пулю или еще что-то свяжут с Украиной и будут махать этой красной тряпкой, мол и на Трампа и на Фицо охотятся за их позицию по войне в Украине. Еще Орбану пришлют отравленную вышиванку и кусок сала.
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25.09.2024 14:11 Ответить
Путлєру потрібно надіслати кулю прямо в лоб 🤬
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25.09.2024 14:15 Ответить
Хоч "новічком" була вимазана? Ні?
Дилетанти...
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25.09.2024 14:31 Ответить
Щоб це значило?? Може якесь пророцтво...або побажання??
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25.09.2024 14:37 Ответить
Заказным нужно было. С уведомлением о вручении
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25.09.2024 14:38 Ответить
Український слід ще не знайшли?
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25.09.2024 14:47 Ответить
Кагебешні штучки. Пздць фіцє.
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25.09.2024 15:25 Ответить
А калібер?
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25.09.2024 16:10 Ответить
Треба було "кулю", але "надувну" - "пущай палєтаєт".
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25.09.2024 16:51 Ответить
Надіслати треба в голову, а не в конверті.
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25.09.2024 20:24 Ответить
 
 