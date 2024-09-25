Премьеру Словакии Фицо прислали конверт с пулей, - СМИ

В среду, 25 сентября, в Офис правительства Словакии прислали адресованный премьер-министру страны Роберту Фицо конверт, в котором содержалась пуля.

Об этом в комментарии изданию Aktuality сообщили представители пресс-службы правительства страны, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники Управления по охране конституционных деятелей обнаружили пулю во время утренней проверки почты, присланной премьер-министру.

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По информации издания, сейчас конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Покушение на Роберта Фицо

15 мая 2024 года в Словакии было совершено покушение на премьера Роберта Фицо. Стрелка сразу же задержали.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В начале июля вице-премьер Словакии Калиняк сообщил, что состояние Фицо улучшилось, он вскоре вернется к работе.

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