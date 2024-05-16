Премьера Словакии Фицо прооперировали: его жизни больше ничего не угрожает, - СМИ

Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли 15 мая, прошла хорошо. Его жизни уже ничего не угрожает.

Об этом заявил вице-премьер-министр Томас Тараба в комментарии BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько мне известно, операция прошла хорошо, и я предполагаю, что в конце концов он выживет", - сказал он.

Тараба отметил, что в премьер-министра стреляли с очень близкого расстояния: одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав.

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Словацкие СМИ пишут, что Роберт Фицо уже после операции - его состояние удалось стабилизировать.

Министр внутренних дел страны Матус Сутай Эстока назвал стрельбу политически мотивированной попыткой убийства.

Покушение на Фицо

Ранее стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.

СМИ сообщили, что речь идет о местном писателе Юрае Цинтулу.

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