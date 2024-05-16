Премьера Словакии Фицо прооперировали: его жизни больше ничего не угрожает, - СМИ
Операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в которого стреляли 15 мая, прошла хорошо. Его жизни уже ничего не угрожает.
Об этом заявил вице-премьер-министр Томас Тараба в комментарии BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Насколько мне известно, операция прошла хорошо, и я предполагаю, что в конце концов он выживет", - сказал он.
Тараба отметил, что в премьер-министра стреляли с очень близкого расстояния: одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав.
Словацкие СМИ пишут, что Роберт Фицо уже после операции - его состояние удалось стабилизировать.
Министр внутренних дел страны Матус Сутай Эстока назвал стрельбу политически мотивированной попыткой убийства.
Покушение на Фицо
Ранее стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.
СМИ сообщили, что речь идет о местном писателе Юрае Цинтулу.
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Із вживленням мізків може трапитися проблема: фіцовіий організм ту штуку може відторгнути як сторонній та небезпечний (!!!) предмет.
"Приходит полковник к врачу и говорит:
- Слушай! Посмотри да почисть мне мозги. Что-то по утрам , после пьянок, плохо соображать стали...
Вскрыл врач черепную коробку Вынул мозги и проверяет Тут влетает солдат-посыльный:
- Товарищ полковник! Вам генерала присвоили!
Полковник хватает черепную коробку, пристраивает на место Сверху нахлобучивает фуражку и бегом из санчасти Врач кричит вдогонку:
- Товарищ генерал! А как же мозги?
- А нахера ани мне теперь нужны?"
Фіцо, після зайняття посади прем"єр-міністра, мабуть, теж так подумав!
Соупадєніє?
Та не кіпішуйте, колего, не кіпішуйте. Я колись чув таке прислів'я: як не вмер Данило, то галушкою вдавився.
А Ви впевнені, що Єго Плєшившество не звертало ласти (бодай одного разу)? Я, наприклад, в тому не впевнений...
Та й хіба мало на расії акторів пенсійного віку, котрі б з великою радістю зіграли б решу життя "роль свого життя".
Хоч і виглядає трохи інакше.
І так щоразу...
...А пригадуєте у В. Войновича в "Москва 2042" безсмертного геніалісімуса? Схоже, в реалі, в одній окремо взятій Смєхдєржаві "видатні науКИВЦІ" таки спромоглися винайти "еліксир безсмертя". Щоправда вийшло це в них цілком як завжди. Тобто кривими руками та через дупу.
Та то таке. (с)
Не поспішайте з висновками.
Серед лікарів є симпатики поезії.
Слово - зброя, а шриц - молодець !
Що ж ти не пiшов в поети,
А подавсь в шпiони?
Власов.
Справа в тому, mein lieber Совушка,
Шо поети разлiчними стiхами
Нам об'яснялі мір.
Но основна задача в том i состоіт,
Щоб мір цей пєрєдєлалі шпiони.
Але поспішати їм нікуди - попереду в них ціла Вічність...
Ну хотя бы под себя ?