Покушение на Фицо: нападающий объяснил, что он не согласен с политикой правительства

Как пояснил мужчина, напавший сегодня на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, он не согласен с политикой правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ta3.

В СМИ появилось видео, на котором задержанный Юрай Цинтула заявил, что был не согласен с политикой правительства.

Так он объяснил тот факт, что несколько раз выстрелил в Роберта Фицо.

"Я не согласен с политикой правительства... Средства массовой информации ликвидируются. Почему RTVS подвергается атакам? Почему уволили Мазака?" - сказал стрелок.

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Что известно о состоянии Фицо

Матуш Шутай Эшток, министр внутренних дел, подтвердил информацию о том, что Фицо был прооперирован.

"Преступник произвел 5 выстрелов, премьер-министр находится в критическом состоянии. Он все еще в операционной", - добавил министр.

По его словам, решение стрелка было политически мотивированным и сформировалось сразу после президентских выборов.

Покушение на Фицо

Ранее стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать, СМИ сообщили, что речь идет о местном писателе Юрае Цинтулу.