Покушение на Фицо: нападающий объяснил, что он не согласен с политикой правительства
Как пояснил мужчина, напавший сегодня на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, он не согласен с политикой правительства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ta3.
В СМИ появилось видео, на котором задержанный Юрай Цинтула заявил, что был не согласен с политикой правительства.
Так он объяснил тот факт, что несколько раз выстрелил в Роберта Фицо.
"Я не согласен с политикой правительства... Средства массовой информации ликвидируются. Почему RTVS подвергается атакам? Почему уволили Мазака?" - сказал стрелок.
Что известно о состоянии Фицо
Матуш Шутай Эшток, министр внутренних дел, подтвердил информацию о том, что Фицо был прооперирован.
"Преступник произвел 5 выстрелов, премьер-министр находится в критическом состоянии. Он все еще в операционной", - добавил министр.
По его словам, решение стрелка было политически мотивированным и сформировалось сразу после президентских выборов.
Покушение на Фицо
Ранее стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать, СМИ сообщили, что речь идет о местном писателе Юрае Цинтулу.
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- життю фіцо нічого не загрожує
Через хвилину:
- фіцо в тяжкому стані
Ще хвилина:
- проведено операцію, стан стабільний
Ще 5 хвилин:
- лікарі не можуть зупинити кровотечу
Завтра:
- фіцо одужує. А ні, стійте, тільки що сказали що помер
Ранее появлялись сообщения о том, что Фицо успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии, но они не подтвердились. У премьера повреждены внутренние органы.
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Чисто для пам'яті. Про Словаччину та переможця у виборах Фіцо та його партію СМЕР.
В 2018 в Словаччині вбили журналіста Яна Куцяка(іноді пишуть Кучяка, словацькою Kuciak). Разом з ним вбили його дружину. Ціллю був Куцяк, дружині просто не пощастило.
Свій останній матеріал Куцяк писав про зв'язки тодішнього прем'єра Словаччини(і теперішнього переможця виборів) Фіцо з калабрійською мафією під назвою Ндрангета. Куцяк звинувачував людей Фіцо у махінаціяїх з євпропейською допомогою, податками та реінвестом накраденого в сітки Ндрангети. Через п'ять днів в регіоні, який є стояковим для Ндрангети в Словаччині, згоріла місцева податкова зі всією первинною документацією. Горіла п'ять годин, пожежники чогось не поспішали.
Матеріал про Ндрангету вийшов вже ПІСЛЯ смерті Куцяка.
Також Ндрангета є одним з найбільших операторів колумбійських та мексиканських наркокартелів у Європі(більше половини всього європейського ринка, якщо виключити Британію). Основна стаття доходу - контрабанда кокаїну.
Куцяк звинуватив у організації процесу калабрійця Антоніо Вадалу, який жив у Словаччині. Клан Вадала один з двох найбільших кланів у складі Ндрангети. Жив він у Словакії під своїм імʼям, тому не знати що він за тіп було неможливо. Вадалу заарештують і пізніше екстрадують у Італію по звинуваченню в контрабанді кокаїну. В Словаччині Вадалу звинувачували всього лиш у розкраданні європейських дотацій. Вадала займався справами під прикриттям колишнього голови Радбезу Словаччини Вільяма Ясана (кента Фіцо) та колишньої моделі Маріни Трошкової, яка на той час була головним державним радником Фіцо. Офіційно. Ага, радниця Фіцо покривала Ндрангету.
Всі ці люди допомагали Ндрангеті розширювати та диверсифікувати свою імперію. Наприклад, Ндрангета виготовляла в Словаччині контрафактну моцарелу, яка далі продавалася з лейбами мейд ін Італі. Спочатку калабрійці використовували євпропейські дотації для розвитку власного бізнесу, а потім почали їх тупо красти.
Вадала займався всім, але кокаїн був його ідеєю фікс. З Колумбії кокаїн потрапляв у Венецію(бо Калабрія під наглядом), а далі в Словакччину. Вадала був на короткому зі словацькою митницею, яка навіть орендувала в нього склади. Тому що голова місцевої митниці був людиною Вадали. В Словаччині було все так гарно, що іноді кокаїн відправляли спочатку у Словаччину, там митниця робила документи, а звідти вже у Венецію, а далі по всій Італії. Бо в Італії у Вадали все складувалося складніше ніж в Словаччині. Розкрили Вадалу тільки тому, що італійська поліція створила фейкову особу для свого інформатора та підсадила інформатора Вадалі. З самого початку, як контрагента для легалізації операцій.
Причому арешти в Італії в 2015 році ВЗАГАЛІ не вплинули на Вадалу, бо він спокійно переховувався у Словаччині. І арешти б мабуть не призвели до особливих проблем, бо Вадалу прикривав Фіцо. Все б було б окей, якщо б не сталося вбивство Куцяка і його останній недописаний матеріал не став бомбою.
Розслідування вбивства Куцяка буксувало(бо Фіцо мабуть думав, що Куцяка вбили його кенти з Ндрангети) і тому у відставку пішов Фіцо і міністр МВД Словакії. Але це не допомогло. Тому далі вже новий міністр МВД пішов у відставку, разом з шефом поліції.
Пізніше виявилось, що насправді вбивство Куцяка замовила не Ндрангета, а словацький олігарх Кочнер через свою коханку Альону Жукову. Кочнера також розслідував Куцяк. По ітогу від звинувачення у вбивстві Кочнер відскочив(чогось судді були дуже лагідними до нього). Хоча Кочнер прямо і особисто погрожував Куцяку. Засудили лише безпосередніх організаторів вбивства та коханку Кочнера Жукову. Який мотив був у коханки не зрозуміло. Суддям похій.
Поки йшло розслідування вбивства Куцяка Кочнера догнали за інше, за старі махінації
Кочнер був впевнений, що Фіцо його витащить, але Фіцо не зміг і порішані судді не допомогли. Бо ситуація змінилась, все летіло в прірву. Правоохоронці навіть перехопили записку Кочнера з тюрми з претензіями до Фіцо. Бо не дуже хотілося сідати на 19 років. Тоді у правоохоронців звідкись з'явилися телефони Кочнера разом з усіма паролями, а в телефонах численні переписки Кочнера з суддями, які призвели до масових арештів суддівського корпусу та прокуратури Словачччині. Там купу впливових людей поховало під корупційними завалами. Ну як поховало. У відставку пішли. Тепер може заново призначать.
Історія вогонь, розповідати її довго. Кратко. У відставку пішли три керівника поліції один за одним. А потім і під арешт. Один з них скоїв самогубство прямо у камері. Буває ж таке. Деякі з арештованів суддів дали свідчення на інших та визнали провину. Суди по ним ідуть зі скрипом, бо ж суддівське самоуправління, Венеціанка всі діла. Деякі зі стоякових партнерів(у минулому) Кочнера отримали санкції США на всі свої родини. Виявилося, що поліцейські та прокурори були на зарплаті в місцевого криміналу(ОЗГ Такачовці). Кримінал звісно співпрацював з Ндрангетою.
У 2020 здавалося, що партії Фіцо СМЕР глина. Бо Вадала вже поїхав в Італію і там показали всі прослуховування та свідчення агента. Та і Кочнер насолив.
Але Фіцо взяв популістичну риторику на озброєння і переміг на виборах. Трете місце зайняли колишні соратники Фіцо з партії СМЕР, партія Голос. Яка там буде коаліція, я, якщо чесно, хз. Може з Фіцо. Може без.
Словаччина член НАТО та ЕС з 2004 року.
Висновок простий. На той момент прем'єр Словаччини Фіцо прикривав бізнес Ндрангети і Вадалу, вже три роки знаючі хто він такий. Бо арешти були в 2015. Прикривав би і далі, але тут інший його партнер вбив журналіста Куцяка. Так як Фіцо не зрозумів сходу, хто завалив Куцяка, то маневрувати спокійно не зміг. І стався скандал, довелося йти у відставку.
Тепер з відставки Фіцо повертається переможцем виборів. За допомогою типово орбанівської антиєвропейської та антиукраїнської риторики.
Можна звісно сказати, що Україна не допрацьовує у царині дипломатії. Що треба було якось там моніторити, що там у Словаччині і якось впливати. Бо справді у дипломатії ми недопрацьовуємо і проблем вагон. Це все буде правдою.
Але що ще треба було розповісти словакам про Фіцо, окрім того, що вже розповіли? Що ще може бути більш яскравим ніж цинічне вбивство журналіста та схематоз з наркотрафіком?
У мене відповідей нема.
Окрім цього навіть якщо не брати тему війни в Україні, багато словаків з промитими мізками рашиською пропагандою- це все сумашедший путін а посіяни не винуваті, це все америка посоріла брацькі народи щоб їх грабувати- кожний третій словак розказує оцю діч
я так і не зрозумів: пан Юрай "за нємцев" чи "за наших"
а на самому ділі біда бідова!
ми можемо чим то допомогти?...