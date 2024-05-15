Премьер-министр Словакии Фицо ранен в результате стрельбы, его состояние тяжелое, - словацкие СМИ (обновлено). ВИДЕО

Днем 15 мая словацкие СМИ сообщили о стрельбе возле здания, где проводилось выездное заседание правительства республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание aktuality.sk.

Как отмечается, премьер Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы, сейчас его везут в больницу. Нападавший задержан.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Фицо, который оскорбил словаков за сбор денег на снаряды: Скепсис относительно поддержки Украины существует, пока к тебе в дом не пришла война





Как отмечает издание pluska.sk, Фицо получил 2-3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот. Его состояние, по данным издания, оценивается как "очень тяжелое".

"В Фицо несколько раз стреляли, он сейчас находится в опасном для жизни состоянии. По состоянию на данный момент его перевозят вертолетом в Банскую Быстрицу, поскольку дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени, учитывая необходимость немедленного вмешательства. Ближайшие несколько часов все решат", - отмечается в сообщении на официальном Facebook-аккаунте Фицо.