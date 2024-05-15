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Премьер-министр Словакии Фицо ранен в результате стрельбы, его состояние тяжелое, - словацкие СМИ (обновлено). ВИДЕО

Фіцо поранено

Днем 15 мая словацкие СМИ сообщили о стрельбе возле здания, где проводилось выездное заседание правительства республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание aktuality.sk.

Как отмечается, премьер Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы, сейчас его везут в больницу. Нападавший задержан.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Поранено Фіцо
Поранено Фіцо

Как отмечает издание pluska.sk, Фицо получил 2-3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот. Его состояние, по данным издания, оценивается как "очень тяжелое".

"В Фицо несколько раз стреляли, он сейчас находится в опасном для жизни состоянии. По состоянию на данный момент его перевозят вертолетом в Банскую Быстрицу, поскольку дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени, учитывая необходимость немедленного вмешательства. Ближайшие несколько часов все решат", - отмечается в сообщении на официальном Facebook-аккаунте Фицо.

Автор: 

Словакия (981) стрельба (3251) Фицо Роберт (181)


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Топ комментарии
+93
чому він не домовився про мир з нападником ? де дипломатія ?
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15.05.2024 16:22
+81
Висловлюю глибоку стурбованість та занепокоєння з цього приводу і закликаю до мирного діалогу між обома учасниками конфлікту.
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15.05.2024 16:26
+77
треба сiдати за стiл переговорiв з усiми зацiкавленими сторонами.
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15.05.2024 16:24
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О! Мерсі за левел-ап! Досі такі як ти мене лише дядьком називали!
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16.05.2024 08:52 Ответить
Перший пішов. Слава Іссу. Чекаємо на другого!
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15.05.2024 18:05 Ответить
"Вьішел фіцо на крьільцо торговать свойо ліцо"
Не продешевив?
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15.05.2024 18:06 Ответить
Припускаю, що у 71-річного письменника та дисидента Юрая Зинтули палка "любов" до кацапів та їх шісток ще з 1968 року і це могло бути мотивом...
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15.05.2024 18:08 Ответить
Вбити Фіцо намагався відомий словацький письменник Юрай Чінтула, - місцеві ЗМІ

Окрім своєї творчої роботи, він був активістом ліберальної партії «Прогресивна Словаччина».
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15.05.2024 18:26 Ответить
От же-ж Бiляледдiнов.
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15.05.2024 18:28 Ответить
все хлопці, капець. боброїдка симоньян вже нарила український слід у цьому замаху. здається десь хвилин за 15 до самого замаху
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15.05.2024 18:31 Ответить
пианист первый выразил соболезнование
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15.05.2024 18:34 Ответить
спасиба Деду за Фицу
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15.05.2024 18:33 Ответить
Нажаль контрольний пострiл не зробив
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15.05.2024 18:38 Ответить
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15.05.2024 19:04 Ответить
Ну, хоч осічки не було,як тут.

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15.05.2024 19:12 Ответить
Видання Plus7 Dní стверджує, що підозрюваним є Юрай Чінтула - письменник та поет, один із засновників літературного клубу DÚHA. Також він активіст ліберальної партії Прогресивна Словаччина.
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15.05.2024 18:33 Ответить
Пыня видать решил "отблагодарить " своих засланных казачков в ЕС за проваленную работу.
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15.05.2024 18:33 Ответить
Дружба з кацапами шкідлива для здоров'я. Вб'ють або кацапи, або їхні вороги
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15.05.2024 18:34 Ответить
https://t.me/voynareal/89614 ЗМІ публікують момент замаху на Фіцо
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15.05.2024 18:36 Ответить
Насильник і жертва. Тому Фіцо на прикладі показали яка різниця між жертвою і нападником.
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15.05.2024 18:45 Ответить
Личность известна . Это писатель и имел легально разрешенную ружьё,полное имя писателя - Юрай Цинтула.
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15.05.2024 18:45 Ответить
Письменник - герой Словаччини.
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15.05.2024 20:04 Ответить
Жаль, не добил , путлерастного щура !
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15.05.2024 20:21 Ответить
Ібо не#уй бути Фіцо!
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15.05.2024 18:46 Ответить
Ми повині згадати, що ""
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15.05.2024 18:46 Ответить
Жаль - Цінтула мало читав історію сицілійської мафії Там стріляли не "кулями" а вовчою картеччю з обріза мисливської рушниці У патрон влізало від 28 до 32 картечин Після одного пострілу лікувать уже було нічого!
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16.05.2024 02:25 Ответить
Нандрагета не прощает крыс.
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15.05.2024 18:49 Ответить
Лихі парфуми у пеклі завмерли в очікуванні...
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15.05.2024 18:51 Ответить
щось у нього там ноги не здвигаються поки до машини тягли.,,, надіюсь, що всі кулі лягли в очко
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15.05.2024 18:56 Ответить
Попытка ликвидации физлица!
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15.05.2024 18:59 Ответить
Это ревнивец Орбан заказал конкурента!
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15.05.2024 19:02 Ответить
долго думал ?
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15.05.2024 19:04 Ответить
А скільки Українців загинуло, скільки скалічено, полонено, скільки не народилося через блокування поставок зброї, транзиту зброї і *********** через Словаччину, транзиту збіжжя (головного нашого національного продукту) через цього недоробленого недорослого московського запроданця-виплодка? Заслужено отримав, падло.
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15.05.2024 19:03 Ответить
5 дырок от 71 летнего писателя... Достойное завершение карьеры
Даже если выживет - будет погоняло "дырявый Фицо"
Кстати в переводе со словацкого - Фицо - "красавчик"
Дырявый красавчик
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15.05.2024 19:20 Ответить
Орбан на черзі.
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15.05.2024 19:20 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.05.2024 20:05 Ответить
his turn next
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15.05.2024 20:09 Ответить
Янелох шо, сдрейфил куролесить Европой дальше? Свалил восвояси?
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15.05.2024 19:36 Ответить
Оперативно українці створили статтю про героя-пісняра у Вікіпедії )))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула
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15.05.2024 19:41 Ответить
Що і вимагалося довести - "чорт", або не виконав , що від нього вимагали, або гроші не повернув, за невиконану роботу
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16.05.2024 02:31 Ответить
Цікаво, чи дід тренувався перед атентатом? )))

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15.05.2024 20:00 Ответить
На відео чути п'ять пострілів.
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15.05.2024 20:05 Ответить
Значить, тренувався.
Словацькі урядові ЗМІ вже звинувачують лібералів у розпалюванні ненависті.

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15.05.2024 20:12 Ответить
Хай ще закон про інагентів приймуть
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15.05.2024 20:32 Ответить
если девки пляшут в храме , все претензии к Обаме
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15.05.2024 20:18 Ответить
Фицу Дед попал в живот , он уже не жилец
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15.05.2024 20:02 Ответить
Доппи зделся, йо банный попугай.
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15.05.2024 20:09 Ответить
Добре, що пан Цинтула володів зброєю на законних підставах. Однією статтею менше.
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15.05.2024 20:12 Ответить
это Дед ему за https://meduza.io/feature/2018/08/21/do-1968-goda-u-nas-ne-bylo-nikakih-pretenziy-k-rossii 1968 год влупил
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15.05.2024 20:22 Ответить
Почитай!

Оперативно українці створили статтю про героя-пісняра у Вікіпедії )))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула

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16.05.2024 02:33 Ответить
Російська консерва Орбан хай теж готується.
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15.05.2024 20:31 Ответить
Буду дуже стурбований тим,якщо фіцо виживе.
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15.05.2024 20:35 Ответить
Народ, ну якось треба достойніше коментувати, все-таки прем'єр країни, народ якої так допомагає нам
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15.05.2024 20:36 Ответить
Там притомні теж радіють , і переживають за Чінтулу , мабудь бути йому народним героєм .
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15.05.2024 21:04 Ответить
Так "народ" допомагає - чи Фіцо? У нас теж кажуть - що Зеленський воює незламно з РОсією!
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16.05.2024 02:34 Ответить
Виявляється, що один хороший стрілець може запросто замінити багатомісячні протести мільйонів людей.
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15.05.2024 22:35 Ответить
Орбану приготуватися?!
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15.05.2024 23:20 Ответить
а жаль.
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16.05.2024 09:05 Ответить
Пиня не любе коли хтось за його гроші на двох стільцях хоче всидіти.
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16.05.2024 16:47 Ответить
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