Премьер-министр Словакии Фицо ранен в результате стрельбы, его состояние тяжелое, - словацкие СМИ (обновлено). ВИДЕО
Днем 15 мая словацкие СМИ сообщили о стрельбе возле здания, где проводилось выездное заседание правительства республики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание aktuality.sk.
Как отмечается, премьер Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы, сейчас его везут в больницу. Нападавший задержан.
Больше информации на эту минуту не известно.
Как отмечает издание pluska.sk, Фицо получил 2-3 ранения, якобы в конечности, грудь и живот. Его состояние, по данным издания, оценивается как "очень тяжелое".
"В Фицо несколько раз стреляли, он сейчас находится в опасном для жизни состоянии. По состоянию на данный момент его перевозят вертолетом в Банскую Быстрицу, поскольку дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени, учитывая необходимость немедленного вмешательства. Ближайшие несколько часов все решат", - отмечается в сообщении на официальном Facebook-аккаунте Фицо.
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О! Мерсі за левел-ап! Досі такі як ти мене лише дядьком називали!
Не продешевив?
Окрім своєї творчої роботи, він був активістом ліберальної партії «Прогресивна Словаччина».
Даже если выживет - будет погоняло "дырявый Фицо"
Кстати в переводе со словацкого - Фицо - "красавчик"
Дырявый красавчик
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула
Словацькі урядові ЗМІ вже звинувачують лібералів у розпалюванні ненависті.
Оперативно українці створили статтю про героя-пісняра у Вікіпедії )))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула