Зеленский - Фицо, который обидел словаков за сбор денег на снаряды: Скепсис относительно поддержки Украины существует, пока к тебе в дом не пришла война

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скепсис словацкого премьер-министра относительно сбора средств на боеприпасы для Украины, в то время как правительство Роберта Фицо отказывается оказывать военную поддержку Киеву.

Об этом президент Украины говорил в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленского спросили о том, что он думает о позиции словацкого премьер-министра, который с пренебрежением отнесся к сбору словаками более 4 млн евро на боеприпасы для Украины, а также - что он думает о позиции некоторых словацких политиков, что военная поддержка Украины только продлевает войну.

Зеленский прежде всего поблагодарил граждан Словакии, которые, "несмотря ни на что и ни на кого", поддерживают украинцев от начала войны.

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Он сказал, что скепсис относительно поддержки Украины иногда существует, "пока к тебе не пришла война в дом".

"Я желаю людям Словакии, тем, кто еще живет в этом скепсисе относительно планов Путина, чтобы они никогда не увидели того, что увидели украинцы. Чтобы война не пришла на их территорию", - сказал президент.

Он добавил, что если Украине не помогать, она будет слабее, а "Путин будет идти к полному разрушению нашего государства".

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"Полная оккупацию нашего государства говорит, что он будет на границах вашего государства", - сказал Зеленский, отвечая словацкому журналисту.

"Если Россия будет на границе с вами - хотят этого ваши люди не хотят - ракеты будут прилетать, безусловно, потому что это война... Очень важно некоторым скептическим людям понимать: сегодня их дети ходят в школу, и, я думаю, что гораздо лучше, что их дети живы и ходят в школу не в подвал", - добавил президент.

Напомним, словаки собрали для Украины более €4 млн на боеприпасы, после того как правительство Словакии отказалось поддержать чешскую инициативу. В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал этот сбор словаками средств на боеприпасы для Украины символическим жестом и оскорбил его заявлением о "пердении".

В частности, Фицо употребил фразу prd do Stromovky ("пердение в Стромовке"), когда вспомнил о собранных словаками средствах. На украинском это можно передать словосочетанием "капля в море".

"В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно, часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть", - заявил он, добавив, что в Словакии лучше собирать для онкобольных, чем для пуль и бомб.