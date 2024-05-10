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Зеленский - Фицо, который обидел словаков за сбор денег на снаряды: Скепсис относительно поддержки Украины существует, пока к тебе в дом не пришла война

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скепсис словацкого премьер-министра относительно сбора средств на боеприпасы для Украины, в то время как правительство Роберта Фицо отказывается оказывать военную поддержку Киеву.

Об этом президент Украины говорил в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленского спросили о том, что он думает о позиции словацкого премьер-министра, который с пренебрежением отнесся к сбору словаками более 4 млн евро на боеприпасы для Украины, а также - что он думает о позиции некоторых словацких политиков, что военная поддержка Украины только продлевает войну.

Зеленский прежде всего поблагодарил граждан Словакии, которые, "несмотря ни на что и ни на кого", поддерживают украинцев от начала войны.

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Он сказал, что скепсис относительно поддержки Украины иногда существует, "пока к тебе не пришла война в дом".

"Я желаю людям Словакии, тем, кто еще живет в этом скепсисе относительно планов Путина, чтобы они никогда не увидели того, что увидели украинцы. Чтобы война не пришла на их территорию", - сказал президент.

Он добавил, что если Украине не помогать, она будет слабее, а "Путин будет идти к полному разрушению нашего государства".

Читайте также: Словаки собрали для Украины более €4 млн. Их направят на производство около 2700 снарядов в Чехии, - СМИ

"Полная оккупацию нашего государства говорит, что он будет на границах вашего государства", - сказал Зеленский, отвечая словацкому журналисту.

"Если Россия будет на границе с вами - хотят этого ваши люди не хотят - ракеты будут прилетать, безусловно, потому что это война... Очень важно некоторым скептическим людям понимать: сегодня их дети ходят в школу, и, я думаю, что гораздо лучше, что их дети живы и ходят в школу не в подвал", - добавил президент.

Напомним, словаки собрали для Украины более €4 млн на боеприпасы, после того как правительство Словакии отказалось поддержать чешскую инициативу. В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал этот сбор словаками средств на боеприпасы для Украины символическим жестом и оскорбил его заявлением о "пердении".

В частности, Фицо употребил фразу prd do Stromovky ("пердение в Стромовке"), когда вспомнил о собранных словаками средствах. На украинском это можно передать словосочетанием "капля в море".

"В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно, часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть", - заявил он, добавив, что в Словакии лучше собирать для онкобольных, чем для пуль и бомб.

Автор: 

боеприпасы (2333) Зеленский Владимир (20255) помощь (7770) Словакия (976) Фицо Роберт (179)


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Топ комментарии
+24
Твої номери про Україну порноакторку, майданівців виробників електроенергії, та навіть недавні номери про бабія з тцк це ж ні разу не скепсис щодо власних громадян. Я вже не кажу про репресії з боку держави спрямовані на те, щоб у людей, навіть затятих патріотів, думка захищати Україну викликала фізичну огиду на рівні нудоти.
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10.05.2024 19:02
+13
Ви забули про - росіяні теж люди й шашлики..
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10.05.2024 19:15
+10
Ну-ну. Чому тоді Балтія з Польшею метушаться. Хіба вони не в НАТО? Чи ти просто кацап і прийшов сюди забаюкувать?
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10.05.2024 19:19
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10.05.2024 18:59 Ответить
Твої номери про Україну порноакторку, майданівців виробників електроенергії, та навіть недавні номери про бабія з тцк це ж ні разу не скепсис щодо власних громадян. Я вже не кажу про репресії з боку держави спрямовані на те, щоб у людей, навіть затятих патріотів, думка захищати Україну викликала фізичну огиду на рівні нудоти.
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10.05.2024 19:02 Ответить
Ви забули про - росіяні теж люди й шашлики..
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10.05.2024 19:15 Ответить
Говорить красіво але єрмака не усуває. От і все.
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10.05.2024 19:26 Ответить
Шо ви з нього хочете? Він же сказав, що скепсис існує, доки війна в дім не прийшла. Ну не пощастило йому позбавитись того скепсису - не попала поки ні одна ракета ні в одну його квартиру, віллу чи будинок.
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10.05.2024 22:04 Ответить
це якийсь десонанс.
мої близькі знайомі, тільки повернулися з кошице, словакія.
це, невелике містечко "окуповане" українцями.
всюди українські прапори.
в деяких ресторанах, між англійською, або українською, просять говорити українською.

це, як в грузії. мабуть.
керівництво уйобки, а виборці, котики.
як, так?
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10.05.2024 19:03 Ответить
Та там і словаки давно української розмовляють, і меню в деяких ресторанах було..а сина на лижі ставила - інструктором був вчитель, ще й просив з ним українською розмовляти - мовляв вивчає мову. І це 2007-2008 роки були.
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10.05.2024 19:20 Ответить
Зеля включив дурачка.
Чудово розуміє, що рашисти ніколи не нададуть на Словаччину, поки вона в НАТО, але лякає словаків казками.
Що якщо рашисти захоплять Україну, то будуть на кордоні зі Словаччиною і тоді обов'язково нападуть.. ага.
Якби рашисти хотіли, то вже давно би напали на тіж країни Балтії, з якими у них спільний кордон.
Але ж не нападають, бо бояться, знаючи що вони в НАТО.
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10.05.2024 19:03 Ответить
Ну-ну. Чому тоді Балтія з Польшею метушаться. Хіба вони не в НАТО? Чи ти просто кацап і прийшов сюди забаюкувать?
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10.05.2024 19:19 Ответить
Та дійсно - от шоб як Україна - три роки класти асфальт, зупинити увесь оборонпром, пхати до тюрем патріотів - от їм би такого наріка та дурачка як презедент України.
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10.05.2024 20:20 Ответить
Зеля у даному конкретному випадку каже те, що вигідно для України. А ви, як я розумію, на стільки маєте алергію на Зелю, що обкидаєте його лайном навіть коли він каже правильні речі.
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10.05.2024 19:20 Ответить
Цими казками, цього Фіцо не переконаєш, щоб він почав допомагати Україні.
Як він проти допомоги Україні то ти хоч що йому говори, йому на це насрати.
Аналогічно і Орбан в Угорщині.
Безперспективно його про щось просити.
Треба чекати тільки нових виборів там. Можливо їх не виберуть.
І от тоді з новими керівниками Словакії та Угорщини, можна буде про щось говорити і домовлятися.
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10.05.2024 19:35 Ответить
А тут не про Фіцо мова, а про формування проукраїнської думки у західному сіспільстві і тому потрібно весь час переконувати європейців - будь-якими засобами. Тому саме у цьому конкретному випадку Зеля сказав все правильно. Він часто лажає і каже фігню, але не тут.
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10.05.2024 21:11 Ответить
Подібна ,,алергія,, відноситься не тільки до цього дописувача. Це якесь відношення, якого я за роки на сайті не зрозумів. Щоб не зробив Зеля, який до речі не мій герой від слова зовсім, на сайті паплюжиться перманентно. Зеля сидить- погано, Зеля стоїть- погано. Зеля мовчить- погано. Зеля говорить-погано. Зеля просить зброю-кан дон. Зеля не просить зброю-ще більший кан дон. Люди навіть не бажають проаналізувати якісь слова чи дії Зелі особисто і його урядовців зокрема. Погано ВСЕ. Навіть якби (фантастика) Зеля витягнув з кишені атомну пращу та кинув її на Кремль, то в ту саму хвилину на сайті б заверещали що дуже маленька, завелика, дуже далеко, занадто близько, не тої системи. Та й навіщо він це зробив, падлюка.
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10.05.2024 19:39 Ответить
Подібна алергія виникла із-за того,що вся политика Зеленського нагадує

Школу танців Соломона Пляра, де два шаги наліво, два шаги направо , шаг вперед і два назад! І якщо вам це ОК, то це не є проблемою спільноти "Цензора", а вашої особистою!
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10.05.2024 20:19 Ответить
Казати і робити, це два паралельні світи, які ніколи не перетинаються! Може вже харе пі - ти, а час щось робити?
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10.05.2024 19:58 Ответить
В даному конкретному випадку що саме він мав робити, щоб вам сподобалось? Чи коли його питають, він має не відповідати, а робити щось? На піаніні зіграти, чи вігвам намалювати, щоб вам сподобалось?
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10.05.2024 21:10 Ответить
В даному конкретному випадку він мав би не доводити до даного конкретного випадку! Тобто не просувати всюди свою криворізьку школу дипломатії, не малювати всім вігвами у відповідь, а мав би вже навчитися працювати зі всіма європейськими урядами, лояльними до нас і не дуже, опираючись при цьому на професійних діпломатів. Але коли все залежить від завгоспа, а він все робе, як на піаніні грає, то маємо, що маємо!
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10.05.2024 21:53 Ответить
Половина країн НАТО і досі робить вигляд що війни в Європі немає і збільшувати виробництво зброї немає потреби . Тому на таке беззубе НАТО - русні гріх не напасти .
Тим більш - на куражі ,, бо в разі якщо кацапи переможуть Україну - їм взагалі стане - море по коліна . ***** обов'язково спробуює атакувати країни Балтії . А тим більш - ще невідомо що буде з НАТО при Трампу .
Звісно ж , якщо все буде гаразд і США НАТО не покине - у прямому протистоянні альянс русню перемеле , але ж бійня буде відбуватись на території країн Балтії ,, їхні міста лежатимуть в руїнах .
***** балтійців поки не займає бо йому зараз не до них . Все його військо зараз - в Україні , стягнув сюди навіть підрозділи з Далекого сходу і Арктики .
Тому країни Балтії зараз найбільше переживають за свою майбутню долю . І їх можна зрозуміти .

А фіца просто - тупий як сибірський валянок . На кшталт нашого Зєлі . Наш не збирався ні з ким воювати , всіх заспокоював , і все смажив шашлики замість готуватись до війни . І словацький бовдур зараз робить те ж саме . Один в один .
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10.05.2024 21:07 Ответить
Может хватит его выпускать без листика на люди?
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10.05.2024 19:13 Ответить
Його до людей неможна зовсім випускати..
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10.05.2024 19:21 Ответить
Ти краще це своєму трампу скажи , щодо конкретного коментаря зєлі , то тут він цілком адекватну відповідь дав , тебе чого так розпердолило .
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10.05.2024 19:59 Ответить
А что конкретно он сказал не так, рфашист?
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10.05.2024 21:13 Ответить
Йди вже кудись подалі..., наберись мужності відповісти за свої вчинки.
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10.05.2024 19:23 Ответить
Тож маємо ще одну країну, у котрій, як її мозок, хата скраю.
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10.05.2024 19:24 Ответить
"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є"
Фицо - муд@к, мягко говоря, но в этом случае от правды он не далек. Принаймні, сейчас все так и выглядит.
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10.05.2024 19:29 Ответить
хоча б не 3,14сдякав комусь про "скепсис" в той час , як сам прийшов до влади на висміюванні і глузуванні над всім українським - над мовою,традиціями,культурою українського народу...і т.д. Як результат - війну прикликав в Україну , лютого ворога призвав ...
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10.05.2024 19:42 Ответить
Тобто ти підтримуєш фіцу у обсиранні підтримки України простими громадянами Словаччини ?
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10.05.2024 20:01 Ответить
де Ти побачив підтримку рашистського холуя фіцю, якщо в дописі було написано про "зелений скепсис,злорадство ,та насмішки(зелені сміх,,,йочки) над всім українським ??Тобто , ти маніпулятор
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10.05.2024 22:20 Ответить
Де я побачив запитуєш ? У оцій твоїй фразі : "хоча б не 3,14сдякав комусь про "скепсис" ". Якщо ти не можеш зрозуміти власної дурості у написаному тобою тексті щодо конкретного випадку , то це твоя проблема ((
Раз зелідор спромігся щось адекватне сказати , а ти і тут насрав ((
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11.05.2024 00:26 Ответить
Скепсіс, кажешь. А це тоді шо - це ліцемірство вищої проби( зеленого лайна, звісно, вищої проби) - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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10.05.2024 20:23 Ответить
Мабуть Шефір поділився з сцарем своїм "кілером", а тому задоволені залишилися усі, а народ України залишився в дурнях..
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10.05.2024 20:33 Ответить
"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. - Фіцо Джерело:
Ну так це вже буде позитивним результатом . Для того й потрібна західна зброя , щоб хоча б - нічого не змінилося . !!
Бо не факт що потенційні майбутні зміни ( якщо зброя перестане надходити в Україну і тому вони все ж відбудуться ) стануть для Європи приємними .
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10.05.2024 21:22 Ответить
Згадай себе до 2022 року , тупий дволикий ублюдок🤬
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10.05.2024 22:25 Ответить
 
 