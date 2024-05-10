Зеленский - Фицо, который обидел словаков за сбор денег на снаряды: Скепсис относительно поддержки Украины существует, пока к тебе в дом не пришла война
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скепсис словацкого премьер-министра относительно сбора средств на боеприпасы для Украины, в то время как правительство Роберта Фицо отказывается оказывать военную поддержку Киеву.
Об этом президент Украины говорил в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Зеленского спросили о том, что он думает о позиции словацкого премьер-министра, который с пренебрежением отнесся к сбору словаками более 4 млн евро на боеприпасы для Украины, а также - что он думает о позиции некоторых словацких политиков, что военная поддержка Украины только продлевает войну.
Зеленский прежде всего поблагодарил граждан Словакии, которые, "несмотря ни на что и ни на кого", поддерживают украинцев от начала войны.
Он сказал, что скепсис относительно поддержки Украины иногда существует, "пока к тебе не пришла война в дом".
"Я желаю людям Словакии, тем, кто еще живет в этом скепсисе относительно планов Путина, чтобы они никогда не увидели того, что увидели украинцы. Чтобы война не пришла на их территорию", - сказал президент.
Он добавил, что если Украине не помогать, она будет слабее, а "Путин будет идти к полному разрушению нашего государства".
"Полная оккупацию нашего государства говорит, что он будет на границах вашего государства", - сказал Зеленский, отвечая словацкому журналисту.
"Если Россия будет на границе с вами - хотят этого ваши люди не хотят - ракеты будут прилетать, безусловно, потому что это война... Очень важно некоторым скептическим людям понимать: сегодня их дети ходят в школу, и, я думаю, что гораздо лучше, что их дети живы и ходят в школу не в подвал", - добавил президент.
Напомним, словаки собрали для Украины более €4 млн на боеприпасы, после того как правительство Словакии отказалось поддержать чешскую инициативу. В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал этот сбор словаками средств на боеприпасы для Украины символическим жестом и оскорбил его заявлением о "пердении".
В частности, Фицо употребил фразу prd do Stromovky ("пердение в Стромовке"), когда вспомнил о собранных словаками средствах. На украинском это можно передать словосочетанием "капля в море".
"В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно, часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть", - заявил он, добавив, что в Словакии лучше собирать для онкобольных, чем для пуль и бомб.
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мої близькі знайомі, тільки повернулися з кошице, словакія.
це, невелике містечко "окуповане" українцями.
всюди українські прапори.
в деяких ресторанах, між англійською, або українською, просять говорити українською.
це, як в грузії. мабуть.
керівництво уйобки, а виборці, котики.
як, так?
Чудово розуміє, що рашисти ніколи не нададуть на Словаччину, поки вона в НАТО, але лякає словаків казками.
Що якщо рашисти захоплять Україну, то будуть на кордоні зі Словаччиною і тоді обов'язково нападуть.. ага.
Якби рашисти хотіли, то вже давно би напали на тіж країни Балтії, з якими у них спільний кордон.
Але ж не нападають, бо бояться, знаючи що вони в НАТО.
Як він проти допомоги Україні то ти хоч що йому говори, йому на це насрати.
Аналогічно і Орбан в Угорщині.
Безперспективно його про щось просити.
Треба чекати тільки нових виборів там. Можливо їх не виберуть.
І от тоді з новими керівниками Словакії та Угорщини, можна буде про щось говорити і домовлятися.
Школу танців Соломона Пляра, де два шаги наліво, два шаги направо , шаг вперед і два назад! І якщо вам це ОК, то це не є проблемою спільноти "Цензора", а вашої особистою!
Тим більш - на куражі ,, бо в разі якщо кацапи переможуть Україну - їм взагалі стане - море по коліна . ***** обов'язково спробуює атакувати країни Балтії . А тим більш - ще невідомо що буде з НАТО при Трампу .
Звісно ж , якщо все буде гаразд і США НАТО не покине - у прямому протистоянні альянс русню перемеле , але ж бійня буде відбуватись на території країн Балтії ,, їхні міста лежатимуть в руїнах .
***** балтійців поки не займає бо йому зараз не до них . Все його військо зараз - в Україні , стягнув сюди навіть підрозділи з Далекого сходу і Арктики .
Тому країни Балтії зараз найбільше переживають за свою майбутню долю . І їх можна зрозуміти .
А фіца просто - тупий як сибірський валянок . На кшталт нашого Зєлі . Наш не збирався ні з ким воювати , всіх заспокоював , і все смажив шашлики замість готуватись до війни . І словацький бовдур зараз робить те ж саме . Один в один .
рфашист?
Фицо - муд@к, мягко говоря, но в этом случае от правды он не далек. Принаймні, сейчас все так и выглядит.
Раз зелідор спромігся щось адекватне сказати , а ти і тут насрав ((
Ну так це вже буде позитивним результатом . Для того й потрібна західна зброя , щоб хоча б - нічого не змінилося . !!
Бо не факт що потенційні майбутні зміни ( якщо зброя перестане надходити в Україну і тому вони все ж відбудуться ) стануть для Європи приємними .