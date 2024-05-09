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Новости Помощь Украине
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Словаки собрали для Украины более €4 млн. Их направят на производство около 2700 снарядов в Чехии, - СМИ

Словаки зібрали для України понад 4 мільйонів євро на закупівлю снарядів

Граждане Словакии вопреки пророссийскому правительству Роберта Фицо собрали более 4 миллионов евро, которые теперь потратят на производство боеприпасов в Чехии. Затем снаряды отправят в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny.

Отмечается, что снаряды должны доставить в Украину до конца лета. Также указано, что на сегодня собрано более 4,17 млн евро.

Участник проекта "Подарок Путину" Додо Добрик сообщил, что они консультируются с Минобороны Чехии для закупки боеприпасов, которые планируют изготовить на чешском предприятии STV Group.

По его словам, меморандум о закупке боеприпасов в рамках словацкого сбора подпишут в мае.

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Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в Украину в июне. Дальнейшие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов.

В рамках чешской инициативы около 20 стран выделили средства, чтобы приобрести для украинской армии 500 000 артиллерийских снарядов.

Автор: 

боеприпасы (2332) Словакия (976)


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Топ комментарии
+10
Дякуємо, Друзі!!
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09.05.2024 15:26
+10
Мудрі люди. Дуже правильне рішення давати снаряди, а не гроші.
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09.05.2024 15:31
+9
Це якийсь пзць, закордоном збирають гроші, а наші керманичі свої фірми ховають по офшорах щоб не сплачувати податки
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09.05.2024 15:31
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Дякуємо, Друзі!!
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09.05.2024 15:26 Ответить
уявляю як у того фіцо пердак рветься,)) та й кремлі також))
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09.05.2024 15:28 Ответить
Снаряд втричі дорожчий за безпілотника...
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09.05.2024 15:29 Ответить
Мудрі люди. Дуже правильне рішення давати снаряди, а не гроші.
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09.05.2024 15:31 Ответить
Це якийсь пзць, закордоном збирають гроші, а наші керманичі свої фірми ховають по офшорах щоб не сплачувати податки
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09.05.2024 15:31 Ответить
І де нестиковочка?
шапіто-95 виходить на арену! Чи хтось чекав на Cirque du Soleil?
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09.05.2024 15:41 Ответить
Дякуємо , Словаччино !!!
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09.05.2024 15:32 Ответить
Дякуємо небайдужим громадянам Словачини,а як же олігархи які десятиліттями грабували Україну ,де допомога від: пінчука ,боголюбова фірташа ,хорошковського ,ложкіна,тигібко ,льовочкіна ,бойка ,авакова та десятки іншої мерзоти які вміють лише грабувати ,а ось допомогти країні в важкий час вони тут ні до чого.
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09.05.2024 15:53 Ответить
4 000 000 / 2700 = 1481 євро за снаряд.
Я розумію, що жити якісно хочеться всім, але з такими підходами до виробництва зброї ваші діти через півстоліття будуть ішачити на китайських заводах за тарілку проса на день.
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09.05.2024 16:09 Ответить
Це ще не дорого.
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09.05.2024 16:21 Ответить
 
 