Словаки собрали для Украины более €4 млн. Их направят на производство около 2700 снарядов в Чехии, - СМИ

Граждане Словакии вопреки пророссийскому правительству Роберта Фицо собрали более 4 миллионов евро, которые теперь потратят на производство боеприпасов в Чехии. Затем снаряды отправят в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny.

Отмечается, что снаряды должны доставить в Украину до конца лета. Также указано, что на сегодня собрано более 4,17 млн евро.

Участник проекта "Подарок Путину" Додо Добрик сообщил, что они консультируются с Минобороны Чехии для закупки боеприпасов, которые планируют изготовить на чешском предприятии STV Group.

По его словам, меморандум о закупке боеприпасов в рамках словацкого сбора подпишут в мае.

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Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в Украину в июне. Дальнейшие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов.

В рамках чешской инициативы около 20 стран выделили средства, чтобы приобрести для украинской армии 500 000 артиллерийских снарядов.