Словаки зібрали для України понад €4 млн. Їх спрямують на виробництво майже 2700 снарядів у Чехії, - ЗМІ
Громадяни Словаччини всупереч проросійського уряду Роберта Фіцо зібрали понад 4 мільйонів євро, які тепер витратять на виробництво боєприпасів у Чехії. Потім снаряди відправлять в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny.
Зазначається, що снаряди повинні доставити в Україну до кінця літа. Також вказано, що на сьогодні зібрано понад 4,17 млн євро.
Учасник проєкту "Подарунок Путіну" Додо Добрик повідомив, що вони консультуються з Міноборони Чехії для закупівлі боєприпасів, які планують виготовити на чеському підприємстві STV Group.
За його словами, меморандум про закупівлю боєприпасів у рамках словацького збору підпишуть у травні.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в Україну в червні. Подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів.
У межах чеської ініціативи близько 20 країн виділили кошти, щоб придбати для української армії 500 000 артилерійських снарядів.
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шапіто-95 виходить на арену! Чи хтось чекав на Cirque du Soleil?
Я розумію, що жити якісно хочеться всім, але з такими підходами до виробництва зброї ваші діти через півстоліття будуть ішачити на китайських заводах за тарілку проса на день.