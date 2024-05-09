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Словаки зібрали для України понад €4 млн. Їх спрямують на виробництво майже 2700 снарядів у Чехії, - ЗМІ

Словаки зібрали для України понад 4 мільйонів євро на закупівлю снарядів

Громадяни Словаччини всупереч проросійського уряду Роберта Фіцо зібрали понад 4 мільйонів євро, які тепер витратять на виробництво боєприпасів у Чехії. Потім снаряди відправлять в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny.

Зазначається, що снаряди повинні доставити в Україну до кінця літа. Також вказано, що на сьогодні зібрано понад 4,17 млн євро.

Учасник проєкту "Подарунок Путіну" Додо Добрик повідомив, що вони консультуються з Міноборони Чехії для закупівлі боєприпасів, які планують виготовити на чеському підприємстві STV Group.

За його словами, меморандум про закупівлю боєприпасів у рамках словацького збору підпишуть у травні.

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Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в Україну в червні. Подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів.

У межах чеської ініціативи близько 20 країн виділили кошти, щоб придбати для української армії 500 000 артилерійських снарядів.

Автор: 

боєприпаси (2265) Словаччина (1097)


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Топ коментарі
+10
Дякуємо, Друзі!!
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09.05.2024 15:26
+10
Мудрі люди. Дуже правильне рішення давати снаряди, а не гроші.
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09.05.2024 15:31
+9
Це якийсь пзць, закордоном збирають гроші, а наші керманичі свої фірми ховають по офшорах щоб не сплачувати податки
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09.05.2024 15:31
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Дякуємо, Друзі!!
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09.05.2024 15:26 Відповісти
уявляю як у того фіцо пердак рветься,)) та й кремлі також))
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09.05.2024 15:28 Відповісти
Снаряд втричі дорожчий за безпілотника...
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09.05.2024 15:29 Відповісти
Мудрі люди. Дуже правильне рішення давати снаряди, а не гроші.
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09.05.2024 15:31 Відповісти
Це якийсь пзць, закордоном збирають гроші, а наші керманичі свої фірми ховають по офшорах щоб не сплачувати податки
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09.05.2024 15:31 Відповісти
І де нестиковочка?
шапіто-95 виходить на арену! Чи хтось чекав на Cirque du Soleil?
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09.05.2024 15:41 Відповісти
Дякуємо , Словаччино !!!
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09.05.2024 15:32 Відповісти
Дякуємо небайдужим громадянам Словачини,а як же олігархи які десятиліттями грабували Україну ,де допомога від: пінчука ,боголюбова фірташа ,хорошковського ,ложкіна,тигібко ,льовочкіна ,бойка ,авакова та десятки іншої мерзоти які вміють лише грабувати ,а ось допомогти країні в важкий час вони тут ні до чого.
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09.05.2024 15:53 Відповісти
4 000 000 / 2700 = 1481 євро за снаряд.
Я розумію, що жити якісно хочеться всім, але з такими підходами до виробництва зброї ваші діти через півстоліття будуть ішачити на китайських заводах за тарілку проса на день.
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09.05.2024 16:09 Відповісти
Це ще не дорого.
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09.05.2024 16:21 Відповісти
 
 