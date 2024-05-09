Словаки зібрали для України понад €4 млн. Їх спрямують на виробництво майже 2700 снарядів у Чехії, - ЗМІ

Громадяни Словаччини всупереч проросійського уряду Роберта Фіцо зібрали понад 4 мільйонів євро, які тепер витратять на виробництво боєприпасів у Чехії. Потім снаряди відправлять в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny.

Зазначається, що снаряди повинні доставити в Україну до кінця літа. Також вказано, що на сьогодні зібрано понад 4,17 млн євро.

Учасник проєкту "Подарунок Путіну" Додо Добрик повідомив, що вони консультуються з Міноборони Чехії для закупівлі боєприпасів, які планують виготовити на чеському підприємстві STV Group.

За його словами, меморандум про закупівлю боєприпасів у рамках словацького збору підпишуть у травні.

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Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в Україну в червні. Подальші контракти будуть укладені на п’яти-шестизначну кількість снарядів.

У межах чеської ініціативи близько 20 країн виділили кошти, щоб придбати для української армії 500 000 артилерійських снарядів.