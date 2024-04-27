Громадяни Словаччини без підтримки уряду зібрали майже €4 млн на снаряди для України

Словаки, які невдоволені тим, що уряд Роберта Фіцо не підтримує Київ військовою допомогою, зібрали вже майже 4 мільйони євро на закупівлю боєприпасів для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відповідної ініціативи громадян зі збору коштів.

Так, за 12 днів ініціативі вдалося зібрати 3 873 032 євро, кошти надали понад 60 тисяч донорів.

При цьому в описі збору сказано, що першою метою є 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.

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"Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідної амуніції для України. До нього вже приєдналося понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них досі немає. Уряд Словацької Республіки та прем'єр-міністр Фіцо відмовилися долучитися до ініціативи.

Було б прикро, якби так і залишилося. Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому війною сусіду", - сказано в описі ініціативи під назвою "Боєприпаси для України – якщо не уряд, то ми надсилаємо".

За словами співорганізаторки кампанії Зузани Іжакової, збір буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську програму з купівлі боєприпасів, перші поставки за якою в Україну очікуються в червні.

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