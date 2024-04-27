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Новини Допомога Україні
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Громадяни Словаччини без підтримки уряду зібрали майже €4 млн на снаряди для України

У Словаччині збирають кошти на снаряди Україні

Словаки, які невдоволені тим, що уряд Роберта Фіцо не підтримує Київ військовою допомогою, зібрали вже майже 4 мільйони євро на закупівлю боєприпасів для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відповідної ініціативи громадян зі збору коштів.

Так, за 12 днів ініціативі вдалося зібрати 3 873 032 євро, кошти надали понад 60 тисяч донорів.

При цьому в описі збору сказано, що першою метою є 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаки, всупереч уряду Фіцо, зібрали вже понад 3 млн євро на снаряди для України

"Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідної амуніції для України. До нього вже приєдналося понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них досі немає. Уряд Словацької Республіки та прем'єр-міністр Фіцо відмовилися долучитися до ініціативи.

Було б прикро, якби так і залишилося. Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому війною сусіду", - сказано в описі ініціативи під назвою "Боєприпаси для України – якщо не уряд, то ми надсилаємо".

За словами співорганізаторки кампанії Зузани Іжакової, збір буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську програму з купівлі боєприпасів, перші поставки за якою в Україну очікуються в червні.

Читайте також: Боєприпаси, зібрані за чеською ініціативою, надійдуть в Україну наприкінці травня, - Боррель

Автор: 

боєприпаси (2262) Словаччина (1096)


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Топ коментарі
+11
Дякуємо - Ви справжні друзі!
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27.04.2024 13:19
+10
Щиро дякую!
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27.04.2024 13:20
+8
Veľmi Ďakujem
✌️✌️🇸🇰🇺🇦✌️✌️
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27.04.2024 13:35
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27.04.2024 13:19 Відповісти
Щиро дякую!
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27.04.2024 13:20 Відповісти
Veľmi Ďakujem
✌️✌️🇸🇰🇺🇦✌️✌️
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27.04.2024 13:35 Відповісти
люди пам"ятають ЦГВ!!!!
а ті хто прийшов до влади, ні
і фіала не нюхав тої пилюки яку здійняла армія ссср в 1968 році.
а як відомо, гроші не пахнуть, особливо великі **********...
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27.04.2024 13:39 Відповісти
Словаки паи'ятають, та розуміти вміють, тому вони в ЄС ❤Дякуємо !
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27.04.2024 13:50 Відповісти
Головне щоб вони потрапили сюди, через зермаков це буде складно.
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27.04.2024 13:50 Відповісти
Це якесь незрозуміле диво. І люди начебто нормальні і Україні співчувають і допомагають. Звідки ж тоді орбани беруться?
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27.04.2024 14:06 Відповісти
Звідти звідки і зеленські
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27.04.2024 16:57 Відповісти
Гроші збирала мізерна кількість словаків- кілька десятків тисяч.
Натомість десяток мільйонів голосують за Фіцо.
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27.04.2024 17:52 Відповісти
Народ фігачить сцяною миткою по морді продажного [п]Фіцьо
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27.04.2024 14:36 Відповісти
У них, напевно, як і в нас: частина адекватні, частина - прихильники придурка Фіцо.
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27.04.2024 15:20 Відповісти
Дякуємо словакам
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27.04.2024 16:54 Відповісти
 
 