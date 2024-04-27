Граждане Словакии без поддержки правительства собрали около €4 млн на снаряды для Украины

Словаки, которые недовольны тем, что правительство Роберта Фицо не поддерживает Киев военной помощью, собрали уже почти 4 миллиона евро на закупку боеприпасов для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте соответствующей инициативы граждан по сбору средств.

Так, за 12 дней инициативе удалось собрать 3 873 032 евро, средства предоставили более 60 тысяч доноров.

При этом в описании сбора сказано, что первой целью является 250 тысяч евро с последующей надеждой постепенно выйти на 1 миллион евро.

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"Правительство Чехии недавно запустило глобальную инициативу по закупке необходимой амуниции для Украины. К нему уже присоединилось более двадцати стран. К сожалению, Словакии среди них до сих пор нет. Правительство Словацкой Республики и премьер-министр Фицо отказались присоединиться к инициативе.

Было бы обидно, если бы так и осталось. Мы отказываемся принять отказ в помощи пострадавшему войной соседу", - сказано в описании инициативы под названием "Боеприпасы для Украины - если не правительство, то мы посылаем".

По словам соорганизатора кампании Зузаны Ижаковой, сбор будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую программу по покупке боеприпасов, первые поставки по которой в Украину ожидаются в июне.

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