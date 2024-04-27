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Новости Помощь Украине
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Граждане Словакии без поддержки правительства собрали около €4 млн на снаряды для Украины

У Словаччині збирають кошти на снаряди Україні

Словаки, которые недовольны тем, что правительство Роберта Фицо не поддерживает Киев военной помощью, собрали уже почти 4 миллиона евро на закупку боеприпасов для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте соответствующей инициативы граждан по сбору средств.

Так, за 12 дней инициативе удалось собрать 3 873 032 евро, средства предоставили более 60 тысяч доноров.

При этом в описании сбора сказано, что первой целью является 250 тысяч евро с последующей надеждой постепенно выйти на 1 миллион евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словаки, вопреки правительству Фицо, собрали уже более 3 млн евро на снаряды для Украины

"Правительство Чехии недавно запустило глобальную инициативу по закупке необходимой амуниции для Украины. К нему уже присоединилось более двадцати стран. К сожалению, Словакии среди них до сих пор нет. Правительство Словацкой Республики и премьер-министр Фицо отказались присоединиться к инициативе.

Было бы обидно, если бы так и осталось. Мы отказываемся принять отказ в помощи пострадавшему войной соседу", - сказано в описании инициативы под названием "Боеприпасы для Украины - если не правительство, то мы посылаем".

По словам соорганизатора кампании Зузаны Ижаковой, сбор будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую программу по покупке боеприпасов, первые поставки по которой в Украину ожидаются в июне.

Читайте также: Боеприпасы, собранные по чешской инициативе, поступят в Украину в конце мая, - Боррель

Автор: 

боеприпасы (2330) Словакия (975)


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Топ комментарии
+11
Дякуємо - Ви справжні друзі!
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27.04.2024 13:19
+10
Щиро дякую!
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27.04.2024 13:20
+8
Veľmi Ďakujem
✌️✌️🇸🇰🇺🇦✌️✌️
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27.04.2024 13:35
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Дякуємо - Ви справжні друзі!
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27.04.2024 13:19 Ответить
Щиро дякую!
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27.04.2024 13:20 Ответить
Veľmi Ďakujem
✌️✌️🇸🇰🇺🇦✌️✌️
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27.04.2024 13:35 Ответить
люди пам"ятають ЦГВ!!!!
а ті хто прийшов до влади, ні
і фіала не нюхав тої пилюки яку здійняла армія ссср в 1968 році.
а як відомо, гроші не пахнуть, особливо великі **********...
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27.04.2024 13:39 Ответить
Словаки паи'ятають, та розуміти вміють, тому вони в ЄС ❤Дякуємо !
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27.04.2024 13:50 Ответить
Головне щоб вони потрапили сюди, через зермаков це буде складно.
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27.04.2024 13:50 Ответить
Це якесь незрозуміле диво. І люди начебто нормальні і Україні співчувають і допомагають. Звідки ж тоді орбани беруться?
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27.04.2024 14:06 Ответить
Звідти звідки і зеленські
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27.04.2024 16:57 Ответить
Гроші збирала мізерна кількість словаків- кілька десятків тисяч.
Натомість десяток мільйонів голосують за Фіцо.
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27.04.2024 17:52 Ответить
Народ фігачить сцяною миткою по морді продажного [п]Фіцьо
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27.04.2024 14:36 Ответить
У них, напевно, як і в нас: частина адекватні, частина - прихильники придурка Фіцо.
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27.04.2024 15:20 Ответить
Дякуємо словакам
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27.04.2024 16:54 Ответить
 
 