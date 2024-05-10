Зеленський - Фіцо, який образив словаків за збір грошей на снаряди: Скепсис щодо підтримки України існує, доки до тебе в дім не прийшла війна
Президент України Володимир Зеленський відреагував на скепсис словацького прем’єр-міністра щодо збору коштів на боєприпаси для України, у той час, як уряд Роберта Фіцо відмовляється надавати військову підтримку Києву.
Про це президент України говорив у п’ятницю на спільній пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зеленського запитали про те, що він думає про позицію словацького прем’єр-міністра, який зі зневагою поставився до збору словаками понад 4 млн євро на боєприпаси для України, а також – що він думає про позицію деяких словацьких політиків, що військова підтримка України тільки продовжує війну.
Зеленський перш за все подякував громадянам Словаччини, які, "незважаючи ні на що і ні на кого", підтримують українців від початку війни.
Він сказав, що скепсис щодо підтримки України іноді існує, "доки до тебе не прийшла війна в дім".
"Я бажаю людям, Словаччині, тим, хто ще живе в цьому скепсисі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили того, що побачили українці. Щоб війна не прийшла на їх територію", – сказав президент.
Він додав, що якщо Україні не допомагати, вона буде слабшою, а "Путін буде йти до повної руйнації нашої держави".
"Повна окупація нашої держави говорить, що він буде на кордонах вашої держави", – сказав Зеленський, відповідаючи словацькому журналісту.
"Якщо Росія буде на кордоні з вами – хочуть цього ваші люди, не хочуть – ракети будуть прилітати, безумовно, бо це війна… Дуже важливо деяким скептичним людям розуміти: сьогодні їх діти ходять у школу, і, я думаю, що набагато краще, що їхні діти живі, і ходять в школу не в підвал", – додав президент.
Нагадаємо, словаки зібрали для України понад €4 млн на боєприпаси, після того, як уряд Словаччини відмовився підтримати чеську ініціативу. У свою чергу, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав цей збір словаками коштів на боєприпаси для України символічним жестом і образив його заявою про "пердіння".
Зокрема, Фіцо вжив фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці"), коли згадав про зібрані словаками кошти. Українською це можна передати словосполученням "крапля в морі".
"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати для онкохворих, ніж для куль і бомб.
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мої близькі знайомі, тільки повернулися з кошице, словакія.
це, невелике містечко "окуповане" українцями.
всюди українські прапори.
в деяких ресторанах, між англійською, або українською, просять говорити українською.
це, як в грузії. мабуть.
керівництво уйобки, а виборці, котики.
як, так?
Чудово розуміє, що рашисти ніколи не нададуть на Словаччину, поки вона в НАТО, але лякає словаків казками.
Що якщо рашисти захоплять Україну, то будуть на кордоні зі Словаччиною і тоді обов'язково нападуть.. ага.
Якби рашисти хотіли, то вже давно би напали на тіж країни Балтії, з якими у них спільний кордон.
Але ж не нападають, бо бояться, знаючи що вони в НАТО.
Як він проти допомоги Україні то ти хоч що йому говори, йому на це насрати.
Аналогічно і Орбан в Угорщині.
Безперспективно його про щось просити.
Треба чекати тільки нових виборів там. Можливо їх не виберуть.
І от тоді з новими керівниками Словакії та Угорщини, можна буде про щось говорити і домовлятися.
Школу танців Соломона Пляра, де два шаги наліво, два шаги направо , шаг вперед і два назад! І якщо вам це ОК, то це не є проблемою спільноти "Цензора", а вашої особистою!
Тим більш - на куражі ,, бо в разі якщо кацапи переможуть Україну - їм взагалі стане - море по коліна . ***** обов'язково спробуює атакувати країни Балтії . А тим більш - ще невідомо що буде з НАТО при Трампу .
Звісно ж , якщо все буде гаразд і США НАТО не покине - у прямому протистоянні альянс русню перемеле , але ж бійня буде відбуватись на території країн Балтії ,, їхні міста лежатимуть в руїнах .
***** балтійців поки не займає бо йому зараз не до них . Все його військо зараз - в Україні , стягнув сюди навіть підрозділи з Далекого сходу і Арктики .
Тому країни Балтії зараз найбільше переживають за свою майбутню долю . І їх можна зрозуміти .
А фіца просто - тупий як сибірський валянок . На кшталт нашого Зєлі . Наш не збирався ні з ким воювати , всіх заспокоював , і все смажив шашлики замість готуватись до війни . І словацький бовдур зараз робить те ж саме . Один в один .
рфашист?
Фицо - муд@к, мягко говоря, но в этом случае от правды он не далек. Принаймні, сейчас все так и выглядит.
Раз зелідор спромігся щось адекватне сказати , а ти і тут насрав ((
Ну так це вже буде позитивним результатом . Для того й потрібна західна зброя , щоб хоча б - нічого не змінилося . !!
Бо не факт що потенційні майбутні зміни ( якщо зброя перестане надходити в Україну і тому вони все ж відбудуться ) стануть для Європи приємними .