УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8696 відвідувачів онлайн
Новини
6 049 34

Зеленський - Фіцо, який образив словаків за збір грошей на снаряди: Скепсис щодо підтримки України існує, доки до тебе в дім не прийшла війна

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скепсис словацького прем’єр-міністра щодо збору коштів на боєприпаси для України, у той час, як уряд Роберта Фіцо відмовляється надавати військову підтримку Києву.

Про це президент України говорив у п’ятницю на спільній пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зеленського запитали про те, що він думає про позицію словацького прем’єр-міністра, який зі зневагою поставився до збору словаками понад 4 млн євро на боєприпаси для України, а також – що він думає про позицію деяких словацьких політиків, що військова підтримка України тільки продовжує війну.

Зеленський перш за все подякував громадянам Словаччини, які, "незважаючи ні на що і ні на кого", підтримують українців від початку війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нога словацького солдата не перетне кордон з Україною, - прем’єр Фіцо

Він сказав, що скепсис щодо підтримки України іноді існує, "доки до тебе не прийшла війна в дім".

"Я бажаю людям, Словаччині, тим, хто ще живе в цьому скепсисі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили того, що побачили українці. Щоб війна не прийшла на їх територію", – сказав президент.

Він додав, що якщо Україні не допомагати, вона буде слабшою, а "Путін буде йти до повної руйнації нашої держави".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаки зібрали для України понад €4 млн. Їх спрямують на виробництво майже 2700 снарядів у Чехії, - ЗМІ

"Повна окупація нашої держави говорить, що він буде на кордонах вашої держави", – сказав Зеленський, відповідаючи словацькому журналісту.

"Якщо Росія буде на кордоні з вами – хочуть цього ваші люди, не хочуть – ракети будуть прилітати, безумовно, бо це війна… Дуже важливо деяким скептичним людям розуміти: сьогодні їх діти ходять у школу, і, я думаю, що набагато краще, що їхні діти живі, і ходять в школу не в підвал", – додав президент.

Нагадаємо, словаки зібрали для України понад €4 млн на боєприпаси, після того, як уряд Словаччини відмовився підтримати чеську ініціативу. У свою чергу, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав цей збір словаками коштів на боєприпаси для України символічним жестом і образив його заявою про "пердіння".

Зокрема, Фіцо вжив фразу prd do Stromovky ("пердіння у Стромовці"), коли згадав про зібрані словаками кошти. Українською це можна передати словосполученням "крапля в морі".

"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати для онкохворих, ніж для куль і бомб.

Автор: 

боєприпаси (2265) Зеленський Володимир (23715) допомога (8304) Словаччина (1097) Фіцо Роберт (200)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Твої номери про Україну порноакторку, майданівців виробників електроенергії, та навіть недавні номери про бабія з тцк це ж ні разу не скепсис щодо власних громадян. Я вже не кажу про репресії з боку держави спрямовані на те, щоб у людей, навіть затятих патріотів, думка захищати Україну викликала фізичну огиду на рівні нудоти.
показати весь коментар
10.05.2024 19:02
+13
Ви забули про - росіяні теж люди й шашлики..
показати весь коментар
10.05.2024 19:15
+10
Ну-ну. Чому тоді Балтія з Польшею метушаться. Хіба вони не в НАТО? Чи ти просто кацап і прийшов сюди забаюкувать?
показати весь коментар
10.05.2024 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.05.2024 18:59 Відповісти
Твої номери про Україну порноакторку, майданівців виробників електроенергії, та навіть недавні номери про бабія з тцк це ж ні разу не скепсис щодо власних громадян. Я вже не кажу про репресії з боку держави спрямовані на те, щоб у людей, навіть затятих патріотів, думка захищати Україну викликала фізичну огиду на рівні нудоти.
показати весь коментар
10.05.2024 19:02 Відповісти
Ви забули про - росіяні теж люди й шашлики..
показати весь коментар
10.05.2024 19:15 Відповісти
Говорить красіво але єрмака не усуває. От і все.
показати весь коментар
10.05.2024 19:26 Відповісти
Шо ви з нього хочете? Він же сказав, що скепсис існує, доки війна в дім не прийшла. Ну не пощастило йому позбавитись того скепсису - не попала поки ні одна ракета ні в одну його квартиру, віллу чи будинок.
показати весь коментар
10.05.2024 22:04 Відповісти
це якийсь десонанс.
мої близькі знайомі, тільки повернулися з кошице, словакія.
це, невелике містечко "окуповане" українцями.
всюди українські прапори.
в деяких ресторанах, між англійською, або українською, просять говорити українською.

це, як в грузії. мабуть.
керівництво уйобки, а виборці, котики.
як, так?
показати весь коментар
10.05.2024 19:03 Відповісти
Та там і словаки давно української розмовляють, і меню в деяких ресторанах було..а сина на лижі ставила - інструктором був вчитель, ще й просив з ним українською розмовляти - мовляв вивчає мову. І це 2007-2008 роки були.
показати весь коментар
10.05.2024 19:20 Відповісти
Зеля включив дурачка.
Чудово розуміє, що рашисти ніколи не нададуть на Словаччину, поки вона в НАТО, але лякає словаків казками.
Що якщо рашисти захоплять Україну, то будуть на кордоні зі Словаччиною і тоді обов'язково нападуть.. ага.
Якби рашисти хотіли, то вже давно би напали на тіж країни Балтії, з якими у них спільний кордон.
Але ж не нападають, бо бояться, знаючи що вони в НАТО.
показати весь коментар
10.05.2024 19:03 Відповісти
Ну-ну. Чому тоді Балтія з Польшею метушаться. Хіба вони не в НАТО? Чи ти просто кацап і прийшов сюди забаюкувать?
показати весь коментар
10.05.2024 19:19 Відповісти
Та дійсно - от шоб як Україна - три роки класти асфальт, зупинити увесь оборонпром, пхати до тюрем патріотів - от їм би такого наріка та дурачка як презедент України.
показати весь коментар
10.05.2024 20:20 Відповісти
Зеля у даному конкретному випадку каже те, що вигідно для України. А ви, як я розумію, на стільки маєте алергію на Зелю, що обкидаєте його лайном навіть коли він каже правильні речі.
показати весь коментар
10.05.2024 19:20 Відповісти
Цими казками, цього Фіцо не переконаєш, щоб він почав допомагати Україні.
Як він проти допомоги Україні то ти хоч що йому говори, йому на це насрати.
Аналогічно і Орбан в Угорщині.
Безперспективно його про щось просити.
Треба чекати тільки нових виборів там. Можливо їх не виберуть.
І от тоді з новими керівниками Словакії та Угорщини, можна буде про щось говорити і домовлятися.
показати весь коментар
10.05.2024 19:35 Відповісти
А тут не про Фіцо мова, а про формування проукраїнської думки у західному сіспільстві і тому потрібно весь час переконувати європейців - будь-якими засобами. Тому саме у цьому конкретному випадку Зеля сказав все правильно. Він часто лажає і каже фігню, але не тут.
показати весь коментар
10.05.2024 21:11 Відповісти
Подібна ,,алергія,, відноситься не тільки до цього дописувача. Це якесь відношення, якого я за роки на сайті не зрозумів. Щоб не зробив Зеля, який до речі не мій герой від слова зовсім, на сайті паплюжиться перманентно. Зеля сидить- погано, Зеля стоїть- погано. Зеля мовчить- погано. Зеля говорить-погано. Зеля просить зброю-кан дон. Зеля не просить зброю-ще більший кан дон. Люди навіть не бажають проаналізувати якісь слова чи дії Зелі особисто і його урядовців зокрема. Погано ВСЕ. Навіть якби (фантастика) Зеля витягнув з кишені атомну пращу та кинув її на Кремль, то в ту саму хвилину на сайті б заверещали що дуже маленька, завелика, дуже далеко, занадто близько, не тої системи. Та й навіщо він це зробив, падлюка.
показати весь коментар
10.05.2024 19:39 Відповісти
Подібна алергія виникла із-за того,що вся политика Зеленського нагадує

Школу танців Соломона Пляра, де два шаги наліво, два шаги направо , шаг вперед і два назад! І якщо вам це ОК, то це не є проблемою спільноти "Цензора", а вашої особистою!
показати весь коментар
10.05.2024 20:19 Відповісти
Казати і робити, це два паралельні світи, які ніколи не перетинаються! Може вже харе пі - ти, а час щось робити?
показати весь коментар
10.05.2024 19:58 Відповісти
В даному конкретному випадку що саме він мав робити, щоб вам сподобалось? Чи коли його питають, він має не відповідати, а робити щось? На піаніні зіграти, чи вігвам намалювати, щоб вам сподобалось?
показати весь коментар
10.05.2024 21:10 Відповісти
В даному конкретному випадку він мав би не доводити до даного конкретного випадку! Тобто не просувати всюди свою криворізьку школу дипломатії, не малювати всім вігвами у відповідь, а мав би вже навчитися працювати зі всіма європейськими урядами, лояльними до нас і не дуже, опираючись при цьому на професійних діпломатів. Але коли все залежить від завгоспа, а він все робе, як на піаніні грає, то маємо, що маємо!
показати весь коментар
10.05.2024 21:53 Відповісти
Половина країн НАТО і досі робить вигляд що війни в Європі немає і збільшувати виробництво зброї немає потреби . Тому на таке беззубе НАТО - русні гріх не напасти .
Тим більш - на куражі ,, бо в разі якщо кацапи переможуть Україну - їм взагалі стане - море по коліна . ***** обов'язково спробуює атакувати країни Балтії . А тим більш - ще невідомо що буде з НАТО при Трампу .
Звісно ж , якщо все буде гаразд і США НАТО не покине - у прямому протистоянні альянс русню перемеле , але ж бійня буде відбуватись на території країн Балтії ,, їхні міста лежатимуть в руїнах .
***** балтійців поки не займає бо йому зараз не до них . Все його військо зараз - в Україні , стягнув сюди навіть підрозділи з Далекого сходу і Арктики .
Тому країни Балтії зараз найбільше переживають за свою майбутню долю . І їх можна зрозуміти .

А фіца просто - тупий як сибірський валянок . На кшталт нашого Зєлі . Наш не збирався ні з ким воювати , всіх заспокоював , і все смажив шашлики замість готуватись до війни . І словацький бовдур зараз робить те ж саме . Один в один .
показати весь коментар
10.05.2024 21:07 Відповісти
Может хватит его выпускать без листика на люди?
показати весь коментар
10.05.2024 19:13 Відповісти
Його до людей неможна зовсім випускати..
показати весь коментар
10.05.2024 19:21 Відповісти
Ти краще це своєму трампу скажи , щодо конкретного коментаря зєлі , то тут він цілком адекватну відповідь дав , тебе чого так розпердолило .
показати весь коментар
10.05.2024 19:59 Відповісти
А что конкретно он сказал не так, рфашист?
показати весь коментар
10.05.2024 21:13 Відповісти
Йди вже кудись подалі..., наберись мужності відповісти за свої вчинки.
показати весь коментар
10.05.2024 19:23 Відповісти
Тож маємо ще одну країну, у котрій, як її мозок, хата скраю.
показати весь коментар
10.05.2024 19:24 Відповісти
"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є"
Фицо - муд@к, мягко говоря, но в этом случае от правды он не далек. Принаймні, сейчас все так и выглядит.
показати весь коментар
10.05.2024 19:29 Відповісти
хоча б не 3,14сдякав комусь про "скепсис" в той час , як сам прийшов до влади на висміюванні і глузуванні над всім українським - над мовою,традиціями,культурою українського народу...і т.д. Як результат - війну прикликав в Україну , лютого ворога призвав ...
показати весь коментар
10.05.2024 19:42 Відповісти
Тобто ти підтримуєш фіцу у обсиранні підтримки України простими громадянами Словаччини ?
показати весь коментар
10.05.2024 20:01 Відповісти
де Ти побачив підтримку рашистського холуя фіцю, якщо в дописі було написано про "зелений скепсис,злорадство ,та насмішки(зелені сміх,,,йочки) над всім українським ??Тобто , ти маніпулятор
показати весь коментар
10.05.2024 22:20 Відповісти
Де я побачив запитуєш ? У оцій твоїй фразі : "хоча б не 3,14сдякав комусь про "скепсис" ". Якщо ти не можеш зрозуміти власної дурості у написаному тобою тексті щодо конкретного випадку , то це твоя проблема ((
Раз зелідор спромігся щось адекватне сказати , а ти і тут насрав ((
показати весь коментар
11.05.2024 00:26 Відповісти
Скепсіс, кажешь. А це тоді шо - це ліцемірство вищої проби( зеленого лайна, звісно, вищої проби) - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

показати весь коментар
10.05.2024 20:23 Відповісти
Мабуть Шефір поділився з сцарем своїм "кілером", а тому задоволені залишилися усі, а народ України залишився в дурнях..
показати весь коментар
10.05.2024 20:33 Відповісти
"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. - Фіцо Джерело:
Ну так це вже буде позитивним результатом . Для того й потрібна західна зброя , щоб хоча б - нічого не змінилося . !!
Бо не факт що потенційні майбутні зміни ( якщо зброя перестане надходити в Україну і тому вони все ж відбудуться ) стануть для Європи приємними .
показати весь коментар
10.05.2024 21:22 Відповісти
Згадай себе до 2022 року , тупий дволикий ублюдок🤬
показати весь коментар
10.05.2024 22:25 Відповісти
 
 