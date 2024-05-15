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Прем’єр-міністр Словаччини Фіцо поранений під час стрілянини, його стан важкий, - словацькі ЗМІ (оновлено). ВIДЕО

Вдень 15 травня словацькі ЗМІ повідомили про стрілянину біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання aktuality.sk.

Як зазначається, прем'єра Словаччини Роберта Фіцо було поранено під час стрілянини, наразі його везуть до лікарні. Нападника затримано.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Фіцо, який образив словаків за збір грошей на снаряди: Скепсис щодо підтримки України існує, доки до тебе в дім не прийшла війна

Поранено Фіцо
Поранено Фіцо

Як зазначає видання pluska.sk, Фіцо зазнав 2-3 поранення, нібито в кінцівки, груди і живіт. Його стан, за даними видання, оцінюється як "дуже важкий".

"У Фіцо кілька разів стріляли, він наразі перебуває у небезпечному для життя стані. Станом на зараз його перевозять гелікоптером до Банської Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу, враховуючи необхідність невідкладного втручання. Найближчі кілька годин все вирішать", - зазначається у повідомленні на офіційному Facebook-акаунті Фіцо.

Автор: 

Словаччина (1102) стрілянина (1778) Фіцо Роберт (202)


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Топ коментарі
+93
чому він не домовився про мир з нападником ? де дипломатія ?
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15.05.2024 16:22
+81
Висловлюю глибоку стурбованість та занепокоєння з цього приводу і закликаю до мирного діалогу між обома учасниками конфлікту.
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15.05.2024 16:26
+77
треба сiдати за стiл переговорiв з усiми зацiкавленими сторонами.
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15.05.2024 16:24
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О! Мерсі за левел-ап! Досі такі як ти мене лише дядьком називали!
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16.05.2024 08:52 Відповісти
Перший пішов. Слава Іссу. Чекаємо на другого!
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15.05.2024 18:05 Відповісти
"Вьішел фіцо на крьільцо торговать свойо ліцо"
Не продешевив?
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15.05.2024 18:06 Відповісти
Припускаю, що у 71-річного письменника та дисидента Юрая Зинтули палка "любов" до кацапів та їх шісток ще з 1968 року і це могло бути мотивом...
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15.05.2024 18:08 Відповісти
Вбити Фіцо намагався відомий словацький письменник Юрай Чінтула, - місцеві ЗМІ

Окрім своєї творчої роботи, він був активістом ліберальної партії «Прогресивна Словаччина».
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15.05.2024 18:26 Відповісти
От же-ж Бiляледдiнов.
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15.05.2024 18:28 Відповісти
все хлопці, капець. боброїдка симоньян вже нарила український слід у цьому замаху. здається десь хвилин за 15 до самого замаху
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15.05.2024 18:31 Відповісти
пианист первый выразил соболезнование
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15.05.2024 18:34 Відповісти
спасиба Деду за Фицу
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15.05.2024 18:33 Відповісти
Нажаль контрольний пострiл не зробив
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15.05.2024 18:38 Відповісти
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15.05.2024 19:04 Відповісти
Ну, хоч осічки не було,як тут.

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15.05.2024 19:12 Відповісти
Видання Plus7 Dní стверджує, що підозрюваним є Юрай Чінтула - письменник та поет, один із засновників літературного клубу DÚHA. Також він активіст ліберальної партії Прогресивна Словаччина.
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15.05.2024 18:33 Відповісти
Пыня видать решил "отблагодарить " своих засланных казачков в ЕС за проваленную работу.
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15.05.2024 18:33 Відповісти
Дружба з кацапами шкідлива для здоров'я. Вб'ють або кацапи, або їхні вороги
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15.05.2024 18:34 Відповісти
https://t.me/voynareal/89614 ЗМІ публікують момент замаху на Фіцо
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15.05.2024 18:36 Відповісти
Насильник і жертва. Тому Фіцо на прикладі показали яка різниця між жертвою і нападником.
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15.05.2024 18:45 Відповісти
Личность известна . Это писатель и имел легально разрешенную ружьё,полное имя писателя - Юрай Цинтула.
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15.05.2024 18:45 Відповісти
Письменник - герой Словаччини.
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15.05.2024 20:04 Відповісти
Жаль, не добил , путлерастного щура !
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15.05.2024 20:21 Відповісти
Ібо не#уй бути Фіцо!
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15.05.2024 18:46 Відповісти
Ми повині згадати, що ""
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15.05.2024 18:46 Відповісти
Жаль - Цінтула мало читав історію сицілійської мафії Там стріляли не "кулями" а вовчою картеччю з обріза мисливської рушниці У патрон влізало від 28 до 32 картечин Після одного пострілу лікувать уже було нічого!
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16.05.2024 02:25 Відповісти
Нандрагета не прощает крыс.
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15.05.2024 18:49 Відповісти
Лихі парфуми у пеклі завмерли в очікуванні...
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15.05.2024 18:51 Відповісти
щось у нього там ноги не здвигаються поки до машини тягли.,,, надіюсь, що всі кулі лягли в очко
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15.05.2024 18:56 Відповісти
Попытка ликвидации физлица!
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15.05.2024 18:59 Відповісти
Это ревнивец Орбан заказал конкурента!
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15.05.2024 19:02 Відповісти
долго думал ?
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15.05.2024 19:04 Відповісти
А скільки Українців загинуло, скільки скалічено, полонено, скільки не народилося через блокування поставок зброї, транзиту зброї і *********** через Словаччину, транзиту збіжжя (головного нашого національного продукту) через цього недоробленого недорослого московського запроданця-виплодка? Заслужено отримав, падло.
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15.05.2024 19:03 Відповісти
5 дырок от 71 летнего писателя... Достойное завершение карьеры
Даже если выживет - будет погоняло "дырявый Фицо"
Кстати в переводе со словацкого - Фицо - "красавчик"
Дырявый красавчик
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15.05.2024 19:20 Відповісти
Орбан на черзі.
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15.05.2024 19:20 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.05.2024 20:05 Відповісти
his turn next
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15.05.2024 20:09 Відповісти
Янелох шо, сдрейфил куролесить Европой дальше? Свалил восвояси?
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15.05.2024 19:36 Відповісти
Оперативно українці створили статтю про героя-пісняра у Вікіпедії )))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула
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15.05.2024 19:41 Відповісти
Що і вимагалося довести - "чорт", або не виконав , що від нього вимагали, або гроші не повернув, за невиконану роботу
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16.05.2024 02:31 Відповісти
Цікаво, чи дід тренувався перед атентатом? )))

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15.05.2024 20:00 Відповісти
На відео чути п'ять пострілів.
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15.05.2024 20:05 Відповісти
Значить, тренувався.
Словацькі урядові ЗМІ вже звинувачують лібералів у розпалюванні ненависті.

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15.05.2024 20:12 Відповісти
Хай ще закон про інагентів приймуть
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15.05.2024 20:32 Відповісти
если девки пляшут в храме , все претензии к Обаме
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15.05.2024 20:18 Відповісти
Фицу Дед попал в живот , он уже не жилец
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15.05.2024 20:02 Відповісти
Доппи зделся, йо банный попугай.
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15.05.2024 20:09 Відповісти
Добре, що пан Цинтула володів зброєю на законних підставах. Однією статтею менше.
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15.05.2024 20:12 Відповісти
это Дед ему за https://meduza.io/feature/2018/08/21/do-1968-goda-u-nas-ne-bylo-nikakih-pretenziy-k-rossii 1968 год влупил
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15.05.2024 20:22 Відповісти
Почитай!

Оперативно українці створили статтю про героя-пісняра у Вікіпедії )))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула

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16.05.2024 02:33 Відповісти
Російська консерва Орбан хай теж готується.
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15.05.2024 20:31 Відповісти
Буду дуже стурбований тим,якщо фіцо виживе.
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15.05.2024 20:35 Відповісти
Народ, ну якось треба достойніше коментувати, все-таки прем'єр країни, народ якої так допомагає нам
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15.05.2024 20:36 Відповісти
Там притомні теж радіють , і переживають за Чінтулу , мабудь бути йому народним героєм .
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15.05.2024 21:04 Відповісти
Так "народ" допомагає - чи Фіцо? У нас теж кажуть - що Зеленський воює незламно з РОсією!
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16.05.2024 02:34 Відповісти
Виявляється, що один хороший стрілець може запросто замінити багатомісячні протести мільйонів людей.
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15.05.2024 22:35 Відповісти
Орбану приготуватися?!
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15.05.2024 23:20 Відповісти
а жаль.
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16.05.2024 09:05 Відповісти
Пиня не любе коли хтось за його гроші на двох стільцях хоче всидіти.
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16.05.2024 16:47 Відповісти
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