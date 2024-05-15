Прем’єр-міністр Словаччини Фіцо поранений під час стрілянини, його стан важкий, - словацькі ЗМІ (оновлено). ВIДЕО

Вдень 15 травня словацькі ЗМІ повідомили про стрілянину біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання aktuality.sk.

Як зазначається, прем'єра Словаччини Роберта Фіцо було поранено під час стрілянини, наразі його везуть до лікарні. Нападника затримано.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

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Як зазначає видання pluska.sk, Фіцо зазнав 2-3 поранення, нібито в кінцівки, груди і живіт. Його стан, за даними видання, оцінюється як "дуже важкий".

"У Фіцо кілька разів стріляли, він наразі перебуває у небезпечному для життя стані. Станом на зараз його перевозять гелікоптером до Банської Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу, враховуючи необхідність невідкладного втручання. Найближчі кілька годин все вирішать", - зазначається у повідомленні на офіційному Facebook-акаунті Фіцо.