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Замах на Фіцо: нападник пояснив, що він не згоден з політикою уряду

фіцо

Як пояснив чоловік, що напав сьогодні на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, він не згоден із політикою уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ta3.

У ЗМІ з'явилося відео, на якому затриманий Юрай Цинтула заявив, що був не згоден із політикою уряду.

Так він пояснив той факт, що кілька разів вистрілив у Роберта Фіцо.

"Я не згоден із політикою уряду... Засоби масової інформації ліквідуються. Чому RTVS зазнає атак? Чому звільнили Мазака?", - сказав стрілок.

Також читайте: У Фіцо стріляв 71-річний письменник, - ЗМІ

Що відомо про стан Фіцо

 Матуш Шутай Ешток, міністр внутрішніх справ, підтвердив інформацію про те, що Фіцо був прооперований.

"Злочинець здійснив 5 пострілів, прем'єр-міністр перебуває в критичному стані. Він усе ще в операційній", - додав міністр.

За його словами, рішення стрілка було політично вмотивованим і сформувалось одразу після президентських виборів.

Замах на Фіцо

Раніше стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати, ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.

Автор: 

замах (545) Фіцо (200)


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Топ коментарі
+35
дід молодець ! гідно зустрів старість !
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15.05.2024 21:47
+34
Відразу чіпляють поци ярлики. Злочинець. .. Юрай патріот, антифашист, меч в руках справедливості.
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15.05.2024 21:37
+34
В живіт - це массована кровотеча, яку не так просто зупинити. Без частини мізків можна жити. Жив же він так до цього
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15.05.2024 21:49
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16.05.2024 00:25 Відповісти
«Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными»
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15.05.2024 21:52 Відповісти
Так російською і сказав?
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15.05.2024 22:56 Відповісти
Ага. тільки там в кінці було ще "***** *****".
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16.05.2024 09:25 Відповісти
дід написав найкращий свій твiр!
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15.05.2024 21:52 Відповісти
Дед , просто, не дрогнул. Ну, если чел не понимает...А ШО ДЕЛАТЬ...
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15.05.2024 21:55 Відповісти
Невже його судить будуть?!
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15.05.2024 21:54 Відповісти
Если красавчег здохнэ, деду светит условно, бо чел явно был в состоянии аффекта. Обяжут посещать психа по месту жительства.
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15.05.2024 21:58 Відповісти
Стан афекту тут ніяким боком.
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15.05.2024 22:57 Відповісти
Та ні. Стан афекту тут ні до чого.
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15.05.2024 23:17 Відповісти
М.Захарова заявила, что по ее данным, преступник, стрелявший в Фицо, пытался бежать в сторону Украинской границы.
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15.05.2024 21:55 Відповісти
Де йому вже будо приготовлено "Вікно"
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15.05.2024 21:59 Відповісти
Ага, через Тису, там для него было готово окно…
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15.05.2024 21:59 Відповісти
чекала байдарка
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15.05.2024 23:43 Відповісти
а в кієвє 100 500 рублєй в банкоматє
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16.05.2024 09:28 Відповісти
п.с. Та рублі на картці "Мір"
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15.05.2024 22:01 Відповісти
У нас теж вірили брехні г+г , і рожевим свинкам . Навіть самі рожеві свинки , повірили в свою ж брехню , уявляєте ? Чи всі прозріли , ото питання ?
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15.05.2024 22:02 Відповісти
По уточнених даних він не біг. Його везли на білому рено таджики.
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15.05.2024 22:14 Відповісти
він взагалі був бандеровець
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15.05.2024 23:33 Відповісти
Та-а-к, ****... В Украине есть писатели?
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15.05.2024 21:57 Відповісти
Был (бузина).
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15.05.2024 21:59 Відповісти
****! я вже почав його забувати. А чечетов теж блоги писав?
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15.05.2024 22:15 Відповісти
"самоубийцы" кагбэ , не в счет . Их даже за мэжамы цвынтара ховають.
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15.05.2024 22:26 Відповісти
Не писав, а дзюрив.
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15.05.2024 23:15 Відповісти
Бузина гівно
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15.05.2024 23:00 Відповісти
Решпект дядькові (не Фіцо)
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15.05.2024 21:58 Відповісти
..******** бункерный френда грохнул,ай аф,вай вай...Витеха Орбан налил стакан вискаря и подумал,я следующий...
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15.05.2024 22:01 Відповісти
Очевидно, словакам не до вподоби , що вони стали меншістю в Словаччині, а в угорців , відповідно, сталось запаморочення від успіхів...і в одного з них ще й кульові отвори стались. Прикро, але вже як є. Фукуяма взагалі смішно виглядає.
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15.05.2024 22:11 Відповісти
Это он не в Фицо выстрелил а в планы Кремля.
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15.05.2024 22:14 Відповісти
скоріше плани кремля вистрелили
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15.05.2024 23:37 Відповісти
Смішно читати новини про фіцо, нагадує як коментували жиріновського. Тут також ржачно:
- життю фіцо нічого не загрожує

Через хвилину:
- фіцо в тяжкому стані

Ще хвилина:
- проведено операцію, стан стабільний

Ще 5 хвилин:
- лікарі не можуть зупинити кровотечу

Завтра:
- фіцо одужує. А ні, стійте, тільки що сказали що помер
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15.05.2024 22:24 Відповісти
Премьер Словакии Роберт Фицо введен в искусственную кому, его состояние критическое, заявил министр внутренних дел Словакии.

Ранее появлялись сообщения о том, что Фицо успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии, но они не подтвердились. У премьера повреждены внутренние органы.
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15.05.2024 22:33 Відповісти
Яка у стрільця зброя була? ,якщо мисливська .... то постраждалий навряд чи видереться.
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15.05.2024 23:48 Відповісти
мисливьска п'ятистволка.
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15.05.2024 23:53 Відповісти
вау !!!
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16.05.2024 01:16 Відповісти
Фицо - раз , главиобик-2, пыня- вне очереди.
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15.05.2024 22:31 Відповісти
Пыня в маразилке, то трайник адекалон с дыркай в гарле.
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15.05.2024 22:35 Відповісти
Ну да, его ушли еще в марте 2018 г. когда над кремлем летали боевые вертушки... Я же напомнил всем, шо пыня - вне очереди...
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15.05.2024 22:39 Відповісти
Ти дурний?
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15.05.2024 23:14 Відповісти
У Орбана "залоскотало під ложечкою"....
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15.05.2024 22:41 Відповісти
Що там Фіцо казав-"пук у дерево",ну-ну.
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15.05.2024 22:49 Відповісти
Ху@ло вирішив викинути використаний презерватив,бо Фіцо його розводив на бабки,а другою рукою не скасовував контракти на виробництво зброї для ЗСУ.Історія з Кернесом не навчила ху@лоприслужників.
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15.05.2024 22:52 Відповісти
Привіт Орбану від Путіна!
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15.05.2024 23:04 Відповісти
Героя дідуні треба дати.
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15.05.2024 23:05 Відповісти
буде тепер фіца штопаним презервативом, може й посмертно

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15.05.2024 23:06 Відповісти
СВОБОДУ ЮРАЮ ЦЕНТУЛІ!!!
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15.05.2024 23:08 Відповісти
Дiдусь виконав обов'язки громадянина. Чого до нього прикопались? Жаль у нас письменникiв мало
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15.05.2024 23:14 Відповісти
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15.05.2024 23:19 Відповісти
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15.05.2024 23:21 Відповісти
+
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15.05.2024 23:27 Відповісти
а що там з письменниками у венгрії?
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15.05.2024 23:34 Відповісти
старих нема, тілько молодьож ((
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15.05.2024 23:55 Відповісти
Орбану приготуватися!
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15.05.2024 23:38 Відповісти
Треба сідать за стіл перемовин.
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15.05.2024 23:47 Відповісти
І треба врахувати інтереси всіх сторін.
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15.05.2024 23:48 Відповісти
ага, ага, "не згоден з політикою уряду". Уряду, який очолюється кришевателем кокаїнового наркотрафіку для половини ЄС. Свята людина... Читайте пост 2023 року від Anton Shvets:

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXhldABiMKWkJIvp3AysmmD5zvgWYZRPhnftCMrSS9sMJ5bT3LsuOo3hwf0aqXmxvvccyd-vnQ-kWHWorLyo3N0fXF_MwjTTNGJWPbrLZZqAY7T-5opE9-hIMjG8iVnqNcR1BYprIZhyUkc8My7q-*********************************-w3FOItjeUeaH_NoJDeBbcpzOx-eSeILdBfR_0d_JzzMvkL1eZjlXrw&__tn__=-UC%2CP-y-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXhldABiMKWkJIvp3AysmmD5zvgWYZRPhnftCMrSS9sMJ5bT3LsuOo3hwf0aqXmxvvccyd-vnQ-kWHWorLyo3N0fXF_MwjTTNGJWPbrLZZqAY7T-5opE9-hIMjG8iVnqNcR1BYprIZhyUkc8My7q-*********************************-w3FOItjeUeaH_NoJDeBbcpzOx-eSeILdBfR_0d_JzzMvkL1eZjlXrw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 жовтень 2023 р. ·

Чисто для пам'яті. Про Словаччину та переможця у виборах Фіцо та його партію СМЕР.

В 2018 в Словаччині вбили журналіста Яна Куцяка(іноді пишуть Кучяка, словацькою Kuciak). Разом з ним вбили його дружину. Ціллю був Куцяк, дружині просто не пощастило.

Свій останній матеріал Куцяк писав про зв'язки тодішнього прем'єра Словаччини(і теперішнього переможця виборів) Фіцо з калабрійською мафією під назвою Ндрангета. Куцяк звинувачував людей Фіцо у махінаціяїх з євпропейською допомогою, податками та реінвестом накраденого в сітки Ндрангети. Через п'ять днів в регіоні, який є стояковим для Ндрангети в Словаччині, згоріла місцева податкова зі всією первинною документацією. Горіла п'ять годин, пожежники чогось не поспішали.

Матеріал про Ндрангету вийшов вже ПІСЛЯ смерті Куцяка.

Також Ндрангета є одним з найбільших операторів колумбійських та мексиканських наркокартелів у Європі(більше половини всього європейського ринка, якщо виключити Британію). Основна стаття доходу - контрабанда кокаїну.

Куцяк звинуватив у організації процесу калабрійця Антоніо Вадалу, який жив у Словаччині. Клан Вадала один з двох найбільших кланів у складі Ндрангети. Жив він у Словакії під своїм імʼям, тому не знати що він за тіп було неможливо. Вадалу заарештують і пізніше екстрадують у Італію по звинуваченню в контрабанді кокаїну. В Словаччині Вадалу звинувачували всього лиш у розкраданні європейських дотацій. Вадала займався справами під прикриттям колишнього голови Радбезу Словаччини Вільяма Ясана (кента Фіцо) та колишньої моделі Маріни Трошкової, яка на той час була головним державним радником Фіцо. Офіційно. Ага, радниця Фіцо покривала Ндрангету.

Всі ці люди допомагали Ндрангеті розширювати та диверсифікувати свою імперію. Наприклад, Ндрангета виготовляла в Словаччині контрафактну моцарелу, яка далі продавалася з лейбами мейд ін Італі. Спочатку калабрійці використовували євпропейські дотації для розвитку власного бізнесу, а потім почали їх тупо красти.

Вадала займався всім, але кокаїн був його ідеєю фікс. З Колумбії кокаїн потрапляв у Венецію(бо Калабрія під наглядом), а далі в Словакччину. Вадала був на короткому зі словацькою митницею, яка навіть орендувала в нього склади. Тому що голова місцевої митниці був людиною Вадали. В Словаччині було все так гарно, що іноді кокаїн відправляли спочатку у Словаччину, там митниця робила документи, а звідти вже у Венецію, а далі по всій Італії. Бо в Італії у Вадали все складувалося складніше ніж в Словаччині. Розкрили Вадалу тільки тому, що італійська поліція створила фейкову особу для свого інформатора та підсадила інформатора Вадалі. З самого початку, як контрагента для легалізації операцій.

Причому арешти в Італії в 2015 році ВЗАГАЛІ не вплинули на Вадалу, бо він спокійно переховувався у Словаччині. І арешти б мабуть не призвели до особливих проблем, бо Вадалу прикривав Фіцо. Все б було б окей, якщо б не сталося вбивство Куцяка і його останній недописаний матеріал не став бомбою.

Розслідування вбивства Куцяка буксувало(бо Фіцо мабуть думав, що Куцяка вбили його кенти з Ндрангети) і тому у відставку пішов Фіцо і міністр МВД Словакії. Але це не допомогло. Тому далі вже новий міністр МВД пішов у відставку, разом з шефом поліції.

Пізніше виявилось, що насправді вбивство Куцяка замовила не Ндрангета, а словацький олігарх Кочнер через свою коханку Альону Жукову. Кочнера також розслідував Куцяк. По ітогу від звинувачення у вбивстві Кочнер відскочив(чогось судді були дуже лагідними до нього). Хоча Кочнер прямо і особисто погрожував Куцяку. Засудили лише безпосередніх організаторів вбивства та коханку Кочнера Жукову. Який мотив був у коханки не зрозуміло. Суддям похій.

Поки йшло розслідування вбивства Куцяка Кочнера догнали за інше, за старі махінації

Кочнер був впевнений, що Фіцо його витащить, але Фіцо не зміг і порішані судді не допомогли. Бо ситуація змінилась, все летіло в прірву. Правоохоронці навіть перехопили записку Кочнера з тюрми з претензіями до Фіцо. Бо не дуже хотілося сідати на 19 років. Тоді у правоохоронців звідкись з'явилися телефони Кочнера разом з усіма паролями, а в телефонах численні переписки Кочнера з суддями, які призвели до масових арештів суддівського корпусу та прокуратури Словачччині. Там купу впливових людей поховало під корупційними завалами. Ну як поховало. У відставку пішли. Тепер може заново призначать.

Історія вогонь, розповідати її довго. Кратко. У відставку пішли три керівника поліції один за одним. А потім і під арешт. Один з них скоїв самогубство прямо у камері. Буває ж таке. Деякі з арештованів суддів дали свідчення на інших та визнали провину. Суди по ним ідуть зі скрипом, бо ж суддівське самоуправління, Венеціанка всі діла. Деякі зі стоякових партнерів(у минулому) Кочнера отримали санкції США на всі свої родини. Виявилося, що поліцейські та прокурори були на зарплаті в місцевого криміналу(ОЗГ Такачовці). Кримінал звісно співпрацював з Ндрангетою.

У 2020 здавалося, що партії Фіцо СМЕР глина. Бо Вадала вже поїхав в Італію і там показали всі прослуховування та свідчення агента. Та і Кочнер насолив.

Але Фіцо взяв популістичну риторику на озброєння і переміг на виборах. Трете місце зайняли колишні соратники Фіцо з партії СМЕР, партія Голос. Яка там буде коаліція, я, якщо чесно, хз. Може з Фіцо. Може без.

Словаччина член НАТО та ЕС з 2004 року.

Висновок простий. На той момент прем'єр Словаччини Фіцо прикривав бізнес Ндрангети і Вадалу, вже три роки знаючі хто він такий. Бо арешти були в 2015. Прикривав би і далі, але тут інший його партнер вбив журналіста Куцяка. Так як Фіцо не зрозумів сходу, хто завалив Куцяка, то маневрувати спокійно не зміг. І стався скандал, довелося йти у відставку.

Тепер з відставки Фіцо повертається переможцем виборів. За допомогою типово орбанівської антиєвропейської та антиукраїнської риторики.

Можна звісно сказати, що Україна не допрацьовує у царині дипломатії. Що треба було якось там моніторити, що там у Словаччині і якось впливати. Бо справді у дипломатії ми недопрацьовуємо і проблем вагон. Це все буде правдою.

Але що ще треба було розповісти словакам про Фіцо, окрім того, що вже розповіли? Що ще може бути більш яскравим ніж цинічне вбивство журналіста та схематоз з наркотрафіком?

У мене відповідей нема.
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15.05.2024 23:50 Відповісти
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16.05.2024 00:48 Відповісти
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16.05.2024 00:56 Відповісти
А я казав словакам в 2020 щоб не велись на популістські гасла клоунів. Але нажаль це загальний тренд.
Окрім цього навіть якщо не брати тему війни в Україні, багато словаків з промитими мізками рашиською пропагандою- це все сумашедший путін а посіяни не винуваті, це все америка посоріла брацькі народи щоб їх грабувати- кожний третій словак розказує оцю діч
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16.05.2024 01:01 Відповісти
71-річний Юрай Цинтула, який, за даними ЗМІ, стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

я так і не зрозумів: пан Юрай "за нємцев" чи "за наших"
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16.05.2024 01:20 Відповісти
"За_наші" не будуть стріляти по живих людях, бо розуміють, що кацапи всіх національностей використають ситуацію, щоб дискредитувати прихільників "за_наших". Такі дії в ********* "демократичному" світі можуть собі дозволити лише самі кацапи - зробити це під виглядом протилежної сторони, щоб посварити сили добра між собою.
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16.05.2024 01:46 Відповісти
Що там із замахальниками на Z-різідєнта? Їм також слово дадуть, щоб висловились про свій мотив і хто їх таки здав?
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16.05.2024 02:11 Відповісти
а дід-стріляла тей щє дід...
а на самому ділі біда бідова!
ми можемо чим то допомогти?...
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16.05.2024 04:29 Відповісти
алальгін, таленол мо, band-aides?
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16.05.2024 04:31 Відповісти
Вся ця фігня з Фіцо вигідна тіки замовнику.Всі чьомусь забувають про втручання у вибори кацапні по всьому світу.Це трапилось в акурат за місяць до виборів в Європарламент.А перед цим постійне ниття кремля про переговори(на їх умовах),візіт х...ла до китаю,залякування украінців про непереможну расєю в украінському інфопросторі(економіка РФ росте,воювать будуть усі,треба миритися).Богато хто на це видеться,тіки одиниці мислять логічно-на кого це "покушение" може повпливати.
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16.05.2024 05:40 Відповісти
..подковерные игры,френда ******** бункерного,Фицо был должен,вот расплата нашла хероя...Скажем так африст Фицо не выполнил свою работу...
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16.05.2024 06:44 Відповісти
свободу воїну-патріоту України Червінському, прямому, 5му, еспресо...
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16.05.2024 06:55 Відповісти
В нормальних країнах саме так і виявляють незгоду з політикою уряду. В США, мабуть, на кожного десятого президента були замахи. Інколи, як у випадку з Лінкольном та Кеннеді вони були успішні. Це у нас "начальство" то священні корови. Мабуть від москалів те перейняли.
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16.05.2024 06:55 Відповісти
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16.05.2024 07:41 Відповісти
..а могли добить другана ******** бункерного там же,нуможет чуть в сторонке...
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16.05.2024 07:59 Відповісти
Орбану приготуватись!!! ☠️☠️☠️
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16.05.2024 08:28 Відповісти
Колесо Сансари провертається. Той же Фердинанд. Той же Гаврило Принцип. Змінилися лише технології. Тепер проросійський стріляє в проросійського. Але ж Фіцо - теж не Фердинанд. Так, мілка прокацапська шавка. З-за такого 3-тя Світова не почнеться.
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16.05.2024 08:56 Відповісти
Дідуган, який в Фіцо стріляв - словацький письменник-ліберал, який писав пʼєси про циган і дуже переживає за їх "тяжку" долю в Словакії і ні слова про Україну. Не здивуюсь, якщо саме це спричинило бажання вбити Фіцо. Думаю, словацьких лібералів доля циган хвилює більше за долю сусідньої воюючої держави.
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16.05.2024 08:57 Відповісти
Як виявилося, дідусь, якого деякі вкраїнчики встигли охрестити "Нашим козаком", ще й пов'язаний з русофільською воєнізованою організацією, а його ненависть до Фіцо, викликана лише через розбіжності в політиці щодо мігрантів-дткунів і національних меншин. Дід, як істинний ліволіберал, постійно нив, що в Словаччині процвітає ненависть до мігрантів (що в принципі є закономірною реакцією на свавілля, яке скоюють дикуни в Європі), а на українських біженців йому було чхати, бо вони білі. По суті, він такий же ворог України і Словаччини і лівий екстреміст.
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16.05.2024 12:15 Відповісти
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