Замах на Фіцо: нападник пояснив, що він не згоден з політикою уряду

Як пояснив чоловік, що напав сьогодні на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, він не згоден із політикою уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ta3.

У ЗМІ з'явилося відео, на якому затриманий Юрай Цинтула заявив, що був не згоден із політикою уряду.

Так він пояснив той факт, що кілька разів вистрілив у Роберта Фіцо.

"Я не згоден із політикою уряду... Засоби масової інформації ліквідуються. Чому RTVS зазнає атак? Чому звільнили Мазака?", - сказав стрілок.

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Що відомо про стан Фіцо

Матуш Шутай Ешток, міністр внутрішніх справ, підтвердив інформацію про те, що Фіцо був прооперований.

"Злочинець здійснив 5 пострілів, прем'єр-міністр перебуває в критичному стані. Він усе ще в операційній", - додав міністр.

За його словами, рішення стрілка було політично вмотивованим і сформувалось одразу після президентських виборів.

Замах на Фіцо

Раніше стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати, ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.