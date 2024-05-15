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У Фіцо стріляв 71-річний письменник, - ЗМІ

Поранено Фіцо

Сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова було поранено прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Нападника поліція затримала на місці події.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі дані опублікували словацький приватний телеканал Joj і портал Dennik N.

ЗМІ повідомляють, що стрілець, який народився 1953 року, стріляв із "короткоствольної рушниці, яка була у нього на законних підставах".

Телеканал TV Markiza також наводить ім'я ймовірного стрільця – це Юрай Ц.. Він нібито є письменником, опублікував кілька поетичних збірок, а також написав твір "Послання жертви".

Телеканал Joj в оновленому матеріалі називає повне ім'я письменника – Юрай Цинтула. Він був порівняно відомим у Словаччині, здобув кілька письменницьких нагород і з 2015 року був членом професійної асоціації. Також стверджується, що у 2016 році Цинтула нібито працював у приватній службі безпеки, звідки й має дозвіл на зброю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Словаччини Фіцо поранений під час стрілянини, його стан важкий, - словацькі ЗМІ (оновлено). ВIДЕО

Офіційно правоохоронні органи Словаччини поки не розкривали особи стрільця, якого, як відомо, вже затримали.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стверджує, що глава уряду перебуває в "небезпечному для життя" стані.

Що відомо про Цинтулу

Як повідомляє видання, Юрай Цинтула - письменник і поет, один із засновників Літературного клубу DÚHA. Видав кілька поетичних збірок. У 2016 році він працював у приватній охоронній службі.

ЗМІ повідомили, що Цинтула відкрито висловлював свою ненависть до Фіцо в соцмережах.

Автор: 

письменник (82) Словаччина (1096) Фіцо (200)


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Топ коментарі
+39
На відео видно як мусора побили поета. Нелюди. Підняли руку на 71 річного поета.
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15.05.2024 20:23
+36
Щеб якийсь мадярський поет орбана підправив.
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15.05.2024 20:24
+34
Стрілявший в прем'єра Словаччини Фіцо письменник Юрай Чінтула заявив, що зробив це, тому що не погоджується з політикою уряду.
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15.05.2024 20:29
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Поет рішив завалити Фіцо - мабуть розіишовся з ним поглядами на життя - буття
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15.05.2024 20:20 Відповісти
На відео видно як мусора побили поета. Нелюди. Підняли руку на 71 річного поета.
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15.05.2024 20:23 Відповісти
То через те що з роботи розженуть за такий прой@б.
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15.05.2024 20:29 Відповісти
Цікаво, як кацапські дегенерати прив'яжуть представника словацької культурної еліти до "нацистів". Хоча вже тупа вівця сімонян щось там перднула з цього приводу, коли імені стрільця не було відомо
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15.05.2024 20:23 Відповісти
Скажут он лично Бандеру знал.
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15.05.2024 21:42 Відповісти
Треба було домовлятися , не вспів .
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15.05.2024 20:23 Відповісти
Щеб якийсь мадярський поет орбана підправив.
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15.05.2024 20:24 Відповісти
І Путіна
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15.05.2024 21:27 Відповісти
Ано уже в маразилке.
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15.05.2024 21:50 Відповісти
І ще декого з української влади...
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15.05.2024 21:51 Відповісти
Сподіваюся стріляв дробом на кабана)
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15.05.2024 20:24 Відповісти
я теж трохи письменник, але без друкованих творів, лише в мережі. Ну якість півтори тисячі переглядів бувало. Але в мене немає деяких речей як у словацького письменника - нема друкованого, нема зброї, нема 71 року. Надіюся що у цьому віці мені не прийдеться повторити подвиг того словака.
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15.05.2024 20:24 Відповісти
Був би громадянином вже б повторив би, дєрьмак винен і смертях тисяч українців
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15.05.2024 20:40 Відповісти
бояри погані, бубочка хороший?
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15.05.2024 21:25 Відповісти
А я на кілька років молодший від дідуся Мантули і також працюю!!! в службі безпеки. Завтра після зміни піду оформляти дозвіл на носіння вогнепалу. тим паче в молоді роки є стаж 10 років в кадрової служби в окупаційній совіцькій армії. А в Україні на прикладі Мантули роботи непочатий край... .
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15.05.2024 22:57 Відповісти
Допоки фіца в лікарні ніяких подальших заподляк чекати не варто?
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15.05.2024 20:25 Відповісти
Перебуває в небезпечному для життя стані,"як жаль,як жаль"...
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15.05.2024 20:26 Відповісти
Який свідомий і порядний словацький дідусь.
Орбан на черзі. А наразі нехай оглядається.
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15.05.2024 20:26 Відповісти
ну а як по іншому з тими ворогами боротись??? які знову тягнуть цивілізацію в концлгерь пуйла!!!
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15.05.2024 20:27 Відповісти
Оперативно українці створили статтю про героя-пісняра у Вікіпедії )))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула
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15.05.2024 20:27 Відповісти
Написав три поетичні збірки: «Sen rebela», «Diptych», «Osy» - сатира, у 2010 році видав роман «Posolstvo obete», у 2015 році - книгу про циган - «Efata».
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15.05.2024 20:38 Відповісти
Це добрий урок усім запроданцям.
В усіх країнах.
Поезія - страшна зброя.
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15.05.2024 20:27 Відповісти
Стрілявший в прем'єра Словаччини Фіцо письменник Юрай Чінтула заявив, що зробив це, тому що не погоджується з політикою уряду.
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15.05.2024 20:29 Відповісти
Відео: https://streamable.com/e0cgto
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15.05.2024 20:32 Відповісти
буде національним героєм 100%
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15.05.2024 20:41 Відповісти
Але у в'язниці Фіцо влаштує йому пекло
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15.05.2024 20:53 Відповісти
Не влаштує. Слідкуватимемо.
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15.05.2024 21:29 Відповісти
Якщо ця сволота фіцо виживе, то це погано, буде корчити з себе Жанну Дарк🙄
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15.05.2024 20:29 Відповісти
А може, це буде наочною ілюстрацією, як негарно йти проти інтересів своєї країни.
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15.05.2024 20:35 Відповісти
Тобто змінить стать?
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15.05.2024 20:39 Відповісти
А потім самоспалиться
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15.05.2024 21:53 Відповісти
У смысле будет ат всех шарахацца.
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15.05.2024 22:05 Відповісти
Скоріш він буде недотрахнутим диким кнурем.
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15.05.2024 22:59 Відповісти
Зла іронія, - письменник був співзасновником руху "Проти насильства". )))

Підозрюваний виступав проти насильства

Aktuality.sk також зв'язався з давнім знайомим убивці, з яким вони разом заснували рух «Проти насильства».

«Це була партія, яку ми заснували проти будь-якого насильства, я думаю, після інциденту, коли філіппінця забили до смерті», - каже чоловік, який також є сусідом підозрюваного, а також рекламував літературні твори JC

«Так, у нього була законна зброя, оскільки він працював водієм СБС на пенсії. Коли його побили на службі багато років тому, я сфотографував його. Але не думаю, що сьогоднішній інцидент має відношення до цієї справи», - додав знайомий підозрюваного.

«Взагалі не хотілося в це вірити, навіть коли були фото, але вони були ззаду, я був шокований тим, що сьогодні сталося. Але я не хочу його засуджувати. Він ніколи так не висловлювався, іноді міг коментувати, яка влада йому не подобається, але це шок».
https://www.aktuality.sk/clanok/1Vqb3Pw/z-atentatu-na-roberta-fica-podozrievaju-starsieho-muza-z-levic-som-v-soku-reaguje-jeho-syn/
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15.05.2024 20:30 Відповісти
Потрібні рішучі дії, Юрай це вже зрозумів.
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15.05.2024 20:32 Відповісти
Хто там казав про аморфну і слабку інтелігенцію?
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15.05.2024 20:33 Відповісти
Сяде на довічне і та і так , то булоб добре щоб блазень ***** і розповсюджувач його пропаганди таки ласти зклеїв
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15.05.2024 20:34 Відповісти
Адвокати зможуть довести, що підтримка лінії кремля йшла на шкоду інтересам Словаччини.
Отже, поет самовіддано боровся за Батьківщину.
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15.05.2024 20:39 Відповісти
А що там наші письменники? Гуляють?
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15.05.2024 20:35 Відповісти
Цікаво чому військові на початку війни не ліквідували агентів кремля дєрьмака татарова та квартального пісґаніста
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15.05.2024 20:41 Відповісти
Половина війська проголосувала за Квартал-95.
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15.05.2024 21:56 Відповісти
Письменники якось раніше не дуже проявили себе в політиці.
А ось художники шороху навели...

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15.05.2024 20:42 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лук'янов проявив так що радянський союз розвалився
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15.05.2024 21:34 Відповісти
Все таки людина зрозуміла який ворог для країни підстилка хутіна фіцо, ще б з органом так і зеленським... І це не вороги України а вороги всього цивілізованого світу вони заслуговують на ліквідацію, особливо анальна лялька дєрьмака вазєлєнін
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15.05.2024 20:37 Відповісти
Орбану приготуватися
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15.05.2024 20:38 Відповісти
Ця людина має стати національним героєм Словаччини!!! Як і той хто підстрелить зеленського став би національним героєм України!!
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15.05.2024 20:38 Відповісти
Камон, у 2019 кричали, шо знесуть, як шось не тойво
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15.05.2024 20:41 Відповісти
Раз не зносять, значить тойво...
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15.05.2024 21:31 Відповісти
Поэтом можешь ты не быть....
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15.05.2024 20:40 Відповісти
... но быть чинтулой ты обязан! )
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15.05.2024 20:44 Відповісти
У фіцо стріляв письменник, чекаємо коли орбана розстріляє бібліотекар.
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15.05.2024 20:40 Відповісти
Не у скаске орбана, калабка с мегерскава, съедают заживо.
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15.05.2024 22:09 Відповісти
Антифашист боровся з фашизмом. Слава Герою!

Коли б й у моськовії знайшлися такі антифашисти?
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15.05.2024 20:43 Відповісти
Українська спілка письменників запрошує представників влади на своє засідання. Обговорити поточні проблеми в країні, а також перевірити свій рейтинг.
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15.05.2024 20:50 Відповісти
Головне щоб всіх і відразу, і щоб жодна гнида не уникла своєї відзнаки. Якщо письменників не вистачить, то можна і військових з літературним талантом долучити до доброї справи.
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15.05.2024 21:08 Відповісти
Визитку Яроша нашли уже?
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15.05.2024 20:51 Відповісти
жалко шо у нас письменники якісь не такі..а розвернутись є де
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15.05.2024 20:53 Відповісти
жалко в нас не знайшлося стрілка щоб прямо на сцені синьйора голодомора ********.і причина була - наруга над памяттю невинно заморених голодом українців.
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15.05.2024 20:53 Відповісти
Видно, що Людину, влада довела до прямого ДІАЛОГУ!!
Чекаємо на завивання, зкацапленого гною орків з московії….
Пригожин їх нашугав, то вони, трохи відійшли від переляку і гадять прямо під себе!
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15.05.2024 21:01 Відповісти
***** вже назвав "жахливим злочином" замах на Фіцо.

За словами російського президента, "цей жахливий злочин неможливо виправдати".

Президент Росії Володимир Путін сприйняв, за його словами, "з обуренням" повідомлення про замах в середу на главу словацького уряду Роберта Фіцо в Гандлові. "Я знаю Роберта Фіцо як сміливу і рішучу людину. Я дуже сподіваюся, що ці якості допоможуть йому пережити цю важку ситуацію», - заявив він. Водночас президент Росії побажав Фіцо якнайшвидшого одужання, йдеться в заяві Кремля.

https://www.aktuality.sk/clanok/AaLf9Xs/vladimir-putin-hovori-o-ohavnom-zlocine-atentat-na-roberta-fica-ho-rozhorcil/
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15.05.2024 21:10 Відповісти
Тут не діалог, а монолог був. Із використанням дуже влучних і дошкульних... слів.
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15.05.2024 21:34 Відповісти
Одним дибілом менше. Ще би хтось торбана із пукіним би застрелив. Але це малоймовірно в азійських країнах одні раби.
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15.05.2024 21:01 Відповісти
він ще живий....
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15.05.2024 23:41 Відповісти
Центулу - в Нобелевські лауреати миру...або літератури. Не важливо на яку премію, але головне щоб нагородити чесну і порядну людину.
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15.05.2024 21:03 Відповісти
Не читав.
Але письменник хароший!
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15.05.2024 21:06 Відповісти
не читал,но одобряю!
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15.05.2024 21:43 Відповісти
На видео допроса деда сильно избитый.
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15.05.2024 21:07 Відповісти
"Дивну штуку втнув небіжчик Фердінанд четвертому заарештованому, людині бездоганної вдачі й незаплямованої репутації. Цілі два дні він уникав будь-яких розмов про Фердінанда Фіцо і раптом увечері в кафе за «мар'яжем», б'ючи трефового короля бубновою сімкою, сказав:

- Сім кульок, як у Сараєві"
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15.05.2024 21:11 Відповісти
Друзі,я думаю,ви всі погодитеся з тим,що цей немолодий поет,Людина з великої букви?
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15.05.2024 21:12 Відповісти
Это путин виноват. Сталкивает мир в пропасть насилия. Уже пишет что это терроризм. А сам как он свою оппозицию убрал... Короче это гойда.
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15.05.2024 21:13 Відповісти
Герой!

Слава Героям!
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15.05.2024 21:13 Відповісти
Все що треба знати українцям про Фицо:
У 1987-1990 роках був членом Комуністичної партії Чехословаччини. Після Оксамитової революції приєднався до Партії демократичних лівих (ПДЛ), наступниці словацької Компартії.
На парламентських виборах 2016 року СМЕР посів перше місце, але отримав лише 49 місць із 150, Фіцо сформував коаліційний уряд.
Пішов у відставку у березні 2018 року у зв'язку із вбивством журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Куцяк займався розслідуванням податкових махінацій та зв'язків італійського злочинного угруповання Ндрангета зі словацьким політичним істеблішментом. На знак протесту проти вбивства журналіста на вулиці словацьких міст вийшли тисячі громадян
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15.05.2024 21:13 Відповісти
Роберт Фіцо у своїй промові до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що війна на Донбасі розпочалася через «розгул українських неонацистів», а також, що «президент Росії не мав іншого виходу», оскільки НАТО розширювалося на схід. «І для того, щоб зупинити цей процес, Путін розпочав повномасштабну війну
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15.05.2024 21:15 Відповісти
Так шо приговор камунаглисту приведен в исполнение. Атсрочка от приговора с 1991 года не проканала, не исправился.
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15.05.2024 22:17 Відповісти
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15.05.2024 21:14 Відповісти
Письменник Юрай Чінтула заявив - "А что не дострелили - то я не виноват."(с)
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15.05.2024 21:16 Відповісти
На die Welt тупорилі ''німці'' з Кремля вже пердять в коментарях про Україну.

Добре хоч їх навіть місцеві затикають.

При всій його проросійськості Фіцо Україні особливо не заважав.
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15.05.2024 21:19 Відповісти
Зельц вже вийшов з екстреною заявою.
"Він наголосив, що це абсолютно неприпустимий прояв насильства. "Бажаю якнайшвидшого одужання пану прем'єр-міністру, важливо, щоб нападник відповідав за скоєне. Жодна форма насильства, і тим більше політичного насильства, не повинна бути частиною буття людей"
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15.05.2024 21:24 Відповісти
Це просто слова. Такий собі прояв ввічливості.
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15.05.2024 21:29 Відповісти
Та невже? А я думаю, примиряв на себе. Як так, найвеличнішого, виявляється, теж так можуть. З чого б така екстреность.
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15.05.2024 21:37 Відповісти
Не знаю якщо чесно.

Одне знаю точно. Люди мистецтва. Справжнього мистецтва не попси дуже гостро відчувають несправедливість і можуть так діяти як той письменник.
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15.05.2024 21:40 Відповісти
Всрався, бо 5 дней асталасся.
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15.05.2024 22:19 Відповісти
говно не тонет!жаль что эта паскуда выжила!а зелень ещё и осудил покушение на него!СМИ: Фицо успешно прооперировали

ДОПОЛНЕНО
НОВОСТИ - СРЕДА, 15 МАЯ 2024, 20:58 - https://www.eurointegration.com.ua/rus/authors/pavlyuk/ ОЛЕГ ПАВЛЮК

ПОДЕЛИТЬСЯ:https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186059/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186059/

Словацкий телеканал https://www.ta3.com/clanok/939217/atentat-na-premiera-v-handlovej-padlo-pat-vystrelov-fico-je-po-operacii-stabilizovany-a-komunikuje TA3 утверждает, что премьер-министр страны Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, успешно перенес операцию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации TA3, Роберт Фицо "перенес успешную операцию, находится в стабильном состоянии и общается".

Дополнено 21:07. Телеканал добавил, что нападавший "попал в живот, таз и палец" словацкого премьер-министра.

Перед тем министр труда Словакии Эрик Томаш говорил, что состояние премьера тяжелое, поскольку пули задели несколько внутренних органов.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186024/ стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

СМИ утверждают, что покушение совершил https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186030/ 71-летний Юрай Цинтула , который мог быть связан с https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186058/ пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186034/ президент Украины Владимир Зеленский .
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15.05.2024 21:37 Відповісти
Та не факт що виживе. Поранення в живіт саме паскудне. Буде страждати.
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15.05.2024 21:38 Відповісти
да и я хочу чтоб оно сдохло.но как правило такие мрази страшно живучи!
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15.05.2024 21:49 Відповісти
Там исчё перетонит на подходе и бонусом хромота.
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15.05.2024 22:21 Відповісти
Проросійською? Ну це вже перебор.
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15.05.2024 21:39 Відповісти
Премьер Словакии Роберт Фицо введен в искусственную кому, его состояние критическое, заявил министр внутренних дел Словакии.

Ранее появлялись сообщения о том, что Фицо успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии, но они не подтвердились. У премьера повреждены внутренние органы. 😉😉😉
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15.05.2024 22:39 Відповісти
масква проклята навіки і всі хто з нею пов'язаний також прокляті
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15.05.2024 21:40 Відповісти
Так як Зеленський також пов'язаний з москвою (раніше на 100%), то і з ним нічого хорошого не буде 😆
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15.05.2024 21:41 Відповісти
Следующий мегер с мегерским паганяловом колобок. 🤣🤣🤣
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15.05.2024 21:49 Відповісти
Я моложе, но это меня вдохновляет
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15.05.2024 21:54 Відповісти
А в Угорщині є письменники - дисиденти, що пам'ятають 1956-ий рік?
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15.05.2024 22:17 Відповісти
Письменнику - максимальна повага! Коли вже в Україні з'являться справжні письменники?
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15.05.2024 22:52 Відповісти
Не одобряю, но поддерживаю.
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16.05.2024 00:07 Відповісти
главарей фашиствующих путинососов нужно ликвидировать любыми способами,
если бы кто-то уничтожил самих оменов - гитлера либо путина то не было бы двух самых больших воен в Европе.
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16.05.2024 04:22 Відповісти
вот кого Украина должна награждать. ждем писателя в Венгрии
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16.05.2024 07:27 Відповісти
 
 