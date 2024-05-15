У Фіцо стріляв 71-річний письменник, - ЗМІ
Сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова було поранено прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Нападника поліція затримала на місці події.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі дані опублікували словацький приватний телеканал Joj і портал Dennik N.
ЗМІ повідомляють, що стрілець, який народився 1953 року, стріляв із "короткоствольної рушниці, яка була у нього на законних підставах".
Телеканал TV Markiza також наводить ім'я ймовірного стрільця – це Юрай Ц.. Він нібито є письменником, опублікував кілька поетичних збірок, а також написав твір "Послання жертви".
Телеканал Joj в оновленому матеріалі називає повне ім'я письменника – Юрай Цинтула. Він був порівняно відомим у Словаччині, здобув кілька письменницьких нагород і з 2015 року був членом професійної асоціації. Також стверджується, що у 2016 році Цинтула нібито працював у приватній службі безпеки, звідки й має дозвіл на зброю.
Офіційно правоохоронні органи Словаччини поки не розкривали особи стрільця, якого, як відомо, вже затримали.
Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.
За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.
Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стверджує, що глава уряду перебуває в "небезпечному для життя" стані.
Що відомо про Цинтулу
Як повідомляє видання, Юрай Цинтула - письменник і поет, один із засновників Літературного клубу DÚHA. Видав кілька поетичних збірок. У 2016 році він працював у приватній охоронній службі.
ЗМІ повідомили, що Цинтула відкрито висловлював свою ненависть до Фіцо в соцмережах.
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Орбан на черзі. А наразі нехай оглядається.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула
В усіх країнах.
Поезія - страшна зброя.
Підозрюваний виступав проти насильства
Aktuality.sk також зв'язався з давнім знайомим убивці, з яким вони разом заснували рух «Проти насильства».
«Це була партія, яку ми заснували проти будь-якого насильства, я думаю, після інциденту, коли філіппінця забили до смерті», - каже чоловік, який також є сусідом підозрюваного, а також рекламував літературні твори JC
«Так, у нього була законна зброя, оскільки він працював водієм СБС на пенсії. Коли його побили на службі багато років тому, я сфотографував його. Але не думаю, що сьогоднішній інцидент має відношення до цієї справи», - додав знайомий підозрюваного.
«Взагалі не хотілося в це вірити, навіть коли були фото, але вони були ззаду, я був шокований тим, що сьогодні сталося. Але я не хочу його засуджувати. Він ніколи так не висловлювався, іноді міг коментувати, яка влада йому не подобається, але це шок».
https://www.aktuality.sk/clanok/1Vqb3Pw/z-atentatu-na-roberta-fica-podozrievaju-starsieho-muza-z-levic-som-v-soku-reaguje-jeho-syn/
Отже, поет самовіддано боровся за Батьківщину.
А ось художники шороху навели...
Коли б й у моськовії знайшлися такі антифашисти?
Чекаємо на завивання, зкацапленого гною орків з московії….
Пригожин їх нашугав, то вони, трохи відійшли від переляку і гадять прямо під себе!
За словами російського президента, "цей жахливий злочин неможливо виправдати".
Президент Росії Володимир Путін сприйняв, за його словами, "з обуренням" повідомлення про замах в середу на главу словацького уряду Роберта Фіцо в Гандлові. "Я знаю Роберта Фіцо як сміливу і рішучу людину. Я дуже сподіваюся, що ці якості допоможуть йому пережити цю важку ситуацію», - заявив він. Водночас президент Росії побажав Фіцо якнайшвидшого одужання, йдеться в заяві Кремля.
https://www.aktuality.sk/clanok/AaLf9Xs/vladimir-putin-hovori-o-ohavnom-zlocine-atentat-na-roberta-fica-ho-rozhorcil/
Але письменник хароший!
ФердінандаФіцо і раптом увечері в кафе за «мар'яжем», б'ючи трефового короля бубновою сімкою, сказав:
- Сім кульок, як у Сараєві"
Слава Героям!
У 1987-1990 роках був членом Комуністичної партії Чехословаччини. Після Оксамитової революції приєднався до Партії демократичних лівих (ПДЛ), наступниці словацької Компартії.
На парламентських виборах 2016 року СМЕР посів перше місце, але отримав лише 49 місць із 150, Фіцо сформував коаліційний уряд.
Пішов у відставку у березні 2018 року у зв'язку із вбивством журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Куцяк займався розслідуванням податкових махінацій та зв'язків італійського злочинного угруповання Ндрангета зі словацьким політичним істеблішментом. На знак протесту проти вбивства журналіста на вулиці словацьких міст вийшли тисячі громадян
Добре хоч їх навіть місцеві затикають.
При всій його проросійськості Фіцо Україні особливо не заважав.
"Він наголосив, що це абсолютно неприпустимий прояв насильства. "Бажаю якнайшвидшого одужання пану прем'єр-міністру, важливо, щоб нападник відповідав за скоєне. Жодна форма насильства, і тим більше політичного насильства, не повинна бути частиною буття людей"
Одне знаю точно. Люди мистецтва. Справжнього мистецтва не попси дуже гостро відчувають несправедливість і можуть так діяти як той письменник.
ДОПОЛНЕНО
НОВОСТИ - СРЕДА, 15 МАЯ 2024, 20:58 - https://www.eurointegration.com.ua/rus/authors/pavlyuk/ ОЛЕГ ПАВЛЮК
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Словацкий телеканал https://www.ta3.com/clanok/939217/atentat-na-premiera-v-handlovej-padlo-pat-vystrelov-fico-je-po-operacii-stabilizovany-a-komunikuje TA3 утверждает, что премьер-министр страны Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, успешно перенес операцию.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По информации TA3, Роберт Фицо "перенес успешную операцию, находится в стабильном состоянии и общается".
Дополнено 21:07. Телеканал добавил, что нападавший "попал в живот, таз и палец" словацкого премьер-министра.
Перед тем министр труда Словакии Эрик Томаш говорил, что состояние премьера тяжелое, поскольку пули задели несколько внутренних органов.
Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186024/ стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.
По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.
СМИ утверждают, что покушение совершил https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186030/ 71-летний Юрай Цинтула , который мог быть связан с https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186058/ пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.
Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186034/ президент Украины Владимир Зеленский .
Ранее появлялись сообщения о том, что Фицо успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии, но они не подтвердились. У премьера повреждены внутренние органы. 😉😉😉
если бы кто-то уничтожил самих оменов - гитлера либо путина то не было бы двух самых больших воен в Европе.