У Фіцо стріляв 71-річний письменник, - ЗМІ

Сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова було поранено прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Нападника поліція затримала на місці події.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі дані опублікували словацький приватний телеканал Joj і портал Dennik N.

ЗМІ повідомляють, що стрілець, який народився 1953 року, стріляв із "короткоствольної рушниці, яка була у нього на законних підставах".

Телеканал TV Markiza також наводить ім'я ймовірного стрільця – це Юрай Ц.. Він нібито є письменником, опублікував кілька поетичних збірок, а також написав твір "Послання жертви".

Телеканал Joj в оновленому матеріалі називає повне ім'я письменника – Юрай Цинтула. Він був порівняно відомим у Словаччині, здобув кілька письменницьких нагород і з 2015 року був членом професійної асоціації. Також стверджується, що у 2016 році Цинтула нібито працював у приватній службі безпеки, звідки й має дозвіл на зброю.

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Офіційно правоохоронні органи Словаччини поки не розкривали особи стрільця, якого, як відомо, вже затримали.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стверджує, що глава уряду перебуває в "небезпечному для життя" стані.

Що відомо про Цинтулу

Як повідомляє видання, Юрай Цинтула - письменник і поет, один із засновників Літературного клубу DÚHA. Видав кілька поетичних збірок. У 2016 році він працював у приватній охоронній службі.

ЗМІ повідомили, що Цинтула відкрито висловлював свою ненависть до Фіцо в соцмережах.