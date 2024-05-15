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В Фицо стрелял 71-летний писатель, - СМИ

Поранено Фіцо

Сегодня, 15 мая, в словацком городе Гандлова был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Нападавшего полиция задержала на месте происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такие данные опубликовали словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N.

СМИ сообщают, что стрелок, который родился в 1953 году, стрелял из "короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".

Телеканал TV Markiza также приводит имя предполагаемого стрелка - это Юрай Ц.. Он якобы является писателем, опубликовал несколько поэтических сборников, а также написал произведение "Послание жертвы".

Телеканал Joj в обновленном материале называет полное имя писателя - Юрай Цинтула. Он был сравнительно известным в Словакии, получил несколько писательских наград и с 2015 года был членом профессиональной ассоциации. Также утверждается, что в 2016 году Цинтула якобы работал в частной службе безопасности, откуда и имеет разрешение на оружие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Словакии Фицо ранен во время стрельбы, его состояние тяжелое, - словацкие СМИ (обновлено). ВИДЕО

Официально правоохранительные органы Словакии пока не раскрывали личности стрелка, которого, как известно, уже задержали.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые приветствовали его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо утверждает, что глава правительства находится в "опасном для жизни" состоянии.

Что известно о Цинтуле

Как сообщает издание, Юрай Цинтула - писатель и поэт, один из основателей Литературного клуба DÚHA. Издал несколько поэтических сборников. В 2016 году он работал в частной охранной службе.

СМИ сообщили, что Цинтула открыто выражал свою ненависть к Фицо в соцсетях.

Автор: 

писатель (199) Словакия (975) Фицо (179)


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Топ комментарии
+39
На відео видно як мусора побили поета. Нелюди. Підняли руку на 71 річного поета.
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15.05.2024 20:23
+36
Щеб якийсь мадярський поет орбана підправив.
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15.05.2024 20:24
+34
Стрілявший в прем'єра Словаччини Фіцо письменник Юрай Чінтула заявив, що зробив це, тому що не погоджується з політикою уряду.
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15.05.2024 20:29
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Поет рішив завалити Фіцо - мабуть розіишовся з ним поглядами на життя - буття
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15.05.2024 20:20 Ответить
На відео видно як мусора побили поета. Нелюди. Підняли руку на 71 річного поета.
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15.05.2024 20:23 Ответить
То через те що з роботи розженуть за такий прой@б.
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15.05.2024 20:29 Ответить
Цікаво, як кацапські дегенерати прив'яжуть представника словацької культурної еліти до "нацистів". Хоча вже тупа вівця сімонян щось там перднула з цього приводу, коли імені стрільця не було відомо
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15.05.2024 20:23 Ответить
Скажут он лично Бандеру знал.
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15.05.2024 21:42 Ответить
Треба було домовлятися , не вспів .
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15.05.2024 20:23 Ответить
Щеб якийсь мадярський поет орбана підправив.
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15.05.2024 20:24 Ответить
І Путіна
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15.05.2024 21:27 Ответить
Ано уже в маразилке.
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15.05.2024 21:50 Ответить
І ще декого з української влади...
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15.05.2024 21:51 Ответить
Сподіваюся стріляв дробом на кабана)
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15.05.2024 20:24 Ответить
я теж трохи письменник, але без друкованих творів, лише в мережі. Ну якість півтори тисячі переглядів бувало. Але в мене немає деяких речей як у словацького письменника - нема друкованого, нема зброї, нема 71 року. Надіюся що у цьому віці мені не прийдеться повторити подвиг того словака.
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15.05.2024 20:24 Ответить
Був би громадянином вже б повторив би, дєрьмак винен і смертях тисяч українців
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15.05.2024 20:40 Ответить
бояри погані, бубочка хороший?
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15.05.2024 21:25 Ответить
А я на кілька років молодший від дідуся Мантули і також працюю!!! в службі безпеки. Завтра після зміни піду оформляти дозвіл на носіння вогнепалу. тим паче в молоді роки є стаж 10 років в кадрової служби в окупаційній совіцькій армії. А в Україні на прикладі Мантули роботи непочатий край... .
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15.05.2024 22:57 Ответить
Допоки фіца в лікарні ніяких подальших заподляк чекати не варто?
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15.05.2024 20:25 Ответить
Перебуває в небезпечному для життя стані,"як жаль,як жаль"...
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15.05.2024 20:26 Ответить
Який свідомий і порядний словацький дідусь.
Орбан на черзі. А наразі нехай оглядається.
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15.05.2024 20:26 Ответить
ну а як по іншому з тими ворогами боротись??? які знову тягнуть цивілізацію в концлгерь пуйла!!!
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15.05.2024 20:27 Ответить
Оперативно українці створили статтю про героя-пісняра у Вікіпедії )))
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула
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15.05.2024 20:27 Ответить
Написав три поетичні збірки: «Sen rebela», «Diptych», «Osy» - сатира, у 2010 році видав роман «Posolstvo obete», у 2015 році - книгу про циган - «Efata».
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15.05.2024 20:38 Ответить
Це добрий урок усім запроданцям.
В усіх країнах.
Поезія - страшна зброя.
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15.05.2024 20:27 Ответить
Стрілявший в прем'єра Словаччини Фіцо письменник Юрай Чінтула заявив, що зробив це, тому що не погоджується з політикою уряду.
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15.05.2024 20:29 Ответить
Відео: https://streamable.com/e0cgto
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15.05.2024 20:32 Ответить
буде національним героєм 100%
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15.05.2024 20:41 Ответить
Але у в'язниці Фіцо влаштує йому пекло
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15.05.2024 20:53 Ответить
Не влаштує. Слідкуватимемо.
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15.05.2024 21:29 Ответить
Якщо ця сволота фіцо виживе, то це погано, буде корчити з себе Жанну Дарк🙄
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15.05.2024 20:29 Ответить
А може, це буде наочною ілюстрацією, як негарно йти проти інтересів своєї країни.
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15.05.2024 20:35 Ответить
Тобто змінить стать?
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15.05.2024 20:39 Ответить
А потім самоспалиться
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15.05.2024 21:53 Ответить
У смысле будет ат всех шарахацца.
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15.05.2024 22:05 Ответить
Скоріш він буде недотрахнутим диким кнурем.
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15.05.2024 22:59 Ответить
Зла іронія, - письменник був співзасновником руху "Проти насильства". )))

Підозрюваний виступав проти насильства

Aktuality.sk також зв'язався з давнім знайомим убивці, з яким вони разом заснували рух «Проти насильства».

«Це була партія, яку ми заснували проти будь-якого насильства, я думаю, після інциденту, коли філіппінця забили до смерті», - каже чоловік, який також є сусідом підозрюваного, а також рекламував літературні твори JC

«Так, у нього була законна зброя, оскільки він працював водієм СБС на пенсії. Коли його побили на службі багато років тому, я сфотографував його. Але не думаю, що сьогоднішній інцидент має відношення до цієї справи», - додав знайомий підозрюваного.

«Взагалі не хотілося в це вірити, навіть коли були фото, але вони були ззаду, я був шокований тим, що сьогодні сталося. Але я не хочу його засуджувати. Він ніколи так не висловлювався, іноді міг коментувати, яка влада йому не подобається, але це шок».
https://www.aktuality.sk/clanok/1Vqb3Pw/z-atentatu-na-roberta-fica-podozrievaju-starsieho-muza-z-levic-som-v-soku-reaguje-jeho-syn/
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15.05.2024 20:30 Ответить
Потрібні рішучі дії, Юрай це вже зрозумів.
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15.05.2024 20:32 Ответить
Хто там казав про аморфну і слабку інтелігенцію?
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15.05.2024 20:33 Ответить
Сяде на довічне і та і так , то булоб добре щоб блазень ***** і розповсюджувач його пропаганди таки ласти зклеїв
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15.05.2024 20:34 Ответить
Адвокати зможуть довести, що підтримка лінії кремля йшла на шкоду інтересам Словаччини.
Отже, поет самовіддано боровся за Батьківщину.
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15.05.2024 20:39 Ответить
А що там наші письменники? Гуляють?
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15.05.2024 20:35 Ответить
Цікаво чому військові на початку війни не ліквідували агентів кремля дєрьмака татарова та квартального пісґаніста
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15.05.2024 20:41 Ответить
Половина війська проголосувала за Квартал-95.
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15.05.2024 21:56 Ответить
Письменники якось раніше не дуже проявили себе в політиці.
А ось художники шороху навели...

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15.05.2024 20:42 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лук'янов проявив так що радянський союз розвалився
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15.05.2024 21:34 Ответить
Все таки людина зрозуміла який ворог для країни підстилка хутіна фіцо, ще б з органом так і зеленським... І це не вороги України а вороги всього цивілізованого світу вони заслуговують на ліквідацію, особливо анальна лялька дєрьмака вазєлєнін
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15.05.2024 20:37 Ответить
Орбану приготуватися
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15.05.2024 20:38 Ответить
Ця людина має стати національним героєм Словаччини!!! Як і той хто підстрелить зеленського став би національним героєм України!!
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15.05.2024 20:38 Ответить
Камон, у 2019 кричали, шо знесуть, як шось не тойво
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15.05.2024 20:41 Ответить
Раз не зносять, значить тойво...
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15.05.2024 21:31 Ответить
Поэтом можешь ты не быть....
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15.05.2024 20:40 Ответить
... но быть чинтулой ты обязан! )
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15.05.2024 20:44 Ответить
У фіцо стріляв письменник, чекаємо коли орбана розстріляє бібліотекар.
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15.05.2024 20:40 Ответить
Не у скаске орбана, калабка с мегерскава, съедают заживо.
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15.05.2024 22:09 Ответить
Антифашист боровся з фашизмом. Слава Герою!

Коли б й у моськовії знайшлися такі антифашисти?
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15.05.2024 20:43 Ответить
Українська спілка письменників запрошує представників влади на своє засідання. Обговорити поточні проблеми в країні, а також перевірити свій рейтинг.
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15.05.2024 20:50 Ответить
Головне щоб всіх і відразу, і щоб жодна гнида не уникла своєї відзнаки. Якщо письменників не вистачить, то можна і військових з літературним талантом долучити до доброї справи.
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15.05.2024 21:08 Ответить
Визитку Яроша нашли уже?
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15.05.2024 20:51 Ответить
жалко шо у нас письменники якісь не такі..а розвернутись є де
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15.05.2024 20:53 Ответить
жалко в нас не знайшлося стрілка щоб прямо на сцені синьйора голодомора ********.і причина була - наруга над памяттю невинно заморених голодом українців.
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15.05.2024 20:53 Ответить
Видно, що Людину, влада довела до прямого ДІАЛОГУ!!
Чекаємо на завивання, зкацапленого гною орків з московії….
Пригожин їх нашугав, то вони, трохи відійшли від переляку і гадять прямо під себе!
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15.05.2024 21:01 Ответить
***** вже назвав "жахливим злочином" замах на Фіцо.

За словами російського президента, "цей жахливий злочин неможливо виправдати".

Президент Росії Володимир Путін сприйняв, за його словами, "з обуренням" повідомлення про замах в середу на главу словацького уряду Роберта Фіцо в Гандлові. "Я знаю Роберта Фіцо як сміливу і рішучу людину. Я дуже сподіваюся, що ці якості допоможуть йому пережити цю важку ситуацію», - заявив він. Водночас президент Росії побажав Фіцо якнайшвидшого одужання, йдеться в заяві Кремля.

https://www.aktuality.sk/clanok/AaLf9Xs/vladimir-putin-hovori-o-ohavnom-zlocine-atentat-na-roberta-fica-ho-rozhorcil/
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15.05.2024 21:10 Ответить
Тут не діалог, а монолог був. Із використанням дуже влучних і дошкульних... слів.
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15.05.2024 21:34 Ответить
Одним дибілом менше. Ще би хтось торбана із пукіним би застрелив. Але це малоймовірно в азійських країнах одні раби.
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15.05.2024 21:01 Ответить
він ще живий....
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15.05.2024 23:41 Ответить
Центулу - в Нобелевські лауреати миру...або літератури. Не важливо на яку премію, але головне щоб нагородити чесну і порядну людину.
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15.05.2024 21:03 Ответить
Не читав.
Але письменник хароший!
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15.05.2024 21:06 Ответить
не читал,но одобряю!
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15.05.2024 21:43 Ответить
На видео допроса деда сильно избитый.
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15.05.2024 21:07 Ответить
"Дивну штуку втнув небіжчик Фердінанд четвертому заарештованому, людині бездоганної вдачі й незаплямованої репутації. Цілі два дні він уникав будь-яких розмов про Фердінанда Фіцо і раптом увечері в кафе за «мар'яжем», б'ючи трефового короля бубновою сімкою, сказав:

- Сім кульок, як у Сараєві"
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15.05.2024 21:11 Ответить
Друзі,я думаю,ви всі погодитеся з тим,що цей немолодий поет,Людина з великої букви?
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15.05.2024 21:12 Ответить
Это путин виноват. Сталкивает мир в пропасть насилия. Уже пишет что это терроризм. А сам как он свою оппозицию убрал... Короче это гойда.
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15.05.2024 21:13 Ответить
Герой!

Слава Героям!
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15.05.2024 21:13 Ответить
Все що треба знати українцям про Фицо:
У 1987-1990 роках був членом Комуністичної партії Чехословаччини. Після Оксамитової революції приєднався до Партії демократичних лівих (ПДЛ), наступниці словацької Компартії.
На парламентських виборах 2016 року СМЕР посів перше місце, але отримав лише 49 місць із 150, Фіцо сформував коаліційний уряд.
Пішов у відставку у березні 2018 року у зв'язку із вбивством журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Куцяк займався розслідуванням податкових махінацій та зв'язків італійського злочинного угруповання Ндрангета зі словацьким політичним істеблішментом. На знак протесту проти вбивства журналіста на вулиці словацьких міст вийшли тисячі громадян
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15.05.2024 21:13 Ответить
Роберт Фіцо у своїй промові до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що війна на Донбасі розпочалася через «розгул українських неонацистів», а також, що «президент Росії не мав іншого виходу», оскільки НАТО розширювалося на схід. «І для того, щоб зупинити цей процес, Путін розпочав повномасштабну війну
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15.05.2024 21:15 Ответить
Так шо приговор камунаглисту приведен в исполнение. Атсрочка от приговора с 1991 года не проканала, не исправился.
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15.05.2024 22:17 Ответить
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15.05.2024 21:14 Ответить
Письменник Юрай Чінтула заявив - "А что не дострелили - то я не виноват."(с)
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15.05.2024 21:16 Ответить
На die Welt тупорилі ''німці'' з Кремля вже пердять в коментарях про Україну.

Добре хоч їх навіть місцеві затикають.

При всій його проросійськості Фіцо Україні особливо не заважав.
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15.05.2024 21:19 Ответить
Зельц вже вийшов з екстреною заявою.
"Він наголосив, що це абсолютно неприпустимий прояв насильства. "Бажаю якнайшвидшого одужання пану прем'єр-міністру, важливо, щоб нападник відповідав за скоєне. Жодна форма насильства, і тим більше політичного насильства, не повинна бути частиною буття людей"
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15.05.2024 21:24 Ответить
Це просто слова. Такий собі прояв ввічливості.
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15.05.2024 21:29 Ответить
Та невже? А я думаю, примиряв на себе. Як так, найвеличнішого, виявляється, теж так можуть. З чого б така екстреность.
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15.05.2024 21:37 Ответить
Не знаю якщо чесно.

Одне знаю точно. Люди мистецтва. Справжнього мистецтва не попси дуже гостро відчувають несправедливість і можуть так діяти як той письменник.
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15.05.2024 21:40 Ответить
Всрався, бо 5 дней асталасся.
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15.05.2024 22:19 Ответить
говно не тонет!жаль что эта паскуда выжила!а зелень ещё и осудил покушение на него!СМИ: Фицо успешно прооперировали

ДОПОЛНЕНО
НОВОСТИ - СРЕДА, 15 МАЯ 2024, 20:58 - https://www.eurointegration.com.ua/rus/authors/pavlyuk/ ОЛЕГ ПАВЛЮК

ПОДЕЛИТЬСЯ:https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186059/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186059/

Словацкий телеканал https://www.ta3.com/clanok/939217/atentat-na-premiera-v-handlovej-padlo-pat-vystrelov-fico-je-po-operacii-stabilizovany-a-komunikuje TA3 утверждает, что премьер-министр страны Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, успешно перенес операцию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации TA3, Роберт Фицо "перенес успешную операцию, находится в стабильном состоянии и общается".

Дополнено 21:07. Телеканал добавил, что нападавший "попал в живот, таз и палец" словацкого премьер-министра.

Перед тем министр труда Словакии Эрик Томаш говорил, что состояние премьера тяжелое, поскольку пули задели несколько внутренних органов.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186024/ стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

СМИ утверждают, что покушение совершил https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186030/ 71-летний Юрай Цинтула , который мог быть связан с https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186058/ пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186034/ президент Украины Владимир Зеленский .
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15.05.2024 21:37 Ответить
Та не факт що виживе. Поранення в живіт саме паскудне. Буде страждати.
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15.05.2024 21:38 Ответить
да и я хочу чтоб оно сдохло.но как правило такие мрази страшно живучи!
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15.05.2024 21:49 Ответить
Там исчё перетонит на подходе и бонусом хромота.
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15.05.2024 22:21 Ответить
Проросійською? Ну це вже перебор.
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15.05.2024 21:39 Ответить
Премьер Словакии Роберт Фицо введен в искусственную кому, его состояние критическое, заявил министр внутренних дел Словакии.

Ранее появлялись сообщения о том, что Фицо успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии, но они не подтвердились. У премьера повреждены внутренние органы. 😉😉😉
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15.05.2024 22:39 Ответить
масква проклята навіки і всі хто з нею пов'язаний також прокляті
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15.05.2024 21:40 Ответить
Так як Зеленський також пов'язаний з москвою (раніше на 100%), то і з ним нічого хорошого не буде 😆
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15.05.2024 21:41 Ответить
Следующий мегер с мегерским паганяловом колобок. 🤣🤣🤣
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15.05.2024 21:49 Ответить
Я моложе, но это меня вдохновляет
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15.05.2024 21:54 Ответить
А в Угорщині є письменники - дисиденти, що пам'ятають 1956-ий рік?
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15.05.2024 22:17 Ответить
Письменнику - максимальна повага! Коли вже в Україні з'являться справжні письменники?
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15.05.2024 22:52 Ответить
Не одобряю, но поддерживаю.
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16.05.2024 00:07 Ответить
главарей фашиствующих путинососов нужно ликвидировать любыми способами,
если бы кто-то уничтожил самих оменов - гитлера либо путина то не было бы двух самых больших воен в Европе.
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16.05.2024 04:22 Ответить
вот кого Украина должна награждать. ждем писателя в Венгрии
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16.05.2024 07:27 Ответить
 
 