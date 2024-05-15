В Фицо стрелял 71-летний писатель, - СМИ
Сегодня, 15 мая, в словацком городе Гандлова был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Нападавшего полиция задержала на месте происшествия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такие данные опубликовали словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N.
СМИ сообщают, что стрелок, который родился в 1953 году, стрелял из "короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".
Телеканал TV Markiza также приводит имя предполагаемого стрелка - это Юрай Ц.. Он якобы является писателем, опубликовал несколько поэтических сборников, а также написал произведение "Послание жертвы".
Телеканал Joj в обновленном материале называет полное имя писателя - Юрай Цинтула. Он был сравнительно известным в Словакии, получил несколько писательских наград и с 2015 года был членом профессиональной ассоциации. Также утверждается, что в 2016 году Цинтула якобы работал в частной службе безопасности, откуда и имеет разрешение на оружие.
Официально правоохранительные органы Словакии пока не раскрывали личности стрелка, которого, как известно, уже задержали.
Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства, его доставили в больницу.
По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые приветствовали его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.
Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо утверждает, что глава правительства находится в "опасном для жизни" состоянии.
Что известно о Цинтуле
Как сообщает издание, Юрай Цинтула - писатель и поэт, один из основателей Литературного клуба DÚHA. Издал несколько поэтических сборников. В 2016 году он работал в частной охранной службе.
СМИ сообщили, что Цинтула открыто выражал свою ненависть к Фицо в соцсетях.
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Орбан на черзі. А наразі нехай оглядається.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула
В усіх країнах.
Поезія - страшна зброя.
Підозрюваний виступав проти насильства
Aktuality.sk також зв'язався з давнім знайомим убивці, з яким вони разом заснували рух «Проти насильства».
«Це була партія, яку ми заснували проти будь-якого насильства, я думаю, після інциденту, коли філіппінця забили до смерті», - каже чоловік, який також є сусідом підозрюваного, а також рекламував літературні твори JC
«Так, у нього була законна зброя, оскільки він працював водієм СБС на пенсії. Коли його побили на службі багато років тому, я сфотографував його. Але не думаю, що сьогоднішній інцидент має відношення до цієї справи», - додав знайомий підозрюваного.
«Взагалі не хотілося в це вірити, навіть коли були фото, але вони були ззаду, я був шокований тим, що сьогодні сталося. Але я не хочу його засуджувати. Він ніколи так не висловлювався, іноді міг коментувати, яка влада йому не подобається, але це шок».
https://www.aktuality.sk/clanok/1Vqb3Pw/z-atentatu-na-roberta-fica-podozrievaju-starsieho-muza-z-levic-som-v-soku-reaguje-jeho-syn/
Отже, поет самовіддано боровся за Батьківщину.
А ось художники шороху навели...
Коли б й у моськовії знайшлися такі антифашисти?
Чекаємо на завивання, зкацапленого гною орків з московії….
Пригожин їх нашугав, то вони, трохи відійшли від переляку і гадять прямо під себе!
За словами російського президента, "цей жахливий злочин неможливо виправдати".
Президент Росії Володимир Путін сприйняв, за його словами, "з обуренням" повідомлення про замах в середу на главу словацького уряду Роберта Фіцо в Гандлові. "Я знаю Роберта Фіцо як сміливу і рішучу людину. Я дуже сподіваюся, що ці якості допоможуть йому пережити цю важку ситуацію», - заявив він. Водночас президент Росії побажав Фіцо якнайшвидшого одужання, йдеться в заяві Кремля.
https://www.aktuality.sk/clanok/AaLf9Xs/vladimir-putin-hovori-o-ohavnom-zlocine-atentat-na-roberta-fica-ho-rozhorcil/
Але письменник хароший!
ФердінандаФіцо і раптом увечері в кафе за «мар'яжем», б'ючи трефового короля бубновою сімкою, сказав:
- Сім кульок, як у Сараєві"
Слава Героям!
У 1987-1990 роках був членом Комуністичної партії Чехословаччини. Після Оксамитової революції приєднався до Партії демократичних лівих (ПДЛ), наступниці словацької Компартії.
На парламентських виборах 2016 року СМЕР посів перше місце, але отримав лише 49 місць із 150, Фіцо сформував коаліційний уряд.
Пішов у відставку у березні 2018 року у зв'язку із вбивством журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Куцяк займався розслідуванням податкових махінацій та зв'язків італійського злочинного угруповання Ндрангета зі словацьким політичним істеблішментом. На знак протесту проти вбивства журналіста на вулиці словацьких міст вийшли тисячі громадян
Добре хоч їх навіть місцеві затикають.
При всій його проросійськості Фіцо Україні особливо не заважав.
"Він наголосив, що це абсолютно неприпустимий прояв насильства. "Бажаю якнайшвидшого одужання пану прем'єр-міністру, важливо, щоб нападник відповідав за скоєне. Жодна форма насильства, і тим більше політичного насильства, не повинна бути частиною буття людей"
Одне знаю точно. Люди мистецтва. Справжнього мистецтва не попси дуже гостро відчувають несправедливість і можуть так діяти як той письменник.
ДОПОЛНЕНО
НОВОСТИ - СРЕДА, 15 МАЯ 2024, 20:58 - https://www.eurointegration.com.ua/rus/authors/pavlyuk/ ОЛЕГ ПАВЛЮК
ПОДЕЛИТЬСЯ:https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186059/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186059/
Словацкий телеканал https://www.ta3.com/clanok/939217/atentat-na-premiera-v-handlovej-padlo-pat-vystrelov-fico-je-po-operacii-stabilizovany-a-komunikuje TA3 утверждает, что премьер-министр страны Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, успешно перенес операцию.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По информации TA3, Роберт Фицо "перенес успешную операцию, находится в стабильном состоянии и общается".
Дополнено 21:07. Телеканал добавил, что нападавший "попал в живот, таз и палец" словацкого премьер-министра.
Перед тем министр труда Словакии Эрик Томаш говорил, что состояние премьера тяжелое, поскольку пули задели несколько внутренних органов.
Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186024/ стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.
По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.
СМИ утверждают, что покушение совершил https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186030/ 71-летний Юрай Цинтула , который мог быть связан с https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186058/ пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.
Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/15/7186034/ президент Украины Владимир Зеленский .
Ранее появлялись сообщения о том, что Фицо успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии, но они не подтвердились. У премьера повреждены внутренние органы. 😉😉😉
если бы кто-то уничтожил самих оменов - гитлера либо путина то не было бы двух самых больших воен в Европе.