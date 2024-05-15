В Фицо стрелял 71-летний писатель, - СМИ

Сегодня, 15 мая, в словацком городе Гандлова был ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Нападавшего полиция задержала на месте происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", такие данные опубликовали словацкий частный телеканал Joj и портал Dennik N.

СМИ сообщают, что стрелок, который родился в 1953 году, стрелял из "короткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".

Телеканал TV Markiza также приводит имя предполагаемого стрелка - это Юрай Ц.. Он якобы является писателем, опубликовал несколько поэтических сборников, а также написал произведение "Послание жертвы".

Телеканал Joj в обновленном материале называет полное имя писателя - Юрай Цинтула. Он был сравнительно известным в Словакии, получил несколько писательских наград и с 2015 года был членом профессиональной ассоциации. Также утверждается, что в 2016 году Цинтула якобы работал в частной службе безопасности, откуда и имеет разрешение на оружие.

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Официально правоохранительные органы Словакии пока не раскрывали личности стрелка, которого, как известно, уже задержали.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые приветствовали его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо утверждает, что глава правительства находится в "опасном для жизни" состоянии.

Что известно о Цинтуле

Как сообщает издание, Юрай Цинтула - писатель и поэт, один из основателей Литературного клуба DÚHA. Издал несколько поэтических сборников. В 2016 году он работал в частной охранной службе.

СМИ сообщили, что Цинтула открыто выражал свою ненависть к Фицо в соцсетях.