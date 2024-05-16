Прем’єра Словаччини Фіцо прооперували: його життю більше нічого не загрожує, - ЗМІ
Операція прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого стріляли 15 травня, минула добре. Його життю вже нічого не загрожує.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр Томас Тараба в коментарі BBC, передає Цензор.НЕТ.
"Наскільки мені відомо, операція минула добре, і я припускаю, що зрештою він виживе", - сказав він.
Тараба зазначив, що у прем'єр-міністра стріляли з дуже близької відстані: одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб.
Словацькі ЗМІ пишуть, що Роберт Фіцо вже після операції - його стан вдалося стабілізувати.
Міністр внутрішніх справ країни Матус Сутай Естока назвав стрілянину політично вмотивованою спробою вбивства.
Замах на Фіцо
Раніше стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати.
ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.
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Із вживленням мізків може трапитися проблема: фіцовіий організм ту штуку може відторгнути як сторонній та небезпечний (!!!) предмет.
"Приходит полковник к врачу и говорит:
- Слушай! Посмотри да почисть мне мозги. Что-то по утрам , после пьянок, плохо соображать стали...
Вскрыл врач черепную коробку Вынул мозги и проверяет Тут влетает солдат-посыльный:
- Товарищ полковник! Вам генерала присвоили!
Полковник хватает черепную коробку, пристраивает на место Сверху нахлобучивает фуражку и бегом из санчасти Врач кричит вдогонку:
- Товарищ генерал! А как же мозги?
- А нахера ани мне теперь нужны?"
Фіцо, після зайняття посади прем"єр-міністра, мабуть, теж так подумав!
Соупадєніє?
Та не кіпішуйте, колего, не кіпішуйте. Я колись чув таке прислів'я: як не вмер Данило, то галушкою вдавився.
А Ви впевнені, що Єго Плєшившество не звертало ласти (бодай одного разу)? Я, наприклад, в тому не впевнений...
Та й хіба мало на расії акторів пенсійного віку, котрі б з великою радістю зіграли б решу життя "роль свого життя".
Хоч і виглядає трохи інакше.
І так щоразу...
...А пригадуєте у В. Войновича в "Москва 2042" безсмертного геніалісімуса? Схоже, в реалі, в одній окремо взятій Смєхдєржаві "видатні науКИВЦІ" таки спромоглися винайти "еліксир безсмертя". Щоправда вийшло це в них цілком як завжди. Тобто кривими руками та через дупу.
Та то таке. (с)
Не поспішайте з висновками.
Серед лікарів є симпатики поезії.
Слово - зброя, а шриц - молодець !
Що ж ти не пiшов в поети,
А подавсь в шпiони?
Власов.
Справа в тому, mein lieber Совушка,
Шо поети разлiчними стiхами
Нам об'яснялі мір.
Но основна задача в том i состоіт,
Щоб мір цей пєрєдєлалі шпiони.
Але поспішати їм нікуди - попереду в них ціла Вічність...
Ну хотя бы под себя ?