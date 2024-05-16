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Прем’єра Словаччини Фіцо прооперували: його життю більше нічого не загрожує, - ЗМІ

Роберта Фіцо прооперували

Операція прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого стріляли 15 травня, минула добре. Його життю вже нічого не загрожує.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Томас Тараба в коментарі BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, операція минула добре, і я припускаю, що зрештою він виживе", - сказав він.

Тараба зазначив, що у прем'єр-міністра стріляли з дуже близької відстані: одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замах на Фіцо: нападник пояснив, що він не згоден з політикою уряду

Словацькі ЗМІ пишуть, що Роберт Фіцо вже після операції - його стан вдалося стабілізувати.

Міністр внутрішніх справ країни Матус Сутай Естока назвав стрілянину політично вмотивованою спробою вбивства.

Замах на Фіцо

Раніше стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати.

ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нога словацького солдата не перетне кордон з Україною, - прем’єр Фіцо

Автор: 

замах (545) Словаччина (1096) Фіцо (200)


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Топ коментарі
+35
Кобзон засмутився
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16.05.2024 09:02
+31
Живуче падло...
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16.05.2024 09:04
+23
Прямо, як Володимир наш Зеленський - пережив 100500 замахів, але невтік і потужно вистояв🤣
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16.05.2024 09:05
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Кобзон засмутився
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16.05.2024 09:02 Відповісти
Живуче падло...
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16.05.2024 09:04 Відповісти
Європа, одним словом. А мали таку чудову можливість допуститися лікарської помилки.
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16.05.2024 09:55 Відповісти
Колесо Сансари провертається. Той же Фердинанд. Той же Гаврило Принцип. Змінилися лише технології. Тепер проросійський стріляє в проросійського. Але ж Фіцо - теж не Фердинанд. Так, мілка прокацапська шавка. З-за такого 3-тя Світова не почнеться.
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16.05.2024 09:04 Відповісти
Прямо, як Володимир наш Зеленський - пережив 100500 замахів, але невтік і потужно вистояв🤣
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16.05.2024 09:05 Відповісти
Може йому клепок добавиться.
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16.05.2024 09:26 Відповісти
Ні, там без варіантів.
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16.05.2024 09:31 Відповісти
Отпускайте писателя.
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16.05.2024 09:06 Відповісти
Став ше здоровішии
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16.05.2024 09:07 Відповісти
жаль.
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16.05.2024 09:09 Відповісти
Отріцательноє уміраніє - жаль-жаль...
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16.05.2024 09:10 Відповісти
Живуча москальська гнида
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16.05.2024 09:12 Відповісти
А жаль. Ну, ще не вечір
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16.05.2024 09:16 Відповісти
Все! -- Герои Словаччини
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16.05.2024 09:17 Відповісти
А мізки вкласти не забули? Зрозуміє нарешті - що "уклав угоду з дияволом"? А він угод дотримується лише до тих пір, поки вони йому вигідні! А потім без жалю знищує того, хто виявляється йому не потрібним Не здивуюся, якщо потім виявиться, що стріляли в нього тому, що в Кремлі побачили, ЯК зреагували словаки на його відмову від збройної підтримки України Чотири мільйони євро на снаряди - це "перший дзвіночок" - словаки проти нього! Але ж це були прості люди! А далі - цікавіше - в Кошіце розвернуті лінії по випуску снарядів калібру 122 та 152 мм Це снаряди для України Ці лінії розвернули під гарантії та гроші США Можливо, кацапи зажадали від нього зупинить виробництво А це - конфлікт зі "збройним бізнесом" Виконає - отримає те саме, що було на Донбасі - коли спробували "наступить на яйця" Ахметову "і компанії" Тоді кошицькі металурги та зброярі прийдуть під Будинок уряду і стануть стукать касками по асфальту А коли відмовився - натравили придурка з проросійських радикалів!
Тепер подивимося на результат!
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16.05.2024 09:18 Відповісти

Із вживленням мізків може трапитися проблема: фіцовіий організм ту штуку може відторгнути як сторонній та небезпечний (!!!) предмет.
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16.05.2024 10:15 Відповісти
Старий армійський анекдот:
"Приходит полковник к врачу и говорит:
- Слушай! Посмотри да почисть мне мозги. Что-то по утрам , после пьянок, плохо соображать стали...
Вскрыл врач черепную коробку Вынул мозги и проверяет Тут влетает солдат-посыльный:
- Товарищ полковник! Вам генерала присвоили!
Полковник хватает черепную коробку, пристраивает на место Сверху нахлобучивает фуражку и бегом из санчасти Врач кричит вдогонку:
- Товарищ генерал! А как же мозги?
- А нахера ани мне теперь нужны?"
Фіцо, після зайняття посади прем"єр-міністра, мабуть, теж так подумав!
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16.05.2024 10:31 Відповісти
Або й не подумав, бо про це йому сказали...
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16.05.2024 10:34 Відповісти
Шкода...
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16.05.2024 09:19 Відповісти
От халепа.
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16.05.2024 09:23 Відповісти
Оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" назвала этот "ужасный акт" нападением на демократию и объявила о приостановке политической деятельности на неопределенный срок.
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16.05.2024 09:26 Відповісти
Цей Цинтула - ще те л@йно, виявилося , що він з організації "Словацькі вовки", яка є філіалом "нічних вовків" з немитої та яких тренували спецназівці-цапи!
Соупадєніє?
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16.05.2024 09:27 Відповісти
"Начниє тьолкі" ще існують, на чолі з Проктологом?
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16.05.2024 09:35 Відповісти
Типовий стрелок-неудачник работавший в торговом центре охранником. У таких периодически по всему миру сносит крышу.
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16.05.2024 09:40 Відповісти
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16.05.2024 09:36 Відповісти
Був просто г-н, а тепер штопаний.
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16.05.2024 09:37 Відповісти
Ну ничего, в следующий раз добьют
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16.05.2024 09:38 Відповісти
Ну и нафига мне с утра такая новость? Лучше бы промолчали или написали , шо путин СДОХ. АМИНЬ !!!
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16.05.2024 09:40 Відповісти

Та не кіпішуйте, колего, не кіпішуйте. Я колись чув таке прислів'я: як не вмер Данило, то галушкою вдавився.
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16.05.2024 10:19 Відповісти
Да пусть тот пыня если не в галушках подохнет, то в собственной мочи, как йоська сгалин.
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16.05.2024 10:36 Відповісти
.
А Ви впевнені, що Єго Плєшившество не звертало ласти (бодай одного разу)? Я, наприклад, в тому не впевнений...
Та й хіба мало на расії акторів пенсійного віку, котрі б з великою радістю зіграли б решу життя "роль свого життя".
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16.05.2024 10:46 Відповісти
Точніше, "роль усього свого життя".
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16.05.2024 10:47 Відповісти
Та вроде 2018 года в начале марта, когда над кремлем летали боевые вертушки, а в беседке кого-тот опускали взамен на какое-то обездвиженное мумие...Акторська дiяльнiсть i розпочалася у розвернутому виглядi... то вуха - не тi, то лiнiя очей(вiдстань) не спiвпадае. То вже настав час гiпотетичноi смертi за вiком, це якби не було раку.
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16.05.2024 12:09 Відповісти
І таке було. А було ще й таке, що по кілька місяців воно ніґде не "світилося". Злі язики тоді твердили, що воффку снова памєнялі. Але врешті Єго Плєшившество появлявся знову.
Хоч і виглядає трохи інакше.
І так щоразу...

...А пригадуєте у В. Войновича в "Москва 2042" безсмертного геніалісімуса? Схоже, в реалі, в одній окремо взятій Смєхдєржаві "видатні науКИВЦІ" таки спромоглися винайти "еліксир безсмертя". Щоправда вийшло це в них цілком як завжди. Тобто кривими руками та через дупу.
Та то таке. (с)
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16.05.2024 16:10 Відповісти
ну хоч інвалідом стане падло фашистське
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16.05.2024 09:44 Відповісти
Стан вдалося стабілізувати ?
Не поспішайте з висновками.
Серед лікарів є симпатики поезії.
Слово - зброя, а шриц - молодець !
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16.05.2024 09:45 Відповісти
Філін
Що ж ти не пiшов в поети,
А подавсь в шпiони?
Власов.
Справа в тому, mein lieber Совушка,
Шо поети разлiчними стiхами
Нам об'яснялі мір.
Но основна задача в том i состоіт,
Щоб мір цей пєрєдєлалі шпiони.
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16.05.2024 09:52 Відповісти
шприц
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16.05.2024 09:50 Відповісти
Ті, хто від путінського режиму "здавали назад", отримували кулю. Кернес міг би підтвердити. Погано те, що коли Фіцо виживе, то вже буде більш слухняним і гнутиме промосковську лінію, побоюючись нового, більш успішного нападу.
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16.05.2024 09:50 Відповісти
От *****..
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16.05.2024 09:54 Відповісти
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16.05.2024 09:55 Відповісти
лі харві освальда йому після поправки ))
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16.05.2024 10:08 Відповісти
Цього разу лихі парфуми лишилися ні з чим.
Але поспішати їм нікуди - попереду в них ціла Вічність...
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16.05.2024 10:16 Відповісти
От якого дідька було братися до справи, якщо нездатний завершити її результативно?!
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16.05.2024 10:22 Відповісти
Сподіваюсь, що він за станом здоров'я таки подасть у відставку...
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16.05.2024 10:23 Відповісти
Треба для того письменника на снайперську гвинтівку скинутись...
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16.05.2024 10:25 Відповісти
Живуче падло бандюковське путінське.
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16.05.2024 10:28 Відповісти
Шкода що не загрожує. Ще й, сук...а героєм себе зробить....
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16.05.2024 10:47 Відповісти
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16.05.2024 10:55 Відповісти
Так Фицо будет ходить ?
Ну хотя бы под себя ?
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16.05.2024 11:12 Відповісти
Шкода.
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16.05.2024 11:14 Відповісти
Дайте Героя тому гаду, что генія спас!
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16.05.2024 11:21 Відповісти
Теперь у этого физлица будет погоняло Штопанный!
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16.05.2024 13:00 Відповісти
 
 