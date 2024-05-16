Прем’єра Словаччини Фіцо прооперували: його життю більше нічого не загрожує, - ЗМІ

Операція прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого стріляли 15 травня, минула добре. Його життю вже нічого не загрожує.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Томас Тараба в коментарі BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, операція минула добре, і я припускаю, що зрештою він виживе", - сказав він.

Тараба зазначив, що у прем'єр-міністра стріляли з дуже близької відстані: одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб.

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Словацькі ЗМІ пишуть, що Роберт Фіцо вже після операції - його стан вдалося стабілізувати.

Міністр внутрішніх справ країни Матус Сутай Естока назвав стрілянину політично вмотивованою спробою вбивства.

Замах на Фіцо

Раніше стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати.

ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.

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