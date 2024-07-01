Состояние Фицо улучшилось, он вскоре вернется к работе, - вице-премьер Словакии Калиняк

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение 15 мая, постепенно улучшается.

Об этом заявил вице-премьер Словакии Роберт Калиняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как утверждает Калиняк, состояние словацкого премьера улучшилось настолько, что он способен активно готовиться к саммиту лидеров Евросоюза, а сам Фицо постепенно приближается к работе "на полную мощность".

По словам вице-премьера, после нападения Фицо будет иметь постоянные последствия для деятельности его опорно-двигательного аппарата.

Хотя Калиняк говорит, что глава словацкого правительства скоро появится на публике, сам Фицо допускает, что "не все может пойти по плану".

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Покушение на Фицо

15 мая 2024 года в Словакии было совершено покушение на премьера Роберта Фицо. Стрелка сразу же задержали.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.