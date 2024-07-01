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Состояние Фицо улучшилось, он вскоре вернется к работе, - вице-премьер Словакии Калиняк

Фіцо оговтався після замаху

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение 15 мая, постепенно улучшается.

Об этом заявил вице-премьер Словакии Роберт Калиняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как утверждает Калиняк, состояние словацкого премьера улучшилось настолько, что он способен активно готовиться к саммиту лидеров Евросоюза, а сам Фицо постепенно приближается к работе "на полную мощность".

По словам вице-премьера, после нападения Фицо будет иметь постоянные последствия для деятельности его опорно-двигательного аппарата.

Хотя Калиняк говорит, что глава словацкого правительства скоро появится на публике, сам Фицо допускает, что "не все может пойти по плану".

Также смотрите: Премьер Словакии Фицо записал первое видеообращение после покушения. ВИДЕО

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года в Словакии было совершено покушение на премьера Роберта Фицо. Стрелка сразу же задержали.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Автор: 

нападение (2229) Словакия (990) Фицо Роберт (194)


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Топ комментарии
+6
От нащо починати день з фуйових новин?
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01.07.2024 10:56
+4
Нах иому та робота - там стріляють
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01.07.2024 10:56
+4

словакия всего по населению как 60 % киева но писателей должно еще хватить
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01.07.2024 10:56
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Нах иому та робота - там стріляють
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01.07.2024 10:56 Ответить
А в Мацкві поц долікувуватися не мріє?
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01.07.2024 11:00 Ответить

словакия всего по населению как 60 % киева но писателей должно еще хватить
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01.07.2024 10:56 Ответить
художники еще более отбитые. один Адольф чего всему миру стоил.
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01.07.2024 11:39 Ответить
От нащо починати день з фуйових новин?
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01.07.2024 10:56 Ответить
35 домов и жертвы в Днепре. Этих "фуйловых" новостей тебя мало? **** уклонистая!
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01.07.2024 11:47 Ответить
Мій кацапомовний співвітчизнику (на жаль), приїзди до мене в Лиман, попрошу начперса бригади, щоб тебе зарахували через місцевий ТЦК як добровольця. Заодно зможеш працювати через Старлік (щоб не видавати позицій підрозділу). І значок на форумі у тебе буде Німеччина, Польща або інша країна, а недалекі розумом дописувачі теж будуть тобі писати "**** уклонистСКая!"
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01.07.2024 12:11 Ответить
Свои 8 лет я отвоевал. В совдеповских снаряге и тех условиях. Там же потеряно здоровье и годы. Поэтому бегай лучше за молодыми в ТЦК. насчёт "кацапомовного" изучай Конституцию
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01.07.2024 14:25 Ответить
Не напружуйся, що робити мені мої командири скажуть. І не думай, що у мене, в мої 58 років, до фігіща здоров'я. А в воєнкома на форумі ти перший почав гратись, то ж не скигли, коли тобі відповіли тим самим. Ваші потуги прикриватись Конституцією взагалі не в тему. Кацапи як виправдання своєї агресії тичуть на весь світ кількістю російськомовних громадян України. Перейти всім громадянам України на українську - це вибити ту зброю з рук кацапів. Але ж Вам не на часі, не зручно, а в когось там ще й щелепа русскоязьічная...
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01.07.2024 14:49 Ответить
58 ? Сынок. Тебя в проекте не было в мои 68 и моими Никарагуа и Афганом. Военкома ты зря приплёл. Был я и там. Давай эту полемику прекратим. Мне нравится твой патриотизм. Будь терпимее к мнению других. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.07.2024 15:19 Ответить
Щоб інші відносилися до Вас з повагою, не слід незнайомим людям писати "**** уклонистая!", як це роблять деякі ТЦКшники. То не найкращий взірець для наслідування.
За "Слава Україні", Вам респект, а от над манерою спілкування Вам слід замислитися.
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01.07.2024 15:28 Ответить
А якщо подивитись глибше, то велика кількість кацапомовних громадян в Україніта такі гниди, як Фіцо та Орбан в ЄС і призвели до того, що зараз Україні вельми тяжко воювати і "35 домов и жертвы в Днепре".
Подумай про це.
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01.07.2024 13:22 Ответить
звісно, я вже не маю надії, що він буде мочитись під себе, але хоча би почав заікатись.
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01.07.2024 10:57 Ответить
Ще полежав би той Фіцо , а то я хвилююсь за нього
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01.07.2024 11:03 Ответить
Напівміри тут зайві. Хай би він вже назавжди приліг...
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01.07.2024 12:13 Ответить
Вот гнида недобитая выжила. Теперь опять срать будет
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01.07.2024 11:08 Ответить
все погане дуже живуче

все хороше дуже крихке і тендітне
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01.07.2024 11:35 Ответить
на том свете подонки тоже не особо нужны. на гитлера вот сколько реальных покушений было, но черти его хранили
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01.07.2024 11:45 Ответить
*****, погано
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01.07.2024 11:48 Ответить
Лікарі, не треба поспішати. Суспільству потрібна здорова людина. Як фізично, так і духовно. З правильними політичнимиядами. Я б сказав європейськими, а не особистими. Лікуйте більше його духовний стан, а ноги-руки запрацюють неодмінно. Аби язик не лопотів ХРЄНЬ.
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01.07.2024 12:01 Ответить
Лікарі, не треба поспішати. Суспільству потрібна здорова людина. Як фізично, так і духовно. З правильними політичним поглядами. Я б сказав європейськими, а не особистими. Лікуйте більше його духовний стан, а ноги-руки запрацюють неодмінно. Аби язик не лопотів ХРЄНЬ.
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01.07.2024 12:03 Ответить
Эээ, нет. Тарапицца не нада.
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01.07.2024 12:52 Ответить
Треба письменника помолодше та з кращим зором...
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01.07.2024 13:45 Ответить
Стрелок никакой.
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01.07.2024 14:04 Ответить
Письменнику №2 приготуватись!
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01.07.2024 14:22 Ответить
 
 