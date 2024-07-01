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Новини
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Стан Фіцо покращився, він невдовзі повернеться до роботи, - віцепрем’єр Словаччини Каліняк

Фіцо оговтався після замаху

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який зазнав замаху 15 травня, поступово покращується.

Про це заявив віцепрем'єр Словаччини Роберт Каліняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як стверджує Каліняк, стан словацького прем'єра покращився настільки, що він здатний активно готуватися до саміту лідерів Євросоюзу, а сам Фіцо поступово наближається до роботи "на повну потужність".

За словами віцепремʼєра, після нападу Фіцо матиме постійні наслідки для діяльності його опорно-рухового апарату.

Хоча Каліняк каже, що глава словацького уряду скоро з'явиться на публіці, сам Фіцо допускає, що "не все може піти за планом".

Також дивіться: Прем’єр Словаччини Фіцо записав перше відеозвернення після замаху. ВIДЕО

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Автор: 

напад (1139) Словаччина (1113) Фіцо Роберт (216)


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Топ коментарі
+6
От нащо починати день з фуйових новин?
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01.07.2024 10:56
+4
Нах иому та робота - там стріляють
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01.07.2024 10:56
+4

словакия всего по населению как 60 % киева но писателей должно еще хватить
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01.07.2024 10:56
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Нах иому та робота - там стріляють
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01.07.2024 10:56 Відповісти
А в Мацкві поц долікувуватися не мріє?
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01.07.2024 11:00 Відповісти

словакия всего по населению как 60 % киева но писателей должно еще хватить
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01.07.2024 10:56 Відповісти
художники еще более отбитые. один Адольф чего всему миру стоил.
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01.07.2024 11:39 Відповісти
От нащо починати день з фуйових новин?
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01.07.2024 10:56 Відповісти
35 домов и жертвы в Днепре. Этих "фуйловых" новостей тебя мало? **** уклонистая!
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01.07.2024 11:47 Відповісти
Мій кацапомовний співвітчизнику (на жаль), приїзди до мене в Лиман, попрошу начперса бригади, щоб тебе зарахували через місцевий ТЦК як добровольця. Заодно зможеш працювати через Старлік (щоб не видавати позицій підрозділу). І значок на форумі у тебе буде Німеччина, Польща або інша країна, а недалекі розумом дописувачі теж будуть тобі писати "**** уклонистСКая!"
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01.07.2024 12:11 Відповісти
Свои 8 лет я отвоевал. В совдеповских снаряге и тех условиях. Там же потеряно здоровье и годы. Поэтому бегай лучше за молодыми в ТЦК. насчёт "кацапомовного" изучай Конституцию
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01.07.2024 14:25 Відповісти
Не напружуйся, що робити мені мої командири скажуть. І не думай, що у мене, в мої 58 років, до фігіща здоров'я. А в воєнкома на форумі ти перший почав гратись, то ж не скигли, коли тобі відповіли тим самим. Ваші потуги прикриватись Конституцією взагалі не в тему. Кацапи як виправдання своєї агресії тичуть на весь світ кількістю російськомовних громадян України. Перейти всім громадянам України на українську - це вибити ту зброю з рук кацапів. Але ж Вам не на часі, не зручно, а в когось там ще й щелепа русскоязьічная...
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01.07.2024 14:49 Відповісти
58 ? Сынок. Тебя в проекте не было в мои 68 и моими Никарагуа и Афганом. Военкома ты зря приплёл. Был я и там. Давай эту полемику прекратим. Мне нравится твой патриотизм. Будь терпимее к мнению других. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.07.2024 15:19 Відповісти
Щоб інші відносилися до Вас з повагою, не слід незнайомим людям писати "**** уклонистая!", як це роблять деякі ТЦКшники. То не найкращий взірець для наслідування.
За "Слава Україні", Вам респект, а от над манерою спілкування Вам слід замислитися.
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01.07.2024 15:28 Відповісти
А якщо подивитись глибше, то велика кількість кацапомовних громадян в Україніта такі гниди, як Фіцо та Орбан в ЄС і призвели до того, що зараз Україні вельми тяжко воювати і "35 домов и жертвы в Днепре".
Подумай про це.
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01.07.2024 13:22 Відповісти
звісно, я вже не маю надії, що він буде мочитись під себе, але хоча би почав заікатись.
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01.07.2024 10:57 Відповісти
Ще полежав би той Фіцо , а то я хвилююсь за нього
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01.07.2024 11:03 Відповісти
Напівміри тут зайві. Хай би він вже назавжди приліг...
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01.07.2024 12:13 Відповісти
Вот гнида недобитая выжила. Теперь опять срать будет
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01.07.2024 11:08 Відповісти
все погане дуже живуче

все хороше дуже крихке і тендітне
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01.07.2024 11:35 Відповісти
на том свете подонки тоже не особо нужны. на гитлера вот сколько реальных покушений было, но черти его хранили
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01.07.2024 11:45 Відповісти
*****, погано
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01.07.2024 11:48 Відповісти
Лікарі, не треба поспішати. Суспільству потрібна здорова людина. Як фізично, так і духовно. З правильними політичнимиядами. Я б сказав європейськими, а не особистими. Лікуйте більше його духовний стан, а ноги-руки запрацюють неодмінно. Аби язик не лопотів ХРЄНЬ.
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01.07.2024 12:01 Відповісти
Лікарі, не треба поспішати. Суспільству потрібна здорова людина. Як фізично, так і духовно. З правильними політичним поглядами. Я б сказав європейськими, а не особистими. Лікуйте більше його духовний стан, а ноги-руки запрацюють неодмінно. Аби язик не лопотів ХРЄНЬ.
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01.07.2024 12:03 Відповісти
Эээ, нет. Тарапицца не нада.
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01.07.2024 12:52 Відповісти
Треба письменника помолодше та з кращим зором...
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01.07.2024 13:45 Відповісти
Стрелок никакой.
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01.07.2024 14:04 Відповісти
Письменнику №2 приготуватись!
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01.07.2024 14:22 Відповісти
 
 