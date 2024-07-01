Стан Фіцо покращився, він невдовзі повернеться до роботи, - віцепрем’єр Словаччини Каліняк

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який зазнав замаху 15 травня, поступово покращується.

Про це заявив віцепрем'єр Словаччини Роберт Каліняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як стверджує Каліняк, стан словацького прем'єра покращився настільки, що він здатний активно готуватися до саміту лідерів Євросоюзу, а сам Фіцо поступово наближається до роботи "на повну потужність".

За словами віцепремʼєра, після нападу Фіцо матиме постійні наслідки для діяльності його опорно-рухового апарату.

Хоча Каліняк каже, що глава словацького уряду скоро з'явиться на публіці, сам Фіцо допускає, що "не все може піти за планом".

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Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.