Поліція Словаччини висунула звинувачення нападнику на Фіцо: йому загрожує довічне ув’язнення

Письменнику Юраю Цинтулі, який намагався скоїти умисне вбивство прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, висунули звинувачення. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє агенція Tvnoviny.sk, передає Цензор.НЕТ.

Уранці в четвер, 16 травня, підозрюваному висунули звинувачення у замаху на умисне вбивство. Передбачається, що він вчинив його з помсти та щодо особи, яка перебуває під захистом.

Зазначається, що мотивом вбивства була незгода з політикою нинішньої влади та змінами, які вона здійснила або планує здійснити.

За цей злочин йому загрожує покарання у вигляді 25 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, якщо його провину буде доведено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стан Фіцо досі "дуже серйозний", - представниця лікарні

Місцевий письменник розповів поліції, що спланував напад за кілька днів до цього. Він хотів завдати шкоди прем'єр-міністру, але не мав наміру вбивати його. Зброя була у нього у законному володінні понад 30 років.

71-річний чоловік здійснив п’ять пострілів у Фіцо, три з яких влучили в нього.

Арешт підозрюваного

Правоохоронці детально обстежили місце події, використовуючи 3D-сканер.

Читайте також: Замах на Фіцо: нападник пояснив, що він не згоден з політикою уряду

Як зазначається, 15 травня близько 23:00 підозрюваного Юрая Цинтулу привезли до його автомобіля, на якому він приїхав до міста Гандлова.

Машину обшукали й знайшли в ній мобільний телефон стрільця. Потім автомобіль заарештували. Тим часом у Левіце співробітники поліції охороняли багатоквартирний будинок, де проживав стрілок разом з дружиною.

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати. ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Фіцо стріляв 71-річний письменник, - ЗМІ