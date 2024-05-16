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Новини
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Поліція Словаччини висунула звинувачення нападнику на Фіцо: йому загрожує довічне ув’язнення

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Письменнику Юраю Цинтулі, який намагався скоїти умисне вбивство прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, висунули звинувачення. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє агенція Tvnoviny.sk, передає Цензор.НЕТ.

Уранці в четвер, 16 травня, підозрюваному висунули звинувачення у замаху на умисне вбивство. Передбачається, що він вчинив його з помсти та щодо особи, яка перебуває під захистом.

Зазначається, що мотивом вбивства була незгода з політикою нинішньої влади та змінами, які вона здійснила або планує здійснити.

За цей злочин йому загрожує покарання у вигляді 25 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, якщо його провину буде доведено.

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Місцевий письменник розповів поліції, що спланував напад за кілька днів до цього. Він хотів завдати шкоди прем'єр-міністру, але не мав наміру вбивати його. Зброя була у нього у законному володінні понад 30 років.

71-річний чоловік здійснив п’ять пострілів у Фіцо, три з яких влучили в нього.

Арешт підозрюваного

Правоохоронці детально обстежили місце події, використовуючи 3D-сканер.

Читайте також: Замах на Фіцо: нападник пояснив, що він не згоден з політикою уряду

Як зазначається, 15 травня близько 23:00 підозрюваного Юрая Цинтулу привезли до його автомобіля, на якому він приїхав до міста Гандлова.

Машину обшукали й знайшли в ній мобільний телефон стрільця. Потім автомобіль заарештували. Тим часом у Левіце співробітники поліції охороняли багатоквартирний будинок, де проживав стрілок разом з дружиною.

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати. ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Фіцо стріляв 71-річний письменник, - ЗМІ

Автор: 

замах (545) Словаччина (1096) стрілянина (1778) Фіцо Роберт (200)


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Топ коментарі
+18
Цей письменник стане героєм країни після кількох років. Коли словаки побачать справи іншого прем'єра.
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16.05.2024 13:03
+16
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16.05.2024 13:21
+13
Вітьку Будапештському приготуватися
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16.05.2024 12:59
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16.05.2024 12:59 Відповісти
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16.05.2024 13:21 Відповісти
встигне ще одну книжку написати.
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16.05.2024 13:00 Відповісти
Свободу Юраю Діду !!!

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16.05.2024 13:10 Відповісти
Хоч і не здох пітар, але обісрав повні штани.
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16.05.2024 13:01 Відповісти
Цей письменник стане героєм країни після кількох років. Коли словаки побачать справи іншого прем'єра.
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16.05.2024 13:03 Відповісти
Дай Бог!
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16.05.2024 13:28 Відповісти
Жалко дідугана.
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16.05.2024 13:32 Відповісти
Він знав на що іде !!!
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16.05.2024 17:24 Відповісти
Юраю Цинтулі Україна повинна надати всіляку допомогу. Людина постраждала в тому числі і за Україну, а МІДовські 3,14-раси як завжди промовчать в ганчірку.
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23.05.2024 21:03 Відповісти
По-перше, хто сказав що він постраждав за Україну ? По-друге, Європа відмовилась від смертної казні. Цинтулі пішов на вбивство. Ще гірше. По-третє, він зробив це. Словаччина розбереться самостійно без будь-якої реакції ... українців, німців, поляків і т.п. Україна обрала зеленСКОГО, який поклав на всі свої заяви на стадіоні. Яка країна в Європі почала "РЕАГУВАТИ" ? В Європі думають, ви обрали - ви й розгрібайте.
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24.05.2024 18:53 Відповісти
Освальд №2?
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16.05.2024 13:09 Відповісти
на каждого Ли Харви Освальда найдется свой Джек Руби ...
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16.05.2024 13:43 Відповісти
Глава уряду Нідерландів Марк Рютте відомий тим, що їздить на роботу і з роботи велосипедом та гуляє Гаагою без охорони.
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16.05.2024 13:55 Відповісти
Коли по маршруту їде на велосипеді, то це зовсім не означає, що у цей час відселяють усіх мешканців з квартир, а на дахах сидять снайпери. Це не така країна, як у вас на кацапії.
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16.05.2024 14:03 Відповісти
Але там (як і у всій Європі)багато натикано масквабадських "любітєлєй шпілєй",які нє дремлють,а чекають з болот сигналу...
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16.05.2024 16:30 Відповісти
Лапотница ? Этницеская.
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16.05.2024 17:25 Відповісти
Якось ми теж не згодні з політикою фіцо і орбана. Але Юрко добре натякнув, що не всім подобаються дружки путіна, навіть письменникам.
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16.05.2024 13:08 Відповісти
а можно так, щоб це довічне ув'язнення, сам фіцо за стрільця відбував?
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16.05.2024 13:09 Відповісти
Дебіли. Йому орден треба дати. Навіть незважаючи на те що був найнятий фсб. Фіцо незадовільнив *****.
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16.05.2024 13:11 Відповісти
А еще дать хороший пистолет и на встречу с Орбаном отправить.
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16.05.2024 13:34 Відповісти
Шо? А как же мирные переговоры?!
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16.05.2024 13:20 Відповісти
В чому конкретно був незгоден письменник з фіцо щось не пишуть.
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16.05.2024 13:21 Відповісти
В грамматике
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16.05.2024 13:22 Відповісти
був незадоволений тим що ліквідують засоби масової інформації, і нападають на RTVS (державна національна організація громадського мовлення у Словаччині). І ще тим, що звільнили якогось суддю.
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16.05.2024 14:00 Відповісти
можливо Фіцо дійсно погарячкував тоді зі своєю політикою ))
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16.05.2024 17:48 Відповісти
Взять на поруки!
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16.05.2024 13:21 Відповісти
Шкода дідуся. Він хотів зробити добру справу, але не врахував свій вік, не підготувався досконало, тому і не зміг скояти цей злочин. А це звійсно - злочин. І сидіти він буде обов'язково.

Цей фіцо - це як наш Баньдюкович, який би зараз вдруге дорвався до влади. Думаю, що у нас кожний українець мав би бажання вбити цю падлюку.
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16.05.2024 13:21 Відповісти
а я думав словаки малахольні рожеві поні.
то, вони брати нам.
стріляють, на рух!
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16.05.2024 13:35 Відповісти
Якщо Фіцо хоче миру, йому треба примиритися з Цинтулою, зустрітися, піти на мирову угоду і пообіцяти більше не стріляти одне в одного.
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16.05.2024 13:58 Відповісти
З'економив на будинку стареньких...
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16.05.2024 13:59 Відповісти
Дедушка в поле гранату нашел, Дедушка с ней к сельсовету пошел, Дернул колечко, бросил в окно- Дедушка старый, ему все равно.(с)
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16.05.2024 13:59 Відповісти
Дід зробив мої два дні. Фіцо перед виборами накачав словаків антиукраїнською істерією. Що пройшлося виїхати зі Словаччини. Тепер можна вертатися.
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16.05.2024 13:59 Відповісти
Гяля Боброва із глибокого совіцького дальока))) лі харві освальд, чєкісти, до суда нє доживьот. цікаво, скільки їй років?
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16.05.2024 14:00 Відповісти
А він шо, Дункан Маклауд? Йому 71 рік. Налякали їжака голою дупою з тим довічним. Людина зробила гідну справу.
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16.05.2024 14:01 Відповісти
-Хто ви по професії?- Я письменник (х/ф "Малавіта" с Р. Де Ниро)

Як він міг так переламати собі кістки, впавши зі сходів?

- Сходи бетонні, сходи круті... Може... Ну...

- Так, але має 20 переломів! Не розумію. У цієї людини переломів стільки, ніби вона з шостого поверху падала.

- Еее, на плечі мав сумку, може, він на молоток якось налетів...

- Ну, один-два переломи, але ж не стільки! Не знаю, як це пояснити.

- І я не знаю! Ви лікар.

- ...

- Я письменник.
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16.05.2024 14:13 Відповісти
Дідусь користуватиметься повагою та авторитетом.
Набуде нових практичних знань, напише нові книги.
Підкачається, здоровий режим, і щодня згадуватиме
як розрядив дробовика у Фіцо - суцільна насолода.
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16.05.2024 14:34 Відповісти
"Юрай Цинтула народився в 1953 році. 1980 року переїхав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вільнюса (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянський Союз ), якийсь час жив в одній квартирі з радянською співачкою Раїсою Васильєвою.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-5 [5]

Неодноразово брав участь у заходах забороненої в 2022 році парамілітарної організації Slovenskí Brancihttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-7 [7] . Ця ультраправа організація тісно пов'язана із російським клубом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8 Нічні Вовки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-8 [8] , проводила військову підготовку школярів у школах Словаччини та підтримувала невизнані ДНР та ЛНРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-9 [9] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула - Вікіпедія (wikipedia.org)
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16.05.2024 15:15 Відповісти
Словацький ватан проти словацького ватана? Дивина.
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19.05.2024 14:38 Відповісти
Свободу патріоту Юраю Цинтулі!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.05.2024 15:34 Відповісти
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать."

Роберт Пенн Уоррен,
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16.05.2024 16:01 Відповісти
 
 