Поліція Словаччини висунула звинувачення нападнику на Фіцо: йому загрожує довічне ув’язнення
Письменнику Юраю Цинтулі, який намагався скоїти умисне вбивство прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, висунули звинувачення. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Про це повідомляє агенція Tvnoviny.sk, передає Цензор.НЕТ.
Уранці в четвер, 16 травня, підозрюваному висунули звинувачення у замаху на умисне вбивство. Передбачається, що він вчинив його з помсти та щодо особи, яка перебуває під захистом.
Зазначається, що мотивом вбивства була незгода з політикою нинішньої влади та змінами, які вона здійснила або планує здійснити.
За цей злочин йому загрожує покарання у вигляді 25 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, якщо його провину буде доведено.
Місцевий письменник розповів поліції, що спланував напад за кілька днів до цього. Він хотів завдати шкоди прем'єр-міністру, але не мав наміру вбивати його. Зброя була у нього у законному володінні понад 30 років.
71-річний чоловік здійснив п’ять пострілів у Фіцо, три з яких влучили в нього.
Арешт підозрюваного
Правоохоронці детально обстежили місце події, використовуючи 3D-сканер.
Як зазначається, 15 травня близько 23:00 підозрюваного Юрая Цинтулу привезли до його автомобіля, на якому він приїхав до міста Гандлова.
Машину обшукали й знайшли в ній мобільний телефон стрільця. Потім автомобіль заарештували. Тим часом у Левіце співробітники поліції охороняли багатоквартирний будинок, де проживав стрілок разом з дружиною.
Замах на Фіцо
15 травня 2024 року стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати. ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.
Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.
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Цей фіцо - це як наш Баньдюкович, який би зараз вдруге дорвався до влади. Думаю, що у нас кожний українець мав би бажання вбити цю падлюку.
то, вони брати нам.
стріляють, на рух!
Як він міг так переламати собі кістки, впавши зі сходів?
- Сходи бетонні, сходи круті... Може... Ну...
- Так, але має 20 переломів! Не розумію. У цієї людини переломів стільки, ніби вона з шостого поверху падала.
- Еее, на плечі мав сумку, може, він на молоток якось налетів...
- Ну, один-два переломи, але ж не стільки! Не знаю, як це пояснити.
- І я не знаю! Ви лікар.
- ...
- Я письменник.
Набуде нових практичних знань, напише нові книги.
Підкачається, здоровий режим, і щодня згадуватиме
як розрядив дробовика у Фіцо - суцільна насолода.
Неодноразово брав участь у заходах забороненої в 2022 році парамілітарної організації Slovenskí Brancihttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-7 [7] . Ця ультраправа організація тісно пов'язана із російським клубом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8 Нічні Вовки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-8 [8] , проводила військову підготовку школярів у школах Словаччини та підтримувала невизнані ДНР та ЛНРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-9 [9] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула - Вікіпедія (wikipedia.org)
Роберт Пенн Уоррен,