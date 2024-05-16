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Новини
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Стан Фіцо досі "дуже серйозний", - представниця лікарні

Поранено Фіцо

Стан прем’єра Словаччини Роберта Фіцо стабілізувався після проведеної операції, втім він все ще залишається "дуже серйозним".

Про це повідомила представник лікарні Міріам Лапунікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За її словами, прем’єр-міністр переніс п’ятигодинну операцію двома бригадами для лікування численних вогнепальних поранень.

Також вона зазначила, що Фіцо наразі залишитися у відділенні інтенсивної терапії.

Віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Роберт Каліняк сказав, що лікарям вдалося стабілізувати стан Фіцо протягом ночі, зараз проводяться процедури, спрямовані на його подальше поліпшення.

"На жаль, стан продовжує залишатися дуже важким через складний характер поранень", - сказав він.

Також читайте: Прем’єра Словаччини Фіцо прооперували: його життю більше нічого не загрожує, - ЗМІ

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося  одразу ж затримати. ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує

Автор: 

Словаччина (1096) стрілянина (1778) Фіцо Роберт (200)


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Топ коментарі
+9
Орбан слідуючий!
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16.05.2024 12:17
+8
Орбану приготуватися
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16.05.2024 12:20
+7
Але ж надія що воно таки здохне є.
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16.05.2024 12:18
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Орбан слідуючий!
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16.05.2024 12:17 Відповісти
Може,фіцо стане серйозним і змінить свою жартівливу точку зору щодо України
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16.05.2024 12:17 Відповісти
В гробу?
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16.05.2024 12:21 Відповісти
Як варіант
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16.05.2024 12:23 Відповісти
марна надія - такі не змінюються.
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16.05.2024 12:26 Відповісти
Ну так лікарі кажуть,що Фіцо змінилося,стало дуже серйозним
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16.05.2024 12:27 Відповісти
ну ладно, почекаємо,
хочя я б щє на всяк випадок перевірив пульс,
а може хоч раз в житті звезе?
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16.05.2024 12:32 Відповісти
Але ж надія що воно таки здохне є.
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16.05.2024 12:18 Відповісти
Зараз заплачу🤣! А чудова в них охорона! Уявляю яким це ,,нато" на війні буде якщо....
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16.05.2024 12:19 Відповісти
Орбану приготуватися
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16.05.2024 12:20 Відповісти
І не тільки. Хороший приклад вирішення суспільних проблем !!!
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16.05.2024 12:22 Відповісти
як не крути, а діда треба відпускати....
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16.05.2024 12:22 Відповісти
Тримаємо кулаки, не втрачаємо надії
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16.05.2024 12:23 Відповісти
Верим, надеемся, ждем. Не чокаясь.
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16.05.2024 12:25 Відповісти
Та ***** иому не буде
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16.05.2024 12:27 Відповісти
Угу, понял почему в нарабсее кремлядь почитает тока зажмуренных диды-ваивальных.
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16.05.2024 12:28 Відповісти
У словаків є СПРАВЖНІ патріоти. І вони діють, а не розмовлюють, пояснюють, попереджають. З ворогом треба боротись не тільки на фронті ! Як словаки. Кортеж зеленСКОГО має їхати під о....ми, як на передовій !!! Тоді влада СТРАШНО захоче перемоги. А сьогодні вони тільки ВІРЯТЬ у перемогу.
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16.05.2024 12:29 Відповісти
Так буває коли чувак набравши на виборах 24% розвертає країну на 180 градусів. Не всім це подобається, он і вікторфьодорич не дасть спистіть...
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16.05.2024 12:34 Відповісти
Вітьок розвернувся на росію в листопаді 2013.А до того тупцював то в ЄС,то в СНД,навіть Асоціацію розробляв і приписав собі підготовку до Євро12
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16.05.2024 12:46 Відповісти
і все таки


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16.05.2024 12:34 Відповісти
у словаків ще Котлєба у запасі є.
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16.05.2024 12:36 Відповісти
Після розпачу кобзон знову надихнувся👍
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16.05.2024 12:48 Відповісти
Значит надежда еще есть... Fingers cross!
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16.05.2024 13:24 Відповісти
Дріб в живіт це серйозно. Якщо виживе довго ще буде лікуватися. Як це сталося не ясно. Як правило таких політиків повинні охороняти дуже добре. Хоча як згадаю, що минула канцлер Меркель майже як звичайна людина жила і тільки під під'їздом її квартири в Берліні стояла машина з двома поліцаями. Мабуть і тут така ж охорона була.
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16.05.2024 14:15 Відповісти
яка дріб? з пекаля дріб?
ну, в живіт, то гарно, там перетоніт і привіт кабздон
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16.05.2024 15:13 Відповісти
Десь писали, що з обріза рушниці ніби стріляли.
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16.05.2024 19:30 Відповісти
Як він ще здох???Сук@ путлерівська.
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16.05.2024 14:37 Відповісти
Кобзон вже добу сидить в палаті Фіцо і наспівує йому на вухо ! "Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное,- свистят они, как пули у виска, мгновения, мгновения, мгновения"...
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16.05.2024 15:01 Відповісти
Після розтину (вскритія) Фіцо стане взагалі серйозним. І мовчазним.
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16.05.2024 18:00 Відповісти
состояніє аффекта на фіцо? - на фіцо,
обрез це вже ненавмисне, а самооборона...
та у вас взагалі нічого на діда нема! 🤣
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16.05.2024 23:36 Відповісти
 
 