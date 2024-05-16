Стан Фіцо досі "дуже серйозний", - представниця лікарні

Стан прем’єра Словаччини Роберта Фіцо стабілізувався після проведеної операції, втім він все ще залишається "дуже серйозним".

Про це повідомила представник лікарні Міріам Лапунікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За її словами, прем’єр-міністр переніс п’ятигодинну операцію двома бригадами для лікування численних вогнепальних поранень.

Також вона зазначила, що Фіцо наразі залишитися у відділенні інтенсивної терапії.

Віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Роберт Каліняк сказав, що лікарям вдалося стабілізувати стан Фіцо протягом ночі, зараз проводяться процедури, спрямовані на його подальше поліпшення.

"На жаль, стан продовжує залишатися дуже важким через складний характер поранень", - сказав він.

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Замах на Фіцо

15 травня 2024 року стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати. ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує