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Состояние Фицо до сих пор "очень серьезное", - представитель больницы

Поранено Фіцо

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо стабилизировалось после проведенной операции, впрочем оно все еще остается "очень серьезным".

Об этом сообщила представитель больницы Мириам Лапуникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, премьер-министр перенес пятичасовую операцию двумя бригадами для лечения многочисленных огнестрельных ранений.

Также она отметила, что Фицо пока остается в отделении интенсивной терапии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение на Фицо: нападающий объяснил, что он не согласен с политикой правительства

Вице-премьер-министр, министр обороны Роберт Калиняк сказал, что врачам удалось стабилизировать состояние Фицо в течение ночи, сейчас проводятся процедуры, направленные на его дальнейшее улучшение.

"К сожалению, состояние продолжает оставаться очень тяжелым из-за сложного характера ранений", - сказал он.

Также читайте: Премьера Словакии Фицо прооперировали: его жизни больше ничего не угрожает, - СМИ

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать. СМИ сообщили, что речь идет о местном писателе Юрае Цинтулу.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Читайте также: Нога словацкого солдата не пересечет границу с Украиной, - премьер Фицо

Автор: 

Словакия (975) стрельба (3251) Фицо (179)


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Топ комментарии
+9
Орбан слідуючий!
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16.05.2024 12:17
+8
Орбану приготуватися
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16.05.2024 12:20
+7
Але ж надія що воно таки здохне є.
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16.05.2024 12:18
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Орбан слідуючий!
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16.05.2024 12:17 Ответить
Може,фіцо стане серйозним і змінить свою жартівливу точку зору щодо України
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16.05.2024 12:17 Ответить
В гробу?
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16.05.2024 12:21 Ответить
Як варіант
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16.05.2024 12:23 Ответить
марна надія - такі не змінюються.
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16.05.2024 12:26 Ответить
Ну так лікарі кажуть,що Фіцо змінилося,стало дуже серйозним
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16.05.2024 12:27 Ответить
ну ладно, почекаємо,
хочя я б щє на всяк випадок перевірив пульс,
а може хоч раз в житті звезе?
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16.05.2024 12:32 Ответить
Але ж надія що воно таки здохне є.
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16.05.2024 12:18 Ответить
Зараз заплачу🤣! А чудова в них охорона! Уявляю яким це ,,нато" на війні буде якщо....
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16.05.2024 12:19 Ответить
Орбану приготуватися
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16.05.2024 12:20 Ответить
І не тільки. Хороший приклад вирішення суспільних проблем !!!
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16.05.2024 12:22 Ответить
як не крути, а діда треба відпускати....
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16.05.2024 12:22 Ответить
Тримаємо кулаки, не втрачаємо надії
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16.05.2024 12:23 Ответить
Верим, надеемся, ждем. Не чокаясь.
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16.05.2024 12:25 Ответить
Та ***** иому не буде
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16.05.2024 12:27 Ответить
Угу, понял почему в нарабсее кремлядь почитает тока зажмуренных диды-ваивальных.
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16.05.2024 12:28 Ответить
У словаків є СПРАВЖНІ патріоти. І вони діють, а не розмовлюють, пояснюють, попереджають. З ворогом треба боротись не тільки на фронті ! Як словаки. Кортеж зеленСКОГО має їхати під о....ми, як на передовій !!! Тоді влада СТРАШНО захоче перемоги. А сьогодні вони тільки ВІРЯТЬ у перемогу.
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16.05.2024 12:29 Ответить
Так буває коли чувак набравши на виборах 24% розвертає країну на 180 градусів. Не всім це подобається, он і вікторфьодорич не дасть спистіть...
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16.05.2024 12:34 Ответить
Вітьок розвернувся на росію в листопаді 2013.А до того тупцював то в ЄС,то в СНД,навіть Асоціацію розробляв і приписав собі підготовку до Євро12
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16.05.2024 12:46 Ответить
і все таки


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16.05.2024 12:34 Ответить
у словаків ще Котлєба у запасі є.
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16.05.2024 12:36 Ответить
Після розпачу кобзон знову надихнувся👍
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16.05.2024 12:48 Ответить
Значит надежда еще есть... Fingers cross!
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16.05.2024 13:24 Ответить
Дріб в живіт це серйозно. Якщо виживе довго ще буде лікуватися. Як це сталося не ясно. Як правило таких політиків повинні охороняти дуже добре. Хоча як згадаю, що минула канцлер Меркель майже як звичайна людина жила і тільки під під'їздом її квартири в Берліні стояла машина з двома поліцаями. Мабуть і тут така ж охорона була.
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16.05.2024 14:15 Ответить
яка дріб? з пекаля дріб?
ну, в живіт, то гарно, там перетоніт і привіт кабздон
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16.05.2024 15:13 Ответить
Десь писали, що з обріза рушниці ніби стріляли.
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16.05.2024 19:30 Ответить
Як він ще здох???Сук@ путлерівська.
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16.05.2024 14:37 Ответить
Кобзон вже добу сидить в палаті Фіцо і наспівує йому на вухо ! "Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное,- свистят они, как пули у виска, мгновения, мгновения, мгновения"...
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16.05.2024 15:01 Ответить
Після розтину (вскритія) Фіцо стане взагалі серйозним. І мовчазним.
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16.05.2024 18:00 Ответить
состояніє аффекта на фіцо? - на фіцо,
обрез це вже ненавмисне, а самооборона...
та у вас взагалі нічого на діда нема! 🤣
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16.05.2024 23:36 Ответить
 
 