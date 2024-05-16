Состояние Фицо до сих пор "очень серьезное", - представитель больницы
Состояние премьера Словакии Роберта Фицо стабилизировалось после проведенной операции, впрочем оно все еще остается "очень серьезным".
Об этом сообщила представитель больницы Мириам Лапуникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По ее словам, премьер-министр перенес пятичасовую операцию двумя бригадами для лечения многочисленных огнестрельных ранений.
Также она отметила, что Фицо пока остается в отделении интенсивной терапии.
Вице-премьер-министр, министр обороны Роберт Калиняк сказал, что врачам удалось стабилизировать состояние Фицо в течение ночи, сейчас проводятся процедуры, направленные на его дальнейшее улучшение.
"К сожалению, состояние продолжает оставаться очень тяжелым из-за сложного характера ранений", - сказал он.
Покушение на Фицо
15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать. СМИ сообщили, что речь идет о местном писателе Юрае Цинтулу.
По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.
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хочя я б щє на всяк випадок перевірив пульс,
а може хоч раз в житті звезе?
ну, в живіт, то гарно, там перетоніт і привіт кабздон
обрез це вже ненавмисне, а самооборона...
та у вас взагалі нічого на діда нема! 🤣