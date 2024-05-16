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Полиция Словакии выдвинула обвинение напавшему на Фицо: ему грозит пожизненное заключение

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Писателю Юраю Цинтули, который пытался совершить умышленное убийство премьера Словакии Роберта Фицо, предъявили обвинение. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает агентство Tvnoviny.sk, передает Цензор.НЕТ.

Утром в четверг, 16 мая, подозреваемому предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство. Предполагается, что он совершил его из мести и в отношении лица, находящегося под защитой.

Отмечается, что мотивом убийства было несогласие с политикой нынешней власти и изменениями, которые она осуществила или планирует осуществить.

За это преступление ему грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение, если его вина будет доказана.

Читайте: Состояние Фицо до сих пор "очень серьезное", - представитель больницы

Местный писатель рассказал полиции, что спланировал нападение за несколько дней до этого. Он хотел нанести вред премьер-министру, но не намеревался убивать его. Оружие было у него в законном владении более 30 лет.

71-летний мужчина произвел пять выстрелов в Фицо, три из которых попали в него.

Арест подозреваемого

Правоохранители детально обследовали место происшествия, используя 3D-сканер.

Читайте также: Покушение на Фицо: нападающий объяснил, что он не согласен с политикой правительства

Как отмечается, 15 мая около 23:00 подозреваемого Юрая Цинтулу привезли к его автомобилю, на котором он приехал в город Гандлова.

Машину обыскали и нашли в ней мобильный телефон стрелка. Затем автомобиль арестовали. Тем временем в Левице сотрудники полиции охраняли многоквартирный дом, где проживал стрелок вместе с женой.

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать. СМИ сообщили, что речь идет о местном писателе Юрае Цинтуле.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает

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Автор: 

покушение (1032) Словакия (975) стрельба (3251) Фицо (179)


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Топ комментарии
+18
Цей письменник стане героєм країни після кількох років. Коли словаки побачать справи іншого прем'єра.
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16.05.2024 13:03
+16
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16.05.2024 13:21
+13
Вітьку Будапештському приготуватися
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16.05.2024 12:59
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Вітьку Будапештському приготуватися
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16.05.2024 12:59 Ответить
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16.05.2024 13:21 Ответить
встигне ще одну книжку написати.
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16.05.2024 13:00 Ответить
Свободу Юраю Діду !!!

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16.05.2024 13:10 Ответить
Хоч і не здох пітар, але обісрав повні штани.
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16.05.2024 13:01 Ответить
Цей письменник стане героєм країни після кількох років. Коли словаки побачать справи іншого прем'єра.
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16.05.2024 13:03 Ответить
Дай Бог!
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16.05.2024 13:28 Ответить
Жалко дідугана.
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16.05.2024 13:32 Ответить
Він знав на що іде !!!
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16.05.2024 17:24 Ответить
Юраю Цинтулі Україна повинна надати всіляку допомогу. Людина постраждала в тому числі і за Україну, а МІДовські 3,14-раси як завжди промовчать в ганчірку.
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23.05.2024 21:03 Ответить
По-перше, хто сказав що він постраждав за Україну ? По-друге, Європа відмовилась від смертної казні. Цинтулі пішов на вбивство. Ще гірше. По-третє, він зробив це. Словаччина розбереться самостійно без будь-якої реакції ... українців, німців, поляків і т.п. Україна обрала зеленСКОГО, який поклав на всі свої заяви на стадіоні. Яка країна в Європі почала "РЕАГУВАТИ" ? В Європі думають, ви обрали - ви й розгрібайте.
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24.05.2024 18:53 Ответить
Освальд №2?
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16.05.2024 13:09 Ответить
на каждого Ли Харви Освальда найдется свой Джек Руби ...
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16.05.2024 13:43 Ответить
Глава уряду Нідерландів Марк Рютте відомий тим, що їздить на роботу і з роботи велосипедом та гуляє Гаагою без охорони.
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16.05.2024 13:55 Ответить
Коли по маршруту їде на велосипеді, то це зовсім не означає, що у цей час відселяють усіх мешканців з квартир, а на дахах сидять снайпери. Це не така країна, як у вас на кацапії.
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16.05.2024 14:03 Ответить
Але там (як і у всій Європі)багато натикано масквабадських "любітєлєй шпілєй",які нє дремлють,а чекають з болот сигналу...
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16.05.2024 16:30 Ответить
Лапотница ? Этницеская.
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16.05.2024 17:25 Ответить
Якось ми теж не згодні з політикою фіцо і орбана. Але Юрко добре натякнув, що не всім подобаються дружки путіна, навіть письменникам.
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16.05.2024 13:08 Ответить
а можно так, щоб це довічне ув'язнення, сам фіцо за стрільця відбував?
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16.05.2024 13:09 Ответить
Дебіли. Йому орден треба дати. Навіть незважаючи на те що був найнятий фсб. Фіцо незадовільнив *****.
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16.05.2024 13:11 Ответить
А еще дать хороший пистолет и на встречу с Орбаном отправить.
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16.05.2024 13:34 Ответить
Шо? А как же мирные переговоры?!
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16.05.2024 13:20 Ответить
В чому конкретно був незгоден письменник з фіцо щось не пишуть.
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16.05.2024 13:21 Ответить
В грамматике
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16.05.2024 13:22 Ответить
був незадоволений тим що ліквідують засоби масової інформації, і нападають на RTVS (державна національна організація громадського мовлення у Словаччині). І ще тим, що звільнили якогось суддю.
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16.05.2024 14:00 Ответить
можливо Фіцо дійсно погарячкував тоді зі своєю політикою ))
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16.05.2024 17:48 Ответить
Взять на поруки!
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16.05.2024 13:21 Ответить
Шкода дідуся. Він хотів зробити добру справу, але не врахував свій вік, не підготувався досконало, тому і не зміг скояти цей злочин. А це звійсно - злочин. І сидіти він буде обов'язково.

Цей фіцо - це як наш Баньдюкович, який би зараз вдруге дорвався до влади. Думаю, що у нас кожний українець мав би бажання вбити цю падлюку.
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16.05.2024 13:21 Ответить
а я думав словаки малахольні рожеві поні.
то, вони брати нам.
стріляють, на рух!
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16.05.2024 13:35 Ответить
Якщо Фіцо хоче миру, йому треба примиритися з Цинтулою, зустрітися, піти на мирову угоду і пообіцяти більше не стріляти одне в одного.
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16.05.2024 13:58 Ответить
З'економив на будинку стареньких...
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16.05.2024 13:59 Ответить
Дедушка в поле гранату нашел, Дедушка с ней к сельсовету пошел, Дернул колечко, бросил в окно- Дедушка старый, ему все равно.(с)
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16.05.2024 13:59 Ответить
Дід зробив мої два дні. Фіцо перед виборами накачав словаків антиукраїнською істерією. Що пройшлося виїхати зі Словаччини. Тепер можна вертатися.
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16.05.2024 13:59 Ответить
Гяля Боброва із глибокого совіцького дальока))) лі харві освальд, чєкісти, до суда нє доживьот. цікаво, скільки їй років?
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16.05.2024 14:00 Ответить
А він шо, Дункан Маклауд? Йому 71 рік. Налякали їжака голою дупою з тим довічним. Людина зробила гідну справу.
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16.05.2024 14:01 Ответить
-Хто ви по професії?- Я письменник (х/ф "Малавіта" с Р. Де Ниро)

Як він міг так переламати собі кістки, впавши зі сходів?

- Сходи бетонні, сходи круті... Може... Ну...

- Так, але має 20 переломів! Не розумію. У цієї людини переломів стільки, ніби вона з шостого поверху падала.

- Еее, на плечі мав сумку, може, він на молоток якось налетів...

- Ну, один-два переломи, але ж не стільки! Не знаю, як це пояснити.

- І я не знаю! Ви лікар.

- ...

- Я письменник.
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16.05.2024 14:13 Ответить
Дідусь користуватиметься повагою та авторитетом.
Набуде нових практичних знань, напише нові книги.
Підкачається, здоровий режим, і щодня згадуватиме
як розрядив дробовика у Фіцо - суцільна насолода.
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16.05.2024 14:34 Ответить
"Юрай Цинтула народився в 1953 році. 1980 року переїхав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вільнюса (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянський Союз ), якийсь час жив в одній квартирі з радянською співачкою Раїсою Васильєвою.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-5 [5]

Неодноразово брав участь у заходах забороненої в 2022 році парамілітарної організації Slovenskí Brancihttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-7 [7] . Ця ультраправа організація тісно пов'язана із російським клубом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8 Нічні Вовки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-8 [8] , проводила військову підготовку школярів у школах Словаччини та підтримувала невизнані ДНР та ЛНРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-9 [9] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0 Юрай Цинтула - Вікіпедія (wikipedia.org)
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16.05.2024 15:15 Ответить
Словацький ватан проти словацького ватана? Дивина.
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19.05.2024 14:38 Ответить
Свободу патріоту Юраю Цинтулі!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.05.2024 15:34 Ответить
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать."

Роберт Пенн Уоррен,
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16.05.2024 16:01 Ответить
 
 