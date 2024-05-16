Полиция Словакии выдвинула обвинение напавшему на Фицо: ему грозит пожизненное заключение

Писателю Юраю Цинтули, который пытался совершить умышленное убийство премьера Словакии Роберта Фицо, предъявили обвинение. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает агентство Tvnoviny.sk, передает Цензор.НЕТ.

Утром в четверг, 16 мая, подозреваемому предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство. Предполагается, что он совершил его из мести и в отношении лица, находящегося под защитой.

Отмечается, что мотивом убийства было несогласие с политикой нынешней власти и изменениями, которые она осуществила или планирует осуществить.

За это преступление ему грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение, если его вина будет доказана.

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Местный писатель рассказал полиции, что спланировал нападение за несколько дней до этого. Он хотел нанести вред премьер-министру, но не намеревался убивать его. Оружие было у него в законном владении более 30 лет.

71-летний мужчина произвел пять выстрелов в Фицо, три из которых попали в него.

Арест подозреваемого

Правоохранители детально обследовали место происшествия, используя 3D-сканер.

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Как отмечается, 15 мая около 23:00 подозреваемого Юрая Цинтулу привезли к его автомобилю, на котором он приехал в город Гандлова.

Машину обыскали и нашли в ней мобильный телефон стрелка. Затем автомобиль арестовали. Тем временем в Левице сотрудники полиции охраняли многоквартирный дом, где проживал стрелок вместе с женой.

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать. СМИ сообщили, что речь идет о местном писателе Юрае Цинтуле.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает

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