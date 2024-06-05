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Новини
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Прем’єр Словаччини Фіцо записав перше відеозвернення після замаху. ВIДЕО

Сьогодні 5 червня прем'єр-міністр Словаччини, який зазнав замаху 15 травня, опублікував перше з часу нападу відеозвернення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео прем'єр говорить, що в нього стріляв "активіст словацької опозиції", й що нині він перебуває на домашньому лікуванні.

"Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня - на початку липня", - повідомив Фіцо.

Крім того, він заявив, що хоче "простити" стрільця й "не відчуває ніякої ненависті до людини, яка стріляла". Він пообіцяв, що не буде подавати на нього до суду й вимагати в нього компенсації.

"Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", - резюмував Фіцо.

Читайте: Нападник на Фіцо пояснив свій вчинок: Не згоден з політикою уряду Словаччини, зокрема й щодо України

Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Автор: 

замах (547) Словаччина (1102) Фіцо Роберт (202)


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Топ коментарі
+33
Бог дав тобі другий шанс, не змарнуй! Не смокчи у путлєра
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05.06.2024 19:23
+25
Не треба відправляти нападника до суду, треба дати йому другий шанс.
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05.06.2024 19:26
+17
жива падлюка
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05.06.2024 19:24
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что то фейс у фицо не такой борзый стал,даже интелегенцией запахло
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05.06.2024 19:22 Відповісти
Бог дав тобі другий шанс, не змарнуй! Не смокчи у путлєра
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05.06.2024 19:23 Відповісти
жива падлюка
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05.06.2024 19:24 Відповісти
Не треба відправляти нападника до суду, треба дати йому другий шанс.
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05.06.2024 19:26 Відповісти
Фіцо зрозумів "натяк" із Москви Тепер "будем пасматреть" - який же він зробив висновок: продовжить "бикувать" за прикладом Орбана - чи тихо піде у відставку за станом здоров"я Бо якщо перестане виконувать "хотєлки" Кремля - наступний стрілець не промахнеться
Хоча має місце й інша версія - це було інсценування яке трішки "переборщило" Бо над ним уже "згущувалися хмари" і треба було якось привернуть до себе увагу та піднять рейтинг
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05.06.2024 19:27 Відповісти
Нікуди він не піде, раз записав відосик й назвав термін виходу на роботу.

Не піде він у відставку, що б то не було (сигнал лизати пуйлу ще краще, чи взагалі внутрішня вистава)
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05.06.2024 19:33 Відповісти
Ну тоді або влаштує на роботі "італійський страйк" або хай "готує три конверти"
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05.06.2024 19:53 Відповісти
Шкода-шкода...
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05.06.2024 19:27 Відповісти
Дуже жаль, що какцапська шлюха вижила...
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05.06.2024 19:29 Відповісти
Шось він дуже добре як по мині себе почуває після пострілу в брюхо...попахує це все інсценіровкою тим паче хоче понать і простить стрільця.
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05.06.2024 19:33 Відповісти
Дааааа, нажаль контрольного старий зробить запамятав.
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05.06.2024 19:36 Відповісти
Кончились патрони.
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05.06.2024 19:43 Відповісти
Чтоб тебя падло Кобзон в лоб поцеловал
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05.06.2024 19:38 Відповісти
"куля дуже богато змінюе в голові,навідь колі потрапляе в дупу"...А. Капоне
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05.06.2024 19:39 Відповісти
Будемо сподіватись, що це гарний фотошоп.
А письменників взагалі-то багато.
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05.06.2024 19:41 Відповісти
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05.06.2024 19:49 Відповісти
Орден КОНЯ
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05.06.2024 19:56 Відповісти
Старой клячи.
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05.06.2024 20:23 Відповісти
По ходу, коняку вже випробували в полі.
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05.06.2024 22:51 Відповісти
Эх Юрай. Экспансивные пули это не мелкокалиберные или дробь.
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05.06.2024 20:35 Відповісти
недобиток прокацапский чтоб ты сдох!
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05.06.2024 21:13 Відповісти
Так стріляв в нього такий самий ватан,якого пов'язують з недобайкерами мокшанськими начнимі "волкамі" дворнягамі.
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05.06.2024 21:17 Відповісти
Ще один "лєгітімний" !!!
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05.06.2024 23:45 Відповісти
В Словакии в клубе писателей необходимо провести занятия по стрельбе. В Украине тоже.
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06.06.2024 03:02 Відповісти
The Slovak Prime Minister got a taste of his own medicine... He declares that Russia was provoked into a war against Ukraine, and that Ukraine itself is to blame... So Mr. Róbert, you provoked the attacker who shot at you = you yourself are to blame you can. 🤷‍♂️
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06.06.2024 16:33 Відповісти
Мадярам, вочевидь, не варто демонструвать зверхнє ставлення до оточуючих народів. Точно не варто. Нікого до добра не доводило, принаймні в Європі... Менше з тим , на все воля Господа Нашого Ісуса Христа.
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06.06.2024 23:09 Відповісти
 
 