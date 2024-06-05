Прем’єр Словаччини Фіцо записав перше відеозвернення після замаху. ВIДЕО
Сьогодні 5 червня прем'єр-міністр Словаччини, який зазнав замаху 15 травня, опублікував перше з часу нападу відеозвернення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео прем'єр говорить, що в нього стріляв "активіст словацької опозиції", й що нині він перебуває на домашньому лікуванні.
"Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня - на початку липня", - повідомив Фіцо.
Крім того, він заявив, що хоче "простити" стрільця й "не відчуває ніякої ненависті до людини, яка стріляла". Він пообіцяв, що не буде подавати на нього до суду й вимагати в нього компенсації.
"Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", - резюмував Фіцо.
Замах на Фіцо
15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.
Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.
Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.
Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.
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Хоча має місце й інша версія - це було інсценування яке трішки "переборщило" Бо над ним уже "згущувалися хмари" і треба було якось привернуть до себе увагу та піднять рейтинг
Не піде він у відставку, що б то не було (сигнал лизати пуйлу ще краще, чи взагалі внутрішня вистава)
А письменників взагалі-то багато.