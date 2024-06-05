Прем’єр Словаччини Фіцо записав перше відеозвернення після замаху. ВIДЕО

Сьогодні 5 червня прем'єр-міністр Словаччини, який зазнав замаху 15 травня, опублікував перше з часу нападу відеозвернення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео прем'єр говорить, що в нього стріляв "активіст словацької опозиції", й що нині він перебуває на домашньому лікуванні.

"Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня - на початку липня", - повідомив Фіцо.

Крім того, він заявив, що хоче "простити" стрільця й "не відчуває ніякої ненависті до людини, яка стріляла". Він пообіцяв, що не буде подавати на нього до суду й вимагати в нього компенсації.

"Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", - резюмував Фіцо.

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Замах на Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.