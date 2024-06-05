Премьер Словакии Фицо записал первое видеообращение после покушения. ВИДЕО
Сегодня, 5 июня, премьер-министр Словакии, на которого было совершено покушение 15 мая, опубликовал первое со времени нападения видеообращение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео премьер говорит, что в него стрелял "активист словацкой оппозиции", и что сейчас он находится на домашнем лечении.
"Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе в конце июня - начале июля", - сообщил Фицо.
Кроме того, он заявил, что хочет "простить" стрелка и "не испытывает никакой ненависти к человеку, который стрелял". Он пообещал, что не будет подавать на него в суд и требовать у него компенсации.
"Я прощаю его, пусть он сам разберется в своей голове, что он сделал и почему он это сделал. В конце концов, очевидно, что он был лишь посланцем зла, которое политически неуспешная и разочарованная оппозиция развязала до неуправляемых масштабов", - резюмировал Фицо.
Покушение на Фицо
15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.
Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.
По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.
Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Хоча має місце й інша версія - це було інсценування яке трішки "переборщило" Бо над ним уже "згущувалися хмари" і треба було якось привернуть до себе увагу та піднять рейтинг
Не піде він у відставку, що б то не було (сигнал лизати пуйлу ще краще, чи взагалі внутрішня вистава)
А письменників взагалі-то багато.