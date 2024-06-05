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Новости Видео
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Премьер Словакии Фицо записал первое видеообращение после покушения. ВИДЕО

Сегодня, 5 июня, премьер-министр Словакии, на которого было совершено покушение 15 мая, опубликовал первое со времени нападения видеообращение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео премьер говорит, что в него стрелял "активист словацкой оппозиции", и что сейчас он находится на домашнем лечении.

"Если все пойдет по плану, я могу постепенно вернуться к работе в конце июня - начале июля", - сообщил Фицо.

Кроме того, он заявил, что хочет "простить" стрелка и "не испытывает никакой ненависти к человеку, который стрелял". Он пообещал, что не будет подавать на него в суд и требовать у него компенсации.

"Я прощаю его, пусть он сам разберется в своей голове, что он сделал и почему он это сделал. В конце концов, очевидно, что он был лишь посланцем зла, которое политически неуспешная и разочарованная оппозиция развязала до неуправляемых масштабов", - резюмировал Фицо.

Читайте также: Нападавший на Фицо объяснил свой поступок: Не согласен с политикой правительства Словакии, в том числе и относительно Украины

Покушение на Фицо

15 мая 2024 года стало известно, что в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Стрелка удалось сразу же задержать.

Впоследствии стало известно, что задержанным является местный писатель Юрай Цинтула.

По состоянию на утро 16 мая СМИ информировали, что Фицо прооперировали и его жизни больше ничего не угрожает.

Впоследствии нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Автор: 

покушение (1034) Словакия (981) Фицо Роберт (181)


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Топ комментарии
+33
Бог дав тобі другий шанс, не змарнуй! Не смокчи у путлєра
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05.06.2024 19:23
+25
Не треба відправляти нападника до суду, треба дати йому другий шанс.
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05.06.2024 19:26
+17
жива падлюка
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05.06.2024 19:24
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что то фейс у фицо не такой борзый стал,даже интелегенцией запахло
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05.06.2024 19:22 Ответить
Бог дав тобі другий шанс, не змарнуй! Не смокчи у путлєра
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05.06.2024 19:23 Ответить
жива падлюка
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05.06.2024 19:24 Ответить
Не треба відправляти нападника до суду, треба дати йому другий шанс.
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05.06.2024 19:26 Ответить
Фіцо зрозумів "натяк" із Москви Тепер "будем пасматреть" - який же він зробив висновок: продовжить "бикувать" за прикладом Орбана - чи тихо піде у відставку за станом здоров"я Бо якщо перестане виконувать "хотєлки" Кремля - наступний стрілець не промахнеться
Хоча має місце й інша версія - це було інсценування яке трішки "переборщило" Бо над ним уже "згущувалися хмари" і треба було якось привернуть до себе увагу та піднять рейтинг
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05.06.2024 19:27 Ответить
Нікуди він не піде, раз записав відосик й назвав термін виходу на роботу.

Не піде він у відставку, що б то не було (сигнал лизати пуйлу ще краще, чи взагалі внутрішня вистава)
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05.06.2024 19:33 Ответить
Ну тоді або влаштує на роботі "італійський страйк" або хай "готує три конверти"
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05.06.2024 19:53 Ответить
Шкода-шкода...
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05.06.2024 19:27 Ответить
Дуже жаль, що какцапська шлюха вижила...
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05.06.2024 19:29 Ответить
Шось він дуже добре як по мині себе почуває після пострілу в брюхо...попахує це все інсценіровкою тим паче хоче понать і простить стрільця.
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05.06.2024 19:33 Ответить
Дааааа, нажаль контрольного старий зробить запамятав.
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05.06.2024 19:36 Ответить
Кончились патрони.
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05.06.2024 19:43 Ответить
Чтоб тебя падло Кобзон в лоб поцеловал
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05.06.2024 19:38 Ответить
"куля дуже богато змінюе в голові,навідь колі потрапляе в дупу"...А. Капоне
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05.06.2024 19:39 Ответить
Будемо сподіватись, що це гарний фотошоп.
А письменників взагалі-то багато.
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05.06.2024 19:41 Ответить
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05.06.2024 19:49 Ответить
Орден КОНЯ
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05.06.2024 19:56 Ответить
Старой клячи.
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05.06.2024 20:23 Ответить
По ходу, коняку вже випробували в полі.
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05.06.2024 22:51 Ответить
Эх Юрай. Экспансивные пули это не мелкокалиберные или дробь.
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05.06.2024 20:35 Ответить
недобиток прокацапский чтоб ты сдох!
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05.06.2024 21:13 Ответить
Так стріляв в нього такий самий ватан,якого пов'язують з недобайкерами мокшанськими начнимі "волкамі" дворнягамі.
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05.06.2024 21:17 Ответить
Ще один "лєгітімний" !!!
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05.06.2024 23:45 Ответить
В Словакии в клубе писателей необходимо провести занятия по стрельбе. В Украине тоже.
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06.06.2024 03:02 Ответить
The Slovak Prime Minister got a taste of his own medicine... He declares that Russia was provoked into a war against Ukraine, and that Ukraine itself is to blame... So Mr. Róbert, you provoked the attacker who shot at you = you yourself are to blame you can. 🤷‍♂️
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06.06.2024 16:33 Ответить
Мадярам, вочевидь, не варто демонструвать зверхнє ставлення до оточуючих народів. Точно не варто. Нікого до добра не доводило, принаймні в Європі... Менше з тим , на все воля Господа Нашого Ісуса Христа.
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06.06.2024 23:09 Ответить
 
 