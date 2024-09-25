Прем’єру Словаччини Фіцо надіслали конверт із кулею, - ЗМІ

У середу, 25 вересня, до Офісу уряду Словаччини надіслали адресований прем’єр-міністру країни Роберту Фіцо конверт, у якому містилася куля.

Про це у коментарі виданню Aktuality повідомили представники пресслужби уряду країни, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", - заявили у пресслужбі.

Зазначається, що співробітники Управління з охорони конституційних діячів виявили кулю під час ранкової перевірки пошти, надісланої прем’єр-міністру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі: говорили про розвиток відносин у дусі добросусідства. ФОТО

За інформацією видання, нині конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

Замах на Роберта Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

На початку липня віцепрем’єр Словаччини Каліняк повідомив, що стан Фіцо покращився, він невдовзі повернеться до роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні: у МЗС відповіли словацькому прем’єру