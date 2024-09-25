УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10835 відвідувачів онлайн
Новини
3 209 26

Прем’єру Словаччини Фіцо надіслали конверт із кулею, - ЗМІ

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо отримав конверт із кулею всередині

У середу, 25 вересня, до Офісу уряду Словаччини надіслали адресований прем’єр-міністру країни Роберту Фіцо конверт, у якому містилася куля.

Про це у коментарі виданню Aktuality повідомили представники пресслужби уряду країни, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", - заявили у пресслужбі.

Зазначається, що співробітники Управління з охорони конституційних діячів виявили кулю під час ранкової перевірки пошти, надісланої прем’єр-міністру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі: говорили про розвиток відносин у дусі добросусідства. ФОТО

За інформацією видання, нині конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

Замах на Роберта Фіцо

15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця одразу ж затримали.

Згодом стало відомо, що затриманим є місцевий письменник Юрай Цинтула.

Станом на ранок 16 травня ЗМІ інформували, що Фіцо прооперували і його життю більше нічого не загрожує.

Згодом нападнику висунули звинувачення, йому загрожує довічне позбавлення волі.

На початку липня віцепрем’єр Словаччини Каліняк повідомив, що стан Фіцо покращився, він невдовзі повернеться до роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні: у МЗС відповіли словацькому прем’єру

Автор: 

замах (548) Словаччина (1103) Фіцо Роберт (203)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Треба ще й орбану з сір'ято надіслати! 😁
показати весь коментар
25.09.2024 13:41
+11
А потрібно було з гівном
показати весь коментар
25.09.2024 13:41
+8
Ось цього фашиста потрібно було чекати біля підʼїзду а не Фаріон дибіляка телеграмна з Дніпра
показати весь коментар
25.09.2024 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потрібно було з гівном
показати весь коментар
25.09.2024 13:41 Відповісти
Арт-істаляція чергового словацького художника...
показати весь коментар
25.09.2024 13:49 Відповісти
гівно воно отримало в штани, після отримання листа з кулею 😀
показати весь коментар
25.09.2024 14:54 Відповісти
Треба ще й орбану з сір'ято надіслати! 😁
показати весь коментар
25.09.2024 13:41 Відповісти
Треба ще й орбану сір'ято надіслати! 😁
Частинами

Так краще.
показати весь коментар
25.09.2024 14:20 Відповісти
Самопіар
показати весь коментар
25.09.2024 13:44 Відповісти
..Петров и Боширов нагадують про себе.. можуть павтАр-ить!
показати весь коментар
25.09.2024 13:44 Відповісти
цього чліна, ображеного чогось на українців, хоча із-за клаповухої ТЮльки, фекаліями треба залити.
показати весь коментар
25.09.2024 13:44 Відповісти
Тобі тюлька, капловухому члену, в борщ насрала? Чи під носа набзділа?
показати весь коментар
25.09.2024 13:53 Відповісти
Краще б в голову йому відправили.
показати весь коментар
25.09.2024 13:48 Відповісти
Ось цього фашиста потрібно було чекати біля підʼїзду а не Фаріон дибіляка телеграмна з Дніпра
показати весь коментар
25.09.2024 13:50 Відповісти
Сам собі надісла, поц. Страдалєц.
показати весь коментар
25.09.2024 13:52 Відповісти
Чехія і Словаччина трохи екстремальні країни через дозвіл носити зброю. Це не порожня загроза.
показати весь коментар
25.09.2024 13:57 Відповісти
А должны были прислать путину.
показати весь коментар
25.09.2024 14:02 Відповісти
Згодом скажуть що знайшли український слід. Ще й візитівку ''яроша'' покажуть
показати весь коментар
25.09.2024 14:09 Відповісти
Явно рашисткая игра по очернению Украины. Пулю или еще что-то свяжут с Украиной и будут махать этой красной тряпкой, мол и на Трампа и на Фицо охотятся за их позицию по войне в Украине. Еще Орбану пришлют отравленную вышиванку и кусок сала.
показати весь коментар
25.09.2024 14:11 Відповісти
Путлєру потрібно надіслати кулю прямо в лоб 🤬
показати весь коментар
25.09.2024 14:15 Відповісти
Хоч "новічком" була вимазана? Ні?
Дилетанти...
показати весь коментар
25.09.2024 14:31 Відповісти
Щоб це значило?? Може якесь пророцтво...або побажання??
показати весь коментар
25.09.2024 14:37 Відповісти
Заказным нужно было. С уведомлением о вручении
показати весь коментар
25.09.2024 14:38 Відповісти
Український слід ще не знайшли?
показати весь коментар
25.09.2024 14:47 Відповісти
Кагебешні штучки. Пздць фіцє.
показати весь коментар
25.09.2024 15:25 Відповісти
А калібер?
показати весь коментар
25.09.2024 16:10 Відповісти
Треба було "кулю", але "надувну" - "пущай палєтаєт".
показати весь коментар
25.09.2024 16:51 Відповісти
Надіслати треба в голову, а не в конверті.
показати весь коментар
25.09.2024 20:24 Відповісти
 
 