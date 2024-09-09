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МЗС (4027) нацизм (144) Фіцо (147)

Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні: у МЗС відповіли словацькому прем’єру

Фіцо заявив про

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився скандальним висловлюванням, заявивши, що в Україні воюють "нацистські війська". У МЗС України відреагували на слова очільника уряду Словаччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідну заяву Фіцо зробив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства. 

Словацький прем'єр вважає, що світ сповнений брехні, оскільки, з одного боку, міжнародна спільнота говорить про злочини, а з іншого – все більше нібито йде на компроміси, які ображають жертв Голокосту і расового насильства.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки терпимо той факт, що по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює... У цих обставинах я хочу віддати данину пам'яті жертвам, але не патетичною промовою, а закликом до дії. Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські позначення, які часто так себе поводять", - цитує слова Фіцо TASR.

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Реакція МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що у Києві розчаровані заявою Фіцо на адресу українських воїнів. Оскільки його заява йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною.

"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" - символом фашистської естетики сучасної Росії. Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті", - йдеться у заяві Тихого.

Речник відомства також нагадав, що у ХХ столітті український народ зазнав багатомільйонних втрат у боротьбі з нацизмом. 

"Мільйони українців чинили збройний спротив у складі різних регулярних армій та рухів опору на боці антигітлерівської коаліції та зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини", - нагадали у МЗС.

Також Тихий згадав про трагічну історію Голокосту на українській землі, в ході якого нацисти вчинили проти єврейських громад України жахливі звірства, жертвами яких стали близько півтора мільйона українських євреїв. Понад 2600 українців внесені до списку Праведників народів світу за порятунок євреїв у часи Голокосту.

"Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни. Залишаємося налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами", - додав речник МЗС.

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Топ коментарі
+77
Треба було ще нагадати, що Словаччина у Другу світову воювала на стороні Гітлера...
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09.09.2024 22:55
+46
фіцо просто лицемірний покидьок...
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09.09.2024 22:54
+40
Ото пощастило з сусідами! З якої сраки воно вилізло?
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09.09.2024 22:55
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фіцо просто лицемірний покидьок...
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09.09.2024 22:54 Відповісти
та ні
воно звичайне *******
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09.09.2024 22:57 Відповісти
Схоже що Фіцо ще більше ******** чим угорський ***** - Орбан
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09.09.2024 23:55 Відповісти
усі старі такі, а у владі це особливо видно. їм пора у могилу, а вони молоді розказують як жити
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10.09.2024 09:56 Відповісти
нічого не навчила фіцика куля справедливого поєта
"недабітий раненій зверь в два рази опаснее"
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10.09.2024 12:54 Відповісти
а ХЗ чи лицемірний...може бовдур на кшалт Зе, в якого татаров чеченців вбивав...
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10.09.2024 14:13 Відповісти
Треба було ще нагадати, що Словаччина у Другу світову воювала на стороні Гітлера...
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09.09.2024 22:55 Відповісти
Ото пощастило з сусідами! З якої сраки воно вилізло?
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09.09.2024 22:55 Відповісти
з мадярської
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09.09.2024 22:58 Відповісти
та ні! вилізло воно з кремлядської, з університету Патріса Лумумби.
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09.09.2024 23:13 Відповісти
з нацистської , цілком можливо , що його предки на боці тих самих нацистів і воювали !
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09.09.2024 23:53 Відповісти
Шось ці висказування фіцо ..нагадують мені , фашіский звіздьож 1938 ...1939 р. ...з хворої голови на здорову... цеж як треба думати про людей ,шоб мати їх за ідіотів ?!
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09.09.2024 22:55 Відповісти
Шось у Словаччині та у Штатах останнім часом стрільці нефахові пішли...
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09.09.2024 22:55 Відповісти
Фіцо відзначився скандальним висловлюванням, заявивши, що в Україні воюють "нацистські війська".
Так, це фашистські війська рашистської *********
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09.09.2024 22:55 Відповісти
А ось і фашист
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10.09.2024 08:52 Відповісти
,,Гріх сміятися з хворих людей" .
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09.09.2024 22:58 Відповісти
Недобиток.
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09.09.2024 23:00 Відповісти
брехливому лицеміру фіцо-не символи визначають нацизм та хвашизм а дії...
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09.09.2024 23:00 Відповісти
пошліть спеца - хай добє чорта кацапського
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09.09.2024 23:07 Відповісти
от мені цікаво, чому наше МЗС Фіці не нагадали, що на Україну напав касапський рашизм?

Я здогадуюсь: в МЗС і в ОПі дермакового ЕрЗе на знають, що таке рашизм, - хоча постанова Верховної Ради від 02/05.2023р. на сайті в них там висить... Чи, вірніше так: там не хочуть втямити суть рашизму - і тому про рашизм мовчать, і не нагадують про нього світу, в т.ч. Фіці.
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09.09.2024 23:11 Відповісти
Хіба? А це що?
"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" - символом фашистської естетики ******** Росії"
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09.09.2024 23:56 Відповісти
а про те, що це рашизм - не сказали! не наголосили!

Що рашизм, як нацизм та расизм - є окремими формами, течіями фашизму, потрібно наголошувати защораз!
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10.09.2024 01:52 Відповісти
це біда не тільки цензорівських інтелектуалів, а й взагалі біда світової спільноти. Коли спеціально путають терміни. коли фашизм як солідаризм (згуртованість суспільства перед загрозою) зрівнють з нацизмом (націоал-соціалізмом) соромливо замовчуючи расизм і переконання у вищості однієї раси над іншою. Коли деякі спільноти визначають себе богообраними, а інших або другосортними, або й взагалі нелюдьми. Всі бійні у світі якраз прикриваються саме такою ідеологічною ширмою - а шо їх жаліть, вони ж не люди.
так от: рашизм якраз і користується плутаниною (він її активно підтримував ще в період до сталінщини) в поняттях. І прикриває свою агресію боротьбою з міфічними нацистами-фашистами в Україні. Ну немає у нас націонал-соціалістів, для яких українці повинні мати преференції перед другими національностями. Подивіться - хто у нас при владі. нацист арахамія? Ну немає у нас фашистів, для яких важливе об'єднання всіх жителів у міцний кулак перд рашистькою загрозою.
нема фашизму і нацизму і в раші. те, що в них є - особлива форма існування держави яка бореться за світове панування. сама по собі така боротьба не є вже такою небезпечною, аби не методи і конечна мета. бо виродки-нелюди не можуть бути допущені до світового правління. і це стосується не тільки раші.
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10.09.2024 08:59 Відповісти
ну, в принципі - так, можна в основному погоджуватись; а можна і сперечатись - по окремим деталям, щоб дійти істини...

Але: оцю суперечку задля досягнення істини має ініціювати саме Україна! Саме Україна в особі її чинної влади! А цього ОПа ЕрЗе - не робить, уникає, ось в чому проблема!
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10.09.2024 11:16 Відповісти
от, до речі, в світі прийнято ототожнювати націоналізм і нацизм. Але ж це абсолютно різні поняття - тим більше, в кожній країні існує свій окремий націоналізм, зі своїми плюсами і мінусами!
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10.09.2024 11:19 Відповісти
За словами однокурсників ФІЦО, він належав до шанувальників філософії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC марксизму-ленінізму та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянського Союзу . Фіцо став членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Комуністичної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 року ще в університеті.

Фіцо заявив, що український батальйон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB «Азов» був «явно фашистським полком». Під час мітингу https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2023 2023 року Фіцо заявив, що війна на Донбасі почалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році, коли «українські нацисти і фашисти почали вбивати російське населення Донбасу».

10 січня 2024 року зауважив, що від початку війни Росії в Україні він відкидав чорно-біле бачення і повторив тези російської пропаганди про "утиски російськомовних", які нібито призвели до бойових дій у 2014 році, та нібито що США мають тотальний вплив на Київ. "Росія відреагувала на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу до НАТО
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09.09.2024 23:12 Відповісти
Партія Фіцо "Напрямок - соціальна демократія" перемогла на виборах 30 вересня 2023 і сформувала правлячу коаліцію з лівоцентристською партією "Голос" і та проросійською "Словацькою національною партією".

Фіцо проводив передвиборчу кампанію, критикуючи західну військову підтримку України та санкції щодо Росії, він також виступає за мирні переговори, що схоже на позицію угорського Віктора Орбана. Фіцо також неодноразово заявляв, що країна припинить поставки з військових складів в Україну, але дав зрозуміти, що це не торкнеться приватних бізнес-угод.

Словаччина була рішучим прихильником України, а попередній правоцентристський уряд постачав Україні військову техніку, зокрема бойові машини, а також систему протиповітряної оборони С-300 і літаки МіГ-29. З 2022 року і до вступу Фіцо на посаду Словаччина передала Києву військову допомогу 13 пакетами на загальну суму 671 мільйон євро.
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09.09.2024 23:13 Відповісти
Недобили.

Ну нічого. Його час прийде швидше, ніж він думає.
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09.09.2024 23:13 Відповісти
То хто би пздів. Нічо, шо Словаччина за Другої війни була колаборанткою Рейху? Мадяри, до речі, теж старалися, зеленим есесам чоботи вилизували. Це якшо свинорбан вирішить піддзявкнути.
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09.09.2024 23:16 Відповісти
Комуняка Фіцо відпрацьовує кремлівське бабло своїм гавканьям на украінців , кончений 🤨
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09.09.2024 23:17 Відповісти
Не провели денацифікацію угорщини, не вимагали пробачень - ось результат.
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09.09.2024 23:19 Відповісти
Если посмотреть на МОРДУ этого УБЛЮДКА - типичный ФРИЦ.
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09.09.2024 23:19 Відповісти
ТАК, НАЦИЗМ ПРИЙШОВ В УКРАІНУ З ВІЙНОЮ ЗІ СХОДУ

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09.09.2024 23:19 Відповісти
Шкода недобили підара і воно знову вилізло воняти. А наші політики ще й висловлювали йому співчуття і скорішого одужання. Тепер вже жаль, що цю суку не закобзонили
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09.09.2024 23:19 Відповісти
Фіцо - пнх !
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09.09.2024 23:25 Відповісти
Треба вводити і вкорінювати термін -"рашизм" . Рашизм - це гірше фашизму. А то всюди так ласково пишуть - росіяни.Це Рашисти і ще раз РАШИСТИ.
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09.09.2024 23:30 Відповісти
Цей термін давно вже введений:
2 травня 2023 року Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ.
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09.09.2024 23:43 Відповісти
прочитайте моє про рашизм ще на початку вторгнення у 2022
https://site.ua/volodimir.pavlovich/shho-take-rasizm-iy4eov9
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10.09.2024 09:04 Відповісти
Ці висловлювання зайвий раз доказують, що Фіцо не просто необізнаний недоумок, а свідомий агент ФСБ. Коли хочуть щось зманіпулювати використовують якісь туманні натяки, накшталт: " по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими". Чому не сказати, що це за чітке позначення? З якими небезпечними та забороненими рухами вони пов'язані? І чому вони бігають, а не воюють? Фашизм і нацизм це насамперед ідіологія, а не якісь малюнки. Фашизм - це ідиологія, яка орієнтує суспільство на жорстку диктатуру, а нацизм це ідиологія яка пропагує знищення іншої нації, навязує домінування своєї нації над іншим народами. Але Фіцо робить вигляд, що цього не розуміє. Ганьба!
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09.09.2024 23:43 Відповісти
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09.09.2024 23:49 Відповісти
Угорці і словаки ще ті борці з нацизмом.
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09.09.2024 23:56 Відповісти
Перша словацька республіка, Словацька Республіка - національна словацька держава, що існувала з 14 березня 1939 до 8 травня 1945 як союзник і сателіт Нацистської Німеччини.

 Вона існувала приблизно на тій же території, що й ******* Словаччина (за винятком південних і східних частин ******** Словаччини). Республіка мала кордон з Німеччиною, Протекторатом Богемії та Моравії, Генеральною губернією (зайнятий Німеччиною залишок Польщі) і Угорщиною.

Словацька республіка була визнана Нацистською Німеччиною, а також Японською імперією та її державами-сателітами.
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09.09.2024 23:58 Відповісти
Під час підготовки німецького вторгнення до Чехії (із подальшим створенням протекторату Богемії і Моравії) Адольф Гітлер розглядав декілька планів дій щодо майбутнього Словаччини. Врешті-решт було ухвалено рішення утворити окрему державу під сильним впливом Німеччини, яка б могла виступити плацдармом для нападів Німеччини на Польщу та інші регіони.

Перша Словацька республіка була авторитарною державою з ідеологією, близькою до фашизму.
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10.09.2024 00:01 Відповісти
***** мабуть дуже солоденьку цукерочку дав посмоктати цьому фиці за таі висловлювання.
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10.09.2024 00:01 Відповісти
Яке воно Дибіліцо
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10.09.2024 00:46 Відповісти
Піар голокосту? Це так актуально чи що?
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10.09.2024 00:48 Відповісти
Щоб він тим ×ером кацапським подавився на заробітках.
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10.09.2024 00:50 Відповісти
і це каже нащадок фашистів 2ої світової... здуріти
а наше мзс беззубе. Відповідь рівня дит. садочку
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10.09.2024 00:50 Відповісти
Справка: 1 сентября 1939 года Словакия оказалась единственным государством, которое в союзе с Германией напало на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польшу . https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 15 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года Словакия официально подписала пакт о присоединении к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 странам «Оси» . Словакия стала «единственным католическим государством в области господства национал-социализма».
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10.09.2024 01:04 Відповісти
не єдиною !!! Польщу, у вересні 1939 року, разом з Адіком ділив ще червоножопий комуно-совок червоного комуно-нациста йоськи сталіна (джугашвілі) !!!



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10.09.2024 03:08 Відповісти
А в суд подать за поклеп и моральный ущерб.
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10.09.2024 00:54 Відповісти
Угорці радіють що будуть поставляти нафту через Україну собі і словакам. Тобто Україна не взмозі буде перекрити цей газ словакам , ось Фіцо і заговорил , а досі мовчав
Яка цука дозволили нафту качати ?
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10.09.2024 01:06 Відповісти
Главзеб, кто еще.
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10.09.2024 09:13 Відповісти
судити треба не за символікою, а за справами. І ось якраз у друзів Фіцо в Москві всі справи нацистські - чистий гітлеризм, копія!
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10.09.2024 01:20 Відповісти
Раніше Фіцо був запятнаний крадіжкою допомоги ЕС, щоб відвести від себе удар, оголосив автора кидалова свого сина душевнохворим і відвіз його в психіатричну лікарню в окупований Крим, нібито на лікування. Словаки створили спецпрокуратуру для розслідування крадіжок грошей ЕС, але щойно Фіцо її ліквідував. Ще той крендель. Має своє шапіто по розкраданню.
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10.09.2024 02:10 Відповісти
ліквідував одну прокуратуру інша залишилась, а розкрадання це злочин, тому пофіг, всеодно розслідують, тим більш, що він там не вічний
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10.09.2024 07:30 Відповісти
Чого сходить жовччю ? НПЗ мадьярів само закупповує нафту в Білорусі. Їй належить також НПЗ в Словаччині. А сама фірма крєпко повязана з Вітюшею Орбаном.Навряд чи Вітюша буде виплачувати Фіцо роялті, а тут ще ЕрЗе втрутилось. Так що Фіцо залишився на бобах.
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10.09.2024 02:18 Відповісти
Промоскальський недобиток.
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10.09.2024 02:27 Відповісти
шкода , що вижила падлюка
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10.09.2024 05:37 Відповісти
Не розумію, навіщо взагалі виправдовуватись перед якимось тупим бидлюком?
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10.09.2024 06:54 Відповісти
Зате наші дибіли вірніше вороги України, які представляють владу підписали договір про поставки російської нафти територією України в недружні нам країни якими править орбан і фіцо.
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10.09.2024 07:33 Відповісти
Які поставки нафти ворожої країни під час війни можуть бути взагалі? Рванути трубу і сказати що КАБ прилетів нехай дякують.
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10.09.2024 08:02 Відповісти
Постійне нагадування про підтримку нацистів Словаччиною нацистів без всяких дипломатій! Потомок цих покидькив зараз підтримує нову форму нацизму-рашизм,і не за безплатно. Проститутка!
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10.09.2024 08:20 Відповісти
Словаччина відправляла евреїв зі своєї территорії до таборів смерті в Польщі. Хтось зі словацьких лідерів покаявся за це? Словаччина несе відповідальність, як держава, за Голокост на рівні з Німеччиною.
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10.09.2024 08:40 Відповісти
а євреї пред'явили Словаччині вимоги? якщо - ні, то скоріше всього такого не було. фашистська Італія такого не робила
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10.09.2024 09:14 Відповісти
Не треба вимог від евреїв, щоб знати хто співучастник Голокосту. Є багато свідчень самих словаків про це. А італійскі фашисти робили те саме. У них табори смерті були на территоії Італії. Про це є навіть автобіографічні художні фільми італійских митців.
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10.09.2024 09:23 Відповісти
... хвіцо таваріщ путлєра.
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10.09.2024 16:55 Відповісти
 
 