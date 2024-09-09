Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні: у МЗС відповіли словацькому прем’єру
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився скандальним висловлюванням, заявивши, що в Україні воюють "нацистські війська". У МЗС України відреагували на слова очільника уряду Словаччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідну заяву Фіцо зробив під час вшанування пам'яті жертв Голокосту та расового насильства.
Словацький прем'єр вважає, що світ сповнений брехні, оскільки, з одного боку, міжнародна спільнота говорить про злочини, а з іншого – все більше нібито йде на компроміси, які ображають жертв Голокосту і расового насильства.
"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки терпимо той факт, що по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими. Оскільки це геополітична битва, це нікого не хвилює... У цих обставинах я хочу віддати данину пам'яті жертвам, але не патетичною промовою, а закликом до дії. Міжнародна спільнота має визнати, що не можна допустити, щоб в Україні воювали війська, які використовують нацистські позначення, які часто так себе поводять", - цитує слова Фіцо TASR.
Реакція МЗС України
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що у Києві розчаровані заявою Фіцо на адресу українських воїнів. Оскільки його заява йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною.
"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" - символом фашистської естетики сучасної Росії. Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті", - йдеться у заяві Тихого.
Речник відомства також нагадав, що у ХХ столітті український народ зазнав багатомільйонних втрат у боротьбі з нацизмом.
"Мільйони українців чинили збройний спротив у складі різних регулярних армій та рухів опору на боці антигітлерівської коаліції та зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини", - нагадали у МЗС.
Також Тихий згадав про трагічну історію Голокосту на українській землі, в ході якого нацисти вчинили проти єврейських громад України жахливі звірства, жертвами яких стали близько півтора мільйона українських євреїв. Понад 2600 українців внесені до списку Праведників народів світу за порятунок євреїв у часи Голокосту.
"Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни. Залишаємося налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами", - додав речник МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
воно звичайне *******
"недабітий раненій зверь в два рази опаснее"
Так, це фашистські війська рашистської *********
Я здогадуюсь: в МЗС і в ОПі дермакового ЕрЗе на знають, що таке рашизм, - хоча постанова Верховної Ради від 02/05.2023р. на сайті в них там висить... Чи, вірніше так: там не хочуть втямити суть рашизму - і тому про рашизм мовчать, і не нагадують про нього світу, в т.ч. Фіці.
"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" - символом фашистської естетики ******** Росії"
Що рашизм, як нацизм та расизм - є окремими формами, течіями фашизму, потрібно наголошувати защораз!
так от: рашизм якраз і користується плутаниною (він її активно підтримував ще в період до сталінщини) в поняттях. І прикриває свою агресію боротьбою з міфічними нацистами-фашистами в Україні. Ну немає у нас націонал-соціалістів, для яких українці повинні мати преференції перед другими національностями. Подивіться - хто у нас при владі. нацист арахамія? Ну немає у нас фашистів, для яких важливе об'єднання всіх жителів у міцний кулак перд рашистькою загрозою.
нема фашизму і нацизму і в раші. те, що в них є - особлива форма існування держави яка бореться за світове панування. сама по собі така боротьба не є вже такою небезпечною, аби не методи і конечна мета. бо виродки-нелюди не можуть бути допущені до світового правління. і це стосується не тільки раші.
Але: оцю суперечку задля досягнення істини має ініціювати саме Україна! Саме Україна в особі її чинної влади! А цього ОПа ЕрЗе - не робить, уникає, ось в чому проблема!
Фіцо заявив, що український батальйон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB «Азов» був «явно фашистським полком». Під час мітингу https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2023 2023 року Фіцо заявив, що війна на Донбасі почалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році, коли «українські нацисти і фашисти почали вбивати російське населення Донбасу».
10 січня 2024 року зауважив, що від початку війни Росії в Україні він відкидав чорно-біле бачення і повторив тези російської пропаганди про "утиски російськомовних", які нібито призвели до бойових дій у 2014 році, та нібито що США мають тотальний вплив на Київ. "Росія відреагувала на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу до НАТО
Фіцо проводив передвиборчу кампанію, критикуючи західну військову підтримку України та санкції щодо Росії, він також виступає за мирні переговори, що схоже на позицію угорського Віктора Орбана. Фіцо також неодноразово заявляв, що країна припинить поставки з військових складів в Україну, але дав зрозуміти, що це не торкнеться приватних бізнес-угод.
Словаччина була рішучим прихильником України, а попередній правоцентристський уряд постачав Україні військову техніку, зокрема бойові машини, а також систему протиповітряної оборони С-300 і літаки МіГ-29. З 2022 року і до вступу Фіцо на посаду Словаччина передала Києву військову допомогу 13 пакетами на загальну суму 671 мільйон євро.
Ну нічого. Його час прийде швидше, ніж він думає.
2 травня 2023 року Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/shho-take-rasizm-iy4eov9
Вона існувала приблизно на тій же території, що й ******* Словаччина (за винятком південних і східних частин ******** Словаччини). Республіка мала кордон з Німеччиною, Протекторатом Богемії та Моравії, Генеральною губернією (зайнятий Німеччиною залишок Польщі) і Угорщиною.
Словацька республіка була визнана Нацистською Німеччиною, а також Японською імперією та її державами-сателітами.
Перша Словацька республіка була авторитарною державою з ідеологією, близькою до фашизму.
а наше мзс беззубе. Відповідь рівня дит. садочку
Яка цука дозволили нафту качати ?