Фіцо перед зустріччю зі Шмигалем зробив нові скандальні заяви щодо України
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у середу, 24 січня має зустрітися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, зробив ряд скандальних заяв щодо України.
Висловлювання Фіцо, зроблені в ефірі Словацького радіо, наводить "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Словацький прем’єр зазначив, що на зустрічі зі Шмигалем він має намір сказати, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.
"Для мене цей курс дуже важливий", – підкреслив Фіцо.
Він назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.
"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", – сказав Фіцо.
Він розповів, що спільної пресконференції після зустрічі зі Шмигалем не буде, оскільки цього не хоче українська сторона.
Словацький прем'єр хоче представити Шмигалю список гуманітарної допомоги, яку передала Братислава. Він також хоче підтвердити, що Україна більше не отримає військової допомоги від Словаччини.
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нічим більше займатися??
Хай шмигаль краще на кухні дрон собере
-приклад покаже..
▪️Наказ, який запроваджував таку заборону, скасувала нова міністерка культури Мартіна Шимковичова, пише словацька Pravda. Документ діяв із березня 2022 року.
Хуже когда так, как в Венгрии, где со свободой выборов давно беда. Там надо Западу плотно будет заниматься сменой режима. А сейчас это невозможно - драка веутри ЕС крайне неуместна в данный момент. С ним придётся разбираться уже после того, как ушатают русских.
Якщо ж Шмигаль не відмовиться від зустрічі, то це означатиме, що цей поц нас тупо опустив.
Кулеба, а чого не викликаєш посла словаччини? Це ж повна зневага.
і боїться того , щоби його не впіймали