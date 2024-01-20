УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини
22 091 133

Фіцо перед зустріччю зі Шмигалем зробив нові скандальні заяви щодо України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у середу, 24 січня має зустрітися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, зробив ряд скандальних заяв щодо України.

Висловлювання Фіцо, зроблені в ефірі Словацького радіо, наводить "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Словацький прем’єр зазначив, що на зустрічі зі Шмигалем він має намір сказати, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 23 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Фіцо. ФОТОрепортаж

"Для мене цей курс дуже важливий", – підкреслив Фіцо.

Він назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", – сказав Фіцо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль планує зустрітися із Фіцо: Обговорять 50 млрд євро від ЄС

Він розповів, що спільної пресконференції після зустрічі зі Шмигалем не буде, оскільки цього не хоче українська сторона.

Словацький прем'єр хоче представити Шмигалю список гуманітарної допомоги, яку передала Братислава. Він також хоче підтвердити, що Україна більше не отримає військової допомоги від Словаччини.

Автор: 

Словаччина (1096) Фіцо Роберт (200)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+53
Якщо після цього всього бруду не буде відмінена зустріч з цією словацькою підстилкою *****,тоді вже я не знаю де міра падіння зелеуйобків.🤦
показати весь коментар
20.01.2024 18:47
+49
Клуб отбитых наглухо гандонов, пополнился ещё одним премьером...
показати весь коментар
20.01.2024 18:39
+22
"... що Україна більше не отримає військової допомоги від Словаччини.

Джерело:
😁 Ну Фіцо - прем'єр демократичної країни, де влада є змінною. Один раз Фіцо вже складав повноваження достроково. Судячи з протестів, які лише набирають масштаб, це може чтатися вдруге, і до того ж дуже вже незабаром.
показати весь коментар
20.01.2024 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пора на нього вуздечку надіти-щоб не хФицався.
показати весь коментар
20.01.2024 19:27 Відповісти
Лаври Орбана проституціюють словака Фіцо - в Європі за Гітлера була челядь угорців і словаків.
показати весь коментар
20.01.2024 19:27 Відповісти
Слушне зауваження. Якась патологічна тяга до фашистських режимів у цих держав
показати весь коментар
20.01.2024 23:24 Відповісти
А я би з ним зустрівся і провів би з ним спільну пресконференцію так, щоб він до кінця свого зрадницького життя обтіав і відмивався.
показати весь коментар
20.01.2024 19:30 Відповісти
Зачем, он ноль. Его Тимошенко в свое время через член бросила, вот он и тяфкает. А по сути - такой же попрошайка в ЕС, как и орбан. Без военной помощи этого куесоса Украина не протянет и суток, это понятно даже ежу, боже мой, боже!!!
показати весь коментар
21.01.2024 01:08 Відповісти
кумедність з цією Фіцою в тому,що на весь південь Словакії ....претендує Мадярія бо там суцільно живуть мадяри.якщо замінити Путена на Орбана,а ці території на південо-схід України...Орбан може говорити і діяти проти словаків як русня проти нас...А дурачок Фіцо цього не бачить
показати весь коментар
20.01.2024 19:32 Відповісти
З тих варіантів ,котрі каже цей недомірок,він забув ще одни: "росія не піде її виб'ють з України".
показати весь коментар
20.01.2024 19:36 Відповісти
Это время политиков-мудаков когда нибудь закончится?
показати весь коментар
20.01.2024 19:43 Відповісти
нет
показати весь коментар
20.01.2024 20:33 Відповісти
то нащо з ним зустрічатись??
нічим більше займатися??
Хай шмигаль краще на кухні дрон собере
-приклад покаже..
показати весь коментар
20.01.2024 19:44 Відповісти
і тут виникає ну прямо ДУЖЕ неочікуване питання - а НАХУА з ним взагалі зустрічаться?? шобишо?? нічого на думку не спадає крім як "передати якесь послання ***** через посередника" більше нічого крім нахабного витирання ніг об Україну і всих українців ця зустріч не має, ця тварина називала нас НАЦИСТАМИ і ФАШИСТАМИ на хвилиночку!
показати весь коментар
20.01.2024 19:45 Відповісти
🤡Словаччина скасувала заборону на культурне співробітництво з рф і рб.

▪️Наказ, який запроваджував таку заборону, скасувала нова міністерка культури Мартіна Шимковичова, пише словацька Pravda. Документ діяв із березня 2022 року.
показати весь коментар
20.01.2024 19:50 Відповісти
НЕОБОДИМО ВЕРБОВАТЬ В ЕС ГРАЖДАН УКРАИНЫ И НЕ ТОЛЬКО ГРАЖДАН ДЛЯ СЛЕЖКИ ЗА ТАКИМИ И ИХ СЕМЬЯМИ !!!
показати весь коментар
20.01.2024 20:03 Відповісти
Україна має віддати частину своєї території і це буде болюче для обох сторін, каже Фіцо. У чому болість для росії, поясніть нешановний Фіцо?
показати весь коментар
20.01.2024 20:31 Відповісти
мабуть, що віддадуть не всю
показати весь коментар
20.01.2024 21:03 Відповісти
Скоріше за все.
показати весь коментар
20.01.2024 21:05 Відповісти
даже если ес заблокирует орбана (чего не произойдет), вместо него будет теперь фицо...Это какое-то дно
показати весь коментар
20.01.2024 20:35 Відповісти
Так це реальний стан речей, а не щось скандальне.
показати весь коментар
20.01.2024 20:40 Відповісти
Словаччина скасувала заборону на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю.
показати весь коментар
20.01.2024 20:48 Відповісти
ублюдок
показати весь коментар
20.01.2024 20:43 Відповісти
И зачем тогда с ним встречаться?! Уже всё ясно... 😡
показати весь коментар
20.01.2024 20:47 Відповісти
Когда- то командировочные чехи мне говорили, что Словакия не может быть независимой страной.Похоже они оказались правы.
показати весь коментар
20.01.2024 21:17 Відповісти
Где-то похожее мы уже слышали..
показати весь коментар
20.01.2024 21:22 Відповісти
Высказывания плохие. Но плюс в том, что в Словакии демократия и сегодня Фицо, завтра не Фицо. В целом словаки позитивно к нам относятся. Против Фицо сейчас демонстрации раскручиваются, Запад краники прикрутит, борзеть не дадут, следующие выборы проиграет.

Хуже когда так, как в Венгрии, где со свободой выборов давно беда. Там надо Западу плотно будет заниматься сменой режима. А сейчас это невозможно - драка веутри ЕС крайне неуместна в данный момент. С ним придётся разбираться уже после того, как ушатают русских.
показати весь коментар
20.01.2024 21:23 Відповісти
Це сказане для того, щоб Шмигаль після цих слів відмовивсч від зустрічі з цим ******. Тоді аін мкаже, що, бачите ж - я хотів порозуміння, а вони відмовилися.
Якщо ж Шмигаль не відмовиться від зустрічі, то це означатиме, що цей поц нас тупо опустив.
Кулеба, а чого не викликаєш посла словаччини? Це ж повна зневага.
показати весь коментар
20.01.2024 21:47 Відповісти
А в самого то дупа підгорає.Люди протестують проти нього. От щоб його поперли і чим поскоріше.
показати весь коментар
20.01.2024 22:14 Відповісти
у меня складывается такое впечатление, шо ЕС и НАТО будут плясать под дудку этого попрошайки ( и еще одного, чуть южнее), который качественно вылизывает *****
показати весь коментар
21.01.2024 00:56 Відповісти
Фіцо мені нагадує бандита , який вкрав щось дуже важливе
і боїться того , щоби його не впіймали
показати весь коментар
20.01.2024 23:53 Відповісти
Південну Лемківщину, в 1920-х.
показати весь коментар
21.01.2024 03:23 Відповісти
Я бачу картину:фіцо беруть за гриву і два рази фізіо об стіл. Буде смішно якщо ця голова під ч цеас процесу буде відкривати свій писок, буде смішно
показати весь коментар
21.01.2024 00:16 Відповісти
Ну ок, я можу нагадати що коли Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини то в 1920-х роках від нього відкромсали частину Лемківщини. Тепер це Словаччина. Його шефу ще донбас і Крим віддати тепер, викусіть суки
показати весь коментар
21.01.2024 03:22 Відповісти
Ну мне это нравится,из украинских профилей пишут 10 процентов ,остальные втикачї .так называемые ,и они рассуждают кто плохой ,а кто хороший ?Где вы,ау? Приезжайте назад и в окопы,тогда будете рассуждать!!!
показати весь коментар
21.01.2024 09:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 