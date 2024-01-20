Фіцо перед зустріччю зі Шмигалем зробив нові скандальні заяви щодо України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у середу, 24 січня має зустрітися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, зробив ряд скандальних заяв щодо України.

Висловлювання Фіцо, зроблені в ефірі Словацького радіо, наводить "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Словацький прем’єр зазначив, що на зустрічі зі Шмигалем він має намір сказати, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.

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"Для мене цей курс дуже важливий", – підкреслив Фіцо.

Він назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", – сказав Фіцо.

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Він розповів, що спільної пресконференції після зустрічі зі Шмигалем не буде, оскільки цього не хоче українська сторона.

Словацький прем'єр хоче представити Шмигалю список гуманітарної допомоги, яку передала Братислава. Він також хоче підтвердити, що Україна більше не отримає військової допомоги від Словаччини.