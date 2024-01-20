Фицо перед встречей со Шмыгалем сделал новые скандальные заявления по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в среду, 24 января должен встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сделал ряд скандальных заявлений по Украине.

Высказывания Фицо, сделанные в эфире Словацкого радио, приводит "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Словацкий премьер отметил, что на встрече со Шмыгалем он намерен сказать, что будет всячески блокировать вступление Украины в НАТО.

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"Для меня этот курс очень важен", – подчеркнул Фицо.

Он назвал Украину государством, которое находится под "абсолютным влиянием США", а также намекнул, что Украине придется отдать часть своей территории России.

"Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – сказал Фицо.

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Он рассказал, что совместной пресс-конференции после встречи со Шмыгалем не будет, поскольку этого не хочет украинская сторона.

Словацкий премьер хочет предоставить Шмыгалю список гуманитарной помощи, которую передала Братислава. Он также хочет подтвердить, что Украина больше не получит военную помощь от Словакии.