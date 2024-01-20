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Фицо перед встречей со Шмыгалем сделал новые скандальные заявления по Украине

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в среду, 24 января должен встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сделал ряд скандальных заявлений по Украине.

Высказывания Фицо, сделанные в эфире Словацкого радио, приводит "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Словацкий премьер отметил, что на встрече со Шмыгалем он намерен сказать, что будет всячески блокировать вступление Украины в НАТО.

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"Для меня этот курс очень важен", – подчеркнул Фицо.

Он назвал Украину государством, которое находится под "абсолютным влиянием США", а также намекнул, что Украине придется отдать часть своей территории России.

"Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – сказал Фицо.

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Он рассказал, что совместной пресс-конференции после встречи со Шмыгалем не будет, поскольку этого не хочет украинская сторона.

Словацкий премьер хочет предоставить Шмыгалю список гуманитарной помощи, которую передала Братислава. Он также хочет подтвердить, что Украина больше не получит военную помощь от Словакии.

Автор: 

Словакия (975) Фицо Роберт (179)


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Топ комментарии
+53
Якщо після цього всього бруду не буде відмінена зустріч з цією словацькою підстилкою *****,тоді вже я не знаю де міра падіння зелеуйобків.🤦
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20.01.2024 18:47
+49
Клуб отбитых наглухо гандонов, пополнился ещё одним премьером...
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20.01.2024 18:39
+22
"... що Україна більше не отримає військової допомоги від Словаччини.

Джерело:
😁 Ну Фіцо - прем'єр демократичної країни, де влада є змінною. Один раз Фіцо вже складав повноваження достроково. Судячи з протестів, які лише набирають масштаб, це може чтатися вдруге, і до того ж дуже вже незабаром.
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20.01.2024 18:55
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Пора на нього вуздечку надіти-щоб не хФицався.
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20.01.2024 19:27 Ответить
Лаври Орбана проституціюють словака Фіцо - в Європі за Гітлера була челядь угорців і словаків.
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20.01.2024 19:27 Ответить
Слушне зауваження. Якась патологічна тяга до фашистських режимів у цих держав
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20.01.2024 23:24 Ответить
А я би з ним зустрівся і провів би з ним спільну пресконференцію так, щоб він до кінця свого зрадницького життя обтіав і відмивався.
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20.01.2024 19:30 Ответить
Зачем, он ноль. Его Тимошенко в свое время через член бросила, вот он и тяфкает. А по сути - такой же попрошайка в ЕС, как и орбан. Без военной помощи этого куесоса Украина не протянет и суток, это понятно даже ежу, боже мой, боже!!!
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21.01.2024 01:08 Ответить
кумедність з цією Фіцою в тому,що на весь південь Словакії ....претендує Мадярія бо там суцільно живуть мадяри.якщо замінити Путена на Орбана,а ці території на південо-схід України...Орбан може говорити і діяти проти словаків як русня проти нас...А дурачок Фіцо цього не бачить
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20.01.2024 19:32 Ответить
З тих варіантів ,котрі каже цей недомірок,він забув ще одни: "росія не піде її виб'ють з України".
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20.01.2024 19:36 Ответить
Это время политиков-мудаков когда нибудь закончится?
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20.01.2024 19:43 Ответить
нет
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20.01.2024 20:33 Ответить
то нащо з ним зустрічатись??
нічим більше займатися??
Хай шмигаль краще на кухні дрон собере
-приклад покаже..
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20.01.2024 19:44 Ответить
і тут виникає ну прямо ДУЖЕ неочікуване питання - а НАХУА з ним взагалі зустрічаться?? шобишо?? нічого на думку не спадає крім як "передати якесь послання ***** через посередника" більше нічого крім нахабного витирання ніг об Україну і всих українців ця зустріч не має, ця тварина називала нас НАЦИСТАМИ і ФАШИСТАМИ на хвилиночку!
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20.01.2024 19:45 Ответить
🤡Словаччина скасувала заборону на культурне співробітництво з рф і рб.

▪️Наказ, який запроваджував таку заборону, скасувала нова міністерка культури Мартіна Шимковичова, пише словацька Pravda. Документ діяв із березня 2022 року.
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20.01.2024 19:50 Ответить
НЕОБОДИМО ВЕРБОВАТЬ В ЕС ГРАЖДАН УКРАИНЫ И НЕ ТОЛЬКО ГРАЖДАН ДЛЯ СЛЕЖКИ ЗА ТАКИМИ И ИХ СЕМЬЯМИ !!!
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20.01.2024 20:03 Ответить
Україна має віддати частину своєї території і це буде болюче для обох сторін, каже Фіцо. У чому болість для росії, поясніть нешановний Фіцо?
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20.01.2024 20:31 Ответить
мабуть, що віддадуть не всю
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20.01.2024 21:03 Ответить
Скоріше за все.
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20.01.2024 21:05 Ответить
даже если ес заблокирует орбана (чего не произойдет), вместо него будет теперь фицо...Это какое-то дно
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20.01.2024 20:35 Ответить
Так це реальний стан речей, а не щось скандальне.
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20.01.2024 20:40 Ответить
Словаччина скасувала заборону на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю.
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20.01.2024 20:48 Ответить
ублюдок
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20.01.2024 20:43 Ответить
И зачем тогда с ним встречаться?! Уже всё ясно... 😡
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20.01.2024 20:47 Ответить
Когда- то командировочные чехи мне говорили, что Словакия не может быть независимой страной.Похоже они оказались правы.
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20.01.2024 21:17 Ответить
Где-то похожее мы уже слышали..
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20.01.2024 21:22 Ответить
Высказывания плохие. Но плюс в том, что в Словакии демократия и сегодня Фицо, завтра не Фицо. В целом словаки позитивно к нам относятся. Против Фицо сейчас демонстрации раскручиваются, Запад краники прикрутит, борзеть не дадут, следующие выборы проиграет.

Хуже когда так, как в Венгрии, где со свободой выборов давно беда. Там надо Западу плотно будет заниматься сменой режима. А сейчас это невозможно - драка веутри ЕС крайне неуместна в данный момент. С ним придётся разбираться уже после того, как ушатают русских.
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20.01.2024 21:23 Ответить
Це сказане для того, щоб Шмигаль після цих слів відмовивсч від зустрічі з цим ******. Тоді аін мкаже, що, бачите ж - я хотів порозуміння, а вони відмовилися.
Якщо ж Шмигаль не відмовиться від зустрічі, то це означатиме, що цей поц нас тупо опустив.
Кулеба, а чого не викликаєш посла словаччини? Це ж повна зневага.
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20.01.2024 21:47 Ответить
А в самого то дупа підгорає.Люди протестують проти нього. От щоб його поперли і чим поскоріше.
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20.01.2024 22:14 Ответить
у меня складывается такое впечатление, шо ЕС и НАТО будут плясать под дудку этого попрошайки ( и еще одного, чуть южнее), который качественно вылизывает *****
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21.01.2024 00:56 Ответить
Фіцо мені нагадує бандита , який вкрав щось дуже важливе
і боїться того , щоби його не впіймали
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20.01.2024 23:53 Ответить
Південну Лемківщину, в 1920-х.
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21.01.2024 03:23 Ответить
Я бачу картину:фіцо беруть за гриву і два рази фізіо об стіл. Буде смішно якщо ця голова під ч цеас процесу буде відкривати свій писок, буде смішно
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21.01.2024 00:16 Ответить
Ну ок, я можу нагадати що коли Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини то в 1920-х роках від нього відкромсали частину Лемківщини. Тепер це Словаччина. Його шефу ще донбас і Крим віддати тепер, викусіть суки
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21.01.2024 03:22 Ответить
Ну мне это нравится,из украинских профилей пишут 10 процентов ,остальные втикачї .так называемые ,и они рассуждают кто плохой ,а кто хороший ?Где вы,ау? Приезжайте назад и в окопы,тогда будете рассуждать!!!
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21.01.2024 09:42 Ответить
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