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МИД (6810) нацизм (343) Фицо (128)

Фицо заявил о "нацизме и фашизме" в Украине: в МИД ответили словацкому премьеру

Фіцо заявив про

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отличился скандальным высказыванием, заявив, что в Украине воюют "нацистские войска". В МИД Украины отреагировали на слова главы правительства Словакии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее заявление Фицо сделал во время чествования памяти жертв Холокоста и расового насилия.

Словацкий премьер считает, что мир полон лжи, поскольку, с одной стороны, международное сообщество говорит о преступлениях, а с другой - все больше якобы идет на компромиссы, которые оскорбляют жертв Холокоста и расового насилия.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме и при этом молча терпим тот факт, что по Украине бегают войска, которые имеют очень четкое обозначение, которые связаны с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это геополитическая битва, это никого не волнует... В этих обстоятельствах я хочу отдать дань памяти жертвам, но не патетической речью, а призывом к действию. Международное сообщество должно признать, что нельзя допустить, чтобы в Украине воевали войска, которые используют нацистские обозначения, которые часто так себя ведут", - цитирует слова Фицо TASR.

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Реакция МИД Украины

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что в Киеве разочарованы заявлением Фицо в адрес украинских воинов. Поскольку его заявление идет вопреки существующему уровню доверия и взаимодействия между Украиной и Словакией.

"Украинские воины сейчас защищают своих родных, дома и страну, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, обозначенных латинскими буквами "Z" - символом фашистской эстетики современной России. Для украинцев противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке", - говорится в заявлении Тихого.

Представитель ведомства также напомнил, что в ХХ веке украинский народ понес многомиллионные потери в борьбе с нацизмом.

"Миллионы украинцев оказывали вооруженное сопротивление в составе различных регулярных армий и движений сопротивления на стороне антигитлеровской коалиции и внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии", - напомнили в МИД.

Также Тихий вспомнил о трагической истории Холокоста на украинской земле, в ходе которого нацисты совершили против еврейских общин Украины ужасные зверства, жертвами которых стали около полутора миллионов украинских евреев. Более 2600 украинцев внесены в список Праведников народов мира за спасение евреев во времена Холокоста.

"Рассчитываем на объединение усилий Словакии и всех наших европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны. Остаемся настроенными на дальнейший конструктивный диалог, который соответствует традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами", - добавил представитель МИД.

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Топ комментарии
+77
Треба було ще нагадати, що Словаччина у Другу світову воювала на стороні Гітлера...
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09.09.2024 22:55
+46
фіцо просто лицемірний покидьок...
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09.09.2024 22:54
+40
Ото пощастило з сусідами! З якої сраки воно вилізло?
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09.09.2024 22:55
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фіцо просто лицемірний покидьок...
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09.09.2024 22:54 Ответить
та ні
воно звичайне *******
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09.09.2024 22:57 Ответить
Схоже що Фіцо ще більше ******** чим угорський ***** - Орбан
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09.09.2024 23:55 Ответить
усі старі такі, а у владі це особливо видно. їм пора у могилу, а вони молоді розказують як жити
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10.09.2024 09:56 Ответить
нічого не навчила фіцика куля справедливого поєта
"недабітий раненій зверь в два рази опаснее"
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10.09.2024 12:54 Ответить
а ХЗ чи лицемірний...може бовдур на кшалт Зе, в якого татаров чеченців вбивав...
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10.09.2024 14:13 Ответить
Треба було ще нагадати, що Словаччина у Другу світову воювала на стороні Гітлера...
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09.09.2024 22:55 Ответить
Ото пощастило з сусідами! З якої сраки воно вилізло?
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09.09.2024 22:55 Ответить
з мадярської
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09.09.2024 22:58 Ответить
та ні! вилізло воно з кремлядської, з університету Патріса Лумумби.
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09.09.2024 23:13 Ответить
з нацистської , цілком можливо , що його предки на боці тих самих нацистів і воювали !
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09.09.2024 23:53 Ответить
Шось ці висказування фіцо ..нагадують мені , фашіский звіздьож 1938 ...1939 р. ...з хворої голови на здорову... цеж як треба думати про людей ,шоб мати їх за ідіотів ?!
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09.09.2024 22:55 Ответить
Шось у Словаччині та у Штатах останнім часом стрільці нефахові пішли...
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09.09.2024 22:55 Ответить
Фіцо відзначився скандальним висловлюванням, заявивши, що в Україні воюють "нацистські війська".
Так, це фашистські війська рашистської *********
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09.09.2024 22:55 Ответить
А ось і фашист
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10.09.2024 08:52 Ответить
,,Гріх сміятися з хворих людей" .
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09.09.2024 22:58 Ответить
Недобиток.
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09.09.2024 23:00 Ответить
брехливому лицеміру фіцо-не символи визначають нацизм та хвашизм а дії...
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09.09.2024 23:00 Ответить
пошліть спеца - хай добє чорта кацапського
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09.09.2024 23:07 Ответить
от мені цікаво, чому наше МЗС Фіці не нагадали, що на Україну напав касапський рашизм?

Я здогадуюсь: в МЗС і в ОПі дермакового ЕрЗе на знають, що таке рашизм, - хоча постанова Верховної Ради від 02/05.2023р. на сайті в них там висить... Чи, вірніше так: там не хочуть втямити суть рашизму - і тому про рашизм мовчать, і не нагадують про нього світу, в т.ч. Фіці.
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09.09.2024 23:11 Ответить
Хіба? А це що?
"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" - символом фашистської естетики ******** Росії"
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09.09.2024 23:56 Ответить
а про те, що це рашизм - не сказали! не наголосили!

Що рашизм, як нацизм та расизм - є окремими формами, течіями фашизму, потрібно наголошувати защораз!
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10.09.2024 01:52 Ответить
це біда не тільки цензорівських інтелектуалів, а й взагалі біда світової спільноти. Коли спеціально путають терміни. коли фашизм як солідаризм (згуртованість суспільства перед загрозою) зрівнють з нацизмом (націоал-соціалізмом) соромливо замовчуючи расизм і переконання у вищості однієї раси над іншою. Коли деякі спільноти визначають себе богообраними, а інших або другосортними, або й взагалі нелюдьми. Всі бійні у світі якраз прикриваються саме такою ідеологічною ширмою - а шо їх жаліть, вони ж не люди.
так от: рашизм якраз і користується плутаниною (він її активно підтримував ще в період до сталінщини) в поняттях. І прикриває свою агресію боротьбою з міфічними нацистами-фашистами в Україні. Ну немає у нас націонал-соціалістів, для яких українці повинні мати преференції перед другими національностями. Подивіться - хто у нас при владі. нацист арахамія? Ну немає у нас фашистів, для яких важливе об'єднання всіх жителів у міцний кулак перд рашистькою загрозою.
нема фашизму і нацизму і в раші. те, що в них є - особлива форма існування держави яка бореться за світове панування. сама по собі така боротьба не є вже такою небезпечною, аби не методи і конечна мета. бо виродки-нелюди не можуть бути допущені до світового правління. і це стосується не тільки раші.
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10.09.2024 08:59 Ответить
ну, в принципі - так, можна в основному погоджуватись; а можна і сперечатись - по окремим деталям, щоб дійти істини...

Але: оцю суперечку задля досягнення істини має ініціювати саме Україна! Саме Україна в особі її чинної влади! А цього ОПа ЕрЗе - не робить, уникає, ось в чому проблема!
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10.09.2024 11:16 Ответить
от, до речі, в світі прийнято ототожнювати націоналізм і нацизм. Але ж це абсолютно різні поняття - тим більше, в кожній країні існує свій окремий націоналізм, зі своїми плюсами і мінусами!
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10.09.2024 11:19 Ответить
За словами однокурсників ФІЦО, він належав до шанувальників філософії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC марксизму-ленінізму та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA Радянського Союзу . Фіцо став членом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Комуністичної партії https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 року ще в університеті.

Фіцо заявив, що український батальйон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB «Азов» був «явно фашистським полком». Під час мітингу https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2023 2023 року Фіцо заявив, що війна на Донбасі почалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році, коли «українські нацисти і фашисти почали вбивати російське населення Донбасу».

10 січня 2024 року зауважив, що від початку війни Росії в Україні він відкидав чорно-біле бачення і повторив тези російської пропаганди про "утиски російськомовних", які нібито призвели до бойових дій у 2014 році, та нібито що США мають тотальний вплив на Київ. "Росія відреагувала на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу до НАТО
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09.09.2024 23:12 Ответить
Партія Фіцо "Напрямок - соціальна демократія" перемогла на виборах 30 вересня 2023 і сформувала правлячу коаліцію з лівоцентристською партією "Голос" і та проросійською "Словацькою національною партією".

Фіцо проводив передвиборчу кампанію, критикуючи західну військову підтримку України та санкції щодо Росії, він також виступає за мирні переговори, що схоже на позицію угорського Віктора Орбана. Фіцо також неодноразово заявляв, що країна припинить поставки з військових складів в Україну, але дав зрозуміти, що це не торкнеться приватних бізнес-угод.

Словаччина була рішучим прихильником України, а попередній правоцентристський уряд постачав Україні військову техніку, зокрема бойові машини, а також систему протиповітряної оборони С-300 і літаки МіГ-29. З 2022 року і до вступу Фіцо на посаду Словаччина передала Києву військову допомогу 13 пакетами на загальну суму 671 мільйон євро.
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09.09.2024 23:13 Ответить
Недобили.

Ну нічого. Його час прийде швидше, ніж він думає.
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09.09.2024 23:13 Ответить
То хто би пздів. Нічо, шо Словаччина за Другої війни була колаборанткою Рейху? Мадяри, до речі, теж старалися, зеленим есесам чоботи вилизували. Це якшо свинорбан вирішить піддзявкнути.
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09.09.2024 23:16 Ответить
Комуняка Фіцо відпрацьовує кремлівське бабло своїм гавканьям на украінців , кончений 🤨
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09.09.2024 23:17 Ответить
Не провели денацифікацію угорщини, не вимагали пробачень - ось результат.
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09.09.2024 23:19 Ответить
Если посмотреть на МОРДУ этого УБЛЮДКА - типичный ФРИЦ.
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09.09.2024 23:19 Ответить
ТАК, НАЦИЗМ ПРИЙШОВ В УКРАІНУ З ВІЙНОЮ ЗІ СХОДУ

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09.09.2024 23:19 Ответить
Шкода недобили підара і воно знову вилізло воняти. А наші політики ще й висловлювали йому співчуття і скорішого одужання. Тепер вже жаль, що цю суку не закобзонили
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09.09.2024 23:19 Ответить
Фіцо - пнх !
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09.09.2024 23:25 Ответить
Треба вводити і вкорінювати термін -"рашизм" . Рашизм - це гірше фашизму. А то всюди так ласково пишуть - росіяни.Це Рашисти і ще раз РАШИСТИ.
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09.09.2024 23:30 Ответить
Цей термін давно вже введений:
2 травня 2023 року Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ.
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09.09.2024 23:43 Ответить
прочитайте моє про рашизм ще на початку вторгнення у 2022
https://site.ua/volodimir.pavlovich/shho-take-rasizm-iy4eov9
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10.09.2024 09:04 Ответить
Ці висловлювання зайвий раз доказують, що Фіцо не просто необізнаний недоумок, а свідомий агент ФСБ. Коли хочуть щось зманіпулювати використовують якісь туманні натяки, накшталт: " по Україні бігають війська, які мають дуже чітке позначення, які пов'язані з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними і забороненими". Чому не сказати, що це за чітке позначення? З якими небезпечними та забороненими рухами вони пов'язані? І чому вони бігають, а не воюють? Фашизм і нацизм це насамперед ідіологія, а не якісь малюнки. Фашизм - це ідиологія, яка орієнтує суспільство на жорстку диктатуру, а нацизм це ідиологія яка пропагує знищення іншої нації, навязує домінування своєї нації над іншим народами. Але Фіцо робить вигляд, що цього не розуміє. Ганьба!
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09.09.2024 23:43 Ответить
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09.09.2024 23:49 Ответить
Угорці і словаки ще ті борці з нацизмом.
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09.09.2024 23:56 Ответить
Перша словацька республіка, Словацька Республіка - національна словацька держава, що існувала з 14 березня 1939 до 8 травня 1945 як союзник і сателіт Нацистської Німеччини.

 Вона існувала приблизно на тій же території, що й ******* Словаччина (за винятком південних і східних частин ******** Словаччини). Республіка мала кордон з Німеччиною, Протекторатом Богемії та Моравії, Генеральною губернією (зайнятий Німеччиною залишок Польщі) і Угорщиною.

Словацька республіка була визнана Нацистською Німеччиною, а також Японською імперією та її державами-сателітами.
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09.09.2024 23:58 Ответить
Під час підготовки німецького вторгнення до Чехії (із подальшим створенням протекторату Богемії і Моравії) Адольф Гітлер розглядав декілька планів дій щодо майбутнього Словаччини. Врешті-решт було ухвалено рішення утворити окрему державу під сильним впливом Німеччини, яка б могла виступити плацдармом для нападів Німеччини на Польщу та інші регіони.

Перша Словацька республіка була авторитарною державою з ідеологією, близькою до фашизму.
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10.09.2024 00:01 Ответить
***** мабуть дуже солоденьку цукерочку дав посмоктати цьому фиці за таі висловлювання.
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10.09.2024 00:01 Ответить
Яке воно Дибіліцо
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10.09.2024 00:46 Ответить
Піар голокосту? Це так актуально чи що?
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10.09.2024 00:48 Ответить
Щоб він тим ×ером кацапським подавився на заробітках.
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10.09.2024 00:50 Ответить
і це каже нащадок фашистів 2ої світової... здуріти
а наше мзс беззубе. Відповідь рівня дит. садочку
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10.09.2024 00:50 Ответить
Справка: 1 сентября 1939 года Словакия оказалась единственным государством, которое в союзе с Германией напало на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польшу . https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 15 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года Словакия официально подписала пакт о присоединении к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 странам «Оси» . Словакия стала «единственным католическим государством в области господства национал-социализма».
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10.09.2024 01:04 Ответить
не єдиною !!! Польщу, у вересні 1939 року, разом з Адіком ділив ще червоножопий комуно-совок червоного комуно-нациста йоськи сталіна (джугашвілі) !!!



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10.09.2024 03:08 Ответить
А в суд подать за поклеп и моральный ущерб.
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10.09.2024 00:54 Ответить
Угорці радіють що будуть поставляти нафту через Україну собі і словакам. Тобто Україна не взмозі буде перекрити цей газ словакам , ось Фіцо і заговорил , а досі мовчав
Яка цука дозволили нафту качати ?
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10.09.2024 01:06 Ответить
Главзеб, кто еще.
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10.09.2024 09:13 Ответить
судити треба не за символікою, а за справами. І ось якраз у друзів Фіцо в Москві всі справи нацистські - чистий гітлеризм, копія!
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10.09.2024 01:20 Ответить
Раніше Фіцо був запятнаний крадіжкою допомоги ЕС, щоб відвести від себе удар, оголосив автора кидалова свого сина душевнохворим і відвіз його в психіатричну лікарню в окупований Крим, нібито на лікування. Словаки створили спецпрокуратуру для розслідування крадіжок грошей ЕС, але щойно Фіцо її ліквідував. Ще той крендель. Має своє шапіто по розкраданню.
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10.09.2024 02:10 Ответить
ліквідував одну прокуратуру інша залишилась, а розкрадання це злочин, тому пофіг, всеодно розслідують, тим більш, що він там не вічний
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10.09.2024 07:30 Ответить
Чого сходить жовччю ? НПЗ мадьярів само закупповує нафту в Білорусі. Їй належить також НПЗ в Словаччині. А сама фірма крєпко повязана з Вітюшею Орбаном.Навряд чи Вітюша буде виплачувати Фіцо роялті, а тут ще ЕрЗе втрутилось. Так що Фіцо залишився на бобах.
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10.09.2024 02:18 Ответить
Промоскальський недобиток.
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10.09.2024 02:27 Ответить
шкода , що вижила падлюка
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10.09.2024 05:37 Ответить
Не розумію, навіщо взагалі виправдовуватись перед якимось тупим бидлюком?
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10.09.2024 06:54 Ответить
Зате наші дибіли вірніше вороги України, які представляють владу підписали договір про поставки російської нафти територією України в недружні нам країни якими править орбан і фіцо.
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10.09.2024 07:33 Ответить
Які поставки нафти ворожої країни під час війни можуть бути взагалі? Рванути трубу і сказати що КАБ прилетів нехай дякують.
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10.09.2024 08:02 Ответить
Постійне нагадування про підтримку нацистів Словаччиною нацистів без всяких дипломатій! Потомок цих покидькив зараз підтримує нову форму нацизму-рашизм,і не за безплатно. Проститутка!
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10.09.2024 08:20 Ответить
Словаччина відправляла евреїв зі своєї территорії до таборів смерті в Польщі. Хтось зі словацьких лідерів покаявся за це? Словаччина несе відповідальність, як держава, за Голокост на рівні з Німеччиною.
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10.09.2024 08:40 Ответить
а євреї пред'явили Словаччині вимоги? якщо - ні, то скоріше всього такого не було. фашистська Італія такого не робила
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10.09.2024 09:14 Ответить
Не треба вимог від евреїв, щоб знати хто співучастник Голокосту. Є багато свідчень самих словаків про це. А італійскі фашисти робили те саме. У них табори смерті були на территоії Італії. Про це є навіть автобіографічні художні фільми італійских митців.
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10.09.2024 09:23 Ответить
... хвіцо таваріщ путлєра.
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10.09.2024 16:55 Ответить
 
 