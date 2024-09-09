Фицо заявил о "нацизме и фашизме" в Украине: в МИД ответили словацкому премьеру

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отличился скандальным высказыванием, заявив, что в Украине воюют "нацистские войска". В МИД Украины отреагировали на слова главы правительства Словакии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее заявление Фицо сделал во время чествования памяти жертв Холокоста и расового насилия.

Словацкий премьер считает, что мир полон лжи, поскольку, с одной стороны, международное сообщество говорит о преступлениях, а с другой - все больше якобы идет на компромиссы, которые оскорбляют жертв Холокоста и расового насилия.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме и при этом молча терпим тот факт, что по Украине бегают войска, которые имеют очень четкое обозначение, которые связаны с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это геополитическая битва, это никого не волнует... В этих обстоятельствах я хочу отдать дань памяти жертвам, но не патетической речью, а призывом к действию. Международное сообщество должно признать, что нельзя допустить, чтобы в Украине воевали войска, которые используют нацистские обозначения, которые часто так себя ведут", - цитирует слова Фицо TASR.

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Реакция МИД Украины

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что в Киеве разочарованы заявлением Фицо в адрес украинских воинов. Поскольку его заявление идет вопреки существующему уровню доверия и взаимодействия между Украиной и Словакией.

"Украинские воины сейчас защищают своих родных, дома и страну, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, обозначенных латинскими буквами "Z" - символом фашистской эстетики современной России. Для украинцев противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке", - говорится в заявлении Тихого.

Представитель ведомства также напомнил, что в ХХ веке украинский народ понес многомиллионные потери в борьбе с нацизмом.

"Миллионы украинцев оказывали вооруженное сопротивление в составе различных регулярных армий и движений сопротивления на стороне антигитлеровской коалиции и внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии", - напомнили в МИД.

Также Тихий вспомнил о трагической истории Холокоста на украинской земле, в ходе которого нацисты совершили против еврейских общин Украины ужасные зверства, жертвами которых стали около полутора миллионов украинских евреев. Более 2600 украинцев внесены в список Праведников народов мира за спасение евреев во времена Холокоста.

"Рассчитываем на объединение усилий Словакии и всех наших европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны. Остаемся настроенными на дальнейший конструктивный диалог, который соответствует традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами", - добавил представитель МИД.

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