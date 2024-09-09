Фицо заявил о "нацизме и фашизме" в Украине: в МИД ответили словацкому премьеру
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отличился скандальным высказыванием, заявив, что в Украине воюют "нацистские войска". В МИД Украины отреагировали на слова главы правительства Словакии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что соответствующее заявление Фицо сделал во время чествования памяти жертв Холокоста и расового насилия.
Словацкий премьер считает, что мир полон лжи, поскольку, с одной стороны, международное сообщество говорит о преступлениях, а с другой - все больше якобы идет на компромиссы, которые оскорбляют жертв Холокоста и расового насилия.
"Мы все говорим о фашизме, нацизме и при этом молча терпим тот факт, что по Украине бегают войска, которые имеют очень четкое обозначение, которые связаны с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это геополитическая битва, это никого не волнует... В этих обстоятельствах я хочу отдать дань памяти жертвам, но не патетической речью, а призывом к действию. Международное сообщество должно признать, что нельзя допустить, чтобы в Украине воевали войска, которые используют нацистские обозначения, которые часто так себя ведут", - цитирует слова Фицо TASR.
Реакция МИД Украины
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что в Киеве разочарованы заявлением Фицо в адрес украинских воинов. Поскольку его заявление идет вопреки существующему уровню доверия и взаимодействия между Украиной и Словакией.
"Украинские воины сейчас защищают своих родных, дома и страну, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, обозначенных латинскими буквами "Z" - символом фашистской эстетики современной России. Для украинцев противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке", - говорится в заявлении Тихого.
Представитель ведомства также напомнил, что в ХХ веке украинский народ понес многомиллионные потери в борьбе с нацизмом.
"Миллионы украинцев оказывали вооруженное сопротивление в составе различных регулярных армий и движений сопротивления на стороне антигитлеровской коалиции и внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии", - напомнили в МИД.
Также Тихий вспомнил о трагической истории Холокоста на украинской земле, в ходе которого нацисты совершили против еврейских общин Украины ужасные зверства, жертвами которых стали около полутора миллионов украинских евреев. Более 2600 украинцев внесены в список Праведников народов мира за спасение евреев во времена Холокоста.
"Рассчитываем на объединение усилий Словакии и всех наших европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны. Остаемся настроенными на дальнейший конструктивный диалог, который соответствует традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами", - добавил представитель МИД.
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воно звичайне *******
"недабітий раненій зверь в два рази опаснее"
Так, це фашистські війська рашистської *********
Я здогадуюсь: в МЗС і в ОПі дермакового ЕрЗе на знають, що таке рашизм, - хоча постанова Верховної Ради від 02/05.2023р. на сайті в них там висить... Чи, вірніше так: там не хочуть втямити суть рашизму - і тому про рашизм мовчать, і не нагадують про нього світу, в т.ч. Фіці.
"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" - символом фашистської естетики ******** Росії"
Що рашизм, як нацизм та расизм - є окремими формами, течіями фашизму, потрібно наголошувати защораз!
так от: рашизм якраз і користується плутаниною (він її активно підтримував ще в період до сталінщини) в поняттях. І прикриває свою агресію боротьбою з міфічними нацистами-фашистами в Україні. Ну немає у нас націонал-соціалістів, для яких українці повинні мати преференції перед другими національностями. Подивіться - хто у нас при владі. нацист арахамія? Ну немає у нас фашистів, для яких важливе об'єднання всіх жителів у міцний кулак перд рашистькою загрозою.
нема фашизму і нацизму і в раші. те, що в них є - особлива форма існування держави яка бореться за світове панування. сама по собі така боротьба не є вже такою небезпечною, аби не методи і конечна мета. бо виродки-нелюди не можуть бути допущені до світового правління. і це стосується не тільки раші.
Але: оцю суперечку задля досягнення істини має ініціювати саме Україна! Саме Україна в особі її чинної влади! А цього ОПа ЕрЗе - не робить, уникає, ось в чому проблема!
Фіцо заявив, що український батальйон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB «Азов» був «явно фашистським полком». Під час мітингу https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2023 2023 року Фіцо заявив, що війна на Донбасі почалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році, коли «українські нацисти і фашисти почали вбивати російське населення Донбасу».
10 січня 2024 року зауважив, що від початку війни Росії в Україні він відкидав чорно-біле бачення і повторив тези російської пропаганди про "утиски російськомовних", які нібито призвели до бойових дій у 2014 році, та нібито що США мають тотальний вплив на Київ. "Росія відреагувала на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу до НАТО
Фіцо проводив передвиборчу кампанію, критикуючи західну військову підтримку України та санкції щодо Росії, він також виступає за мирні переговори, що схоже на позицію угорського Віктора Орбана. Фіцо також неодноразово заявляв, що країна припинить поставки з військових складів в Україну, але дав зрозуміти, що це не торкнеться приватних бізнес-угод.
Словаччина була рішучим прихильником України, а попередній правоцентристський уряд постачав Україні військову техніку, зокрема бойові машини, а також систему протиповітряної оборони С-300 і літаки МіГ-29. З 2022 року і до вступу Фіцо на посаду Словаччина передала Києву військову допомогу 13 пакетами на загальну суму 671 мільйон євро.
Ну нічого. Його час прийде швидше, ніж він думає.
2 травня 2023 року Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/shho-take-rasizm-iy4eov9
Вона існувала приблизно на тій же території, що й ******* Словаччина (за винятком південних і східних частин ******** Словаччини). Республіка мала кордон з Німеччиною, Протекторатом Богемії та Моравії, Генеральною губернією (зайнятий Німеччиною залишок Польщі) і Угорщиною.
Словацька республіка була визнана Нацистською Німеччиною, а також Японською імперією та її державами-сателітами.
Перша Словацька республіка була авторитарною державою з ідеологією, близькою до фашизму.
а наше мзс беззубе. Відповідь рівня дит. садочку
Яка цука дозволили нафту качати ?