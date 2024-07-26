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Фицо поговорил со Шмыгалем о транзите нефти "Лукойла" и предложил "техническое решение"

Фіцо поговорив зі Шмигалем про транзит нафти «Лукойлу» і запропонував «технічне рішення»

В пятницу, 26 июля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Ключевой темой беседы стал вопрос транзита нефти российского "Лукойла" через Украину.

Об этом пишет информационное агентство TASR, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора Фицо предложил главе украинского правительства "техническое решение" транзита российской нефти, "в котором должны были бы принять участие несколько государств", среди них и Словакия.

Однако подробностей предложенного решения словацкая сторона не раскрыла.

"Восстановление транзита части российской нефти является чрезвычайно важным для нефтеперерабатывающего завода Slovneft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть технологически непригодными", - отметили в правительстве Словакии.

Там также отметили, что в ближайшие дни и часы "будут продолжаться интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне".

Читайте также: Словакия может принять "неопределенные взаимные меры" из-за прекращения Украиной транзита нефти "Лукойла", - президент Пеллегрини

Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

Читайте также: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию, призывавших Украину возобновить транзит нефти "Лукойла", - Financial Times

Автор: 

нефтепровод (108) Фицо (178) Лукойл (21) Шмыгаль Денис (2666)


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Топ комментарии
+20
Ти ж падло казав , що ми фашисти , тепер хочеш "технічне рішення" ?

як в головах цих мудаків це все вкладається
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26.07.2024 19:38
+14
Ніякого транзиту, окупанти і їх європейські шавки нехай смокчуть лапу.
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26.07.2024 19:34
+10
Жодних проблєм - нехай Фиця їде до рашки і просить ***** припинити агресію
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26.07.2024 19:42
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Можна вирішити все переговорним мирним шляхом хай віддають половину Словаччини і далі смокчуть халявну кацапську нафту.
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26.07.2024 19:47 Ответить
При чому віддають половину території не нам а Путіну разом із населенням
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26.07.2024 19:54 Ответить
" Фіцо поговорив зі Шмигалем про транзит нафти "Лукойлу" і запропонував "технічне рішення"", яке до цього йому написали кацапи на листочку, щоб не забув, і знав що казати...
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26.07.2024 21:23 Ответить
Взятку?
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26.07.2024 19:29 Ответить
по любасу возьмут, это ж сама суть нашего чиновника
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26.07.2024 19:45 Ответить
Ви нам нафту...

Ми Вас в НАТО...

Або... станемо раком...

Економіка так порвата...

Ще й Шрльц обіцяє трахнути...

Зі смаком...
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26.07.2024 19:32 Ответить
Ніякого транзиту, окупанти і їх європейські шавки нехай смокчуть лапу.
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26.07.2024 19:34 Ответить
не всьо так просто:

1. найвірогідніше ми є одним із покупців бензину-керосину для ЗСУ та господарства
2. нам потрібен сталий та гарантований імпорт електрики

то перш ніж сратись з сусідом, варто зважити
але профілактика для Словаччини та Угорщини є

сподіваюсь далі будуть менше вийожуватись із своїм вето в ЄС
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26.07.2024 23:02 Ответить
1. Не є.
2. У ціх шмар не імпортуємо. Основний імпортер Польща.

Так що, нехай смокчуть пісю.
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27.07.2024 10:48 Ответить
Давно пора ******** яйця прищемити закрити вентилі.
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26.07.2024 19:35 Ответить
Блін, які ж ви всі розумні, як Вовік Голобородько .
Єрмак виконує сальто- морталє із підготовки до здачі територій, а вас втемну розводить.
1. НАФТА Дружбою йде. Об'єми зменшилися, але крім лукойла є інші постачальники.
Питання у тому, що у Словнєфті угоди із лукойлом. Через це стоїть завод, що вироблені дізєль і бензини в тому числі, постачав в Україну
2. Яка статегічна мета? Доля Словаччини у експорті рф - 0.15 відсотка. У добовому перерахунку- в рамках похибки від вантажу танкера в усть- лузі, чи новоросійську.
3. Транзит військової техніки через Словаччину. Не станеться так, що як і Угорщи на транзит перекриють?
4. 152 мм снаряди, кричащий дефіцит у ЗСУ, до сьогодні вироблявся на заводі у Словаччині і через треті країни продавались у ЗСУ. Тепер будуть продавати?
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26.07.2024 22:21 Ответить
Ви забули чи свідомо не добавили ще кільканадцять пунктів про шкоду і втрати України від політичних демаршів у Євросоюзі Угорщини і Словаччини,блокувань кордону і тд ?
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27.07.2024 08:01 Ответить
Ви існуєте виключно у чорно- білому світі?
І ще раз, головне питання- Яка статегічна мета?
Навіть офіційна позиція України в переговорах із Словаччиню- нафта по трубопровіду йде. Ми тільки із Лукойлом заблокували контракт. Ви із іншим постачальником укладіть контракт..
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27.07.2024 08:52 Ответить
Так,світ для нас,наразі чорно-білий,питання бути чи не бути Україні незалежній сьогодні, як ніколи актуальне.
А відповідь на Ваше головне питання про стратегічну мету проста: ніякої стратегічної мети цим не досягнути.Але спонукати Фіцо з Орбаном "пити каву" в Європарламенті в вирішальні моменти точно вдасться.
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27.07.2024 12:50 Ответить
Навіщо забороняти фіціо із орбаном пити каву в європарламенті?
Тоб то ця диверсія проти України була задумана, щоб " фіціо і орбан разом не пили каву"?
Блііін .
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27.07.2024 16:09 Ответить
Трохи не доганяєте...
Я мав на увазі,коли в Європарламенті голосували за початок перемовин про вступ України до Євросоюзу Орбан пішов пити каву.Таким чином постанова була ухвалена одноголосно.
Якщо вважаєте,що руснявими євровилупками можна розмовляти по-доброму,точно помиляєтесь,у нас просто немає грошей,щоб їх перекупити.
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27.07.2024 16:41 Ответить
І саме через це Єрмак вистрілив Україні в ногу ?
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27.07.2024 16:49 Ответить
Є просте технічне рішення - зааросити Фіцо з Орбаном в Україну та відправити реверсом по нафтопроводу на болота. Кругообіг лайна в природі, так би мовити.
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26.07.2024 19:37 Ответить
Ти ж падло казав , що ми фашисти , тепер хочеш "технічне рішення" ?

як в головах цих мудаків це все вкладається
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26.07.2024 19:38 Ответить
Та Орбану і Фіцо з кожної тони російської нафти в особисту кишеню капає кілька доларів по при таких цінах на нафту від росії. А коли брати нафту від інших трейдерів то не буде капати через вищу закупівельну ціну. Ось у тому і полягають технічні питання
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26.07.2024 19:58 Ответить
чмо ніколи не бачило справжніх фажиздов.
до батька би придивився...
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26.07.2024 21:38 Ответить
а как в ваших? одновременно с закрытием транзита Зеленский обратился к Венгрии и Словакии с просьбой срочно увеличить поставки их электроэнергии на украинскую территорию. Это как так?
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27.07.2024 11:20 Ответить
Чому Фіцу так складно замінити частку *лукойла*,на інших постачальників з Рашки,а не піднімати *хай* на всю Європу.
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26.07.2024 19:39 Ответить
Так там напевно Фіцо троньки має з тієї справи.
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26.07.2024 19:48 Ответить
Тому що хай підняли власники Лукойла , навіть коня Лаврушку підключили щоб він натиснув на Україну через Фіцу і Орбана . Хай піднявся саме після зустрічі Лаврушки і того угорського імбецила - Сіярти .
Частка Лукойла в експорті нафти до Чехії , Словаччини і Угорщини близько третини від всього об'єму .
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26.07.2024 19:55 Ответить
Та я все розумію,просто Фіцу потрібно нафта чи скандали.
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26.07.2024 20:32 Ответить
Вот и брат Фицо горит об этом. Если нефть будет поставлять *мукойла*, будете осуществлять транзит?
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26.07.2024 20:57 Ответить
Якби не в 2018, а в 2015-2016 ми ввели б не кастровані (обмежені) санкції, а справжні і перекрили б транзит ще тоді, зараз цих питань уже не виникало б. А так, не вистачило як завжди.....
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26.07.2024 19:39 Ответить
А про палки в колеса Україні на шляху в ЄС теж поговорили?
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26.07.2024 19:40 Ответить
Може тунця соснути
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26.07.2024 19:40 Ответить
Та зробіть вже як мокши - підірвіть той нафтапровід, знайдіть візитівки патрушева, зваліть все на кацапських диверсантів, виставте ще рахунки за шкоду екології, на гасіння пожежі, недоотриману вигоду.
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26.07.2024 19:40 Ответить
Можна зробити розумніше - під час чергового кацапського бомбардування оголосити про підрив кацами нафтопроводу із відповудним продовженням - екологія і т.д...
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26.07.2024 19:44 Ответить
Ні. Роздовбане треба, спутники все бачать. Ракети, літаки - не канають, їх видно буде на радарах й нас спалять.

Диверсанти - саме те..хрін доведуть.
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26.07.2024 20:32 Ответить
Вы хотите таким пацанам в карман залезть?
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26.07.2024 21:11 Ответить
Яким таким ?
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26.07.2024 21:15 Ответить
+++
Всё гениальное - просто. Извиняюсь, вы по Каховской ГЭС не давали консультации?
А главное одни плюсы.
Сами убираем рычаг давления. Подаём на кацапов в суд и отсуживаем деньги как за новый. Опять же снимаем бронь со всех работников.
С газопроводом тоже?
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26.07.2024 21:10 Ответить
Шкідливі поради - тільки ворогам..

Просто той нафтапровід зараз як засіб шантажу та заробітку рф грошей..тобто ми самі виступаємо спонсорами війни. Дичина..
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26.07.2024 22:28 Ответить
Рішення -дострелити фіцо. Бажаючі є?
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26.07.2024 19:41 Ответить
У тебе поточний рейтинг- друге місце після Вовіка Голобородько.
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26.07.2024 22:24 Ответить
Жодних проблєм - нехай Фиця їде до рашки і просить ***** припинити агресію
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26.07.2024 19:42 Ответить
*** ВАМ!
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26.07.2024 19:44 Ответить
Головне, щоб наші говнокомандувачі не зрадили
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26.07.2024 20:08 Ответить
Чемодан налика и отечественное чиновничье рыло вытягивается в услужливого пёсика.
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26.07.2024 19:47 Ответить
Нагадати йому дещо
- Членство України в НАТО - це гарантія Третьої світової війни, - прем'єр Словаччини Фіцо
- РФ ніколи не поверне Крим Україні та не піде з Донбасу, - прем'єр Словаччини Фіцо
- Фіцо виступає за збереження заборони на імпорт агропродукції з України
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26.07.2024 19:48 Ответить
Ясно,що нафта буде дорожча- х....ж скидку дає. Поповнює,так сказати пенсійний фонд вітюші і фіцо.
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26.07.2024 19:49 Ответить
Технічне рішення це чемодан з кешем.
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26.07.2024 19:51 Ответить
Ну-да, ну-да, "технічне рішення" - ОСОБИСТИЙ ВІДКАТ!
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26.07.2024 19:54 Ответить
Технічне рішення: Спрощений пропуск через кордон словаків та угорців із двома ведрами.
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26.07.2024 19:56 Ответить
фіцо, орбань, бубсель, шмигaль - хтось бачить різницю?
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26.07.2024 19:58 Ответить
"технічне рішення" - а скільки це в мільйонах $$ ? - Це перевірка Шмигаля на вшивість!
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26.07.2024 19:58 Ответить
Зерно - чмо, надводный беспилотник - ракета. Когда нас введут в курс дела????
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26.07.2024 20:11 Ответить
Тварьтака,відра тебе в руки.
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26.07.2024 20:13 Ответить
В Харьковской области очень просто решили вопрос с транзитом аммиака. Обстреляли рашисты. Попали по станции. Странно как нефтепровод и газопровод ещё рашисты не обстреляли. Русские диверсанты на западной Украине. Очень правдободобно
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26.07.2024 20:27 Ответить
"Техническое решение" - пусть они поставят Украине столько вооружения и боеприпасов сколько могут, вот это и будет "техническим решением"..
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26.07.2024 20:27 Ответить
Яке може бути технічне вирішення якщо ми перекриваємо транзит москальської нафти . Вам панове колишні друзі не з нами треба говорити , а з іншими транзитерами і по базарними тарифами .
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26.07.2024 20:28 Ответить
У фіцо і так вся срака дирява , як дурхшлаг, і ще просить продирявити, як кажуть цапи один раз не п..рас.
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26.07.2024 20:43 Ответить
ПНХ
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26.07.2024 20:51 Ответить
Цікаво - Slovnaft принадлежить MOL (98,4 %), а Mol принадлежить Орбану.
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26.07.2024 21:18 Ответить
И с мудаком Орбаном, и с паскудником Фицо никаких переговоров вести не стоит!... Это ублюдки, которые так и не поняли, что Украина сегодня бореться ЗА СВОЮ СВОБОДУ и СУЩЕСТВОВАНИЕ как государство и нация!!!... А значить и они являются такими же ВРАГАМИ как ***** и его **********. Щемить паскуд как свиней!!!...
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26.07.2024 21:25 Ответить
ага... одновеременно с закрытием транзита Зеленский обратился к Венгрии и Словакии с просьбой срочно увеличить поставки их электроэнергии на украинскую территорию. Это как так?
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27.07.2024 11:22 Ответить
И это не только правильно, но и максимально ДИПЛОМАТИЧНО!! Почему? Потому что совместное использование электроэнергии с мадьярами и словаками даёт ОП Зеленского полное право утверждать о помощи Украине от этих НЕлюбезных" партнёров. Выводы делай сама. Мало того, обрыв поставок нефти СТОИТ НАМНОГО ДОРОЖЕ, чем сама электорэнергия, а это ставит паскуд Орбана и Фицо раком перед всем миром.
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27.07.2024 11:49 Ответить
да.. дороже.. но учитывая что украина сейчас сама производит около 50 процентов потребляемой энергии.. а в целом доля Венгрии в поставках электроэнергии на Украину не опускается ниже 55%.. и если Венгрия и Словакия вместе дёрнут рубильник вниз, то это будет серьёзным ударом по Украине...
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29.07.2024 14:12 Ответить
Никакого удара не будет в принципе!!... Почему? Потому что ВСЯ энергосистема давно запитана с Польшей и трнзитной линией с Чехией. Мало того, при закрытии нефтепровода для мадьяр и словаков и аналитики США, и ОП Зеленского просчитали все ЗА и ПРОТИВ. И Орбана и Фицо давно нужно было ОТПОРОТЬ как паскудных щенков, что и было сделано.
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29.07.2024 14:25 Ответить
Зеленский просчитал? Вы о чем? он тот еще просчитатель... А украина уже просит увеличить поставки электроэнергии вдвое... т.е. уже не хвататет... А ведь рубильник еще не дернули...
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01.08.2024 10:47 Ответить
Спешу напомнить, если мозги ещё не адптировались к сегодняшней реальности - В УКРАИНЕ ВОЙНА, и все издержки, в том числе и нехватка электроэнергии, всего лишь составляющие ЭТОЙ САМОЙ ВОЙНЫ. И при чём здесь Зеленский? Разве это он инициировал нападение на Неньку? Я что..., чатарю с тупицей?
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01.08.2024 12:00 Ответить
отпорят в конечном итоге вас... и в условиях войны достаточно нелепо перекрывать трубу и тут же просить о помощи... ну если ты не идиот совсем..
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01.08.2024 12:29 Ответить
Отпорят тебя курва путинская... Украина сказала и Орбану, и Фицо ясно и без аппеляций - ХРЕН ВАМ В СРАКУ, А НЕ НЕФТЕПРОВОД. За нами весь мир, а не Параша с ублюдками мадьярами и словаками.
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01.08.2024 13:56 Ответить
Украина сказала? Вы себе льстите.. Украина в последнее время сказать только может "дайте денег"... Из Брюсселя велели трубу закрыть... Не дает Орбан покоя Евросоюзу... Вот и не знают уже, что с ним поделать... и по поводу всего мира - погорячились.. ... и это видимо так по украински.. Насрать под дверь соседа, а потом бежать у него помощи просить...
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01.08.2024 15:27 Ответить
или сейчас это в норме...? насрать под дверью соседа, а потом стучаться к нему с криком "помоги"...
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01.08.2024 12:39 Ответить
"технічне рішення "України- фіцю ,за рашистським коритом,разом з мадяром "чурбаном".або "накуй ,це на мацкву"
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26.07.2024 21:30 Ответить
***** хай смокчуть хором мадяри
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26.07.2024 22:16 Ответить
Блін. 99 відсотків- ведмедчуківські тролі. І всі із закликами- " 5і краплі нафти Словаччині".
А фактично із диверсією проти України
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26.07.2024 22:26 Ответить
Тобто? Дати мокшам заробляти на нафті, що йде транзитом через нашу землю? Щоб вони на те бабло наробили зброї й вбивали нас?? Ви головою й@бнулись, чи самозбереження втратили?
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26.07.2024 22:33 Ответить
Товарісщ російський троль, скажи ведмедчуку, що тобі вже пора нік змінити
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26.07.2024 22:39 Ответить
Товарісча ростроля в своєму дзеркалі побачиш.
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26.07.2024 22:54 Ответить
Це "технічне рішення" - процент "відкату", на якому зможуть домовитися. І коли досягнуть домовленості - нафта, як і раніше, потече рікою. Чи всі досі думають, що весь цей цирк був затіяний з задумом про державу?
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27.07.2024 00:10 Ответить
*Техническое решение* должно быть предложено Украиной. Носить ведрами ********** жижу. Не иначе.
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27.07.2024 09:06 Ответить
 
 