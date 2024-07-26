Фицо поговорил со Шмыгалем о транзите нефти "Лукойла" и предложил "техническое решение"
В пятницу, 26 июля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Ключевой темой беседы стал вопрос транзита нефти российского "Лукойла" через Украину.
Об этом пишет информационное агентство TASR, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время разговора Фицо предложил главе украинского правительства "техническое решение" транзита российской нефти, "в котором должны были бы принять участие несколько государств", среди них и Словакия.
Однако подробностей предложенного решения словацкая сторона не раскрыла.
"Восстановление транзита части российской нефти является чрезвычайно важным для нефтеперерабатывающего завода Slovneft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть технологически непригодными", - отметили в правительстве Словакии.
Там также отметили, что в ближайшие дни и часы "будут продолжаться интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне".
Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".
"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.
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Ми Вас в НАТО...
Або... станемо раком...
Економіка так порвата...
Ще й Шрльц обіцяє трахнути...
Зі смаком...
1. найвірогідніше ми є одним із покупців бензину-керосину для ЗСУ та господарства
2. нам потрібен сталий та гарантований імпорт електрики
то перш ніж сратись з сусідом, варто зважити
але профілактика для Словаччини та Угорщини є
сподіваюсь далі будуть менше вийожуватись із своїм вето в ЄС
2. У ціх шмар не імпортуємо. Основний імпортер Польща.
Так що, нехай смокчуть пісю.
******** яйця прищемитизакрити вентилі.
Єрмак виконує сальто- морталє із підготовки до здачі територій, а вас втемну розводить.
1. НАФТА Дружбою йде. Об'єми зменшилися, але крім лукойла є інші постачальники.
Питання у тому, що у Словнєфті угоди із лукойлом. Через це стоїть завод, що вироблені дізєль і бензини в тому числі, постачав в Україну
2. Яка статегічна мета? Доля Словаччини у експорті рф - 0.15 відсотка. У добовому перерахунку- в рамках похибки від вантажу танкера в усть- лузі, чи новоросійську.
3. Транзит військової техніки через Словаччину. Не станеться так, що як і Угорщи на транзит перекриють?
4. 152 мм снаряди, кричащий дефіцит у ЗСУ, до сьогодні вироблявся на заводі у Словаччині і через треті країни продавались у ЗСУ. Тепер будуть продавати?
І ще раз, головне питання- Яка статегічна мета?
Навіть офіційна позиція України в переговорах із Словаччиню- нафта по трубопровіду йде. Ми тільки із Лукойлом заблокували контракт. Ви із іншим постачальником укладіть контракт..
А відповідь на Ваше головне питання про стратегічну мету проста: ніякої стратегічної мети цим не досягнути.Але спонукати Фіцо з Орбаном "пити каву" в Європарламенті в вирішальні моменти точно вдасться.
Тоб то ця диверсія проти України була задумана, щоб " фіціо і орбан разом не пили каву"?
Блііін .
Я мав на увазі,коли в Європарламенті голосували за початок перемовин про вступ України до Євросоюзу Орбан пішов пити каву.Таким чином постанова була ухвалена одноголосно.
Якщо вважаєте,що руснявими євровилупками можна розмовляти по-доброму,точно помиляєтесь,у нас просто немає грошей,щоб їх перекупити.
як в головах цих мудаків це все вкладається
до батька би придивився...
Частка Лукойла в експорті нафти до Чехії , Словаччини і Угорщини близько третини від всього об'єму .
братФицо горит об этом. Если нефть будет поставлять *мукойла*, будете осуществлять транзит?
Диверсанти - саме те..хрін доведуть.
Всё гениальное - просто. Извиняюсь, вы по Каховской ГЭС не давали консультации?
А главное одни плюсы.
Сами убираем рычаг давления. Подаём на кацапов в суд и отсуживаем деньги как за новый. Опять же снимаем бронь со всех работников.
С газопроводом тоже?
Просто той нафтапровід зараз як засіб шантажу та заробітку рф грошей..тобто ми самі виступаємо спонсорами війни. Дичина..
- Членство України в НАТО - це гарантія Третьої світової війни, - прем'єр Словаччини Фіцо
- РФ ніколи не поверне Крим Україні та не піде з Донбасу, - прем'єр Словаччини Фіцо
- Фіцо виступає за збереження заборони на імпорт агропродукції з України
А фактично із диверсією проти України