Фицо поговорил со Шмыгалем о транзите нефти "Лукойла" и предложил "техническое решение"

В пятницу, 26 июля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Ключевой темой беседы стал вопрос транзита нефти российского "Лукойла" через Украину.

Об этом пишет информационное агентство TASR, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора Фицо предложил главе украинского правительства "техническое решение" транзита российской нефти, "в котором должны были бы принять участие несколько государств", среди них и Словакия.

Однако подробностей предложенного решения словацкая сторона не раскрыла.

"Восстановление транзита части российской нефти является чрезвычайно важным для нефтеперерабатывающего завода Slovneft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть технологически непригодными", - отметили в правительстве Словакии.

Там также отметили, что в ближайшие дни и часы "будут продолжаться интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне".

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Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

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