Решение Украины по прекращению транзита российской нефти неприемлемо, Венгрия поднимет этот вопрос на Совете ЕС, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Украины остановить транзит нефти "Лукойла" в Венгрию и назвал его "непонятным и неприемлемым". Венгрия планирует поднять этот вопрос на заседании Совета ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр заявил, что Венгрия нашла временные решения для стабилизации поставок, но они не годятся на долговременную перспективу и требуется "быстрое решение".

Сийярто подчеркнул, что Венгрия и Словакия очень зависят от поставок нефти через нефтепровод "Дружба" и от "Лукойла" ежегодно поступало около 2 млн тонн.

"Это решение серьезно ставит под угрозу безопасность поставок в Венгрию и Словакию в долгосрочной перспективе", - заявил глава МИД Венгрии.

Он призвал Украину отреагировать и сказал, что планирует поднимать этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Интересно, что страна, которая стремится к вступлению в ЕС, ставит под угрозу поставки энергоресурсов в две страны-члены, в частности летом, когда потребление на пике", - сетует Сийярто.

Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.