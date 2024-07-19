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Новости Санкции против России
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Решение Украины по прекращению транзита российской нефти неприемлемо, Венгрия поднимет этот вопрос на Совете ЕС, - Сийярто

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Украины остановить транзит нефти "Лукойла" в Венгрию и назвал его "непонятным и неприемлемым". Венгрия планирует поднять этот вопрос на заседании Совета ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министр заявил, что Венгрия нашла временные решения для стабилизации поставок, но они не годятся на долговременную перспективу и требуется "быстрое решение".

Сийярто подчеркнул, что Венгрия и Словакия очень зависят от поставок нефти через нефтепровод "Дружба" и от "Лукойла" ежегодно поступало около 2 млн тонн.

"Это решение серьезно ставит под угрозу безопасность поставок в Венгрию и Словакию в долгосрочной перспективе", - заявил глава МИД Венгрии.

Он призвал Украину отреагировать и сказал, что планирует поднимать этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Интересно, что страна, которая стремится к вступлению в ЕС, ставит под угрозу поставки энергоресурсов в две страны-члены, в частности летом, когда потребление на пике", - сетует Сийярто.

Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

Венгрия (2022) нефтепровод (110) Лукойл (21) Сийярто Петер (333)


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Топ комментарии
+96
Війна раші з Україною - прийнятна, а зупинка транзиту нафти з раші - неприйнятна. Охренівші мад'яри.
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19.07.2024 22:37 Ответить
+40
Сьо такє? Кольосіки кончились...а кому зара легко?
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19.07.2024 22:38 Ответить
+40
Ну то хай її собі в сраку вмьрумлять, я переживу, вони вже так задовбали, що я думаю у нас 99% за будуть, аби ці підари вмилися. Нехай вітя роз'яснює чому бензин подорожчає і все за ним.
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19.07.2024 22:43 Ответить
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Війна раші з Україною - прийнятна, а зупинка транзиту нафти з раші - неприйнятна. Охренівші мад'яри.
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19.07.2024 22:37 Ответить
нафту терористів та спонсорів війни не транспортуємо

три рази "ХА !"

.
.
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20.07.2024 00:36 Ответить
А як Орбан їхав на поклони до маскви то не задумувався про наслідки
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20.07.2024 05:27 Ответить
Зате скраплений газ, і досі купуємо у москалів, а щоб зробити їм гірше 😂 піднімаємо ціни, і податки для власного населення.....
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20.07.2024 06:34 Ответить
Та ладно ....газ транспортуєм а чим гірша нафта..будемо будемо ранспортувати
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20.07.2024 07:06 Ответить
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20.07.2024 06:16 Ответить
Повністю згоден по суті, тільки уточнення: мадяри - назва цих виродків, приємна для них, тре називати їх угри, угорці, це покаже наше ставлення до уродів.
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20.07.2024 06:29 Ответить
Не плюй у колодязь..
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19.07.2024 22:38 Ответить
Сьо такє? Кольосіки кончились...а кому зара легко?
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19.07.2024 22:38 Ответить
більше половини електроенергії зараз під час літнього блекауту нам постачали мадяри. Сподіваюсь у влади є якийсь план на випадок коли Орбан нам у відповідь заблокує лінію
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19.07.2024 22:40 Ответить
Ну то хай її собі в сраку вмьрумлять, я переживу, вони вже так задовбали, що я думаю у нас 99% за будуть, аби ці підари вмилися. Нехай вітя роз'яснює чому бензин подорожчає і все за ним.
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19.07.2024 22:43 Ответить
ты можешь и в землянке жить
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20.07.2024 06:17 Ответить
По результатам июня, наибольший объем электричества импортировано из Венгрии - 357,1 тыс МВт-ч или 42%.

Еще 297 тыс МВт-ч поступило из Словакии и Румынии (по 17% из каждой страны) и 138,1 тыс МВт-ч (16%) - из Польши.

Меньше всего закуплено ресурса из Молдовы - 66,2 тыс МВт-ч или 8% от месячных объемов.

По сравнению с прошлым месяцем (448,2 тыс МВт-ч) импорт вырос почти вдвое, с июнем 2023 года (43,7 тыс МВт-ч) - вырос почти в двадцать раз.

Сообщается, что экспорт электроэнергии в июне полностью отсутствовал.

В июне Украина привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней, а также отдавала излишки электроэнергии 2 и 22 июня из-за невозможности поставки к внутренним потребителям.

Также восемь дней июня Украина оказывала помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в целом более 8 тыс МВт-ч. Электроэнергии.
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19.07.2024 22:45 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/07/3/716165/#:~:text=%D0%92%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D0%B5%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%2C4%20%D1%82%D1%8B%D1%81%20%D0%9C%D0%92%D1%82%2D%D1%87 https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/07/3/716165/#:~:text=В%20июне%202024%20года%20Украина,%2C4%20тыс%20МВт%2Dч .

ВИБАЧАЙТЕ ЩО НА КАЦАПСЬКОЙ НЕДОМОВІ
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19.07.2024 22:47 Ответить
А навіщо ви перемикача з мови на недомову торкались? https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/3/716165/
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22.07.2024 18:41 Ответить
Електрика постачається з єдиної системи ЄС - ENTSO-E. Через яку конкретно країну вона поступає в Україну - не має значення.
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19.07.2024 22:58 Ответить
Дякую за пояснення. То нехай тому сиярто відключають
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19.07.2024 23:29 Ответить
електрика та її постачання НЕ безкоштовні

нехай вітьок спробує перекрити нам електрику, пані Урсула фон дер Ляйен знайде спосіб полоскотати гланди вітька через попу - вона дипломований гінеколог за першим фахом
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20.07.2024 00:44 Ответить
Доки не зруйнували Бурштинську ТЕС 99% її потужностей працювало на експорт в ЄС. А тепер після руйнації заверещали що нізя щось загнати за кордон і слід відключати власне населення
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20.07.2024 05:19 Ответить
Так ОПУ мабудь на себе усі потоки вʼяже - перерозподіляє Зараз якусь фірму у ЕС зроблять головною і будуть типа роттердам плюс ( українців як лохов оббирати)
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20.07.2024 05:27 Ответить
По -перше це брехня по-друге постачали вам безкоштовно?
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20.07.2024 08:31 Ответить
Дивно що пітушок одразу закукарвкав, як допомагати України, так ви тільки патики в колеса, а як вам сраку підпалили, то одразу завоняло. Дурило робе вигляд, що не розуміє, наче це не було узгоджено з верхівкою ЄС, ви так уже всіх заїбали, що вас свої зливають.
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19.07.2024 22:40 Ответить
А што случілось? ****** дещо не врахували??!
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19.07.2024 22:41 Ответить
Зовсім обнулся той СІЯРТО - він мабудь Велику Україну не поважає

Відключайте хлопці йому нафту , а буде брикатися- відключить і газ
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19.07.2024 22:42 Ответить
Звичайно що відключим. Тільки но закінчиться контракт з під@рами на постачання газу територією України - русскоє ґовно почне обстрілювати компресорні ГТС.
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19.07.2024 22:56 Ответить
они это делали неоднократнои уже.раз пять прилетало.
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19.07.2024 23:17 Ответить
За ЧТО бАролісь, на то й напоролісь.
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19.07.2024 22:42 Ответить
Та не переживай Орбаненко ...все буде як з газом- тепер то буде не москальська нафта а азербайджанська
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19.07.2024 22:43 Ответить
Яйцеголовий долбойоб Сіярто може в каністрі возити нафту.
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19.07.2024 22:43 Ответить
Піднімайте це питання відразу у лізі сексуальних реформ
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19.07.2024 22:45 Ответить
Без подсказки ГУГЛа. Вы знаете кто такой Магнус Хиршфельд?
Только благодаря двум фельетонистам мы знаем о увековеченной ими лиге сексуальных реформ?
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20.07.2024 07:08 Ответить
Дивні створіння, хотіли нам гадити, і щоб їм за це нічого не було?
Думай тепер, Сійярто, як виправлятись будете, це ваші проблеми.
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19.07.2024 22:46 Ответить
І шо?
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19.07.2024 22:51 Ответить
Та шо...красна лінія
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19.07.2024 23:08 Ответить
аяаяй-ойойой
я твой нЄфть - труба ІбаЛь
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19.07.2024 22:52 Ответить
А коли за мадярську мову верещали на Українському Закарпатті то це було прийняте?
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19.07.2024 22:53 Ответить
Ой, а що таке? А як допомогу Україні блокувати, то можна, у цю гру можна грати двом.
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19.07.2024 22:53 Ответить
Свинярто, ПНХ!
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19.07.2024 22:58 Ответить
Не долго музыка играла---не долго фраер танцевал... До зимы можно поганять задрочить мадьяров. А там видно будет.
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19.07.2024 22:59 Ответить
Тільки в червні 24 року. Жесть. Все ж таки можна впливати на угрів із югри. Які там вентилі ще є. Чого тягнути з їх закручуванням? Ха ха ха.
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19.07.2024 22:59 Ответить
Ще є газ. Буду продовжувати шантаж - нам є чим відповісти.
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19.07.2024 23:17 Ответить
Хіба ж тільки газ? Є нормальна легальна торгівля. Не закуповувати товари у угрів і не їхати до них туристами наприклад. Якісніші товари у Британії, Німеччині. А в Греції можна нормально відпочити. Угри хочуть разом жити із своєю югрою. Тому вони не проти щоб ті їхні неандертальські родички із югри захопили Україну. Хочуть качати надра . Вони там жили і знають скільки чого залишили в тих ****** звідки повилазили. В панонії клімат краще і виделками їсти навчили. А в югрі під ногами золото, брідьянти валяються. А між цією наволоччю посередині ти ба якась Україна. Ха ха ха.
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19.07.2024 23:52 Ответить
Давно той нафтопровід треба було ліквідувати.
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19.07.2024 23:01 Ответить
Пішов - НХ!!!
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19.07.2024 23:02 Ответить
Мадярський бізнес вже може починати дякувати двом шльондрам.
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19.07.2024 23:02 Ответить
******* вїбали... з запізданієм.
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19.07.2024 23:02 Ответить
Рішення не існує - якщо тобі не хочуть продавати, то як би ти не скаржився, тобі не продадуть транзит.
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19.07.2024 23:02 Ответить
літаками літаками
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19.07.2024 23:06 Ответить
Що, мадярська дупа, знайши і чим вас, знахабнілих шантажистів, прижати?
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19.07.2024 23:16 Ответить
Так і сказав, що буде жалітись в ЄС??
А чому не до *****?, або сі дзі пиня??
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19.07.2024 23:22 Ответить
Suck it up bitch.
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19.07.2024 23:29 Ответить
Україа прагне в ЄС,а саме ці 2 країни в цьому активно перешкоджають.
І що далі?
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19.07.2024 23:32 Ответить
Соснули уйобки, красава, довийобувалась Угорщина
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19.07.2024 23:35 Ответить
с запізненям але добре-чи мадяри самі розумні-дешеві енергоносії це головний козир у цих діячив в себе на мадяшині-це цім сіяртам та орбаниськам удар нижче пояса
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19.07.2024 23:35 Ответить
Міністр закордонних справ Угорщини ... тобі туди Oo=====Ф
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19.07.2024 23:42 Ответить
О, підари мадярські згадали про "прагнення України до членства в ЄС". А які ж тоді так звані 2 країни ЄС чинили і продовжують чинити найбільше перешкод для вступу України в ЄС і НАТО. Самі гниди влізли коли брали усіх підряд після розвалу серисеру і Варшавського блока, толку з них як для ЄС так і для НАТО ніякого, тільки палки в колеса встромляють...
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19.07.2024 23:48 Ответить
Перезрел вопрос о том, чтобы лишить Венгрию права голоса в органах ЕС.
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20.07.2024 00:00 Ответить
Путинский холуек под названием Орбан довел свою страну до ручки. Бывал я как-то в Будапеште так там бомжей больше чем людей.
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20.07.2024 00:09 Ответить
Йди на фуй мадьяр-андрофаг!!!@@!!
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20.07.2024 00:14 Ответить
Йой!!! Йойой!!!
Але є фантомні танкери нашару! Рашка ще й доплатить надійному партнеру!
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20.07.2024 00:22 Ответить
Абсурд ситуации в том, что одной рукой страны Запада помогают Украине воевать, а другой - платят мордору в 10 раз больше, спонсируя продолжение войны против Украины. Это какая-то международная шизофрения.
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20.07.2024 00:25 Ответить
Як ви до нас так і ми до вас.
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20.07.2024 00:34 Ответить
піднімайте - не надірвіться! ))
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20.07.2024 00:38 Ответить
Да да!
В спортлото обязательно пишите пишите, по форме установленного бланка. И большим пером
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20.07.2024 00:38 Ответить
Шо, ******: виявляється, модьори - не Володарі Всесвіту?
Сюрпрайз!
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20.07.2024 00:39 Ответить
-"Цікаво, що країна, яка прагне вступу до ЄС, ставить під загрозу постачання енергоресурсів до двох країн-членів, зокрема влітку, коли споживання на піку", - нарікає Сійярто.
А те що ці дві країни заважають ЄС надавати допомогу та всіляко заважають Україні у вступі- це тоді ЯК...?!
Цей Сіярто ще той ган...&он...
Отримав те що заслужив...😁
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20.07.2024 00:58 Ответить
Ха-ха-ха,так тож бувае)))
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20.07.2024 01:06 Ответить
Лiсопед экологiчний транспорт )))
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20.07.2024 01:07 Ответить
На мадьярский ************ скулёж плевать. От тьфу на них.
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20.07.2024 02:38 Ответить
Нафту можна транспортувати поштою.
Возити літаками.
А у тумбочці нафта закінчилась.
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20.07.2024 08:19 Ответить
З лютого 2022 року всі трубопроводи (газові та нафтові) треба було перекрити. Війна, блд, люди тисячами за добу гинуть, зруйновані міста та села, а добренькі чиновники в Києві виконують на користь кацапам якісь довоєнні контракти з кацапами, щоб Орбану і Фіцо не муляло.
Таке враження, що ЗЕлуплені притьмом не знають, що таке форс-мажорні обставини. І взагалі, поняття не мають про Міжнародне право у всіх його частинах, на яке їхній партнер по Оману нєкий ***** насрав де тільки міг.
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20.07.2024 09:21 Ответить
Дурні якість і Угорщина, і Словаччина: повністю залежати від нафтопроводу, що йде по палаючій Україні, і при цьому не тільки не допомагати їй перемогти, а максимально заважати!!!
Це і зветься: "рубити гілку, на якій сидиш"!
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20.07.2024 09:43 Ответить
Малость-а приємно!
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20.07.2024 12:17 Ответить
Неужели на третьем году войны дошло, как можно закрыть рот антиукраинским соседям? Це потужно!
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20.07.2024 14:47 Ответить
 
 