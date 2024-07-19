Решение Украины по прекращению транзита российской нефти неприемлемо, Венгрия поднимет этот вопрос на Совете ЕС, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Украины остановить транзит нефти "Лукойла" в Венгрию и назвал его "непонятным и неприемлемым". Венгрия планирует поднять этот вопрос на заседании Совета ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Министр заявил, что Венгрия нашла временные решения для стабилизации поставок, но они не годятся на долговременную перспективу и требуется "быстрое решение".
Сийярто подчеркнул, что Венгрия и Словакия очень зависят от поставок нефти через нефтепровод "Дружба" и от "Лукойла" ежегодно поступало около 2 млн тонн.
"Это решение серьезно ставит под угрозу безопасность поставок в Венгрию и Словакию в долгосрочной перспективе", - заявил глава МИД Венгрии.
Он призвал Украину отреагировать и сказал, что планирует поднимать этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам.
"Интересно, что страна, которая стремится к вступлению в ЕС, ставит под угрозу поставки энергоресурсов в две страны-члены, в частности летом, когда потребление на пике", - сетует Сийярто.
Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".
"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.
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Еще 297 тыс МВт-ч поступило из Словакии и Румынии (по 17% из каждой страны) и 138,1 тыс МВт-ч (16%) - из Польши.
Меньше всего закуплено ресурса из Молдовы - 66,2 тыс МВт-ч или 8% от месячных объемов.
По сравнению с прошлым месяцем (448,2 тыс МВт-ч) импорт вырос почти вдвое, с июнем 2023 года (43,7 тыс МВт-ч) - вырос почти в двадцать раз.
Сообщается, что экспорт электроэнергии в июне полностью отсутствовал.
В июне Украина привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней, а также отдавала излишки электроэнергии 2 и 22 июня из-за невозможности поставки к внутренним потребителям.
Также восемь дней июня Украина оказывала помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в целом более 8 тыс МВт-ч. Электроэнергии.
ВИБАЧАЙТЕ ЩО НА КАЦАПСЬКОЙ НЕДОМОВІ
нехай вітьок спробує перекрити нам електрику, пані Урсула фон дер Ляйен знайде спосіб полоскотати гланди вітька через попу - вона дипломований гінеколог за першим фахом
Відключайте хлопці йому нафту , а буде брикатися- відключить і газ
Только благодаря двум фельетонистам мы знаем о увековеченной ими лиге сексуальных реформ?
Думай тепер, Сійярто, як виправлятись будете, це ваші проблеми.
я твой нЄфть - труба ІбаЛь
А чому не до *****?, або сі дзі пиня??
І що далі?
Але є фантомні танкери нашару! Рашка ще й доплатить надійному партнеру!
В спортлото обязательно пишите пишите, по форме установленного бланка. И большим пером
Сюрпрайз!
А те що ці дві країни заважають ЄС надавати допомогу та всіляко заважають Україні у вступі- це тоді ЯК...?!
Цей Сіярто ще той ган...&он...
Отримав те що заслужив...😁
Возити літаками.
А у тумбочці нафта закінчилась.
Таке враження, що ЗЕлуплені притьмом не знають, що таке форс-мажорні обставини. І взагалі, поняття не мають про Міжнародне право у всіх його частинах, на яке їхній партнер по Оману нєкий ***** насрав де тільки міг.
Це і зветься: "рубити гілку, на якій сидиш"!