УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10473 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
12 211 77

Рішення України щодо припинення транзиту російської нафти неприйнятне, Угорщина підніме це питання на Раді ЄС, - Сійярто

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував рішення України зупинити транзит нафти "Лукойлу" до Угорщини та назвав його "незрозумілим і неприйнятним". Угорщини планує підняти це питання на засіданні Ради ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністр заявив, що Угорщина знайшла тимчасові рішення для стабілізації постачань, але вони не годяться на довготривалу перспективу і потрібне "швидке рішення".

Сійярто наголосив, що Угорщина і Словаччина дуже залежать від постачання нафти через нафтопровід "Дружба" і від "Лукойлу" щорічно надходило близько 2 млн тонн.

"Це рішення серйозно ставить під загрозу безпеку постачань до Угорщини і Словаччини у довгостроковій перспективі", - заявив очільник МЗС Угорщини.

Він закликав Україну відреагувати та сказав, що планує піднімати це питання на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

"Цікаво, що країна, яка прагне вступу до ЄС, ставить під загрозу постачання енергоресурсів до двох країн-членів, зокрема влітку, коли споживання на піку", – нарікає Сійярто.

Також читайте: Українські санкції заблокували транзит російської нафти в Угорщину

Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Автор: 

Угорщина (2366) нафтопровід (366) Лукойл (125) Сійярто Петер (370)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+96
Війна раші з Україною - прийнятна, а зупинка транзиту нафти з раші - неприйнятна. Охренівші мад'яри.
показати весь коментар
19.07.2024 22:37 Відповісти
+40
Сьо такє? Кольосіки кончились...а кому зара легко?
показати весь коментар
19.07.2024 22:38 Відповісти
+40
Ну то хай її собі в сраку вмьрумлять, я переживу, вони вже так задовбали, що я думаю у нас 99% за будуть, аби ці підари вмилися. Нехай вітя роз'яснює чому бензин подорожчає і все за ним.
показати весь коментар
19.07.2024 22:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Війна раші з Україною - прийнятна, а зупинка транзиту нафти з раші - неприйнятна. Охренівші мад'яри.
показати весь коментар
19.07.2024 22:37 Відповісти
нафту терористів та спонсорів війни не транспортуємо

три рази "ХА !"

.
.
показати весь коментар
20.07.2024 00:36 Відповісти
А як Орбан їхав на поклони до маскви то не задумувався про наслідки
показати весь коментар
20.07.2024 05:27 Відповісти
Зате скраплений газ, і досі купуємо у москалів, а щоб зробити їм гірше 😂 піднімаємо ціни, і податки для власного населення.....
показати весь коментар
20.07.2024 06:34 Відповісти
Та ладно ....газ транспортуєм а чим гірша нафта..будемо будемо ранспортувати
показати весь коментар
20.07.2024 07:06 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2024 06:16 Відповісти
Повністю згоден по суті, тільки уточнення: мадяри - назва цих виродків, приємна для них, тре називати їх угри, угорці, це покаже наше ставлення до уродів.
показати весь коментар
20.07.2024 06:29 Відповісти
Не плюй у колодязь..
показати весь коментар
19.07.2024 22:38 Відповісти
Сьо такє? Кольосіки кончились...а кому зара легко?
показати весь коментар
19.07.2024 22:38 Відповісти
більше половини електроенергії зараз під час літнього блекауту нам постачали мадяри. Сподіваюсь у влади є якийсь план на випадок коли Орбан нам у відповідь заблокує лінію
показати весь коментар
19.07.2024 22:40 Відповісти
Ну то хай її собі в сраку вмьрумлять, я переживу, вони вже так задовбали, що я думаю у нас 99% за будуть, аби ці підари вмилися. Нехай вітя роз'яснює чому бензин подорожчає і все за ним.
показати весь коментар
19.07.2024 22:43 Відповісти
ты можешь и в землянке жить
показати весь коментар
20.07.2024 06:17 Відповісти
По результатам июня, наибольший объем электричества импортировано из Венгрии - 357,1 тыс МВт-ч или 42%.

Еще 297 тыс МВт-ч поступило из Словакии и Румынии (по 17% из каждой страны) и 138,1 тыс МВт-ч (16%) - из Польши.

Меньше всего закуплено ресурса из Молдовы - 66,2 тыс МВт-ч или 8% от месячных объемов.

По сравнению с прошлым месяцем (448,2 тыс МВт-ч) импорт вырос почти вдвое, с июнем 2023 года (43,7 тыс МВт-ч) - вырос почти в двадцать раз.

Сообщается, что экспорт электроэнергии в июне полностью отсутствовал.

В июне Украина привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней, а также отдавала излишки электроэнергии 2 и 22 июня из-за невозможности поставки к внутренним потребителям.

Также восемь дней июня Украина оказывала помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в целом более 8 тыс МВт-ч. Электроэнергии.
показати весь коментар
19.07.2024 22:45 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/07/3/716165/#:~:text=%D0%92%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D0%B5%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%2C4%20%D1%82%D1%8B%D1%81%20%D0%9C%D0%92%D1%82%2D%D1%87 https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/07/3/716165/#:~:text=В%20июне%202024%20года%20Украина,%2C4%20тыс%20МВт%2Dч .

ВИБАЧАЙТЕ ЩО НА КАЦАПСЬКОЙ НЕДОМОВІ
показати весь коментар
19.07.2024 22:47 Відповісти
А навіщо ви перемикача з мови на недомову торкались? https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/3/716165/
показати весь коментар
22.07.2024 18:41 Відповісти
Електрика постачається з єдиної системи ЄС - ENTSO-E. Через яку конкретно країну вона поступає в Україну - не має значення.
показати весь коментар
19.07.2024 22:58 Відповісти
Дякую за пояснення. То нехай тому сиярто відключають
показати весь коментар
19.07.2024 23:29 Відповісти
електрика та її постачання НЕ безкоштовні

нехай вітьок спробує перекрити нам електрику, пані Урсула фон дер Ляйен знайде спосіб полоскотати гланди вітька через попу - вона дипломований гінеколог за першим фахом
показати весь коментар
20.07.2024 00:44 Відповісти
Доки не зруйнували Бурштинську ТЕС 99% її потужностей працювало на експорт в ЄС. А тепер після руйнації заверещали що нізя щось загнати за кордон і слід відключати власне населення
показати весь коментар
20.07.2024 05:19 Відповісти
Так ОПУ мабудь на себе усі потоки вʼяже - перерозподіляє Зараз якусь фірму у ЕС зроблять головною і будуть типа роттердам плюс ( українців як лохов оббирати)
показати весь коментар
20.07.2024 05:27 Відповісти
По -перше це брехня по-друге постачали вам безкоштовно?
показати весь коментар
20.07.2024 08:31 Відповісти
Дивно що пітушок одразу закукарвкав, як допомагати України, так ви тільки патики в колеса, а як вам сраку підпалили, то одразу завоняло. Дурило робе вигляд, що не розуміє, наче це не було узгоджено з верхівкою ЄС, ви так уже всіх заїбали, що вас свої зливають.
показати весь коментар
19.07.2024 22:40 Відповісти
А што случілось? ****** дещо не врахували??!
показати весь коментар
19.07.2024 22:41 Відповісти
Зовсім обнулся той СІЯРТО - він мабудь Велику Україну не поважає

Відключайте хлопці йому нафту , а буде брикатися- відключить і газ
показати весь коментар
19.07.2024 22:42 Відповісти
Звичайно що відключим. Тільки но закінчиться контракт з під@рами на постачання газу територією України - русскоє ґовно почне обстрілювати компресорні ГТС.
показати весь коментар
19.07.2024 22:56 Відповісти
они это делали неоднократнои уже.раз пять прилетало.
показати весь коментар
19.07.2024 23:17 Відповісти
За ЧТО бАролісь, на то й напоролісь.
показати весь коментар
19.07.2024 22:42 Відповісти
Та не переживай Орбаненко ...все буде як з газом- тепер то буде не москальська нафта а азербайджанська
показати весь коментар
19.07.2024 22:43 Відповісти
Яйцеголовий долбойоб Сіярто може в каністрі возити нафту.
показати весь коментар
19.07.2024 22:43 Відповісти
Піднімайте це питання відразу у лізі сексуальних реформ
показати весь коментар
19.07.2024 22:45 Відповісти
Без подсказки ГУГЛа. Вы знаете кто такой Магнус Хиршфельд?
Только благодаря двум фельетонистам мы знаем о увековеченной ими лиге сексуальных реформ?
показати весь коментар
20.07.2024 07:08 Відповісти
Дивні створіння, хотіли нам гадити, і щоб їм за це нічого не було?
Думай тепер, Сійярто, як виправлятись будете, це ваші проблеми.
показати весь коментар
19.07.2024 22:46 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
19.07.2024 22:51 Відповісти
Та шо...красна лінія
показати весь коментар
19.07.2024 23:08 Відповісти
аяаяй-ойойой
я твой нЄфть - труба ІбаЛь
показати весь коментар
19.07.2024 22:52 Відповісти
А коли за мадярську мову верещали на Українському Закарпатті то це було прийняте?
показати весь коментар
19.07.2024 22:53 Відповісти
Ой, а що таке? А як допомогу Україні блокувати, то можна, у цю гру можна грати двом.
показати весь коментар
19.07.2024 22:53 Відповісти
Свинярто, ПНХ!
показати весь коментар
19.07.2024 22:58 Відповісти
Не долго музыка играла---не долго фраер танцевал... До зимы можно поганять задрочить мадьяров. А там видно будет.
показати весь коментар
19.07.2024 22:59 Відповісти
Тільки в червні 24 року. Жесть. Все ж таки можна впливати на угрів із югри. Які там вентилі ще є. Чого тягнути з їх закручуванням? Ха ха ха.
показати весь коментар
19.07.2024 22:59 Відповісти
Ще є газ. Буду продовжувати шантаж - нам є чим відповісти.
показати весь коментар
19.07.2024 23:17 Відповісти
Хіба ж тільки газ? Є нормальна легальна торгівля. Не закуповувати товари у угрів і не їхати до них туристами наприклад. Якісніші товари у Британії, Німеччині. А в Греції можна нормально відпочити. Угри хочуть разом жити із своєю югрою. Тому вони не проти щоб ті їхні неандертальські родички із югри захопили Україну. Хочуть качати надра . Вони там жили і знають скільки чого залишили в тих ****** звідки повилазили. В панонії клімат краще і виделками їсти навчили. А в югрі під ногами золото, брідьянти валяються. А між цією наволоччю посередині ти ба якась Україна. Ха ха ха.
показати весь коментар
19.07.2024 23:52 Відповісти
Давно той нафтопровід треба було ліквідувати.
показати весь коментар
19.07.2024 23:01 Відповісти
Пішов - НХ!!!
показати весь коментар
19.07.2024 23:02 Відповісти
Мадярський бізнес вже може починати дякувати двом шльондрам.
показати весь коментар
19.07.2024 23:02 Відповісти
******* вїбали... з запізданієм.
показати весь коментар
19.07.2024 23:02 Відповісти
Рішення не існує - якщо тобі не хочуть продавати, то як би ти не скаржився, тобі не продадуть транзит.
показати весь коментар
19.07.2024 23:02 Відповісти
літаками літаками
показати весь коментар
19.07.2024 23:06 Відповісти
Що, мадярська дупа, знайши і чим вас, знахабнілих шантажистів, прижати?
показати весь коментар
19.07.2024 23:16 Відповісти
Так і сказав, що буде жалітись в ЄС??
А чому не до *****?, або сі дзі пиня??
показати весь коментар
19.07.2024 23:22 Відповісти
Suck it up bitch.
показати весь коментар
19.07.2024 23:29 Відповісти
Україа прагне в ЄС,а саме ці 2 країни в цьому активно перешкоджають.
І що далі?
показати весь коментар
19.07.2024 23:32 Відповісти
Соснули уйобки, красава, довийобувалась Угорщина
показати весь коментар
19.07.2024 23:35 Відповісти
с запізненям але добре-чи мадяри самі розумні-дешеві енергоносії це головний козир у цих діячив в себе на мадяшині-це цім сіяртам та орбаниськам удар нижче пояса
показати весь коментар
19.07.2024 23:35 Відповісти
Міністр закордонних справ Угорщини ... тобі туди Oo=====Ф
показати весь коментар
19.07.2024 23:42 Відповісти
О, підари мадярські згадали про "прагнення України до членства в ЄС". А які ж тоді так звані 2 країни ЄС чинили і продовжують чинити найбільше перешкод для вступу України в ЄС і НАТО. Самі гниди влізли коли брали усіх підряд після розвалу серисеру і Варшавського блока, толку з них як для ЄС так і для НАТО ніякого, тільки палки в колеса встромляють...
показати весь коментар
19.07.2024 23:48 Відповісти
Перезрел вопрос о том, чтобы лишить Венгрию права голоса в органах ЕС.
показати весь коментар
20.07.2024 00:00 Відповісти
Путинский холуек под названием Орбан довел свою страну до ручки. Бывал я как-то в Будапеште так там бомжей больше чем людей.
показати весь коментар
20.07.2024 00:09 Відповісти
Йди на фуй мадьяр-андрофаг!!!@@!!
показати весь коментар
20.07.2024 00:14 Відповісти
Йой!!! Йойой!!!
Але є фантомні танкери нашару! Рашка ще й доплатить надійному партнеру!
показати весь коментар
20.07.2024 00:22 Відповісти
Абсурд ситуации в том, что одной рукой страны Запада помогают Украине воевать, а другой - платят мордору в 10 раз больше, спонсируя продолжение войны против Украины. Это какая-то международная шизофрения.
показати весь коментар
20.07.2024 00:25 Відповісти
Як ви до нас так і ми до вас.
показати весь коментар
20.07.2024 00:34 Відповісти
піднімайте - не надірвіться! ))
показати весь коментар
20.07.2024 00:38 Відповісти
Да да!
В спортлото обязательно пишите пишите, по форме установленного бланка. И большим пером
показати весь коментар
20.07.2024 00:38 Відповісти
Шо, ******: виявляється, модьори - не Володарі Всесвіту?
Сюрпрайз!
показати весь коментар
20.07.2024 00:39 Відповісти
-"Цікаво, що країна, яка прагне вступу до ЄС, ставить під загрозу постачання енергоресурсів до двох країн-членів, зокрема влітку, коли споживання на піку", - нарікає Сійярто.
А те що ці дві країни заважають ЄС надавати допомогу та всіляко заважають Україні у вступі- це тоді ЯК...?!
Цей Сіярто ще той ган...&он...
Отримав те що заслужив...😁
показати весь коментар
20.07.2024 00:58 Відповісти
Ха-ха-ха,так тож бувае)))
показати весь коментар
20.07.2024 01:06 Відповісти
Лiсопед экологiчний транспорт )))
показати весь коментар
20.07.2024 01:07 Відповісти
На мадьярский ************ скулёж плевать. От тьфу на них.
показати весь коментар
20.07.2024 02:38 Відповісти
Нафту можна транспортувати поштою.
Возити літаками.
А у тумбочці нафта закінчилась.
показати весь коментар
20.07.2024 08:19 Відповісти
З лютого 2022 року всі трубопроводи (газові та нафтові) треба було перекрити. Війна, блд, люди тисячами за добу гинуть, зруйновані міста та села, а добренькі чиновники в Києві виконують на користь кацапам якісь довоєнні контракти з кацапами, щоб Орбану і Фіцо не муляло.
Таке враження, що ЗЕлуплені притьмом не знають, що таке форс-мажорні обставини. І взагалі, поняття не мають про Міжнародне право у всіх його частинах, на яке їхній партнер по Оману нєкий ***** насрав де тільки міг.
показати весь коментар
20.07.2024 09:21 Відповісти
Дурні якість і Угорщина, і Словаччина: повністю залежати від нафтопроводу, що йде по палаючій Україні, і при цьому не тільки не допомагати їй перемогти, а максимально заважати!!!
Це і зветься: "рубити гілку, на якій сидиш"!
показати весь коментар
20.07.2024 09:43 Відповісти
Малость-а приємно!
показати весь коментар
20.07.2024 12:17 Відповісти
Неужели на третьем году войны дошло, как можно закрыть рот антиукраинским соседям? Це потужно!
показати весь коментар
20.07.2024 14:47 Відповісти
 
 