Рішення України щодо припинення транзиту російської нафти неприйнятне, Угорщина підніме це питання на Раді ЄС, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував рішення України зупинити транзит нафти "Лукойлу" до Угорщини та назвав його "незрозумілим і неприйнятним". Угорщини планує підняти це питання на засіданні Ради ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Міністр заявив, що Угорщина знайшла тимчасові рішення для стабілізації постачань, але вони не годяться на довготривалу перспективу і потрібне "швидке рішення".
Сійярто наголосив, що Угорщина і Словаччина дуже залежать від постачання нафти через нафтопровід "Дружба" і від "Лукойлу" щорічно надходило близько 2 млн тонн.
"Це рішення серйозно ставить під загрозу безпеку постачань до Угорщини і Словаччини у довгостроковій перспективі", - заявив очільник МЗС Угорщини.
Він закликав Україну відреагувати та сказав, що планує піднімати це питання на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.
"Цікаво, що країна, яка прагне вступу до ЄС, ставить під загрозу постачання енергоресурсів до двох країн-членів, зокрема влітку, коли споживання на піку", – нарікає Сійярто.
Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".
"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.
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Еще 297 тыс МВт-ч поступило из Словакии и Румынии (по 17% из каждой страны) и 138,1 тыс МВт-ч (16%) - из Польши.
Меньше всего закуплено ресурса из Молдовы - 66,2 тыс МВт-ч или 8% от месячных объемов.
По сравнению с прошлым месяцем (448,2 тыс МВт-ч) импорт вырос почти вдвое, с июнем 2023 года (43,7 тыс МВт-ч) - вырос почти в двадцать раз.
Сообщается, что экспорт электроэнергии в июне полностью отсутствовал.
В июне Украина привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней, а также отдавала излишки электроэнергии 2 и 22 июня из-за невозможности поставки к внутренним потребителям.
Также восемь дней июня Украина оказывала помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в целом более 8 тыс МВт-ч. Электроэнергии.
ВИБАЧАЙТЕ ЩО НА КАЦАПСЬКОЙ НЕДОМОВІ
нехай вітьок спробує перекрити нам електрику, пані Урсула фон дер Ляйен знайде спосіб полоскотати гланди вітька через попу - вона дипломований гінеколог за першим фахом
Відключайте хлопці йому нафту , а буде брикатися- відключить і газ
Только благодаря двум фельетонистам мы знаем о увековеченной ими лиге сексуальных реформ?
Думай тепер, Сійярто, як виправлятись будете, це ваші проблеми.
я твой нЄфть - труба ІбаЛь
А чому не до *****?, або сі дзі пиня??
І що далі?
Але є фантомні танкери нашару! Рашка ще й доплатить надійному партнеру!
В спортлото обязательно пишите пишите, по форме установленного бланка. И большим пером
Сюрпрайз!
А те що ці дві країни заважають ЄС надавати допомогу та всіляко заважають Україні у вступі- це тоді ЯК...?!
Цей Сіярто ще той ган...&он...
Отримав те що заслужив...😁
Возити літаками.
А у тумбочці нафта закінчилась.
Таке враження, що ЗЕлуплені притьмом не знають, що таке форс-мажорні обставини. І взагалі, поняття не мають про Міжнародне право у всіх його частинах, на яке їхній партнер по Оману нєкий ***** насрав де тільки міг.
Це і зветься: "рубити гілку, на якій сидиш"!